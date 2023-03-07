Autorithm AI

Descrizione Tecnica

AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio.

Caratteristiche Principali

Il sistema utilizza 10 distinti livelli di IA che collaborano per analizzare le condizioni di mercato ed eseguire operazioni. Ogni livello di IA è specializzato in diversi aspetti dell’analisi di mercato, tra cui:

• analisi tecnica,

• riconoscimento di pattern,Importante:


• analisi dell’azione dei prezzi,

• analisi delle tendenze,

• analisi della volatilità,

• gestione del rischio,

• analisi delle notizie,

• analisi temporale,

• gestione del sistema Martingale,

• e decisione finale. L’EA include sessioni di trading configurabili in base all’orario, filtraggio degli eventi di notizie e meccanismi di protezione dalla volatilità con processi decisionali basati su IA.

10 Livelli di Intelligenza Artificiale

1. IA Analista Tecnico – Elabora più indicatori tecnici e oscillatori per identificare il momentum di mercato, condizioni di ipercomprato/ipervenduto e potenziali punti di inversione utilizzando algoritmi avanzati di riconoscimento dei pattern.

2. IA di Riconoscimento dei Pattern – Identifica e analizza figure grafiche, formazioni di candele e strutture di prezzo utilizzando algoritmi di machine learning addestrati su dati storici di mercato.

3. IA di Analisi dell’Azione dei Prezzi – Analizza i movimenti di prezzo, i livelli di supporto e resistenza e i cambiamenti nella struttura del mercato senza fare affidamento su indicatori tradizionali.

4. IA di Analisi delle Tendenze – Determina la direzione del mercato, la forza della tendenza e i potenziali cambiamenti di tendenza utilizzando algoritmi sofisticati che elaborano dati su più timeframe.

5. IA di Analisi della Volatilità – Monitora i modelli di volatilità, identifica condizioni di mercato insolite e regola i parametri di trading per proteggere il capitale.

6. IA di Gestione del Rischio – Calcola le dimensioni ottimali delle posizioni, gestisce i livelli di stop-loss e implementa controlli dinamici del rischio in base alle condizioni di mercato e al capitale del conto.

7. IA di Analisi delle Notizie – Elabora eventi del calendario economico, filtra le notizie in base al livello di impatto e regola il comportamento di trading durante le notizie ad alto impatto per minimizzare i rischi.

8. IA di Analisi Temporale – Analizza le sessioni di trading ottimali, gli orari di apertura/chiusura del mercato e i modelli di comportamento del mercato basati sul tempo per massimizzare l’efficienza.

9. IA del Sistema Martingale – Gestisce in modo intelligente il dimensionamento delle posizioni, calcola i punti di ingresso ottimali per posizioni aggiuntive e determina quando chiudere l’intera sequenza di posizioni.

10. IA di Decisione Finale – Sintetizza le informazioni provenienti da tutti i livelli precedenti, pondera diversi segnali e prende la decisione finale di trading utilizzando algoritmi avanzati ad albero decisionale.


Requisiti di Sistema

Saldo Minimo: 500 USD

Tipo di Conto: Standard o ECN

Leva Minima: 1:100

Broker Consigliato: Spread basso, esecuzione affidabile

Piattaforma: MetaTrader 5


Configurazione dei Parametri di Input

Gestore Intelligente del Programma

• TradingStartTime: Orario di inizio della sessione giornaliera (predefinito: 06:00)

• TradingEndTime: Orario di fine della sessione giornaliera (predefinito: 20:00)

• AutoCloseOutsideHours: Chiusura automatica delle posizioni fuori orario di trading

Motore Centrale AUTORITHM • EnableAIAnalysis: Attivare o disattivare il sistema di analisi IA

• UsePersonalAPI: Opzione per usare una chiave API personale

• PersonalAPIKey: Campo per la chiave API personale (se applicabile)

• SelectedAIModel: Selezione del modello IA (predefinito: openai/gpt-5)


Motore di Trading AUTORITHM

• AutoClearOldOrders: Cancellare automaticamente vecchi ordini pendenti

• EAMagicNumber: Numero identificativo unico dell’EA (predefinito: 808080)

• SpreadAdjustment: Fattore di regolazione dello spread (predefinito: 2)

• TradeIdentifier: Identificatore di commento dell’operazione (predefinito: AUTORITHM)

Sistema di Protezione del Fine Settimana

• ActivateWeekendShield: Attivare la protezione delle posizioni nel weekend

• FridayCloseHour: Ora di chiusura posizioni il venerdì (0–23)

• FridayCloseMinute: Minuto di chiusura posizioni il venerdì (0–59)

Filtro Intelligente delle Notizie • EnableNewsProtection: Attivare il sistema di protezione da notizie

• PreNewsStopMinutes: Interrompere il trading prima delle notizie (minuti)

• PostNewsStopMinutes: Riprendere il trading dopo le notizie (minuti)

• FilterLowImpactNews: Filtrare notizie a basso impatto

• FilterMediumImpactNews: Filtrare notizie a medio impatto

• FilterHighImpactNews: Filtrare notizie ad alto impatto

MonitoredCurrencies:

Valute monitorate (predefinito: USD, EUR, GBP, JPY, XAU)

