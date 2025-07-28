Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
- Utilitários
- Muhammad Jawad Shabir
- Versão: 7.0
- Atualizado: 5 dezembro 2025
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copiador Profissional de MT5
Visão Geral
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 é um copiador de operações de alto desempenho para MetaTrader 5. Funciona localmente pela pasta Common do MT5, sem DLL nem API externas, ideal para VPS e ambientes multi-conta.
Principais Recursos
- Sistema Dual:
- MASTER: envia ordens, modificações, fechamentos.
- SLAVE: executa ordens recebidas com controle de risco.
- Escalagem de Volume: lote fixo, razão por equity, % risco com SL.
- Gestão de Risco: proteção contra drawdown, monitoramento de equity, limite de risco por trade.
- Cobertura Completa: ordens de mercado, pendentes, modificações, CLOSE_ALL.
- Mapeamento de Símbolos: automático e manual, suporta sufixos de broker.
- Comunicação por Arquivos: sem DLL/API, anti-loop, recuperação automática.
- Painel no Gráfico: estatísticas de ordens, risco, status de trading.
Casos de Uso
- Copiar trades entre terminais MT5.
- Gestão de contas prop/MAM.
- Fornecer sinais a clientes.
- Operar com múltiplos brokers.
Destaques
- Funciona em qualquer broker/conta.
- Suporte a ordens de mercado e pendentes.
- Compatível com contas MT5 hedging.
- Execução robusta com retry logic.
Instalação
- Instale em MASTER e SLAVE.
- Configure o CommChannel.
- Escolha o modo.
- Configure o mapeamento de símbolos.
Compatibilidade
- Plataforma: MetaTrader 5
- Contas: todas, incluindo hedging
- Ambiente: PC local, VPS, multi-conta
Palavras-chave
copiador MT5, trade copier local, EA copy trading, copiador prop firm, copiador FTMO, replicador de sinais MT5, copier arquivo, copier lote fixo, copier equity ratio, copier risco SL, copier close all, mapeamento símbolos
O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação