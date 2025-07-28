Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier

3

Crystal Copycat ULTIMATE 는 MT5 간 초고속·안정적 거래 복사를 실현하는 전문가용 EA입니다. 자산 관리자, 프로프 펌, 시그널 제공자, 고급 트레이더를 위해 설계되었습니다.
속도, 정확성, 리스크 관리의 완벽 조합.

 주요 기능:

  • MASTER 모드: 시장가·예약주문·수정·종료 등 모든 신호 전송

  • SLAVE 모드: 실시간 수신·즉시 실행

  • 스마트 로트 배율: 고정, 자산비율, SL 기반 리스크 %
    안전한 리스크 관리: 최대 손실, 최소 자산, 거래별 최대 리스크

  • 심볼 매핑: 후행 문자 자동 인식 + 사용자 지정 설정

  • 파일 방식 통신: DLL 불필요, 자동 복구 및 경고 시스템 포함

  • 차트 내 대시보드: 신호 수, 성공률, 리스크 상태, 파일 오류 표시

사용 용도: MT5 사이의 거래 복사, prop 계좌 운용, 시그널 서비스, 여러 브로커 전략.

추천 제품
Exact Time
Boris Sedov
유틸리티
Exact Time — detailed time on the seconds chart. The utility shows the opening time of the selected candle. This is necessary when working with seconds charts. For example, it can be used on a seconds chart built using the Seconds Chart utility. Inputs Base corner — the chart corner to which an object Is attached. X distance — the horizontal distance from the chart corner. Y distance — the vertical distance from the chart corner. Text font — font name Font size — font size Color — text color
FREE
Market book player
Aliaksandr Hryshyn
유틸리티
Playback of previously saved data from the order book. Key features: Historical data navigation Adjusting the playback speed with the "---" and "+++" buttons, as well as with the mouse, you can by scrolling the wheel over the area of ​​these buttons and between them Turning Price Centering On and Off Time display accurate to thousandths of a second Attention: This product also needs a utility to save data: https://www.mql5.com/en/market/product/71642
FREE
Tdo
Ivan Simonika
유틸리티
TDO is a free utility for optimizing the Trading Direction indicator. In addition to signals for trading, the indicator also has an information vector that fully provides all the statistical information on the operation of the indicator; this effect can be used to ensure that the indicator is automatically optimized. You just need to select the instrument and timeframe and specify the hourly interval in the utility settings and drop it on the chart chart. That's all, now we are waiting for the
FREE
Copier MT5 To MT5 TimeLock
Nurhidaya Tullah
유틸리티
MT5 Trade Copier – Real-Time  Slave Monitoring  System         Copier MT5 To MT5 (Full Version)                                                  Get the full and latest version of the      copier from the link below:                                                                https://www.mql5.com/en/ market/product/157869   System Copier includes an   advanced Slave (Receiver) Mon
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
지표
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
MultiTradeNews
Leeank Andres Fernandez Molano
유틸리티
This script is designed for traders who need to quickly place trades across multiple currency pairs during critical news releases, where every second counts. With this tool, you can pre-select your desired currency pairs and assign independent volumes for each one. When a major news event hits, such as Non-Farm Payroll (NFP) or PMI data releases, the script allows you to execute all your trades instantly without the need to open each pair manually. Key Features: Customizable Pairs : Choose from
FREE
Exodus Account Protector
Jonel Agustin Mawirat
4.2 (5)
유틸리티
Description: Protect your live or evaluation accounts by not letting it hit the maximum daily draw down! This utility is best for prop firms such as FTMO and MFF(MyForexFunds) and etc. Guide:   Apply to EURUSD 1m Chart. Default Settings: Maximum Draw Down Balance: 4% Account Balance. Maximum Draw Down Equity: 4% Account Balance Target Profit Balance: 1% Account Balance. Target Profit Equity: 1% Account Balance. Time To Reset: 16:57 to 16:58 GMT Behavior: Setting starting_balance to 0 will auto
FREE
Export Deals To CSV
Roberto Spadim
유틸리티
Export Deals to CSV - Excell File location: HistoryDeals/<SERVER>/<LOGIN>.<DATETIME>.csv Works as an Script, reading all DEALS in history and exporting it as a plain text CSV file There's no option to change. There's no WebRequest. There's no DLL use. I need to write 300 characters to allow this product being exposed at MQL5 market place. It's simple to use, plug it in graph and wait completion.
FREE
Candle Timer R3
Eduardo Terra
5 (3)
유틸리티
Timer remaining to finish the candle. A simple informative indicator of how much time is left until the current candle ends. In a simple, easy and objective way. In the input parameters, enter the desired color of the clock, the font size and the displacement to the right of the candle. I hope I helped with this useful and free tool. Make good use and good business. The other EA, Trade Panel R3, has also been a great help to many users.
FREE
VoiceEscort
Nikolai Karetnikov
유틸리티
Features: The Expert Advisor pronounces current prices at a set interval.  It speaks Russian and English.  The file voice_dict.csv contains the rules of pronunciation (language, other rules). See an example below  The Google cloud server is used for pronunciation, so the expert should be allowed to go to "https://texttospeech.googleapis.com" (see Tools\Options\Expert Advisors Allow WebRequest for...) Restrictions: Only 2 symbols Example of a pronunciation rule (voice_dict.csv file in the Files
