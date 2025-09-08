Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier

Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copieur Professionnel de Transactions MT5

Présentation
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 est un copieur de transactions haute performance pour MetaTrader 5. Il permet une réplication ultra-rapide et fiable des ordres entre terminaux MT5, fonctionnant localement via le dossier commun de MT5, sans DLL ni API externes.

Fonctionnalités principales

  • Système double mode:
    • MASTER: diffuse les ordres, modifications et fermetures.
    • SLAVE: exécute immédiatement avec contrôle du risque.
  • Gestion des volumes: lot fixe, ratio equity, % risque basé sur SL.
  • Gestion avancée du risque: protection drawdown, plancher d’equity, % risque trade.
  • Couverture complète des ordres: marché, pending, modifications, CLOSE_ALL.
  • Mappage des symboles: auto/manuel, prise en charge des suffixes.
  • Communication fichier: pas de DLL/API, anti-boucle, reprise automatique.
  • Tableau de bord: statistiques ordres, risque, statut trading.

Cas d’utilisation

  • Copier des transactions entre terminaux MT5.
  • Gérer des comptes prop/MAM.
  • Fournir des signaux aux clients.
  • Fonctionner sur plusieurs brokers.

Points forts

  • Fonctionne sur tout broker/compte.
  • Supporte marché et pending.
  • Compatible comptes hedging MT5.
  • Sécurité d’exécution renforcée.

Installation

  1. Installer sur MASTER et SLAVE.
  2. Configurer CommChannel.
  3. Choisir le mode.
  4. Configurer le mappage symboles.

Compatibilité

  • Plateforme: MetaTrader 5
  • Comptes: tous (hedging inclus)
  • Environnement: PC, VPS, multi-comptes

Mots-clés
copieur MT5, copier transactions local, EA copy trading, prop firm copier, FTMO outil, multi-compte copier, replicateur signaux, copieur fichiers, copier ordres, copier lot fixe, copier equity ratio, copier risque SL, copier close all, EA mappage symboles


