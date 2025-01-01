MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CAppDialogIniFileName
- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
IniFileName
コントロールの状態を読み込み/保存するためのファイル名を設定します。
|
virtual string IniFileName() const
戻り値
コントロールの状態を読み込み/保存するファイルの名称.
注意事項
ファイル名は、MQL5 プログラムを起動しているエキスパートアドバイザー/指標及び作業シンボルの名称を含みます。