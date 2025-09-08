Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
- Utilitaires
- Muhammad Jawad Shabir
- Version: 4.50
- Mise à jour: 8 septembre 2025
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copieur Professionnel de Transactions MT5
Présentation
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 est un copieur de transactions haute performance pour MetaTrader 5. Il permet une réplication ultra-rapide et fiable des ordres entre terminaux MT5, fonctionnant localement via le dossier commun de MT5, sans DLL ni API externes.
Fonctionnalités principales
- Système double mode:
- MASTER: diffuse les ordres, modifications et fermetures.
- SLAVE: exécute immédiatement avec contrôle du risque.
- Gestion des volumes: lot fixe, ratio equity, % risque basé sur SL.
- Gestion avancée du risque: protection drawdown, plancher d’equity, % risque trade.
- Couverture complète des ordres: marché, pending, modifications, CLOSE_ALL.
- Mappage des symboles: auto/manuel, prise en charge des suffixes.
- Communication fichier: pas de DLL/API, anti-boucle, reprise automatique.
- Tableau de bord: statistiques ordres, risque, statut trading.
Cas d’utilisation
- Copier des transactions entre terminaux MT5.
- Gérer des comptes prop/MAM.
- Fournir des signaux aux clients.
- Fonctionner sur plusieurs brokers.
Points forts
- Fonctionne sur tout broker/compte.
- Supporte marché et pending.
- Compatible comptes hedging MT5.
- Sécurité d’exécution renforcée.
Installation
- Installer sur MASTER et SLAVE.
- Configurer CommChannel.
- Choisir le mode.
- Configurer le mappage symboles.
Compatibilité
- Plateforme: MetaTrader 5
- Comptes: tous (hedging inclus)
- Environnement: PC, VPS, multi-comptes
Mots-clés
copieur MT5, copier transactions local, EA copy trading, prop firm copier, FTMO outil, multi-compte copier, replicateur signaux, copieur fichiers, copier ordres, copier lot fixe, copier equity ratio, copier risque SL, copier close all, EA mappage symboles