FREE
Copy MT5 MT5 demo
Andriy Motuzka
유틸리티
Demo copier of deals from MetaTrader 5 to MetaTrader 5 ( MetaTrader 4<->MetaTrader 4 version is available ; with both versions, you can copy MetaTrader 5<->MetaTrader 4, MetaTrader 4<->MetaTrader 5, MetaTrader 5<->MetaTrader 5, MetaTrader 4<->MetaTrader 4). Works only in the mode of hedging. Spread filter. Select the best price (start copying positions with a profit or loss). Configure the lot size, fixed or ratio-based (provider signals can be copied with an increased lot). Configure order copy
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
지표
개요 이 지표는 클래식 돈치안 채널(Donchian Channel) 의 향상된 버전으로, 실전 트레이딩을 위한 다양한 기능이 추가되었습니다. 표준 세 개의 선(상단, 하단, 중앙선) 외에도 브레이크아웃 을 감지하여 차트에 화살표로 시각적으로 표시하며, 차트를 깔끔하게 보기 위해 현재 추세 방향의 반대 라인만 표시 합니다. 지표 기능: 시각적 신호 : 브레이크아웃 시 컬러 화살표 표시 자동 알림 : 팝업, 푸시 알림, 이메일 RSI 필터 : 시장의 상대 강도를 기반으로 신호 검증 사용자 맞춤 설정 : 색상, 선 두께, 화살표 코드, RSI 임계값 등 동작 원리 돈치안 채널은 다음을 계산합니다: 상단선 : 최근 N개의 종가 완료 캔들에서 가장 높은 고가 하단선 : 최근 N개의 종가 완료 캔들에서 가장 낮은 저가 중앙선 : 고가와 저가의 평균값 상방 브레이크아웃 은 종가가 상단선을 돌파할 때 발생하며, 하방 브레이크아웃 은 종가가 하단선 아래로 내려갈 때 발생합니다. 이 지표는: 세 개의
FREE
Growth Guard Indicator MT5
Jaron Clegg
유틸리티
Growth Guard Indicator – The Backbone of Precision Monitoring Stay in control of your trading portfolio with dynamic insights into your external EAs’ performance. The Growth Guard Indicator is an essential tool designed to work seamlessly with the Growth Guard EA , providing real-time data on your external Expert Advisors’ (EAs) performance. With its unique rolling profit factor feature, the Growth Guard Indicator helps you monitor profitability over a customizable time frame, ensuring your port
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
유틸리티
MT5용 NAS100 Auto SL 및 TP 메이커를 소개합니다: 메타트레이더 5에서 나스닥 100 시장을 탐색하는 트레이더에게 없어서는 안될 보조 도구인 NAS100 Auto SL 및 TP 메이커로 손절 및 테이크프로핏 설정을 다시는 놓치지 마세요. 이 도구는 손절 및 테이크프로핏 레벨을 자동으로 관리할 수 있는 원활한 솔루션을 찾는 분들을 위해 설계되었습니다. 주요 특징: 손쉬운 자동화: 스톱로스 및/또는 테이크프로핏 없이 나스닥 100 거래를 자동으로 모니터링합니다. 사용자가 구성한 설정에 따라 레벨을 동적으로 조정합니다. 다양한 주문 유형: 나스닥 100의 시장가 및 지정가 주문 모두와 호환됩니다. 메타트레이더 5에서 사용할 수 있는 다양한 주문 유형을 지원합니다. 맞춤형 구성: 사용자 친화적인 매개변수 설정으로 추적 기본 설정 및 손절/익절 수준을 사용자 지정할 수 있습니다. 유연한 범위: 실행되는 특정 NAS100 상품 또는 거래되는 모든 상품에 대해 손절 및 테이크프
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
지표
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
유틸리티
This indicator allows to know the remaining time before the closing of the candle. It works on every timeframe. It is very usefull when your trading strategy depend of the close or the open of a specific candle. So use it like you want. Don't forget to leave a comment or a request for a EA or an indicator. Also spread it to your friends and don't hesitate to visit my profile to see others tools.
FREE
TradeAnalyserMT5
Hung Wen Lin
유틸리티
Core Positioning Advanced analytical tool designed specifically for MT5, providing in-depth analysis of trading history, uncovering data insights, optimizing strategies, and enhancing profitability. Core Usage Strategy Performance Evaluation: Analyzes profitability, stability, and risk to provide an objective rating from A+ to D. Trading Pattern Discovery: Identifies high-quality assets, time periods, and profit-making habits suited to different market conditions. Risk Management Optimization: C
FREE
Backtesting Panel Pro
Igor Widiger
유틸리티
흥미진진한 수동 거래의 세계에 빠져들어 앞으로 펼쳐질 무한한 가능성을 발견해보세요. 귀하의 전문 지식과 시장에 대한 감각을 통해 귀하는 인상적인 성공을 달성하고 포트폴리오를 지속적으로 성장시킬 수 있습니다. 수동 거래를 통해 귀하는 전략과 결정을 통제하고 거래 활동에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 시장에 대한 심층적인 지식과 다양한 거래 수단에 대한 이해를 통해 기회를 구체적으로 식별하고 수익성 있는 거래를 완료할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 모든 성공적인 거래로 귀하의 계좌 잔고가 증가할 뿐만 아니라 거래자로서의 자신감도 높아집니다. 수동 거래에는 규율, 인내 및 명확한 전략이 필요합니다. 시장 변화에 신속하게 대응하고 이에 따라 포지션을 조정할 수 있어야 합니다. 그러나 이것이 바로 거래의 매력이 있는 곳입니다. 역동성과 언제든지 새로운 거래 기회를 활용할 수 있는 가능성입니다. 수동 거래의 세계에 빠져보고 시장의 매력에 푹 빠져보세요. 용기, 결단력, 명확한 목표를 염
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
유틸리티
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro는 MetaTrader 5용으로 설계된 자동 거래 시스템입니다. 피보나치 기반 가격 수준과 추세 및 구조 분석을 결합하여 진입 및 청산 시점을 정의합니다. EA는 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 지원하며, 내장된 위험 관리 매개변수를 포함합니다. 핵심 기능: • 피보나치 되돌림 및 확장 로직을 사용하여 진입, 손절매, 이익실현 시점을 표시합니다. • 랏 크기 및 손절매/이익실현 수준 설정 가능 • 진입 시점 1개 또는 2개 선택 가능 • 시장 상황에 따라 고정 또는 동적 손절매 및 이익실현 지원 • 다양한 시간대 및 통화쌍 지원 • 최대 스프레드, 슬리피지, 거래 빈도 제어 옵션 포함 • 자동 거래 관리: 손익분기점, 트레일링 손절매, 부분 청산 옵션 • 원하는 경우 시장가 주문 지원 입력 개요: • 위험 관리: 랏 크기, 거래당 위험, 최대 거래 수 • 진입 조건: 피보나치 레벨 선택, 추세 필터 옵션 • 청산 관리:
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
지표
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
PZ Trade Pad MT5
PZ TRADING SLU
4.41 (22)
유틸리티
This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
FREE
Server Clock
Flavio Javier Jarabeck
5 (5)
유틸리티
Many friends asked me for a simple, non-obtrusive, resource-friendly clock to track the time during their trades. It seems pretty obvious, but it is a must-have for those trading the market manually, waiting for the Market News, or just to visually know what time it is... Trading is an absorbing endeavor! So, here it is... Totally configurable, including Font Type, Font Size and Chart Location: Upper Left/Center/Right OR Lower Left/Center/Right, with a little twist of adjusting the Offset, just
