MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CAppDialogIniFileName 

IniFileName

コントロールの状態を読み込み/保存するためのファイル名を設定します。

virtual string  IniFileName() const

戻り値

コントロールの状態を読み込み/保存するファイルの名称.

注意事項

ファイル名は、MQL5 プログラムを起動しているエキスパートアドバイザー/指標及び作業シンボルの名称を含みます。