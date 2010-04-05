Trade Pulse Pro
- Experts
- Serhii Homelko
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 7 ottobre 2025
- Attivazioni: 5
Trade Pulse Pro — Expert Advisor avanzato a griglia per EUR/USD
Descrizione:
Trade Pulse Pro è un expert advisor automatizzato progettato specificamente per il trading della coppia EUR/USD, tenendo conto del trend basato sulla Nuvola di Ichimoku sul timeframe H4. L’advisor utilizza filtri rigorosi che permettono di aprire ordini solo nella direzione del trend e applica un sistema martingala con controllo della distanza tra gli ordini.
Caratteristiche principali:
-
Il trend è determinato rigorosamente dalla posizione del prezzo rispetto alla Nuvola di Ichimoku su H4.
-
L’ingresso è consentito solo se viene soddisfatta la condizione DropPoints — distanza dall’estremo locale nelle ultime DropHours ore.
-
Controllo rigoroso della distanza (Step) tra gli ordini della griglia per evitare aperture troppo ravvicinate.
-
Divieto di aprire ordini in direzione opposta finché non sono chiusi tutti gli ordini precedenti.
-
Filtro di flat basato sulla larghezza della Nuvola di Ichimoku su H4, che impedisce l’apertura dei primi ordini se la nuvola è troppo stretta.
-
Gestione del rischio tramite TakeProfit totale espresso in dollari.
-
Regolazione automatica dei lotti secondo uno schema martingala con moltiplicatore.
-
Registrazione integrata degli eventi chiave per trasparenza.
Consigli per l’uso:
-
Coppia di trading: esclusivamente EUR/USD.
-
Deposito consigliato: 300–500 USD.
-
Valore consigliato per DropPoints: 650 per ridurre i rischi.
-
Importante: ridurre il valore di DropPoints aumenta la frequenza di apertura degli ordini e il numero di operazioni, ma aumenta anche la probabilità di grandi drawdown.
-
Si consiglia di eseguire l’advisor sul timeframe H4.
-
Verificare sempre le impostazioni prima dell’esecuzione.
Trade Pulse Pro è uno strumento affidabile per i trader che cercano un controllo rigoroso del rischio nel trading a griglia e un’operatività adattata al trend.