FREE
CloseAllPosition
Konstantin Chernov
4 (2)
유틸리티
A script for closing positions If you need to quickly close several positions, this script will make all the routine for you! The script does not have any input parameters. Allow AutoTrading before running the script. Usage: Run the script on a chart. If you need to specify the maximal deviation and the number of attempts to close positions, use the script with input parameters https://www.mql5.com/en/market/product/625 You can download MetaTrader 4 version here: https://www.mql5.com/en/market/
FREE
Trade Manager Interface MT5
Peter Mueller
4.75 (12)
유틸리티
The Trade Manager Interface is a free utility designed to simplify manual trading in MetaTrader. MT4 Version Available Please leave a review, if you like the trade manager. It allows traders to visualize trades directly on the chart, calculate position size automatically, and manage orders with advanced features such as partial take profits, automatic breakeven, and trailing stops. For more advanced features check out: ManHedger This tool focuses on risk control and execution precision, making
FREE
Partial Close Trading Bot
Kithsiri Dhammika Rajapakshage Lasitha Nimesh Rajapaksha
유틸리티
This trading bot is designed for MetaTrader 5 (MT5) to manage open positions effectively by automating partial closures based on a predefined risk-reward ratio. It includes Telegram integration to send notifications directly to your group or channel about trading activities, including entry, stop-loss, and take-profit levels. Key Features : Partial Close Management : Automatically closes a percentage of the trade volume when the target level is reached. Risk-Reward Calculation : Sets profit leve
FREE
Pivot Levels of Day Or Week Or Month
Nikolay Mitrofanov
5 (3)
유틸리티
The utility draws pivot levels based on a selection from day week month The previous candlestick of the selected timeframe is taken and the values for the levels are calculated using the following formulas: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)); The style and thickness for all lines are adjusted. The colors for the R, Pivot and S lines ar
FREE
TradeHistoryParsing
MetaQuotes Ltd.
2 (1)
유틸리티
The TradeHistoryParsing is a utility for working with the trade history obtained from the MetaTrader 5 terminal. The product is based on the " RegularExpressions in MQL5 " library. It allows to quickly get the required data on your trading history. The filtering results are displayed as a table, a summary of mathematical statistics is provided below the table. Working with the tool Export the trade report as an html file and place it into the "sandbox". After that, when launching the EA, specif
FREE
Copyist MS MT5 netting
Aleksei Moshkin
유틸리티
Copier MS MT5 Netting Copyist MS is a fast and easy-to-use copier of trade orders; it works as an advisor in the form of a single file with switching between the Master and Slave operating modes. The current version of the adviser works only on netting accounts. Settings Type of work - selection of the operating mode: Master or Slave; Master account number - number of the trading account of the master terminal; Selective copying currency pairs - individual selection of currency pairs for copyin
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
유틸리티
Position Size Tool – Smart Risk Management & Trade Execution Panel The Position Size Tool is a powerful and intuitive MT5 panel that simplifies your trading by combining position sizing , risk calculation , risk/reward visualization , and order placement —all in one place. ️ Clean & Functional Interface The tool features a compact, real-time panel with the following: Balance & Equity display Live Price tracking Customizable Risk % input Auto-calculated Lot Size based on SL and Risk Input for S
FREE
Trade Receiver Free MT5
Vu Trung Kien
4.08 (13)
유틸리티
Trade Receiver Free is a free tool to copy trades/signals from multiple MT4/MT5 accounts. The provider account must use copier EA to send the signal. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Trade Receiver Free . Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Free . - For MT5 receiver, please download Trade Receiver Free MT5 . - For cTrader receiver, please download Trade Receiver Free cTrader . - If you only need copy from MT4 account to u
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
유틸리티
거래당 위험 계산, 라인을 사용한 손쉬운 신규 주문, 부분 청산 기능을 통한 주문 관리, 7가지 유형의 트레일링 스탑 및 기타 유용한 기능을 제공합니다. 추가 자료 및 지침 설치 지침   -   애플리케이션 지침   -   데모 계정용 애플리케이션 평가판 라인 기능       - 차트에 개시선, 손절매, 차익실현을 표시합니다. 이 기능을 사용하면 새로운 주문을 쉽게 하고 개봉 전에 추가 특성을 볼 수 있습니다. 위기 관리       -       위험 계산 기능은 설정된 위험과 손절매 주문의 크기를 고려하여 새 주문의 볼륨을 계산합니다. 이를 통해 손절매 크기를 설정하고 동시에 설정된 위험을 존중할 수 있습니다. 로트 계산 버튼 - 위험 계산을 활성화/비활성화합니다. 필요한 위험 값은 위험 필드에 0에서 100 사이의 백분율 또는 예금 통화로 설정됩니다. 설정 탭에서 위험 계산 옵션을 선택합니다. $ 통화, % 잔액, % 지분, % 자유 마진, % 사용자 정의, % AB 이전
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
유틸리티
Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
유틸리티