Sistema di Trailing Dinamico • EnableTrailingStop: Attivare il trailing stop

• TrailingTrigger: Soglia di profitto per l’attivazione (pips)

• TrailingDistance: Distanza dal prezzo attuale (pips)

Scudo di Protezione del Capitale • RiskPercentage: Percentuale di rischio per operazione (predefinito: 1,0%)

• UseAutoLotSizing: Attivare il calcolo automatico della dimensione del lotto

• FixedLotSize: Dimensione del lotto fissa quando il calcolo automatico è disattivato

Protezione dalla Volatilità di Mercato

• EnableVolatilityProtection: Attivare il filtro di trading basato sulla volatilità

• MaxVolumeMultiplier: Soglia massima di aumento del volume

• MaxPriceChange: Variazione massima di prezzo accettabile (pips)

• VolumeLookbackPeriod: Periodo di analisi del volume (barre)

• MaxExecutionSlippage: Slippage massimo consentito (punti)

Sistema Martingale Avanzato con IA

• MartingaleProfitTargetPips: Obiettivo di profitto per chiudere tutte le posizioni (pips)

• MartingaleLossTargetPips: Limite di perdita per chiudere tutte le posizioni (pips)

• MartingaleMultiplier: Moltiplicatore del volume per ordini successivi

• MartingaleMaxOrders: Numero massimo di ordini sequenziali (consigliato: 3–8)

• MartingaleOrderSpacingPips: Distanza tra ordini Martingale (pips)

Avviso Importante sul Strategy Tester: A causa delle limitazioni tecniche di MetaTrader, l’ambiente del Strategy Tester non consente l’accesso a Internet. Pertanto, durante il backtesting, l’EA utilizza un dataset fisso e pre-addestrato invece dei dati AI in tempo reale. Questo significa che: • I risultati del backtest possono apparire statici o identici per diverse combinazioni di parametri. • È necessario il trading reale per beneficiare delle funzionalità AI dinamiche e adattive.

Segui questa guida per un'installazione di successo.https://www.mql5.com/en/blogs/post/764247


GoldenHour
Zaha Feiz
3.64 (14)
Experts
GoldenHour Expert Advisor -------------------------------- Panoramica: Un sistema di scalping di precisione per XAUUSD (oro) che si concentra su operazioni a posizione singola ad alta probabilità. L'EA esegue 2-3 operazioni selezionate con cura al giorno durante le condizioni di mercato ottimali, evitando strategie rischiose a più posizioni o martingala. * Se l'EA non funziona bene durante il backtest, non esitare a scrivermi. Sarò felice di aiutarti a configurarlo correttamente per ottenere i m
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
AT Ai Bot
Zaha Feiz
3.7 (23)
Experts
ATAI: Consulente Esperto per il Trading dell'Oro Alimentato da IA Il prezzo aumenterà di 100$ per ogni 10 acquisti. Prezzo finale: 1250 $ Questa dichiarazione spiega che i risultati dei test retrospettivi per questo sistema di trading basato su IA non sono affidabili, poiché richiede una connessione a Internet e comunicazione con un server IA per ricevere segnali di trading, il che non è possibile in un ambiente di test retrospettivo. ------ INSTALLAZIONE E GUIDA   Descrizione ATAI è un consu
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicatori
"ATREND: Come funziona e come utilizzarlo" ### Come funziona L'indicatore "ATREND" per la piattaforma MT5 è progettato per fornire ai trader robusti segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di metodologie di analisi tecnica. Questo indicatore sfrutta principalmente l'Average True Range (ATR) per la misurazione della volatilità, insieme ad algoritmi di individuazione dei trend per identificare potenziali movimenti di mercato. Lascia un messaggio dopo l'acquisto e ricevi un rega
AT Signal
Zaha Feiz
Experts
AT Signal EA Descrizione: Un consulente esperto professionale per MetaTrader 5 che implementa la mia metodologia di trading personale sviluppata nel corso degli anni attraverso l'analisi di mercato e l'esperienza di trading. Questo EA automatizza una strategia sofisticata di riconoscimento dei modelli e di momentum. Caratteristiche principali: • Rilevamento dinamico dei punti di ingresso • Sistema di gestione del rischio intelligente • Trailing stop adattivo basato sull'ATR • Strategia di take
AT Break
Zaha Feiz
Indicatori
AT Break - Smart Breakout Points Indicator  General Description The AT Break indicator is an advanced technical analysis tool for the MetaTrader 5 platform, designed based on detecting breakouts of resistance and support levels. This indicator uses sophisticated algorithms to identify potential entry and exit points and displays them visually on the chart.  Main Settings Parameter Description Range/Options Default  Price Type Determines the price type used for calculations Close, Open, High, Lo
ATlogic
Zaha Feiz
5 (3)
Indicatori
ATLogic Indicatore ATLogic: Uno strumento versatile per tutti gli strumenti di trading ATLogic è uno strumento completo e user-friendly per l'analisi tecnica, progettato per un'ampia gamma di strumenti finanziari, comprese tutte le coppie di valute, indici e criptovalute. Questo indicatore versatile offre ai trader potenti intuizioni su vari mercati: Lascia un messaggio dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonus speciale. "Contattami per metterti in contatto con il mio tutor AI e scoprire come ut
