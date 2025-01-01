ドキュメントセクション
CreateIndicator

指標の初期化メソッドです。

bool  CreateIndicator(
  const int    x1,        // x1 座標
  const int    y1,        // y1 座標
  const int    x2,        // x2 座標
  const int    y2          // y2 座標
  ）

パラメータ

x1

[in]  左上の隅の X 座標

y1

[in]  左上の隅の Y 座標

x2

[in]  右下の隅の X 座標

y2

[in]  右下の隅の Y 座標

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false