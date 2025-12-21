XAU Flux MT4

XAU FLUX - Expert Advisor professionale per lo scalping sull'oro



XAU FLUX è un robot di trading professionale progettato per un trading veloce e disciplinato sul mercato dell'oro. È stato sviluppato per i trader che mirano a ottenere profitti costanti dai piccoli movimenti di prezzo giornalieri.





Caratteristiche principali:



XAU FLUX utilizza un sistema di scalping avanzato che opera sui timeframe M1 e M5 per valutare le micro opportunità presenti sul mercato. L'EA analizza continuamente le condizioni di mercato per identificare i punti di ingresso adeguati e apre automaticamente le operazioni.





Gestione del rischio e protezione del capitale:



L'EA protegge ogni posizione aperta con un meccanismo di trailing stop dinamico. Ciò garantisce la sicurezza dei profitti riducendo al minimo le perdite durante i movimenti avversi. Grazie al controllo dello spread e ai filtri di volatilità, le operazioni vengono eseguite solo in condizioni di mercato adeguate.





Potenziale di crescita del conto:



XAU FLUX è ideale per far crescere costantemente il tuo conto, partendo da lotti di piccole dimensioni. Mira a rendimenti sostenibili a lungo termine accumulando piccoli guadagni giornalieri. Non utilizza sistemi martingala o grid aggressivi, dando priorità alla sicurezza del conto.





Facilità d'uso:



Richiedendo impostazioni minime dei parametri, XAU FLUX è adatto sia ai principianti che ai trader esperti. Inizia a funzionare automaticamente dopo l'installazione e non richiede un monitoraggio costante.





Pannello di controllo visivo:



Il dashboard interattivo fornito con l'EA mostra tutte le informazioni importanti su un unico schermo. È possibile monitorare istantaneamente dati critici come saldo, margine, profitti/perdite aperti, profitto totale e numero di ordini attivi.





Requisiti tecnici:











Piattaforma: MetaTrader 4





Simbolo: XAUUSD (oro)





Intervallo di tempo: M1





Saldo minimo: 100 USD (per 0,01 lotti)





VPS consigliato: per un funzionamento ininterrotto 24 ore su 24, 7 giorni su 7













Avvertenze:

XAU FLUX non garantisce i risultati passati. Il trading sul Forex e sull'oro comporta un rischio elevato. Utilizza solo il capitale che puoi permetterti di perdere. Si consiglia di effettuare dei test su un conto demo prima di utilizzare un conto reale.

Assistenza:



Dopo l'acquisto vengono forniti assistenza tecnica e supporto per la configurazione. È possibile contattarci per qualsiasi domanda.







