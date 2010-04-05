Trade Pulse Pro

Trade Pulse Pro — Expert Advisor avanzato a griglia per EUR/USD

Descrizione:

Trade Pulse Pro è un expert advisor automatizzato progettato specificamente per il trading della coppia EUR/USD, tenendo conto del trend basato sulla Nuvola di Ichimoku sul timeframe H4. L’advisor utilizza filtri rigorosi che permettono di aprire ordini solo nella direzione del trend e applica un sistema martingala con controllo della distanza tra gli ordini.

Caratteristiche principali:

  • Il trend è determinato rigorosamente dalla posizione del prezzo rispetto alla Nuvola di Ichimoku su H4.

  • L’ingresso è consentito solo se viene soddisfatta la condizione DropPoints — distanza dall’estremo locale nelle ultime DropHours ore.

  • Controllo rigoroso della distanza (Step) tra gli ordini della griglia per evitare aperture troppo ravvicinate.

  • Divieto di aprire ordini in direzione opposta finché non sono chiusi tutti gli ordini precedenti.

  • Filtro di flat basato sulla larghezza della Nuvola di Ichimoku su H4, che impedisce l’apertura dei primi ordini se la nuvola è troppo stretta.

  • Gestione del rischio tramite TakeProfit totale espresso in dollari.

  • Regolazione automatica dei lotti secondo uno schema martingala con moltiplicatore.

  • Registrazione integrata degli eventi chiave per trasparenza.

Consigli per l’uso:

  • Coppia di trading: esclusivamente EUR/USD.

  • Deposito consigliato: 300–500 USD.

  • Valore consigliato per DropPoints: 650 per ridurre i rischi.

  • Importante: ridurre il valore di DropPoints aumenta la frequenza di apertura degli ordini e il numero di operazioni, ma aumenta anche la probabilità di grandi drawdown.

  • Si consiglia di eseguire l’advisor sul timeframe H4.

  • Verificare sempre le impostazioni prima dell’esecuzione.

Trade Pulse Pro è uno strumento affidabile per i trader che cercano un controllo rigoroso del rischio nel trading a griglia e un’operatività adattata al trend.


