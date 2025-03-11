Bollinger Bands Trader Pro
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Bollinger Bands Trader Pro è un potente Expert Advisor (EA) pensato per il trading professionale a griglia (Grid) basato sull’indicatore delle Bande di Bollinger (Bollinger Bands).
Combina impostazioni di rischio flessibili, una gestione intelligente delle posizioni, funzioni avanzate di Trailing Stop, passaggio in pareggio (BreakEven), oltre a limiti di trading giornalieri e statistiche sulle performance. L’EA identifica automaticamente i punti di ingresso sul mercato basandosi sulle Bande di Bollinger, crea una rete di ordini (Grid) per il controllo del rischio e può chiudere le operazioni quando appare un segnale opposto.
Vantaggi principali di Bollinger Bands Trader Pro
-
Strategia a griglia (Grid) completa
- Possibilità di aggiungere operazioni in direzione del trend (o in controtrend) in base allo step (Grid Step) impostato.
- Impostazione flessibile del numero massimo di ordini (MaxGridOrders).
- Opzione di ridurre il lotto a ogni nuovo livello della griglia (GridReduceRisk).
-
Logica di segnale Bollinger Bands migliorata
- Varie modalità di riconoscimento dei segnali: tocco delle bande (BB_TOUCH), attraversamento (BB_CROSSOVER), breakout dopo una fase di consolidamento (BB_BREAKOUT) o “compressione” (BB_SQUEEZE).
- Modalità di conferma (UseConfirmation) per filtrare i segnali falsi.
-
Impostazioni avanzate di gestione della posizione
- Attivazione e configurazione del Trailing Stop (TrailingStop, TrailingStart, TrailingDistance, TrailingStep).
- Possibilità di portare l’operazione a pareggio (BreakEven, BreakEvenStart, BreakEvenOffset).
- Impostazione di Stop Loss e Take Profit classici.
-
Sistema di gestione del rischio flessibile
- Due modalità di calcolo del lotto: fisso (LOTMODE_FIXED) o in percentuale sul saldo (LOTMODE_PERCENT).
- Tre livelli di rischio: basso (1%), medio (2%) e alto (5%).
- Limitazione della massima perdita giornaliera tramite la restrizione del numero di operazioni (MaxOrdersPerDay).
-
Visualizzazione avanzata sul grafico
- Un pannello (dashboard) che mostra le statistiche attuali di profitto per giorno, settimana, mese e periodo complessivo.
- Visualizzazione delle posizioni e della cronologia operazioni (ShowTradeHistory) con il profitto in pips direttamente sul grafico.
- Interfaccia intuitiva con colori e dimensioni degli oggetti personalizzabili (PanelBackColor, PanelTextColor, BuyTradeColor, SellTradeColor, ecc.).
-
Versatilità
- Supporta sia conti Netting (una sola posizione per strumento) sia conti Hedging (posizioni illimitate).
- Possibilità di scegliere la direzione di trading (TradeDirection): solo acquisti (Buy), solo vendite (Sell) o entrambe (Both).
- Funziona su qualsiasi strumento:
- Principali coppie di valute (EURUSD, GBPUSD, USDJPY e altre “major”).
- Oro (XAUUSD).
- Petrolio (Brent, WTI).
- Criptovalute (Bitcoin, Ethereum, ecc.).
Per quali strumenti e timeframe è indicato
- Timeframe raccomandati: M15, M30, H1 (di default utilizza H1, ma è possibile modificarlo in base alle necessità).
- Principali coppie di valute: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, ecc.
- Metalli: oro (XAUUSD), argento (XAGUSD).
- Petrolio: UKBrent (Brent), USCrude (WTI).
- Criptovalute: BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD (Ethereum) e altri strumenti liquidi.
L’EA funziona con impostazioni predefinite sulla maggior parte dei simboli. Tuttavia, per ogni coppia di valute o per ogni asset (materie prime/cripto) specifico, è consigliabile ottimizzare i parametri (soprattutto il periodo delle Bande di Bollinger, la deviazione, il passo della griglia, ecc.).
Descrizione dettagliata delle impostazioni principali
Di seguito l’elenco dei gruppi di impostazioni chiave e il loro scopo:
1. Lot & Risk Settings (Impostazioni del lotto e del rischio)
- LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
Metodo di calcolo del lotto: fisso o in percentuale sul saldo.
- FixedLotSize
Dimensione del lotto in modalità fissa.
- RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)
Livello di rischio in modalità percentuale (1%, 2% o 5% del saldo).
2. Bollinger Bands Settings (Impostazioni delle Bande di Bollinger)
- BB_Timeframe
Timeframe su cui vengono calcolate le Bande di Bollinger (default H1).
- BBSignalType (BB_TOUCH / BB_CROSSOVER / BB_BREAKOUT / BB_SQUEEZE)
Tipo di segnale basato sulle Bande di Bollinger.
- BB_Period
Periodo dell’indicatore (default 20).
- BB_Deviation
Deviazione standard (default 2.0).
- BB_Price
Tipo di prezzo (CLOSE, OPEN, HIGH, LOW, ecc.).
- UseSqueezeAlert
Abilita/disabilita la modalità di “compressione” delle Bande di Bollinger.
- UseConfirmation
Conferma opzionale per rafforzare la validità del segnale.
3. Grid Trading Settings (Impostazioni del trading a griglia)
- UseGrid
Abilita/disabilita il trading a griglia.
- GridStep
Distanza (in pips) tra un ordine e l’altro nella griglia.
- MaxGridOrders
Numero massimo di ordini nella stessa griglia.
- GridReduceRisk
Se ridurre il lotto a ogni nuovo ordine inserito nella griglia.
4. Trading Direction (Direzione di trading)
- TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL)
Scelta della direzione di trading (entrambe, solo acquisti o solo vendite).
5. Stop Loss & Take Profit Settings (Impostazioni di Stop Loss e Take Profit)
- StopLoss
Distanza in pips per lo Stop Loss (0 = nessuno Stop Loss).
- TakeProfit
Distanza in pips per il Take Profit (0 = nessun Take Profit).
6. Trailing Stop & BreakEven Settings (Impostazioni di Trailing Stop e BreakEven)
- TrailingStop
Abilita/disabilita il Trailing Stop.
- TrailingStart
A quanti pips di profitto deve attivarsi il Trailing.
- TrailingDistance
Distanza del Trailing in pips.
- TrailingStep
Step di spostamento dello Stop nel Trailing.
- BreakEven
Abilita/disabilita la modalità di passaggio a pareggio (BreakEven).
- BreakEvenStart
Il profitto (in pips) a partire dal quale l’operazione passa in pareggio.
- BreakEvenOffset
Scostamento (in pips) aggiunto nel passaggio a BreakEven.
7. Trading Rules (Regole di trading)
- MaxSpread
Spread massimo consentito (in pips). Se lo spread attuale è superiore, l’EA non esegue ordini.
- MinutesBetweenTrades
Intervallo minimo (in minuti) tra un trade e l’altro.
- MagicNumber
Numero magico che l’EA usa per identificare i suoi ordini.
- TradeComment
Commento applicato agli ordini nella cronologia.
- DailyLimit
Abilita/disabilita il limite giornaliero di operazioni.
- MaxOrdersPerDay
Numero massimo di operazioni consentite al giorno.
- CloseOnOpposite
Se chiudere posizioni opposte quando si presenta un segnale contrario.
8. Display Settings (Impostazioni di visualizzazione)
- ShowPanel
Mostra o meno il pannello principale (dashboard) con le informazioni sul grafico.
- ShowProfitStats
Visualizza o meno le statistiche di profitto (giorno, settimana, mese, totale).
- ShowTradeHistory
Mostra o meno la cronologia delle operazioni sul grafico.
- BuyTradeColor / SellTradeColor
Colori per visualizzare le operazioni di acquisto e vendita.
- TradeFontSize
Dimensione del carattere per le etichette delle operazioni.
- PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor
Schema colori del pannello.
Conclusione
Bollinger Bands Trader Pro è uno strumento universale per i trader che desiderano automatizzare e migliorare la strategia di trading basata sulle Bande di Bollinger. L’integrazione del Grid con un sistema di gestione del rischio flessibile, unita a funzioni avanzate di supporto alle operazioni (Trailing, BreakEven), lo rendono uno degli Expert Advisor più affidabili ed efficaci sul mercato.
Vantaggio: non solo ottieni una strategia classica basata sulle Bande di Bollinger, ma la arricchisci con una gestione intelligente delle posizioni e un’interfaccia intuitiva.
Importante: ricorda che i risultati passati non garantiscono profitti futuri e che il trading sui mercati finanziari comporta dei rischi. Utilizza sempre un conto demo o un tester di strategie prima di impiegare l’EA su un conto reale.