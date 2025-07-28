Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
- 实用工具
- Muhammad Jawad Shabir
- 版本: 7.0
- 更新: 5 十二月 2025
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – 专业MT5交易复制工具
概述
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 是一款高性能MetaTrader 5交易复制器，可实现不同账户与经纪商之间的超高速、可靠复制。系统通过MT5本地公共文件夹运行，无需DLL或API，适合VPS与多账户环境。
核心功能
- 双模式：
- MASTER: 广播订单、修改与关闭。
- SLAVE: 即时执行并带风险控制。
- 智能仓位缩放：固定手数、资金比例、基于风险百分比。
- 风险管理：最大回撤保护、资金监控、单笔风险控制、基于SL的计算。
- 订单覆盖：市价、挂单、修改、删除、CLOSE_ALL。
- 符号映射：自动/手动支持（如XAUUSD=XAUUSD.r）。
- 文件通信：基于本地文件夹，无需DLL和API。
- 可视化面板：实时显示交易状态、风险、错误。
应用场景
- 多终端复制交易。
- Prop Firm账户管理。
- 信号提供。
- 多经纪商环境。
亮点
- 支持跨经纪商复制。
- 支持市价与挂单。
- 兼容MT5对冲账户。
- 本地运行，无外部依赖。
安装方法
- 在MASTER与SLAVE安装EA。
- 设置CommChannel参数。
- 选择模式。
- 配置符号映射。
兼容性
- 平台: MetaTrader 5
- 账户: 所有MT5账户类型
- 环境: 本地PC、VPS、多账户
关键词
MT5交易复制, 本地交易复制, EA复制, prop firm工具, FTMO复制器, 多账户复制, 信号复制, 文件型复制, 固定手数复制, 资金比例复制, SL风险控制复制, MT5 close all复制, 符号映射
用户没有留下任何评级信息