Bollinger Bands Trader Pro

Bollinger Bands Trader Pro è un potente Expert Advisor (EA) pensato per il trading professionale a griglia (Grid) basato sull’indicatore delle Bande di Bollinger (Bollinger Bands).
Combina impostazioni di rischio flessibili, una gestione intelligente delle posizioni, funzioni avanzate di Trailing Stop, passaggio in pareggio (BreakEven), oltre a limiti di trading giornalieri e statistiche sulle performance. L’EA identifica automaticamente i punti di ingresso sul mercato basandosi sulle Bande di Bollinger, crea una rete di ordini (Grid) per il controllo del rischio e può chiudere le operazioni quando appare un segnale opposto.

Vantaggi principali di Bollinger Bands Trader Pro

  1. Strategia a griglia (Grid) completa

    • Possibilità di aggiungere operazioni in direzione del trend (o in controtrend) in base allo step (Grid Step) impostato.
    • Impostazione flessibile del numero massimo di ordini (MaxGridOrders).
    • Opzione di ridurre il lotto a ogni nuovo livello della griglia (GridReduceRisk).

  2. Logica di segnale Bollinger Bands migliorata

    • Varie modalità di riconoscimento dei segnali: tocco delle bande (BB_TOUCH), attraversamento (BB_CROSSOVER), breakout dopo una fase di consolidamento (BB_BREAKOUT) o “compressione” (BB_SQUEEZE).
    • Modalità di conferma (UseConfirmation) per filtrare i segnali falsi.

  3. Impostazioni avanzate di gestione della posizione

    • Attivazione e configurazione del Trailing Stop (TrailingStop, TrailingStart, TrailingDistance, TrailingStep).
    • Possibilità di portare l’operazione a pareggio (BreakEven, BreakEvenStart, BreakEvenOffset).
    • Impostazione di Stop Loss e Take Profit classici.

  4. Sistema di gestione del rischio flessibile

    • Due modalità di calcolo del lotto: fisso (LOTMODE_FIXED) o in percentuale sul saldo (LOTMODE_PERCENT).
    • Tre livelli di rischio: basso (1%), medio (2%) e alto (5%).
    • Limitazione della massima perdita giornaliera tramite la restrizione del numero di operazioni (MaxOrdersPerDay).

  5. Visualizzazione avanzata sul grafico

    • Un pannello (dashboard) che mostra le statistiche attuali di profitto per giorno, settimana, mese e periodo complessivo.
    • Visualizzazione delle posizioni e della cronologia operazioni (ShowTradeHistory) con il profitto in pips direttamente sul grafico.
    • Interfaccia intuitiva con colori e dimensioni degli oggetti personalizzabili (PanelBackColor, PanelTextColor, BuyTradeColor, SellTradeColor, ecc.).

  6. Versatilità

    • Supporta sia conti Netting (una sola posizione per strumento) sia conti Hedging (posizioni illimitate).
    • Possibilità di scegliere la direzione di trading (TradeDirection): solo acquisti (Buy), solo vendite (Sell) o entrambe (Both).
    • Funziona su qualsiasi strumento:
      • Principali coppie di valute (EURUSD, GBPUSD, USDJPY e altre “major”).
      • Oro (XAUUSD).
      • Petrolio (Brent, WTI).
      • Criptovalute (Bitcoin, Ethereum, ecc.).

Per quali strumenti e timeframe è indicato

  • Timeframe raccomandati: M15, M30, H1 (di default utilizza H1, ma è possibile modificarlo in base alle necessità).
  • Principali coppie di valute: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, ecc.
  • Metalli: oro (XAUUSD), argento (XAGUSD).
  • Petrolio: UKBrent (Brent), USCrude (WTI).
  • Criptovalute: BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD (Ethereum) e altri strumenti liquidi.

