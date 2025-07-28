Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
- Utilitys
- Muhammad Jawad Shabir
- Version: 7.0
- Aktualisiert: 5 Dezember 2025
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Professioneller MT5 Trade Copier
Überblick
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 ist ein leistungsstarker MT5-Trade-Copier, der ultra-schnelle und zuverlässige Replikation von Trades zwischen MetaTrader-5-Terminals ermöglicht. Das System arbeitet lokal über den gemeinsamen MT5-Ordner und eignet sich perfekt für VPS- und Multi-Account-Umgebungen, in denen Geschwindigkeit, Stabilität und Sicherheit entscheidend sind.
Hauptfunktionen
- Dual-Modus:
- MASTER: Überträgt Markt- und Pending-Orders, Änderungen, Schließungen.
- SLAVE: Führt Trades sofort mit integriertem Risikomanagement aus.
- Intelligentes Volumen-Scaling: fester Lot, Equity-Verhältnis, % Risiko (SL-basiert).
- Risikomanagement: Drawdown-Schutz, Equity-Überwachung, max. Risiko pro Trade.
- Umfassende Orderabdeckung: Marktorders, Pending, Änderungen, CLOSE_ALL.
- Symbol-Mapping: automatische/ manuelle Zuordnung von Broker-Suffixen.
- Dateibasierte Kommunikation: lokal, ohne DLL oder API, mit Retry-Logik.
- Dashboard: Master/Slave-Statistiken, Risiko, Fehler, Status.
Einsatzmöglichkeiten
- Trades zwischen mehreren MT5-Terminals kopieren.
- Prop-Firm- oder MAM-Konten verwalten.
- Signale an Kunden bereitstellen.
- Mit verschiedenen Brokern arbeiten.
Besonderheiten
- Funktioniert brokerübergreifend.
- Unterstützt Markt- und Pending-Orders.
- Kompatibel mit MT5-Hedging-Konten.
- Lokale Ausführung, ohne externe Abhängigkeiten.
Installation
- EA auf MASTER und SLAVE installieren.
- Gemeinsamen CommChannel konfigurieren.
- Modus wählen.
- Symbol-Mapping einstellen.
Kompatibilität
- Plattform: MetaTrader 5
- Konten: alle Typen (inkl. Hedging)
- Umgebung: PC, VPS, Multi-Account
