Quantum Forex EA
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 5 luglio 2025
- Attivazioni: 10
Quantum Forex EA – Sistema di Trading Multi-Indicatore
Descrizione
Quantum Forex EA è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5 che utilizza una combinazione di quattro popolari indicatori tecnici per prendere decisioni di trading. L’EA è progettato per il trading automatico sui mercati finanziari, con impostazioni flessibili e un sistema affidabile di gestione del rischio.
Caratteristiche principali
Sistema di trading multi-indicatore
-
Media Mobile (MA) – analisi dell’incrocio tra medie mobili veloci e lente
-
RSI (Indice di Forza Relativa) – identificazione delle zone di ipercomprato e ipervenduto
-
MACD – analisi dell’incrocio tra linea principale e linea di segnale
-
Bande di Bollinger – trading sui rimbalzi dalle bande
Logica dei segnali flessibile
-
Numero configurabile di indicatori richiesti per confermare un segnale (da 2 a 4)
-
Non è più necessario il consenso di tutti gli indicatori
-
Possibilità di operare anche con parziale consenso degli indicatori
Gestione del rischio professionale
-
Lotto fisso – dimensione costante della posizione
-
Rischio percentuale – calcolo automatico del lotto basato su una percentuale del saldo
-
Controllo del numero massimo di posizioni aperte contemporaneamente
-
Distanza minima tra ordini in punti e in tempo
-
Stop Loss e Take Profit personalizzabili
-
Possibilità di disattivare SL/TP impostandoli a 0
-
Adattamento automatico alle condizioni del broker
Funzionalità avanzate
-
Trailing Stop – spostamento automatico dello stop loss dietro la posizione in profitto
-
Break Even – spostamento dello SL al punto di pareggio al raggiungimento di un certo profitto
-
Visualizzazione operazioni – mostra sul grafico le operazioni chiuse con il relativo risultato
Principio di funzionamento
L’EA analizza i segnali degli indicatori tecnici selezionati e apre una posizione solo se il numero minimo richiesto di indicatori concorda. Questo garantisce segnali più affidabili e riduce i falsi ingressi.
Esempio di logica:
Se sono attivati tutti e 4 gli indicatori e l’impostazione minima è “3 per il segnale”:
-
Verrà generato un segnale di acquisto solo se almeno 3 indicatori indicano BUY
-
Nessun indicatore deve indicare SELL
Impostazioni dell’EA
Generali
-
TimeFrame – timeframe per l’analisi degli indicatori
-
MagicNumber – identificatore unico dell’EA
-
OrderComment – commento per gli ordini
-
MainLogicPauseSec – pausa tra i controlli di mercato (in secondi)
Filtri ordini
-
MinDistanceBetweenOrders – distanza minima tra gli ordini (in punti)
-
MinTimeBetweenOrders – intervallo minimo tra ordini (in minuti)
Gestione del rischio
-
LotMethod – metodo di calcolo del lotto (fisso o percentuale)
-
RiskPercentPerTrade – rischio per operazione (in percentuale del saldo)
-
FixedLotSize – dimensione fissa del lotto
-
MaxTradesAllowed – numero massimo di posizioni contemporanee
Stop Loss e Take Profit
-
StopLossPoints – SL in punti (0 = disattivato)
-
TakeProfitPoints – TP in punti (0 = disattivato)
Trailing e Break Even
-
EnableTrailingStop – abilitare trailing stop
-
TrailingStartPoints – inizio trailing (in punti di profitto)
-
TrailingStopPoints – distanza dello SL dalla quotazione
-
TrailingStepPoints – passo del trailing stop
-
EnableBreakEven – abilitare Break Even
-
BreakEvenStartPoints – attivazione break even (in punti)
-
BreakEvenOffsetPoints – distanza dello SL dal prezzo di ingresso
Indicatori e segnali
-
MinIndicatorsForSignal – numero minimo di indicatori per generare un segnale
Media Mobile (MA)
-
EnableMA – abilitare analisi MA
-
MA1Period, MA2Period – periodi delle MA lenta e veloce
-
MA1Method, MA2Method – metodi di calcolo
-
MA1Price, MA2Price – prezzo di applicazione
RSI
-
EnableRSI, RSIPeriod, RSIPrice
-
RSI_Overbought, RSI_Oversold
MACD
-
EnableMACD
-
MACDFastEMA, MACDSlowEMA, MACDSignalSMA
Bande di Bollinger
-
EnableBoll, BollPeriod, BollDeviation, BollShift, BollMethod
Visualizzazione
-
ShowDealHistory – mostra la cronologia sul grafico
-
BuyColorDraw, SellColorDraw – colori per operazioni buy/sell
-
FontSize – dimensione del font per le etichette
Vantaggi
-
Affidabilità – filtro multi-indicatore per segnali più sicuri
-
Flessibilità – numerose impostazioni configurabili
-
Sicurezza – avanzato sistema di gestione del rischio
-
Automazione – trading completamente automatizzato
-
Visualizzazione – risultati chiaramente rappresentati sul grafico
-
Compatibilità – funziona con tutti gli strumenti
Raccomandazioni d’uso
Timeframe consigliati
Si consiglia l’uso su M5–H1. Per la massima efficacia, eseguire un’ottimizzazione su vari timeframe per individuare quello più redditizio.
Strumenti di trading
Coppie valutarie: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP
Metalli: XAUUSD (oro), XAGUSD (argento), XPTUSD (platino), XPDUSD (palladio)
Energie: USOIL (petrolio WTI), UKOIL (Brent), NGAS (gas naturale)
Criptovalute: BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD e altre coppie cripto popolari
Indici: US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200
Deposito consigliato
A partire da $1000 per un funzionamento stabile.
Ottimizzazione e test
Testare sempre l’EA su conto demo prima di operare in reale. Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di ottimizzare i parametri sui dati storici dello strumento scelto.
Avvertenza sui rischi
Il trading sui mercati finanziari comporta rischi elevati e può portare alla perdita totale del capitale investito. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Si raccomanda di investire solo somme che si è disposti a perdere e di comprendere a fondo le regole della gestione del rischio prima di iniziare.