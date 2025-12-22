Blox

Una delle strategie di trading automatizzato più potenti del 2025

Abbiamo trasformato una delle strategie di trading manuale più efficaci del 2025 in un Expert Advisor completamente automatizzato, basato su TMA (Triangular Moving Average) e logica CG.

Questo EA è progettato per fornire entrate precise, ordini pendenti intelligenti e gestione rigorosa del rischio, ed è compatibile con tutte le coppie Forex e l’oro (XAUUSD).

Le migliori prestazioni si ottengono su conti ECN con spread inferiori a 10 punti, garantendo esecuzioni precise e slippage minimo.

 Basta applicarlo al grafico, regolare i parametri in base al proprio profilo di rischio e godersi un trading automatizzato di livello professionale.

 Caratteristiche principali

  • Supporta tutte le coppie Forex e l’oro (XAUUSD)5 min SET FILE

  • Strategia basata su ordini pendenti (Buy Stop / Sell Stop)

  • Gestione intelligente degli ordini pendenti

  • Modalità di trading inversa opzionale

  • Gestione automatica del capitale (Auto Lot)

  • Filtro orario e filtro media mobile (MA)

  • Limitazione del numero di trade consecutivi

  • Trailing Stop avanzato per posizioni aperte

  • Ottimizzato per broker ECN a basso spread

⚙️ Spiegazione dei parametri di input

🔹 IMPOSTAZIONI PRINCIPALI

ReverseSystem

  • Se impostato su TRUE, i segnali di acquisto e vendita vengono invertiti

  • Utile per adattarsi a diverse condizioni di mercato

MaxConsecutiveTrades

  • Limita il numero massimo di trade consecutivi nella stessa direzione

  • Aiuta a ridurre i drawdown in fasi di mercato sfavorevoli

🔹 IMPOSTAZIONI DEGLI ORDINI PENDENTI

PendingDistance

  • Distanza (in pips) tra il prezzo corrente e l’ordine pendente

TrailPending

  • Se attivo, gli ordini pendenti seguono il prezzo quando si allontana

  • Mantiene sempre una distanza di ingresso ottimale

🔹 IMPOSTAZIONI TEMPORALI

UseTimeFilter

  • Attiva o disattiva il trading solo in determinati orari

StartTime / EndTime

  • Finestra di trading basata sull’orario del server del broker

  • Ideale per evitare periodi di bassa liquidità o notizie economiche importanti

🔹 GESTIONE DEL CAPITALE

UseAutoLot

  • Calcola automaticamente la dimensione del lotto in base al saldo del conto

AutoLotBalance

  • Passo di saldo utilizzato per il calcolo Auto Lot

AutoLotStep

  • Dimensione del lotto aggiunta ad ogni passo di saldo

Lots

  • Dimensione del lotto fisso (usata se Auto Lot è disattivato)

🔹 IMPOSTAZIONI DI TRADING

StopLoss

  • Stop Loss fisso in pips (0 = nessun SL fisso)

TakeProfit

  • Take Profit fisso in pips (0 = nessun TP fisso)

TrailingStart

  • Profitto minimo (in pips) a partire dal quale parte il Trailing Stop

TrailingDist

  • Distanza del Trailing Stop in pips

Slippage

  • Slippage massimo consentito

MagicNumber

  • Identificatore unico degli ordini dell’EA

🔹 FILTRI

UseMAFilter

  • Attiva il filtro di trend tramite media mobile

MA_Period

  • Periodo della media mobile

🔹 IMPOSTAZIONI INDICATORE (TMA)

HalfLength

  • Periodo principale di smussamento del TMA

Price

  • Tipo di prezzo utilizzato per il calcolo

BandsDeviations

  • Larghezza delle bande TMA (sensibilità alla volatilità)

Interpolate

  • Smussa i valori dell’indicatore per una visualizzazione più fluida

⚠️ Raccomandazioni

  • Utilizzare un conto ECN

  • Spread inferiore a 10 punti

  • VPS consigliato per prestazioni stabili

  • Testare sempre prima su conto demo

 Conclusione

Questo Expert Advisor è progettato per i trader che cercano disciplina, stabilità e automazione completa, senza influenze emotive.

Avvia, ottimizza e lascia che il sistema operi per te.