L’EA funziona con impostazioni predefinite sulla maggior parte dei simboli. Tuttavia, per ogni coppia di valute o per ogni asset (materie prime/cripto) specifico, è consigliabile ottimizzare i parametri (soprattutto il periodo delle Bande di Bollinger, la deviazione, il passo della griglia, ecc.).

Descrizione dettagliata delle impostazioni principali

Di seguito l’elenco dei gruppi di impostazioni chiave e il loro scopo:

1. Lot & Risk Settings (Impostazioni del lotto e del rischio)

  • LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
    Metodo di calcolo del lotto: fisso o in percentuale sul saldo.
  • FixedLotSize
    Dimensione del lotto in modalità fissa.
  • RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)
    Livello di rischio in modalità percentuale (1%, 2% o 5% del saldo).

2. Bollinger Bands Settings (Impostazioni delle Bande di Bollinger)

  • BB_Timeframe
    Timeframe su cui vengono calcolate le Bande di Bollinger (default H1).
  • BBSignalType (BB_TOUCH / BB_CROSSOVER / BB_BREAKOUT / BB_SQUEEZE)
    Tipo di segnale basato sulle Bande di Bollinger.
  • BB_Period
    Periodo dell’indicatore (default 20).
  • BB_Deviation
    Deviazione standard (default 2.0).
  • BB_Price
    Tipo di prezzo (CLOSE, OPEN, HIGH, LOW, ecc.).
  • UseSqueezeAlert
    Abilita/disabilita la modalità di “compressione” delle Bande di Bollinger.
  • UseConfirmation
    Conferma opzionale per rafforzare la validità del segnale.

3. Grid Trading Settings (Impostazioni del trading a griglia)

  • UseGrid
    Abilita/disabilita il trading a griglia.
  • GridStep
    Distanza (in pips) tra un ordine e l’altro nella griglia.
  • MaxGridOrders
    Numero massimo di ordini nella stessa griglia.
  • GridReduceRisk
    Se ridurre il lotto a ogni nuovo ordine inserito nella griglia.

4. Trading Direction (Direzione di trading)

  • TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL)
    Scelta della direzione di trading (entrambe, solo acquisti o solo vendite).

5. Stop Loss & Take Profit Settings (Impostazioni di Stop Loss e Take Profit)

  • StopLoss
    Distanza in pips per lo Stop Loss (0 = nessuno Stop Loss).
  • TakeProfit
    Distanza in pips per il Take Profit (0 = nessun Take Profit).

6. Trailing Stop & BreakEven Settings (Impostazioni di Trailing Stop e BreakEven)

  • TrailingStop
    Abilita/disabilita il Trailing Stop.
  • TrailingStart
    A quanti pips di profitto deve attivarsi il Trailing.
  • TrailingDistance
    Distanza del Trailing in pips.
  • TrailingStep
    Step di spostamento dello Stop nel Trailing.
  • BreakEven
    Abilita/disabilita la modalità di passaggio a pareggio (BreakEven).
  • BreakEvenStart
    Il profitto (in pips) a partire dal quale l’operazione passa in pareggio.
  • BreakEvenOffset
    Scostamento (in pips) aggiunto nel passaggio a BreakEven.

7. Trading Rules (Regole di trading)

  • MaxSpread
    Spread massimo consentito (in pips). Se lo spread attuale è superiore, l’EA non esegue ordini.
  • MinutesBetweenTrades
    Intervallo minimo (in minuti) tra un trade e l’altro.
  • MagicNumber
    Numero magico che l’EA usa per identificare i suoi ordini.
  • TradeComment
    Commento applicato agli ordini nella cronologia.
  • DailyLimit
    Abilita/disabilita il limite giornaliero di operazioni.
  • MaxOrdersPerDay
    Numero massimo di operazioni consentite al giorno.
  • CloseOnOpposite
    Se chiudere posizioni opposte quando si presenta un segnale contrario.

