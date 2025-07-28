Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
- 유틸리티
- Muhammad Jawad Shabir
- 버전: 7.50
- 업데이트됨: 17 1월 2026
Crystal Copycat ULTIMATE 는 MT5 간 초고속·안정적 거래 복사를 실현하는 전문가용 EA입니다. 자산 관리자, 프로프 펌, 시그널 제공자, 고급 트레이더를 위해 설계되었습니다.
속도, 정확성, 리스크 관리의 완벽 조합.
주요 기능:
-
MASTER 모드: 시장가·예약주문·수정·종료 등 모든 신호 전송
-
SLAVE 모드: 실시간 수신·즉시 실행
-
스마트 로트 배율: 고정, 자산비율, SL 기반 리스크 %
안전한 리스크 관리: 최대 손실, 최소 자산, 거래별 최대 리스크
-
심볼 매핑: 후행 문자 자동 인식 + 사용자 지정 설정
-
파일 방식 통신: DLL 불필요, 자동 복구 및 경고 시스템 포함
-
차트 내 대시보드: 신호 수, 성공률, 리스크 상태, 파일 오류 표시
사용 용도: MT5 사이의 거래 복사, prop 계좌 운용, 시그널 서비스, 여러 브로커 전략.