Local Trade Copier EA MT5 를 사용하여 매우 빠른 거래 복사 경험을 해보세요. 1분 안에 간편하게 설정할 수 있으며, 이 거래 복사기를 사용하면 Windows 컴퓨터 또는 Windows VPS에서 여러 개의 MetaTrader 터미널 간에 거래를 0.5초 미만의 초고속 복사 속도로 복사할 수 있습니다. 초보자든 전문가든   Local Trade Copier EA MT5 는 다양한 옵션을 제공하여 사용자의 특정 요구에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이는 수익 잠재력을 높이려는 모든 사람을 위한 최고의 솔루션입니다. 지금 사용해보시고 이것이 왜 시장에서 가장 빠르고 쉬운 무역용 복사기인지 알아보세요! 팁: 여기 에서 데모 계정에서 Local Trade Copier EA MT5 데모 버전을 다운로드하여 사용해 볼 수 있습니다. 다운로드한 무료 데모 파일을 MT5 >> File >> Open Data Folder >> MQL5 >> Experts 폴더에 붙여넣고 터
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
유틸리티
베타 출시 Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다. 가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader 는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다. 공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다. 인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
유틸리티
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
유틸리티
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
유틸리티
Trade Copier는 거래 계정 간의 거래를 복사하고 동기화하도록 설계된 전문 유틸리티입니다. 복사는 공급자의 계정/단말기에서 동일한 컴퓨터 또는 vps에 설치된 수신자의 계정/단말기로 발생합니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 주요 기능 및 이점: 복사기는 "МТ5> МТ5", "МТ4> МТ5", "МТ5> МТ4" 복사를 지원합니다. 복사기는 데모 계정 > 실 계정, 실 계정 > 데모 계정, 데모 계정 > 데모 계정 및 실제 계정 > 실 계정 복사를 지원합니다. 복사기는 읽기 전용 암호가 적용된 투자자 계정에서 복사를 지원합니다. 하나의 공급자 터미널은 여러 수신 터미널로 트랜잭션을 보낼 수 있고 하나의 수신 터미널은 여러 공급자 터미널에서 트랜잭션을 수신할 수 있습니다. 복사기는 귀하 또는 귀하의 고문이 거래하는 동일한 터미널에서 작동할 수 있습니다. 높은 복사 속도(0.5초 미만). 복사기에는 간편
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
유틸리티
가입한 모든 채널에서 (개인 및 제한된 채널 포함) 시그널을 바로 MT5로 복사합니다.   이 도구는 사용자를 고려하여 설계되었으며 거래를 관리하고 모니터하는 데 필요한 많은 기능을 제공합니다. 이 제품은 사용하기 쉽고 시각적으로 매력적인 그래픽 인터페이스로 제공됩니다. 설정을 사용자 정의하고 제품을 몇 분 안에 사용할 수 있습니다! 사용자 가이드 + 데모  | MT4 버전 | 디스코드 버전 데모를 시도하려면 사용자 가이드로 이동하십시오. Telegram To MT5 수신기는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다! Telegram To MT5 특징 여러 채널에서 동시에 신호를 복사합니다. 개인 및 제한된 채널에서 신호를 복사합니다. Bot 토큰이나 채팅 ID가 필요하지 않습니다.   (원하는 경우에는 사용할 수 있습니다) 위험 % 또는 고정된 로트로 거래합니다. 특정 심볼을 제외합니다. 모든 신호를 복사할지 또는 복사할 신호를 사용자 정의할지 선택할 수 있습니다. 모든 신호를 인
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
유틸리티
Smart Stop Scanner – 실제 시장 구조 기반의 멀티자산 스톱로스 분석 시스템 개요 Smart Stop Scanner는 여러 시장에서 스톱로스 구조를 전문적으로 모니터링하기 위해 설계된 강력한 도구입니다. 실제 시장 구조, 핵심 브레이크아웃, 가격 행동 로직을 기반으로 가장 의미 있는 스톱 영역을 자동으로 감지하며, 고해상도(DPI 지원)의 깔끔하고 일관된 패널에 모든 정보를 표시합니다. 포렉스(FOREX), 금, 지수, 금속, 암호화폐 등 다양한 자산군을 지원합니다. 스톱 레벨 계산 방식 이 시스템은 기존의 인디케이터 공식을 사용하지 않습니다. 대신 브레이크아웃, 더 높은 고점, 더 낮은 저점 과 같은 실제 시장 구조 이벤트를 분석합니다. 스톱 레벨은 이러한 구조적 지점에서 직접 생성되므로 시장의 실제 움직임과 자연스럽게 일치하며, 더 신뢰도 높은 스톱 시스템을 제공합니다. 주요 기능 • 고정밀 멀티자산 호환성 포렉스, 금속, 금, 지수, 암호화폐 등 다양한
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
유틸리티
거래 관리자는 위험을 자동으로 계산하는 동시에 거래를 빠르게 시작하고 종료하는 데 도움을 줍니다. 과잉 거래, 복수 거래 및 감정 거래를 방지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다. 거래를 자동으로 관리할 수 있으며 계정 성과 지표를 그래프로 시각화할 수 있습니다. 이러한 기능은 이 패널을 모든 수동 거래자에게 이상적으로 만들고 MetaTrader 5 플랫폼을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 다중 언어 지원. MT4 버전  |  사용자 가이드 + 데모 트레이드 매니저는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 데모를 보려면 사용자 가이드로 이동하세요. 위기 관리 % 또는 $를 기준으로 위험 자동 조정 고정 로트 크기 또는 거래량과 핍을 기반으로 한 자동 로트 크기 계산을 사용하는 옵션 RR, Pips 또는 Price를 사용한 손익분기점 손실 설정 추적 중지 손실 설정 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하는 최대 일일 손실률(%)입니다. 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
유틸리티
Smart Stop Manager – 전문 트레이더 수준의 자동 스톱로스 실행 개요 Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업의 실행 계층으로, 여러 개의 오픈 포지션을 보유한 트레이더를 위해 설계된 구조적이고 신뢰할 수 있으며 완전 자동화된 스톱로스 관리 시스템입니다. 모든 활성 거래를 지속적으로 모니터링하고, Smart Stop 시장 구조 로직을 사용해 최적의 스톱레벨을 계산하며, 명확하고 투명한 규칙에 따라 스톱을 자동으로 업데이트합니다. 단일 자산부터 전체 멀티심볼 포트폴리오까지, Smart Stop Manager는 모든 거래에 규율, 일관성, 그리고 완전한 리스크 가시성을 제공합니다. 감정적 판단을 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 모든 스톱이 항상 시장 구조 기반의 논리적 진행을 따르도록 보장합니다. 하이라이트 시장 구조 기반 자동 스톱 배치 • 모든 오픈 포지션을 평가하여 Smart Stop 로직에 기반한 최적의 스톱로스를 자동 적용합니다. 포트폴
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
유틸리티
Copy Cat More Trade Copier MT5 (복사 고양이 MT5) 는 오늘날의 거래 과제를 위해 설계된 로컬 거래 복사기이자 완전한 위험 관리 및 실행 프레임워크입니다. 프롭펌 챌린지부터 개인 포트폴리오 관리까지, 견고한 실행, 자본 보호, 유연한 구성 및 고급 거래 처리의 조합으로 모든 상황에 적응합니다. 복사기는 마스터(송신자)와 슬레이브(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 시장 주문과 예약 주문, 거래 수정, 부분 청산 및 헷지 청산 작업의 실시간 동기화를 제공합니다. 데모 및 실계좌, 거래 또는 투자자 로그인과 호환되며, EA, 터미널 또는 VPS가 재시작되어도 지속적인 거래 메모리 시스템을 통해 복구를 보장합니다. 고유 ID로 여러 마스터와 슬레이브를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 조정 또는 사용자 정의 심볼 매핑을 통해 자동으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정  | Copy Cat More MT4 | 채널  특별 기능: 설정이 간편함 —
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
유틸리티
MT5용 트레이드 복사기는 metaТrader 5 플랫폼용 트레이드 복사기입니다   . 그것은 사이의   외환 거래를 복사합니다       모든 계정   COPYLOT MT5 버전의 경우   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (또는 COPYLOT MT4 버전의 경우   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) 믿을 수 있는 복사기! MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 МТ4 터미널에서 거래를 복사할 수도 있습니다(   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ4   ):   COPYLOT CLIENT for MT4 이 버전은 МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5   터미널 간을 포함합니다. 거래 복사기는 2/3/10 터미널 사이의 거래/포지션을 복사하기 위해 만들어졌습니다. 데모 계정 및 투자 계정에서
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
유틸리티
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Works with any assets and account types Really feels
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
유틸리티
