Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier

Überblick
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 ist ein leistungsstarker MT5-Trade-Copier, der ultra-schnelle und zuverlässige Replikation von Trades zwischen MetaTrader-5-Terminals ermöglicht. Das System arbeitet lokal über den gemeinsamen MT5-Ordner und eignet sich perfekt für VPS- und Multi-Account-Umgebungen, in denen Geschwindigkeit, Stabilität und Sicherheit entscheidend sind.

Hauptfunktionen

  • Dual-Modus:
    • MASTER: Überträgt Markt- und Pending-Orders, Änderungen, Schließungen.
    • SLAVE: Führt Trades sofort mit integriertem Risikomanagement aus.
  • Intelligentes Volumen-Scaling: fester Lot, Equity-Verhältnis, % Risiko (SL-basiert).
  • Risikomanagement: Drawdown-Schutz, Equity-Überwachung, max. Risiko pro Trade.
  • Umfassende Orderabdeckung: Marktorders, Pending, Änderungen, CLOSE_ALL.
  • Symbol-Mapping: automatische/ manuelle Zuordnung von Broker-Suffixen.
  • Dateibasierte Kommunikation: lokal, ohne DLL oder API, mit Retry-Logik.
  • Dashboard: Master/Slave-Statistiken, Risiko, Fehler, Status.

Einsatzmöglichkeiten

  • Trades zwischen mehreren MT5-Terminals kopieren.
  • Prop-Firm- oder MAM-Konten verwalten.
  • Signale an Kunden bereitstellen.
  • Mit verschiedenen Brokern arbeiten.

Besonderheiten

  • Funktioniert brokerübergreifend.
  • Unterstützt Markt- und Pending-Orders.
  • Kompatibel mit MT5-Hedging-Konten.
  • Lokale Ausführung, ohne externe Abhängigkeiten.

Installation

  1. EA auf MASTER und SLAVE installieren.
  2. Gemeinsamen CommChannel konfigurieren.
  3. Modus wählen.
  4. Symbol-Mapping einstellen.

Kompatibilität

  • Plattform: MetaTrader 5
  • Konten: alle Typen (inkl. Hedging)
  • Umgebung: PC, VPS, Multi-Account

Schlüsselwörter
MT5 Trade Copier, lokaler Trade Copier, Copy Trading EA, Prop-Firm Copier, FTMO Tool, Multi-Account Copier, MT5 Signal Replikator, dateibasierter Copier, Orderkopierer, fixer Lot Copier, Equity-Ratio Copier, SL-basiertes Risiko, MT5 Close-All Copier, Symbol-Mapping EA

Auswahl:
AndreaKGB
24
AndreaKGB 2025.12.07 03:44 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Richard Roberts
289
Richard Roberts 2025.10.27 15:18 
 

Rubbish, slow and buggy opened. Randomly opened and 50'odd trades in the receiver account could have been bad if it wasn't set to lowest lot settings.

Muhammad Jawad Shabir
53321
Antwort vom Entwickler Muhammad Jawad Shabir 2025.11.30 10:34
Dear Just Used Updated Version
TI-trader
143
TI-trader 2025.10.25 11:20 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension