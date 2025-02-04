Quantum Forex EA – Sistema di Trading Multi-Indicatore

Descrizione

Quantum Forex EA è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5 che utilizza una combinazione di quattro popolari indicatori tecnici per prendere decisioni di trading. L’EA è progettato per il trading automatico sui mercati finanziari, con impostazioni flessibili e un sistema affidabile di gestione del rischio.

Caratteristiche principali

Sistema di trading multi-indicatore

Media Mobile (MA) – analisi dell’incrocio tra medie mobili veloci e lente

RSI (Indice di Forza Relativa) – identificazione delle zone di ipercomprato e ipervenduto

MACD – analisi dell’incrocio tra linea principale e linea di segnale

Bande di Bollinger – trading sui rimbalzi dalle bande

Logica dei segnali flessibile

Numero configurabile di indicatori richiesti per confermare un segnale (da 2 a 4)

Non è più necessario il consenso di tutti gli indicatori

Possibilità di operare anche con parziale consenso degli indicatori

Gestione del rischio professionale

Lotto fisso – dimensione costante della posizione

Rischio percentuale – calcolo automatico del lotto basato su una percentuale del saldo

Controllo del numero massimo di posizioni aperte contemporaneamente

Distanza minima tra ordini in punti e in tempo

Stop Loss e Take Profit personalizzabili

Possibilità di disattivare SL/TP impostandoli a 0

Adattamento automatico alle condizioni del broker

Funzionalità avanzate

Trailing Stop – spostamento automatico dello stop loss dietro la posizione in profitto

Break Even – spostamento dello SL al punto di pareggio al raggiungimento di un certo profitto

Visualizzazione operazioni – mostra sul grafico le operazioni chiuse con il relativo risultato

Principio di funzionamento

L’EA analizza i segnali degli indicatori tecnici selezionati e apre una posizione solo se il numero minimo richiesto di indicatori concorda. Questo garantisce segnali più affidabili e riduce i falsi ingressi.

Esempio di logica:

Se sono attivati tutti e 4 gli indicatori e l’impostazione minima è “3 per il segnale”:

Verrà generato un segnale di acquisto solo se almeno 3 indicatori indicano BUY

Nessun indicatore deve indicare SELL

Impostazioni dell’EA

Generali

TimeFrame – timeframe per l’analisi degli indicatori

MagicNumber – identificatore unico dell’EA

OrderComment – commento per gli ordini

MainLogicPauseSec – pausa tra i controlli di mercato (in secondi)

Filtri ordini

MinDistanceBetweenOrders – distanza minima tra gli ordini (in punti)

MinTimeBetweenOrders – intervallo minimo tra ordini (in minuti)

Gestione del rischio

LotMethod – metodo di calcolo del lotto (fisso o percentuale)

RiskPercentPerTrade – rischio per operazione (in percentuale del saldo)

FixedLotSize – dimensione fissa del lotto

MaxTradesAllowed – numero massimo di posizioni contemporanee

Stop Loss e Take Profit

StopLossPoints – SL in punti (0 = disattivato)

TakeProfitPoints – TP in punti (0 = disattivato)

Trailing e Break Even

EnableTrailingStop – abilitare trailing stop

TrailingStartPoints – inizio trailing (in punti di profitto)

TrailingStopPoints – distanza dello SL dalla quotazione

TrailingStepPoints – passo del trailing stop

EnableBreakEven – abilitare Break Even

BreakEvenStartPoints – attivazione break even (in punti)

BreakEvenOffsetPoints – distanza dello SL dal prezzo di ingresso

Indicatori e segnali

MinIndicatorsForSignal – numero minimo di indicatori per generare un segnale

Media Mobile (MA)

EnableMA – abilitare analisi MA

MA1Period , MA2Period – periodi delle MA lenta e veloce

MA1Method , MA2Method – metodi di calcolo

MA1Price, MA2Price – prezzo di applicazione

RSI

EnableRSI , RSIPeriod , RSIPrice

RSI_Overbought, RSI_Oversold

MACD

EnableMACD

MACDFastEMA, MACDSlowEMA, MACDSignalSMA

Bande di Bollinger

EnableBoll, BollPeriod, BollDeviation, BollShift, BollMethod

Visualizzazione

ShowDealHistory – mostra la cronologia sul grafico

BuyColorDraw , SellColorDraw – colori per operazioni buy/sell

FontSize – dimensione del font per le etichette

Vantaggi

Affidabilità – filtro multi-indicatore per segnali più sicuri

Flessibilità – numerose impostazioni configurabili

Sicurezza – avanzato sistema di gestione del rischio

Automazione – trading completamente automatizzato

Visualizzazione – risultati chiaramente rappresentati sul grafico

Compatibilità – funziona con tutti gli strumenti

Raccomandazioni d’uso

Timeframe consigliati

Si consiglia l’uso su M5–H1. Per la massima efficacia, eseguire un’ottimizzazione su vari timeframe per individuare quello più redditizio.

Strumenti di trading

Coppie valutarie: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP

Metalli: XAUUSD (oro), XAGUSD (argento), XPTUSD (platino), XPDUSD (palladio)

Energie: USOIL (petrolio WTI), UKOIL (Brent), NGAS (gas naturale)

Criptovalute: BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD e altre coppie cripto popolari

Indici: US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200

Deposito consigliato

A partire da $1000 per un funzionamento stabile.

Ottimizzazione e test

Testare sempre l’EA su conto demo prima di operare in reale. Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di ottimizzare i parametri sui dati storici dello strumento scelto.

Avvertenza sui rischi

Il trading sui mercati finanziari comporta rischi elevati e può portare alla perdita totale del capitale investito. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Si raccomanda di investire solo somme che si è disposti a perdere e di comprendere a fondo le regole della gestione del rischio prima di iniziare.