MT5 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 커스터마이즈 가능한 유틸리티로, 특정 신호를 Telegram의 채팅, 채널 또는 그룹으로 전송하고, 귀하의 계정을 신호 제공자 로 만듭니다. 경쟁 제품과 달리 DLL 임포트를 사용하지 않습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식은 필요하지 않습니다; 개발자가 제공하는 모든 것이 필요합니다. 주요 특징 구독자에게 보낸 주문 상세 정보를 커스터마이즈할 수 있습니다. 예를 들어, 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독에서는 모든 신호를 받습니다. id, 심볼, 또는 코멘트로 주문을 필터링할 수 있습니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷이 포함됩니다 보낸 스크린샷에 닫힌 주문을 그려 추가 검증을 합니다
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
유틸리티
"Grid Manual"은 주문 그리드 작업을 위한 거래 패널입니다. 이 유틸리티는 보편적이며 유연한 설정과 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 그것은 손실을 평균화하는 방향뿐만 아니라 이익을 증가시키는 방향으로 주문 그리드와 함께 작동합니다. 거래자는 주문 그리드를 만들고 유지할 필요가 없으며 유틸리티에서 수행합니다. 거래자가 주문을 시작하는 것으로 충분하며 "Grid Manual"는 자동으로 그를 위한 주문 그리드를 생성하고 거래가 마감될 때까지 그와 동행할 것입니다. 전체 설명 및 데모 버전 여기 . 유틸리티의 주요 기능: 모바일 터미널을 포함하여 어떤 방식으로든 열린 주문과 함께 작동합니다. "제한" 및 "중지"의 두 가지 유형의 그리드와 함께 작동합니다. 고정 및 동적(ATR 표시기 기반)의 두 가지 유형의 그리드 간격 계산과 함께 작동합니다. 오픈 오더 그리드의 설정을 변경할 수 있습니다. 차트에서 각 주문 그리드의 손익분기점 수준을 표시합니다. 각 주문 그리드에 대한 이익
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
유틸리티
쉽고 간편하게 거래 자본을 보호하세요 거래 자본을 보호하는 것은 자본을 키우는 것만큼 중요합니다. KT Equity Protector는 귀하의 개인 리스크 매니저로서, 계좌의 순자산(에퀴티)을 지속적으로 모니터링하며, 사전에 설정한 손절 또는 수익 목표에 도달하면 모든 보유 및 예약 주문을 자동으로 종료하여 손실을 방지하거나 수익을 고정합니다. 감정적인 결정이나 추측은 이제 그만—KT Equity Protector가 24시간 내내 믿을 수 있는 자본 보호를 제공합니다. KT Equity Protector는 모든 차트를 자동으로 닫아 다른 전문가용 자동매매 프로그램(EA)의 거래를 중단시킬 수 있습니다. 이를 통해 EA를 수동으로 다시 시작할 때까지 어떠한 추가 거래도 이루어지지 않으며, 사용자는 완전한 통제권과 심리적 안정을 얻게 됩니다. 작동 방식 에퀴티 손절(손실 방지): 예를 들어 계좌 잔고가 $10,000이고 에퀴티 손절을 $1,000로 설정한 경우, 순자산이 $9,000로
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
유틸리티
이 제품은 뉴스 시간 동안 모든 전문가 어드바이저 및 수동 차트를 필터링하여 수동 거래 설정이나 다른 전문가 어드바이저가 입력한 거래가 파괴될 수 있는 급격한 가격 상승으로부터 걱정하지 않아도 됩니다. 이 제품은 또한 뉴스 발표 전에 열린 포지션과 대기 주문을 처리할 수 있는 완전한 주문 관리 시스템이 함께 제공됩니다.   The News Filter  를 구매하면 더 이상 내장 뉴스 필터에 의존할 필요가 없으며 이제부터 모든 전문가 어드바이저를 여기서 필터링할 수 있습니다. 뉴스 선택 뉴스 소스는 Forex Factory의 경제 캘린더에서 얻어집니다. USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD 및 CNY와 같은 어떤 통화 기준으로 선택할 수 있습니다. Non-Farm (NFP), FOMC, CPI 등과 같은 키워드 식별을 기준으로 선택할 수도 있습니다. 저, 중, 고 영향을 가지는 뉴스를 필터링할 수 있도록 선택할 수 있습니다. 차트와 관련된 뉴스만 선
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
유틸리티
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
유틸리티
Seconds Chart — MetaTrader 5에서 초 단위 차트를 생성하는 독특한 도구입니다. Seconds Chart 를 사용하면 초 단위로 설정된 타임프레임으로 차트를 작성할 수 있어, 표준 분 또는 시간 단위 차트에서는 불가능한 유연성과 정밀한 분석이 가능합니다. 예를 들어, S15 타임프레임은 15초 동안의 캔들로 구성된 차트를 의미합니다. 사용자 정의 심볼을 지원하는 모든 인디케이터와 전문가 어드바이저를 사용할 수 있습니다. 이를 사용하는 것은 표준 차트에서 거래하는 것만큼 편리합니다. 표준 도구와 달리, Seconds Chart 는 초고속 타임프레임에서도 높은 정확도와 지연 없이 작업할 수 있도록 지원합니다. Seconds Chart의 장점 1초부터 900초까지 의 타임프레임 지원. 내장 틱 데이터베이스 덕분에 역사 데이터 즉시 로딩 . 실시간 데이터 업데이트로 지연이나 차이 없음 . 여러 초 단위 차트를 동시에 생성 가능. Seconds Chart가 이상적인 경우
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
유틸리티
한 번의 클릭으로 거래할 수 있는 거래 패널.   위치 및 주문 작업!   차트 또는 키보드에서 거래. 당사의 거래 패널을 사용하면 차트에서 직접 클릭 한 번으로 거래를 실행할 수 있으며 표준 MetaTrader 컨트롤보다 30배 빠르게 거래 작업을 수행할 수 있습니다. 매개변수와 기능의 자동 계산을 통해 트레이더는 더욱 빠르고 편리하게 거래할 수 있습니다. 그래픽 팁, 정보 라벨, 무역 거래에 대한 전체 정보는 MetaTrader 차트에 있습니다. MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 열기 및 닫기, 반전 및 잠금, 부분 닫기/오토로트. 가상/실제 손절매/이익 실현/후행 정지/손익분기점, 주문 그리드 ... MetaТrader 5   의 주요 주문 거래 컨트롤 패널: 구매, 판매, 구매 중지, 구매 제한, 판매 중지, 판매 제한, 닫기, 삭제, 수
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
유틸리티
OrderManager   소개: MT5용 혁신적인 유틸리티 MetaTrader 5용 새로운 Order Manager 유틸리티를 통해 전문가처럼 거래를 관리하세요. 단순성과 사용 편의성을 염두에 두고 설계된 Order Manager는 각 거래와 관련된 위험을 쉽게 정의하고 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 보다 효과적인 결정을 내리고 거래 전략을 최적화할 수 있습니다. OrderManager에 대한 자세한 정보는 매뉴얼을 참조하십시오. [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 주요 특징: 위험 관리: 거래의 위험을 빠르고 쉽게 정의하여 더 나은 결정을 내리고 거래 성능을 향상시킵니다. 시각적 표현: 열린 포지션을 명확하고 간결하게 이해하기 위해 거래와 관련된 위험을 그래픽으로 볼 수 있습니다. 주문 수정: 몇 번의 클릭만으로 주문을 쉽게 수정하거나 닫아, 거래 과정을 간소화하고 소중한 시간을 절약합니다. 손끝의 뉴스: 한
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
유틸리티
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
유틸리티
Cerberus the Equity Watcher는 귀하의 계정 자산을 지속적으로 모니터링하고 잘못된 EA 또는 재량 트레이더인 경우 감정적 행동으로 인해 발생하는 주요 손실을 방지하는 위험 관리 도구입니다. 버그가 있을 수 있거나 예상치 못한 시장 상황에서 잘 수행되지 않을 수 있는 EA에 의존하는 체계적 거래자에게 매우 유용합니다. Cerberus를 사용하면 최소 자산 가치와 (선택적으로) 최대 가치를 설정할 수 있습니다. 둘 중 하나에 도달하면 모든 위치가 평평해지고 모든 보류 중인 주문이 닫히고 모든 EA가 "죽습니다". 모든 위치를 평평하게 하면 알림이 사용자 휴대폰으로 전송되고 명확한 메시지가 화면에 표시됩니다. "평평화" 이후에 Cerberus는 주식 가치를 계속 주시하고 다시 초기화될 때까지 추가 거래 시도를 중단합니다. Cerberus가 수행하는 모든 작업은 화면에 명확하게 표시되고 Expert Advisor 탭에 보고되며 사용자에게 알림이 전송됩니다. 사용자의 실수
제작자의 제품 더 보기
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.73 (15)
지표
CRYSTAL HEIKIN ASHI — MT5 인디케이터 개요 Crystal Heikin Ashi는 테마 제어, 추세/모멘텀 색상, 거래량 기반 분석과의 연동에 최적화된 전문 Heikin Ashi 표시 인디케이터입니다. 추세 강도와 반전 가능성을 빠르게 파악할 수 있도록 시각적 명확성을 제공합니다. 시각화 도구이며 수익을 보장하지 않습니다. 표시 내용 인디케이터가 직접 그리는 순수 Heikin Ashi 캔들 선택형 추세/모멘텀 색상 기본 캔들 숨김/페이드 옵션 주요 기능 완전 커스터마이즈 가능한 스타일: Standard / Trend / Momentum Light/Dark 테마, 기본 캔들 자동 페이드/숨김 VSA/거래량/델타 지표와 함께 쓰기 좋은 워크플로우 대용량 차트에 적합한 고성능 모드 수동 트레이더/가격 행동/전략 개발에 유용한 시각 신호 거래량과 함께 활용 (선택) VSA 또는 거래량/델타 지표와 결합하여: 강한 상승/하락 모멘텀 확인 거래량 다이버전스로 초기 반전 포착
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.55 (11)
지표
Crystal Volume Profile Auto POC — 정밀한 거래 결정을 위한 거래량 분석 개요 Crystal Volume Profile Auto POC 는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 거래량 분포를 계산하고 자동으로 POC(Point of Control)를 표시합니다. 이를 통해 거래자는 주요 지지와 저항 영역을 확인하고, 기관 거래가 집중된 가격대를 파악할 수 있습니다. 주요 기능 동적 거래량 프로파일 (차트 표시 구간 또는 사용자 지정 구간) 자동 POC 탐지 히스토그램 크기, 색상, 라인 스타일 사용자 설정 가능 고정 구간 거래량 분석 지원 새로운 캔들마다 실시간 자동 갱신 내장 버튼: Reset VP, Hide VP 라이트/다크 모드 호환 장점 누적 및 분배 영역 확인 기관 자금이 집중된 구간 탐지 POC 기반의 정밀한 매수/매도 진입 돌파 및 반전 전략 강화 사용 방법 차트에 지표를 적용합니다 Reset VP 버튼으로 가시 범위의 프로파일을 계산합니다
FREE
Crystal Heikin Ashi Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate - Professional Trading Automation System Revolutionary Dual-Mode Trading Strategy with Advanced Risk Management Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate represents the pinnacle of automated trading technology, combining the proven effectiveness of Heikin Ashi candle analysis with cutting-edge algorithmic trade management. This sophisticated Expert Advisor is designed for serious traders who demand precision, reliability, and professional-grade automation in their trading
Crystal Supply Demand Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
지표
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) 모든 캔들에서 거래하지 마세요 – 기관 존을 기다리세요. Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)는 MetaTrader 5용 전문 공급/수요(Supply & Demand) 존 표시기입니다. 차트를 무작위 박스나 오래된 개념으로 채우는 대신, 기관 수준의 깨끗하고 명확한 존 만 표시합니다. 고차원 타임프레임에 최적화되어 있으며, 실시간 업데이트와 전문적인 시각 효과를 제공합니다. 주요 기능 기관 수준의 수요/공급 존 탐지. 새로운 존과 이미 테스트된 존 구분. H1, H4, D1, W1 최적화. 실시간 업데이트, 리페인트 없음. 전문가용 비주얼 (색상, 투명도, 50% 중간선, 라벨). 실시간 통계 패널. 타임프레임 경고 시스템. 가볍고 효율적인 성능. 왜 SD Pro 인가? 대부분의 공급/수요 인디케이터는 차트를 불필요하게 복잡하게 만듭니다. SD Pro는 의미 있는 존만 필터링 하여 전문적으로 보
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
지표
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — 자동 POC 볼륨 프로파일 개요 Crystal Volume Profile Auto POC 는 MetaTrader 4용으로 설계된 가볍고 최적화된 인디케이터입니다. 가격대별 거래량 분포를 시각화하며, 가장 많은 거래량이 발생한 가격 수준인 POC(Point of Control)를 자동으로 표시합니다. 이를 통해 숨겨진 지지/저항 구역, 누적/분배 구간 및 기관 투자자의 활동을 쉽게 식별할 수 있습니다. MetaTrader 5 버전도 제공됩니다: Crystal Volume Profile Auto POC (MT5) . 주요 기능 자동 POC 탐지 동적 볼륨 프로파일 (차트 가시 영역 또는 사용자 정의 범위) 고정 프로파일 옵션 (세부 영역 분석) 히스토그램 크기, 색상 및 라인 스타일 완전 사용자 정의 가능 각 캔들마다 실시간 자동 업데이트 Reset VP, Hide VP 버튼 내장 라이트/다크 차트 테마 지원 사
FREE
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
지표
Crystal Buy Sell Liquidity — MT5 유동성 스윕 지표 개요 Crystal Buy Sell Liquidity 는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 유동성 스윕 패턴을 기반으로 매수/매도 기회를 탐지합니다. 일중 시장 구조를 분석하여 기관의 유동성 사냥을 포착하고, 리테일 유동성이 흡수된 후 명확한 반전 신호를 제공합니다. 주요 기능 고점/저점 돌파 시 유동성 스윕 자동 감지 반전 확인 후 매수/매도 신호 제공 스마트 머니 개념(SMC) 기반 분석 세션 고점/저점 중심의 일중 시장 구조 분석 H1, M15, M5 추천 직관적이고 깔끔한 차트 표시 작동 원리 세션 고점/저점 돌파 감지 유동성 흡수 후 반전 조건 확인 매수/매도 신호 표시 사용 방법 MT5 차트에 지표 적용 타임프레임 선택 (M5, M15, H1) 세션 레벨 부근의 신호 확인 오더 플로우 또는 시장 구조와 함께 활용 호환성 플랫폼: MetaTrader 5 시장: 외환, 지수, 원자재, 암호화폐
FREE
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
4 (1)
지표
Crystal Heikin Ashi – 고급 시각화 Heikin Ashi (MT4 버전) 개요 Crystal Heikin Ashi for MetaTrader 4 는 전문적인 Heikin Ashi 지표로, 차트 시각화를 개선하고 프라이스 액션 트레이더, 스캘퍼, 분석가에게 명확성을 제공합니다. 이 MT4 버전은 순수한 Heikin Ashi 캔들에 중점을 두며, 가볍고 최적화된 성능을 제공합니다. 참고: 추세 기반 색상 및 고급 모멘텀 감지는 MT5 버전에서 제공됩니다: MT5 버전 → https://www.mql5.com/en/market/product/142042 주요 기능 (MT4) 네이티브 Heikin Ashi 캔들. 상승/하락 색상 사용자 지정 가능. 기본 캔들 숨기기 옵션. 라이트/다크 테마 지원. 긴 데이터에서도 빠른 처리 속도. 가격 흐름과 반전을 명확히 표시. 파라미터 캔들 스타일: 표준. 차트 테마: 라이트/다크. 적합 대상 프라이스 액션 트레이더. 스캘퍼. MT4에서
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
지표
Crystal FVG Touch Detector – 스마트 머니 콘셉트 고급형 인디케이터 Crystal FVG Touch Detector는 Smart Money Concepts(SMC) 및 ICT 전략을 사용하는 트레이더를 위한 전문 지표입니다. 모든 상품 및 시간대에서 FVG(공정 가치 갭)를 자동으로 감지하고 터치 여부를 시각적으로 표시합니다. 비리페인트 구조로 안정적이며 실시간 기관 불균형 구역을 포착합니다. 주요 기능 강세 및 약세 FVG 감지. 실시간 터치 업데이트. 멀티 타임프레임 지원. 컬러 자동 조정. 빠른 속도와 최적화된 구조. 완전한 사용자 설정 지원. 키워드: FVG, Fair Value Gap, Smart Money Concepts, SMC, ICT, Order Block, 불균형, 유동성, Non Repaint, Volume Spread Analysis, Market Structure, Liquidity Sweep, Forex Indicator, MT5 In
FREE
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
지표
Crystal Volume Indicator — Volumenanalyse-Tool für MT5 Überblick Crystal Volume Indicator ist ein Indikator für MetaTrader 5, mit dem Trader die verborgene Marktdynamik durch Volumenanalyse verstehen können. Er erkennt wichtige Ereignisse wie Kauf-Klimax, Verkaufs-Klimax und schwache Kerzen und erleichtert so die Identifizierung möglicher Umkehr- oder Fortsetzungszonen. Hauptfunktionen Unterstützt Tick Volume und Real Volume (abhängig vom Broker) Farblich codiertes Histogramm zur Volumenklassi
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (3)
유틸리티
Crystal Trade Manager – MT5 트레이드 매니저 개요 Crystal Trade Manager (CTM) 는 MetaTrader 5 용 리스크 관리 및 거래 제어 도구입니다 . Prop Firm, 스캘핑 , 수동 트레이더 모두에 적합합니다 . 기능 일일 최대 손실 제한 (1–70%) + 자동 종료 . 목표 이익 / 손실 시 전체 포지션 청산 . SL/TP 자동 적용 . Break-Even 자동 이동 . 트레일링 스탑 . 최대 로트 제한 . 6 버튼 Magic Keys 패널 . 계좌 상태 패널 . 알림 : 팝업 / 푸시 / 사운드 . 호환성 플랫폼 : MT5 모든 브로커 / 계정 지원 키워드 MT5 트레이드 매니저 , 리스크 관리 EA, Prop Firm EA, FTMO 도구 , SL TP EA, Break-Even, 트레일링 스탑
FREE
Crystal Smart Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
Crystal Smart Pro — 적응형 듀얼 모드 자동 거래 시스템 개요 Crystal Smart Pro 는 Crystal AI Systems 에서 개발한 지능형 자동 조정형 MT5 전문가용 자동매매 프로그램 (Expert Advisor) 입니다. 이 시스템은 정밀한 진입 신호와 고급 복구 알고리즘을 결합하여 두 가지 독립적인 거래 모드 — Sharp Mode 와 Smart Mode — 를 제공합니다. 시장의 변동성, 계좌 잔액, 추세 상황에 따라 동적으로 적응하여 안정적인 성과를 유지합니다. 핵심 거래 모드 Sharp Mode – 정밀함과 속도 • MACD 추세 변화에 기반한 단일 방향 거래 수행. • 동적 이익 보호 및 즉각적인 손실 차단 로직 내장. • 단순한 ‘1회 진입-1회 종료’ 전략을 선호하는 데이 트레이더에게 적합합니다. Smart Mode – 적응형 복구 및 목표 수익 시스템 • 점진적 포지션 확대를 포함한 고급 복구 알고리즘 사용. • MACD 변화 또는 M
FREE
Crystal Quantum Flow
Muhammad Jawad Shabir
지표
Crystal Quantum Flow 고급 시장 인텔리전스 인디케이터 Crystal Quantum Flow는 명확성, 정밀성, 그리고 기관급 시장 인사이트를 요구하는 트레이더를 위해 설계된 차세대 전문 트레이딩 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 다차원 시장 흐름 분석, 다중 타임프레임 동기화 인텔리전스, 그리고 고급 시각적 해석을 하나의 강력한 차트 환경에 통합한 완전한 의사결정 지원 시스템으로 구축되었습니다. Crystal Quantum Flow의 내부 아키텍처는 완전히 독점적이며 보호되어 있습니다. 모든 분석 모델은 폐쇄형 시스템으로 작동하며, 일반적인 리테일 인디케이터나 공개된 공식에 기반하지 않습니다. 핵심 개념 Crystal Quantum Flow는 시장의 움직임을 개별적인 가격 변동이 아닌, 압력·모멘텀·방향 지배력이 연속적으로 흐르는 과정으로 해석하도록 설계되었습니다. 시장 노이즈에 반응하는 대신, 확정된 시장 상태와 전환에 집중하여 트레이더가 지배적인 힘과 일관되게
FREE
The Real RSI Divergence Hunter
Muhammad Jawad Shabir
지표
The Real RSI – 프로페셔널 다이버전스 헌터 개요 The Real RSI는 RSI 기반의 추세 전환 및 추세 지속 신호를 기관급 정확도 로 탐지하도록 설계된 전문 다이버전스 탐지 지표입니다. 가격과 RSI 간의 일반 다이버전스 및 히든 다이버전스 를 자동으로 감지하고, 스마트 피벗 로직과 실시간 구조 검증을 통해 각 시그널을 확인합니다. 본 지표는 정확성, 안정성 및 실제 시장 조건에서의 실용성을 기반으로 설계되었으며, 재도색(리페인트)이 없고 신호 지연이 없습니다. 이 지표의 다이버전스 신호를 자동으로 거래하고 싶다면, 아래의 EA 버전을 사용하십시오: The Real RSI BOT – Auto Divergence Trading EA 주요 기능 1. 자동 다이버전스 탐지 • 일반 다이버전스 및 히든 다이버전스를 모두 자동으로 감지 (상승/하락 모두 지원). • Forex, Gold, Indices, Crypto 등 모든 종목과 모든 타임프레임에서 작동. • 추세 전환형 및
FREE
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
유틸리티
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Crystal Smart Volume MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
지표
Crystal Smart Volume 개요 Crystal Smart Volume은 MT4용으로 개발된 고급 거래량(Volume) 및 델타(Delta) 분석 지표입니다. 이 인디케이터는 일반적인 가격 움직임 뒤에 숨겨진 기관 트레이더의 거래 활동을 시각적으로 파악할 수 있도록 설계되었습니다. Smart Money Concepts (SMC) , Volume Spread Analysis (VSA) , 그리고 Delta 논리 를 결합하여 가격과 거래량의 상호 작용을 정밀하게 분석합니다. 이 도구는 Buying Climax(매수 클라이맥스) , Selling Climax(매도 클라이맥스) , Weak Candle(약한 캔들) , High-Volume Reversal(고거래량 반전) 등의 핵심 이벤트를 감지하여, 트레이더가 잠재적 전환점을 높은 정확도로 식별할 수 있게 합니다. 또한, TBR (Trap Break Reversal) , STBR (Sweep Trap Break Reversal)
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
지표
Auto Candle Sequence Counter – MT5 인디케이터 개요 Auto Candle Sequence Counter 는 MetaTrader 5용 전문 인디케이터로, 연속되는 강세 및 약세 캔들을 자동으로 탐지하고 표시합니다. 수동으로 캔들을 세는 대신, 실시간 시각화, 통계 및 알림 기능을 제공하여 트레이더의 가격 행동 전략을 지원합니다. 주요 기능 연속 2~7개의 강세/약세 캔들 감지 정확한 매핑으로 신호 누락 방지 Doji 탐지 (민감도 0.01–0.10 조정 가능) 약하거나 불필요한 캔들 필터링 전문적인 시각화 (녹색 = 강세, 빨강 = 약세, 노랑 = 도지) 실시간 통계 패널 (강세/약세 시퀀스 수) 알림 시스템: 팝업, 소리, 모바일 푸시 장점 추세 지속 또는 피로 신호를 신속하게 파악 수요공급, 지지/저항, SMC 전략과 결합 가능 스캘핑, 스윙, 데이 트레이딩에 적합 수동 계산 대신 자동화로 시간 절약 설정 시퀀스 임계값: 2–
FREE
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
유틸리티
Crystal Trade Manager PRO – MT4 고급 리스크 및 트레이드 관리 시스템 무료 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 개요 Crystal Trade Manager PRO(CTM)는 MetaTrader 4를 위한 전문급 거래 실행 및 리스크 관리 유틸리티입니다. 엄격한 실행, 견고한 자본 보호, 그리고 똑똑한 자동화를 필요로 하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 본 시스템은 계좌 리스크를 관리하고, 자본(EQ)을 보호하며, 일일 제한을 적용하고, SL/TP를 자동으로 설정하며, 전문급 기능을 갖춘 초고속 원클릭 트레이딩 패널을 제공합니다. Prop Firm 챌린지, 데이트레이딩, 스캘핑, 포트폴리오 매니저에게 최적화되어 있습니다. MT5 버전도 제공됩니다. 주요 기능 1. 고급 리스크 및 드로우다운 보호 기능 하루 드로우다운을 1%~70% 범위에서 설정 가능 설정한 한도를 초과할 경우 모든 포지션 즉시 종료 조건
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
유틸리티
Crystal MTF Candle Pro – Professional Multi-Timeframe Analysis Tool Overview Crystal MTF Candle Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to provide direct visualization of higher timeframe candles on the current chart. The tool overlays selected higher timeframe candles with precise countdown timers, allowing traders to monitor live candle development without switching charts. This indicator is optimized for multi-timeframe (MTF) analysis, offering professional styling, custo
FREE
Crystal Volatility Monitor Spike Detection
Muhammad Jawad Shabir
지표
Volatility Monitor – 실시간 변동성 감지 인디케이터 개요 Volatility Monitor는 가볍고 전문적인 MT5 인디케이터로 갑작스러운 가격 변동을 추적하고 실시간으로 트레이더에게 알림을 제공합니다. Forex, 금, JPY 페어, 암호화폐 등에서 ATR 자동 모드 또는 수동 pip 설정을 통해 명확한 신호를 제공합니다. 주요 기능 실시간 변동성 감지. ATR 기반 자동 모드 / 수동 pip 모드. 점진적 알림 (1~3회 비프음, 팝업, 푸시 알림). 컬러 마커 (노랑, 주황, 빨강). 배경 자동 색상 조정. 대시보드 표시: 캔들 범위, ATR, 변동성 %, 역사적 최대치. 모든 심볼 지원. 설정 모드: 자동 ATR / 수동. 계산: 과거 캔들 개수. 마커: 켜기/끄기, 크기, 색상. 알림: 소리, 팝업, 푸시. 대시보드: 위치 조정 가능. 사용 방법 원하는 차트에 인디케이터 적용. ATR 자동 모드 또는 수동 모드 선택. 색상 마커와 알림 확인. 대시보드에서 변
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
유틸리티
Crystal Trade Manager – 고급 MT4 리스크 & 트레이드 관리 도구 개요 Crystal Trade Manager (CTM)은 MetaTrader 4 전용 전문 유틸리티로, 리스크 관리·자동화·빠른 주문 실행 제어 를 위해 설계되었습니다. 트레이더가 자본을 보호하고, 일일 손실을 제한하며, 로트 크기를 제어하고, 핵심 주문 관리 기능 (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop)을 자동화할 수 있도록 도와줍니다. 이 툴은 수동 트레이더, Prop Firm 챌린지 참가자, 전문 펀드 매니저 에게 적합합니다. 주요 기능 1. 리스크 & 드로우다운 보호 일일 드로우다운 제한 (1%–70%) 설정 가능 제한 초과 시 모든 주문 자동 종료 옵션: 보류 주문 자동 삭제 일일 락아웃 → 다음날까지 신규 거래 차단 (Prop Firm 규정 준수) 2. 손익 목표 관리 일일 손익 목표를 USD로 설정 목표 달성 시 모든 포지션 자동 종료 Prop Firm 규
FREE
Export History Data to CSV
Muhammad Jawad Shabir
유틸리티
