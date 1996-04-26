DF Fibonacci Trader Pro
- Utilità
- Mark David Griffin
- Versione: 1.0
DF Fib Trader Pro
DF Fib Trader Pro è un sistema di trading automatizzato progettato per MetaTrader 5.
Utilizza livelli di prezzo basati su Fibonacci combinati con analisi di trend e struttura per definire punti di ingresso e di uscita. L'EA supporta posizioni sia lunghe che corte e include parametri di gestione del rischio integrati.
Caratteristiche principali:
• Utilizza la logica di ritracciamento ed estensione di Fibonacci per tracciare punti di ingresso, SL e TP.
• Dimensione del lotto e livelli di stop loss/take profit configurabili
• Scelta tra 1 o 2 punti di ingresso
• Supporta stop loss e take profit fissi o dinamici in base alle condizioni di mercato
• Funziona su più timeframe e coppie di valute
• Include opzioni per spread massimo, slippage e controllo della frequenza delle negoziazioni
• Gestione automatica delle negoziazioni: opzioni di pareggio, trailing stop e chiusura parziale
• Ordine di mercato supportato se preferito.
Panoramica degli input:
• Gestione del rischio: dimensione del lotto, rischio per operazione, numero massimo di operazioni
• Condizioni di ingresso: selezione del livello di Fibonacci, opzioni del filtro di tendenza
• Gestione dell'uscita: tipo di SL/TP, impostazioni del trailing stop, parametri di pareggio
• Filtri di negoziazione: limite di spread, tolleranza allo slippage
Regole di base
• Clicca su "Disegna Fibonacci" e disegna il box di Fibonacci in base alle tue esigenze.
• Vengono visualizzati i livelli di Fibonacci che preferisci (completamente configurabili)
• Clicca su "Esegui Fibonacci" per aprire immediatamente gli ordini pendenti insieme a SL e TP
• Imposta e dimentica, lascia che il PA faccia il suo lavoro.