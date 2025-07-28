Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier

3

Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Профессиональный копировщик сделок MT5

Обзор
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 — это высокопроизводительный копировщик сделок для MetaTrader 5, обеспечивающий сверхбыстрое и надежное копирование между терминалами. Система работает локально через общую папку MT5, что делает её идеальной для VPS и многосчетных сред, где критичны скорость, стабильность и безопасность.

Ключевые функции

  • Два режима:
    • MASTER: передача рыночных/отложенных ордеров, модификаций, закрытий.
    • SLAVE: мгновенное исполнение с контролем рисков.
  • Умное масштабирование объема: фиксированный лот, соотношение к капиталу, % риска.
  • Управление рисками: защита просадки, контроль equity, % риска на сделку, расчет по SL.
  • Полное покрытие ордеров: рыночные, отложенные, модификации, удаление, CLOSE_ALL.
  • Мэппинг символов: авто и ручной, поддержка суффиксов (.r, .m, #).
  • Файловая коммуникация: работает через локальную папку, без DLL и API.
  • Дашборд: мониторинг сделок, рисков, ошибок.

Применение

  • Копирование между терминалами MT5.
  • Управление счетами проп-фирм.
  • Предоставление сигналов клиентам.
  • Работа с брокерами с разными суффиксами.

Особенности

  • Совместимость с разными брокерами.
  • Поддержка рыночных и отложенных ордеров.
  • Полная совместимость с хеджинговыми счетами.
  • Защита исполнения, анти-луп, авто-восстановление.

Установка

  1. Установите советник на MASTER и SLAVE.
  2. Настройте общий CommChannel.
  3. Выберите режим (MASTER/SLAVE).
  4. Используйте авто/ручной мэппинг символов.

Совместимость

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Счета: все типы (включая хеджинг)
  • Среда: ПК, VPS, мульти-аккаунты

Ключевые слова
копировщик сделок MT5, локальный копировщик, EA копирования, проп-фирма копирование, FTMO, мульти-аккаунт копирование, MT5 репликатор сигналов, file-based copier, копирование ордеров, copier с фиксированным лотом, equity ratio copier, SL-based copier, copier MT5 close all, мэппинг символов MT5

Фильтр:
AndreaKGB
24
AndreaKGB 2025.12.07 03:44 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Richard Roberts
289
Richard Roberts 2025.10.27 15:18 
 

Rubbish, slow and buggy opened. Randomly opened and 50'odd trades in the receiver account could have been bad if it wasn't set to lowest lot settings.

Muhammad Jawad Shabir
51761
Ответ разработчика Muhammad Jawad Shabir 2025.11.30 10:34
Dear Just Used Updated Version
TI-trader
143
TI-trader 2025.10.25 11:20 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв