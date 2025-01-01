MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CAppDialogCreateIndicator
CreateIndicator
指標の初期化メソッドです。
bool CreateIndicator(
パラメータ
x1
[in] 左上の隅の X 座標
y1
[in] 左上の隅の Y 座標
x2
[in] 右下の隅の X 座標
y2
[in] 右下の隅の Y 座標
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false