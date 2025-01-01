ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CDialogOnDialogDragEnd 

OnDialogDragEnd

コントロールの「DialogDragEnd」イベントハンドラです。

virtual bool  OnDialogDragEnd()

戻り値

イベントが処理された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

「DialogDragEnd」イベントは、コントロールのドラッグの終了時に発生します。