Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier

3

Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copiador Profissional de MT5

Visão Geral
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 é um copiador de operações de alto desempenho para MetaTrader 5. Funciona localmente pela pasta Common do MT5, sem DLL nem API externas, ideal para VPS e ambientes multi-conta.

Principais Recursos

  • Sistema Dual:
    • MASTER: envia ordens, modificações, fechamentos.
    • SLAVE: executa ordens recebidas com controle de risco.
  • Escalagem de Volume: lote fixo, razão por equity, % risco com SL.
  • Gestão de Risco: proteção contra drawdown, monitoramento de equity, limite de risco por trade.
  • Cobertura Completa: ordens de mercado, pendentes, modificações, CLOSE_ALL.
  • Mapeamento de Símbolos: automático e manual, suporta sufixos de broker.
  • Comunicação por Arquivos: sem DLL/API, anti-loop, recuperação automática.
  • Painel no Gráfico: estatísticas de ordens, risco, status de trading.

Casos de Uso

  • Copiar trades entre terminais MT5.
  • Gestão de contas prop/MAM.
  • Fornecer sinais a clientes.
  • Operar com múltiplos brokers.

Destaques

  • Funciona em qualquer broker/conta.
  • Suporte a ordens de mercado e pendentes.
  • Compatível com contas MT5 hedging.
  • Execução robusta com retry logic.

Instalação

  1. Instale em MASTER e SLAVE.
  2. Configure o CommChannel.
  3. Escolha o modo.
  4. Configure o mapeamento de símbolos.

Compatibilidade

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Contas: todas, incluindo hedging
  • Ambiente: PC local, VPS, multi-conta

Palavras-chave
copiador MT5, trade copier local, EA copy trading, copiador prop firm, copiador FTMO, replicador de sinais MT5, copier arquivo, copier lote fixo, copier equity ratio, copier risco SL, copier close all, mapeamento símbolos

Filtro:
AndreaKGB
24
AndreaKGB 2025.12.07 03:44 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Richard Roberts
289
Richard Roberts 2025.10.27 15:18 
 

Rubbish, slow and buggy opened. Randomly opened and 50'odd trades in the receiver account could have been bad if it wasn't set to lowest lot settings.

Muhammad Jawad Shabir
52971
Resposta do desenvolvedor Muhammad Jawad Shabir 2025.11.30 10:34
Dear Just Used Updated Version
TI-trader
143
TI-trader 2025.10.25 11:20 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Responder ao comentário