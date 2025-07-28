Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
- ユーティリティ
- Muhammad Jawad Shabir
- バージョン: 7.0
- アップデート済み: 5 12月 2025
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – プロ仕様MT5トレードコピーツール
概要
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 は MetaTrader 5 用の高性能トレードコピーツールです。MT5 のローカル Common フォルダを介して動作し、DLL や外部 API を必要としません。複数アカウントや VPS 環境での運用に最適です。
主な機能
- デュアルモード:
- MASTER: 注文送信・修正・クローズ。
- SLAVE: 受信注文を即時実行、リスク管理内蔵。
- ボリュームスケーリング: 固定ロット、エクイティ比率、リスク% (SLベース)。
- リスク管理: 最大ドローダウン保護、エクイティ監視、取引ごとのリスク制限。
- 注文カバー: 成行、指値/逆指値、修正、削除、CLOSE_ALL。
- シンボルマッピング: 自動/手動対応、ブローカー接尾辞対応。
- ファイル通信: ローカル動作、リトライ・リカバリ機能、ループ防止。
- ダッシュボード: 送信済/受信済注文、リスク状況、取引状態表示。
利用シーン
- 複数MT5端末間のコピー。
- PropファームやMAM運用。
- クライアントへのシグナル提供。
- 複数ブローカー対応。
特徴
- ブローカーを跨いで動作。
- 成行・指値/逆指値注文対応。
- MT5ヘッジ口座対応。
- ローカル実行、外部依存なし。
セットアップ
- MASTERとSLAVE両方にインストール。
- CommChannel設定。
- モード選択。
- シンボルマッピング設定。
互換性
- プラットフォーム: MetaTrader 5
- アカウント: 全タイプ (ヘッジ含む)
- 環境: PC, VPS, マルチアカウント
キーワード
MT5コピーツール, ローカルコピーツール, EAコピー, Propファームコピーツール, FTMO, マルチアカウントコピー, シグナルレプリケーター, ファイルベースコピー, 固定ロットコピー, エクイティ比率コピー, SLリスクコピー, close allコピー, シンボルマッピング
