Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
- Utilidades
- Muhammad Jawad Shabir
- Versión: 7.0
- Actualizado: 5 diciembre 2025
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copiador Profesional de MT5
Descripción
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 es un copiador de operaciones de alto rendimiento para MetaTrader 5. Permite replicación rápida y precisa entre diferentes cuentas y brokers, funcionando localmente mediante la carpeta Common de MT5, sin necesidad de DLL ni API externas.
Funciones principales
- Sistema dual:
- MASTER: envía órdenes, modificaciones y cierres.
- SLAVE: ejecuta órdenes recibidas con control de riesgo.
- Escalado de volumen: lote fijo, proporción de equity, % de riesgo basado en SL.
- Gestión de riesgos: control de drawdown, riesgo máximo por operación, monitoreo de equity.
- Cobertura total de órdenes: mercado, pendientes, modificaciones, CLOSE_ALL.
- Motor de mapeo: automático y manual, soporta sufijos de brokers.
- Comunicación basada en archivos: sin DLL/API, recuperación automática, anti-bucle.
- Panel gráfico: estadísticas de órdenes, riesgo, estado de trading.
Casos de uso
- Copiar trades entre múltiples terminales MT5.
- Gestionar cuentas prop o MAM.
- Proveer señales a clientes.
- Operar con brokers con sufijos distintos.
Destacados
- Funciona en todos los brokers y tipos de cuentas.
- Soporta órdenes de mercado y pendientes.
- Compatible con cuentas de cobertura MT5.
- Seguridad en ejecución con lógica de recuperación.
Instalación
- Instalar en MASTER y SLAVE.
- Configurar mismo CommChannel.
- Seleccionar modo.
- Configurar mapeo de símbolos.
Compatibilidad
- Plataforma: MetaTrader 5
- Cuentas: todas (incluidas hedging)
- Entorno: PC, VPS, multi-cuenta
Palabras clave
copiador MT5, trade copier local, EA copy trading, copiador prop firm, copiador FTMO, multi cuenta MT5, replicador de señales, copiador basado en archivos, copier de lotes fijos, copier ratio equity, copier riesgo SL, copier close all MT5, mapeo símbolos