Crystal AI Data Exporter – Professional MT5 Historical Data Extraction System This Expert Advisor is designed for traders, data analysts, quant developers, and AI model builders who require accurate, raw, and fully synchronized historical data directly from MetaTrader 5. It delivers clean OHLCV market data in CSV format with precise date-range control, volume options, tick-volume extraction, and auto-managed history synchronization. Crystal AI Data Exporter removes the need for manual F2 downloa
FREE
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
유틸리티
실시간 가격 및 총 수익 표시 지표 라이브 트레이딩 및 화면 공유에 완벽 데이 트레이더, 스캘퍼 및 라이브 스트림 트레이딩 세션을 위해 특별히 설계됨 이 전문 지표는 차트에서 직접 실시간 가격 표시와 포괄적인 수익 추적을 제공합니다 - 고빈도 거래 및 라이브 트레이딩 방송에 필수적입니다. 주요 기능 실시간 가격 표시 매초 라이브 매수 가격 업데이트 모든 심볼 유형에 대한 전문적 형식화 귀금속을 위한 특별 골드/XAU 형식화 화면 공유에 완벽한 대형 명확한 표시 데이 트레이딩 결정을 위한 즉시 가격 업데이트 포괄적 수익 추적 트레이딩 히스토리로부터의 계좌 총 수익 거래 종료 시 실시간 수익 업데이트 사용자 정의 추가 수익 금액 수수료 및 스왑 포함 플러스/마이너스 지표가 있는 전문적 수익 형식화 성능 최적화 스마트 캐싱 시스템 - 최소 CPU 사용 1초 업데이트 간격 - 번개처럼 빠름 효율적인 타이머 기반 업데이트 실시간 거래 모니터링 전문적 오류 처리 고급 사용자 정의 조정 가능한
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
유틸리티
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
유틸리티
실시간 가격 및 총 수익 표시 지표 전문 트레이더, 데이 트레이더, 스트리머를 위한 궁극의 실시간 트레이딩 동반자 차트에서 직접 라이브 매수 가격과 포괄적인 수익 추적을 표시하는 이 강력한 지표로 트레이딩 경험을 변혁하세요. 고빈도 거래 환경과 라이브 트레이딩 방송을 위해 특별히 설계되었습니다. 핵심 기능 실시간 가격 표시 전문적 형식화로 매초 라이브 매수 가격 업데이트 골드/XAU 및 모든 주요 심볼 유형에 대한 특별 형식화 화면 공유와 라이브 스트리밍에 완벽한 대형 명확한 표시 정확한 가격 표시를 위한 자동 심볼 자릿수 감지 포괄적 수익 추적 완전한 트레이딩 히스토리에서 총 계좌 수익 계산 거래 종료 시 실시간 수익 업데이트 사용자 정의 가능한 추가 수익 금액 수수료와 스왑의 선택적 포함 명확한 플러스/마이너스 지표가 있는 전문적 수익 형식화 성능 최적화 최소 CPU 사용량의 스마트 캐싱 시스템 초고속 응답성을 위한 1초 업데이트 간격 부드러운 작동을 위한 효율적 타이머 기반 업
FREE
Trade With Magic
Muhammad Jawad Shabir
유틸리티
TRADE WITH MAGIC – Professional One-Click Trading Panel | Crystal AI Systems Trade With Magic is a fast, lightweight, and highly efficient one-click trading panel designed for traders who require precise manual execution and full control over magic numbers, comments, and risk parameters. It is suitable for both manual trading and advanced EA testing environments where ac
FREE
Crystal CopyCat Ultimate MT4
Muhammad Jawad Shabir
유틸리티
Crystal CopyCat Ultimate Ultra-Fast Master–Slave Copier with Zero-Delay Execution and Cross-Platform MT5 Compatibility Architecture: MT4 → MT4 and MT4 → MT5 Full Compatibility MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/144569 Complete User Setup Guide:-  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222   1. Overview Crystal CopyCat Ultimate 5.0 is a next-generation trade copy engine engineered for professional traders, portfolio managers, prop-firm operators, and signal distributors. Unlik
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL ALGO PRO — MT4 전문가 자문  개요 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro는 기관급 AI 보조형 전문가 자문(Expert Advisor)으로, XAUUSD, 주요 외환 통화쌍 및 일부 암호화폐 종목(브로커 지원 시)에 적용됩니다. 전통적인 마틴게일을 뛰어넘는 고급 알고리즘 복구 시스템을 통합하여, 동적 레이어링, 변동성 기반 필터 및 논리적 종료 관리 방식을 사용합니다. 복구는 유리한 조건에서만 작동하며, 기준이 충족되면 전체 바스켓을 통제된 이익으로 청산합니다. 알고리즘 + AI 로직 시장 조건 필터: 변동성, 스프레드, 추세 패턴을 모니터링하여 최적의 진입 및 복구 시점 선택 (zone-recovery 기반). MQL4로 구현. 적응형 로트 조절: 고정 배수 대신 자본 기반 로트 계산; 주문 간격은 시장 구조에 맞게 자동 조정. Cluster Exit Engin
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 익스퍼트 어드바이저 개요 XAUUSD(골드) 및 주요 FX 페어용 자동매매 시스템. 진입, SL/TP, 트레일링, 드로다운 관리를 규칙 기반으로 수행합니다. 수익 보장은 없습니다. 리스크 고지를 확인하세요. 요구 사항 플랫폼: MetaTrader 5 계좌: ECN/RAW 권장 연결: 24/7 (VPS 권장) 시간대: M1–H4 초기 설정 Algo Trading 활성화. 차트에 EA 부착(심볼별 1개 차트). Inputs에서 AI_Access_Mode = ON 설정 후 재적용. 자본/레버리지에 맞춰 리스크 조정. 권장 조건 충분한 마진과 안정적 체결(낮은 스프레드/지연). 골드 기준 $5,000+ / 1:500 권장. 다종목 시 리스크 축소. 실계좌 전 데모 검증. 핵심 기능 SL/TP , 브레이크이븐 , 트레일링 포함 진입/청산. 드로다운 제어 로 불리한 구간에서 활동 감소. 멀티 심볼 지원, 변동성/세션 적응. 주요 입력값 AI_A
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
Crystal SD Pro – 기관급 공급 수요 EA 개요 Crystal SD Pro 는 MetaTrader 5 용 자동 매매 EA 로 , 공급 · 수요 존 기반 고확률 거래만 실행합니다 . 불필요한 신호를 제거하고 안정적 거래를 제공합니다 . 주요 기능 멀티타임프레임 존 감지 (M30–H4) Smart Recovery/ Cut Loss 모드 대시보드 표시 자동 / 고정 로트 글로벌 이익 목표 SL/TP, 브레이크이븐 , 트레일링 스탑 ADX/DI 필터 모드 Cut Loss – 최소 $1000 (1:1000) Smart Recovery – 최소 $5000 (1:1000) 추천 설정 타임프레임 : H1 종목 : Forex, 금 , 인덱스 , 암호화폐 , 주식 브로커 : ECN/Raw Spread 위험 관리 로트 / 스프레드 제한 글로벌 수익 목표 트레일링 스탑 호환성 플랫폼 : MT5 모든 자산 지원 면책 본 EA 는 수익을 보장하지 않습니다 . 반드시 데모 테스트 후 사용하십시
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5 익스퍼트 어드바이저 개요 XAUUSD(골드) 대상 자동매매. Recovery Mode 와 Single Trade Mode , 차트 패널 제공. AI 예측 (LSTM, 어텐션, 심리)과 신뢰도 임계값 으로 참여/리스크를 제어. 수익 보장은 없음. 모드 Recovery Mode : 멀티 트레이드, 자본기반 목표, 선택적 볼륨 스케일링, 신경망 확인, 초기 포지션 트레일링 옵션. Single Trade Mode : 단일 진입, SL/TP 및 RR 목표, 시간 기반 자동청산(옵션), 최소 이익 후 트레일링. 주요 기능 예측 옵션 + ConfidenceThreshold(40–80%) 에쿼티 기반 로트, 드로다운 보호 뉴럴 트레일링 스톱(pip/ATR) 멀티 브로커 골드 심볼 지원 세션/변동성 인식, 스프레드/지연 체크 주말 청산, 심볼 검증, 테스터 친화 패널 전략 기반 M15 최적화, 다른 TF 가능. RSI/MACD/ADX/Stoch
필터:
dano699
487
dano699 2026.01.16 14:03 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

AndreaKGB
24
AndreaKGB 2025.12.07 03:44 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Richard Roberts
299
Richard Roberts 2025.10.27 15:18 
 

Rubbish, slow and buggy opened. Randomly opened and 50'odd trades in the receiver account could have been bad if it wasn't set to lowest lot settings.

Muhammad Jawad Shabir
62644
개발자의 답변 Muhammad Jawad Shabir 2025.11.30 10:34
Dear Just Used Updated Version
TI-trader
153
TI-trader 2025.10.25 11:20 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

리뷰 답변