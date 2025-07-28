Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
- Утилиты
- Muhammad Jawad Shabir
- Версия: 7.0
- Обновлено: 5 декабря 2025
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Профессиональный копировщик сделок MT5
Обзор
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 — это высокопроизводительный копировщик сделок для MetaTrader 5, обеспечивающий сверхбыстрое и надежное копирование между терминалами. Система работает локально через общую папку MT5, что делает её идеальной для VPS и многосчетных сред, где критичны скорость, стабильность и безопасность.
Ключевые функции
- Два режима:
- MASTER: передача рыночных/отложенных ордеров, модификаций, закрытий.
- SLAVE: мгновенное исполнение с контролем рисков.
- Умное масштабирование объема: фиксированный лот, соотношение к капиталу, % риска.
- Управление рисками: защита просадки, контроль equity, % риска на сделку, расчет по SL.
- Полное покрытие ордеров: рыночные, отложенные, модификации, удаление, CLOSE_ALL.
- Мэппинг символов: авто и ручной, поддержка суффиксов (.r, .m, #).
- Файловая коммуникация: работает через локальную папку, без DLL и API.
- Дашборд: мониторинг сделок, рисков, ошибок.
Применение
- Копирование между терминалами MT5.
- Управление счетами проп-фирм.
- Предоставление сигналов клиентам.
- Работа с брокерами с разными суффиксами.
Особенности
- Совместимость с разными брокерами.
- Поддержка рыночных и отложенных ордеров.
- Полная совместимость с хеджинговыми счетами.
- Защита исполнения, анти-луп, авто-восстановление.
Установка
- Установите советник на MASTER и SLAVE.
- Настройте общий CommChannel.
- Выберите режим (MASTER/SLAVE).
- Используйте авто/ручной мэппинг символов.
Совместимость
- Платформа: MetaTrader 5
- Счета: все типы (включая хеджинг)
- Среда: ПК, VPS, мульти-аккаунты
Ключевые слова
копировщик сделок MT5, локальный копировщик, EA копирования, проп-фирма копирование, FTMO, мульти-аккаунт копирование, MT5 репликатор сигналов, file-based copier, копирование ордеров, copier с фиксированным лотом, equity ratio copier, SL-based copier, copier MT5 close all, мэппинг символов MT5
