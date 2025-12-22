Blox
Una delle strategie di trading automatizzato più potenti del 2025
Abbiamo trasformato una delle strategie di trading manuale più efficaci del 2025 in un Expert Advisor completamente automatizzato, basato su TMA (Triangular Moving Average) e logica CG.
Questo EA è progettato per fornire entrate precise, ordini pendenti intelligenti e gestione rigorosa del rischio, ed è compatibile con tutte le coppie Forex e l’oro (XAUUSD).
Le migliori prestazioni si ottengono su conti ECN con spread inferiori a 10 punti, garantendo esecuzioni precise e slippage minimo.
Basta applicarlo al grafico, regolare i parametri in base al proprio profilo di rischio e godersi un trading automatizzato di livello professionale.
Caratteristiche principali
Supporta tutte le coppie Forex e l’oro (XAUUSD)5 min SET FILE
Strategia basata su ordini pendenti (Buy Stop / Sell Stop)
Gestione intelligente degli ordini pendenti
Modalità di trading inversa opzionale
Gestione automatica del capitale (Auto Lot)
Filtro orario e filtro media mobile (MA)
Limitazione del numero di trade consecutivi
Trailing Stop avanzato per posizioni aperte
Ottimizzato per broker ECN a basso spread
⚙️ Spiegazione dei parametri di input
🔹 IMPOSTAZIONI PRINCIPALI
ReverseSystem
Se impostato su TRUE, i segnali di acquisto e vendita vengono invertiti
Utile per adattarsi a diverse condizioni di mercato
MaxConsecutiveTrades
Limita il numero massimo di trade consecutivi nella stessa direzione
Aiuta a ridurre i drawdown in fasi di mercato sfavorevoli
🔹 IMPOSTAZIONI DEGLI ORDINI PENDENTI
PendingDistance
Distanza (in pips) tra il prezzo corrente e l’ordine pendente
TrailPending
Se attivo, gli ordini pendenti seguono il prezzo quando si allontana
Mantiene sempre una distanza di ingresso ottimale
🔹 IMPOSTAZIONI TEMPORALI
UseTimeFilter
Attiva o disattiva il trading solo in determinati orari
StartTime / EndTime
Finestra di trading basata sull’orario del server del broker
Ideale per evitare periodi di bassa liquidità o notizie economiche importanti
🔹 GESTIONE DEL CAPITALE
UseAutoLot
Calcola automaticamente la dimensione del lotto in base al saldo del conto
AutoLotBalance
Passo di saldo utilizzato per il calcolo Auto Lot
AutoLotStep
Dimensione del lotto aggiunta ad ogni passo di saldo
Lots
Dimensione del lotto fisso (usata se Auto Lot è disattivato)
🔹 IMPOSTAZIONI DI TRADING
StopLoss
Stop Loss fisso in pips (0 = nessun SL fisso)
TakeProfit
Take Profit fisso in pips (0 = nessun TP fisso)
TrailingStart
Profitto minimo (in pips) a partire dal quale parte il Trailing Stop
TrailingDist
Distanza del Trailing Stop in pips
Slippage
Slippage massimo consentito
MagicNumber
Identificatore unico degli ordini dell’EA
🔹 FILTRI
UseMAFilter
Attiva il filtro di trend tramite media mobile
MA_Period
Periodo della media mobile
🔹 IMPOSTAZIONI INDICATORE (TMA)
HalfLength
Periodo principale di smussamento del TMA
Price
Tipo di prezzo utilizzato per il calcolo
BandsDeviations
Larghezza delle bande TMA (sensibilità alla volatilità)
Interpolate
Smussa i valori dell’indicatore per una visualizzazione più fluida
⚠️ Raccomandazioni
Utilizzare un conto ECN
Spread inferiore a 10 punti
VPS consigliato per prestazioni stabili
Testare sempre prima su conto demo
Conclusione
Questo Expert Advisor è progettato per i trader che cercano disciplina, stabilità e automazione completa, senza influenze emotive.
Avvia, ottimizza e lascia che il sistema operi per te.