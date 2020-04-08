Zenith FX EA MT5

Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica

Panoramica

Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese).

Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e valute principali.

Funziona in modo completamente autonomo, analizzando la struttura del mercato su più timeframe e sincronizzando l’esecuzione con i cicli globali di liquidità.

Architettura Principale

Nucleo Neurale (Neural Core)

Il modulo centrale di intelligenza che mantiene l’equilibrio interno del sistema. Elabora dati di liquidità su più timeframe, coordina la generazione dei segnali, il controllo del rischio e la logica di esecuzione, garantendo coerenza operativa su entrambi gli strumenti.

Strato di Segnale Adattivo (Adaptive Signal Layer)

Trasforma modelli di dati complessi provenienti dai mercati dell’oro e dello yen in segnali di trading concreti. Filtra il rumore del mercato, identifica strutture statisticamente affidabili e adatta la logica in base alle condizioni di volatilità e di momentum specifiche di ciascun strumento.

Motore di Rischio Dinamico (Dynamic Risk Engine)

Ricalibra continuamente l’esposizione in tempo reale in funzione della distribuzione della volatilità, dell’ambiente di spread e della profondità di mercato. Questo modulo regola dinamicamente la dimensione delle posizioni, mantenendo un livello di rischio proporzionato sia nei periodi stabili che in quelli di forte volatilità.

Sincronizzatore Quantico (Quantum Synchronizer)

Motore di temporizzazione proprietario che allinea le decisioni algoritmiche ai cicli globali di liquidità. Mantiene coerenza temporale tra le principali sessioni di trading — asiatica, londinese e newyorkese — ottimizzando gli ingressi durante i picchi di attività osservati su XAUUSD e USDJPY.

Filosofia Operativa

Zenith FX non utilizza strategie di griglia, martingala o mediazione. Segue un modello di ingresso singolo ad alta precisione basato su calibrazione adattiva della volatilità e sincronizzazione temporale.

Il sistema opera solo quando si verifica una conferma analitica multilivello, privilegiando la precisione e la coerenza strutturale rispetto alla frequenza operativa.

Ambiente Consigliato

Strumenti: XAUUSD, USDJPY

Timeframe: H1

Tipo di conto: ECN / Raw Spread

Saldo minimo consigliato: da 500 USD

AutoTrading: attivato

Tutti i parametri principali sono pre-ottimizzati e non richiedono alcuna modifica manuale. L’unico parametro configurabile è il livello di rischio, che consente di impostare il grado di esposizione desiderato in base al capitale e alle condizioni del broker.

Compatibilità

Zenith FX può funzionare insieme ad altri Expert Advisor all’interno dello stesso terminale. Se utilizzato sullo stesso conto, è necessario assegnare a ciascun EA un Magic Number univoco per evitare conflitti di operazioni.

Filosofia di Design

Zenith FX è il risultato di ricerche applicate nel campo dell’intelligenza meccanica per il trading. Si basa sul principio della sincronizzazione piuttosto che della previsione: un sistema progettato per adattarsi alla volatilità, seguire i flussi di liquidità e mantenere una disciplina strutturale costante in qualsiasi fase di mercato.

Dichiarazione di Responsabilità

Questo sistema è concepito come uno strumento di supporto alle decisioni di trading individuali. Tutti i risultati, le simulazioni storiche e i test presentati hanno scopo puramente informativo e non garantiscono le performance future.

Prima di utilizzarlo in un conto reale, l’utente deve assicurarsi di adottare una gestione del rischio adeguata e di verificare la compatibilità della propria infrastruttura di trading.