8. Display Settings (Impostazioni di visualizzazione)

  • ShowPanel
    Mostra o meno il pannello principale (dashboard) con le informazioni sul grafico.
  • ShowProfitStats
    Visualizza o meno le statistiche di profitto (giorno, settimana, mese, totale).
  • ShowTradeHistory
    Mostra o meno la cronologia delle operazioni sul grafico.
  • BuyTradeColor / SellTradeColor
    Colori per visualizzare le operazioni di acquisto e vendita.
  • TradeFontSize
    Dimensione del carattere per le etichette delle operazioni.
  • PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor
    Schema colori del pannello.

Conclusione

Bollinger Bands Trader Pro è uno strumento universale per i trader che desiderano automatizzare e migliorare la strategia di trading basata sulle Bande di Bollinger. L’integrazione del Grid con un sistema di gestione del rischio flessibile, unita a funzioni avanzate di supporto alle operazioni (Trailing, BreakEven), lo rendono uno degli Expert Advisor più affidabili ed efficaci sul mercato.

Vantaggio: non solo ottieni una strategia classica basata sulle Bande di Bollinger, ma la arricchisci con una gestione intelligente delle posizioni e un’interfaccia intuitiva.

Importante: ricorda che i risultati passati non garantiscono profitti futuri e che il trading sui mercati finanziari comporta dei rischi. Utilizza sempre un conto demo o un tester di strategie prima di impiegare l’EA su un conto reale.


Prodotti consigliati
BB Scalping mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
BB Scalping Expert è il mio ultimo, potente capolavoro di breakout/scalping e non-martingala per fare trading sull'oro con precisione! Questo sistema sfrutta i breakout utilizzando la combinazione delle bande di Bollinger e dell'indicatore a zig-zag. Vengono piazzati più ordini pendenti al massimo e al minimo delle bande di Bollinger; quando si attiva, viene attivato un trailing stop che segue il prezzo di breakout fino a quando gli ordini non vengono fermati. L'EA utilizza l'indicatore a zig-za
BB King
Khima Gorania
Experts
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Aurum Synergy
Phinnustda Warrarungruengskul
Experts
Aurum Synergy – The Dual-Engine Trend Master for XAUUSD (Gold) Aurum Synergy is a sophisticated, non-Martingale, non-Grid Expert Advisor designed to methodically capitalize on prevailing trends in the XAUUSD (Gold) market. We believe in quality over quantity, focusing on capturing high Risk-Reward Ratio (RR) trades by riding sustained trends. Live signal MT5 :   Click Here Usage Recommendations: Symbol:  XAUUSD Timeframe:  Attach to the H1 chart. Leverage:  A leverage of 1:100 or higher is reco
Gold Dragon Bot mt5
Ramil Minniakhmetov
4.07 (15)
Experts
DRAGO D'ORO senza griglia! Niente martingala! Non Scalper! It trend expert advisor.  Gold Dragon utilizza una strategia che capitalizza su determinati modelli di mercato e identifica i periodi di consolidamento del mercato che si formeranno prima di un breakout. L'EA piazzerà ordini in sospeso al di sopra e al di sotto di questi livelli di consolidamento ed è molto efficace nel catturare movimenti di prezzo significativi durante questi breakout. L'EA può effettuare più ordini, ma non è un sist
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
DEMA Based Trading Strategy in MQL5
Pamo Capital Partners LLC
Experts
Introducing our MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) based on the Double Exponential Moving Average (DEMA) indicator. This EA has been designed to provide traders with a robust strategy for the forex market. **Key Features and Functionality** - **User Inputs:** The script allows for user-defined inputs such as the DEMA period and the lot size for the trades, offering a level of customization to suit your trading needs. - **Trade Execution:** The CTrade object within the script allows for efficie
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experts
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Vampira Trend
Samir Tabarcia
Experts
MQL5 Market Listing Description: "Vampira Trend" – Smart Trading EA for EURUSD (1H) Domina il mercato con "Vampira Trend"! Un assistente di trading automatizzato progettato per EURUSD (1H), che combina strategie contro-tendenza (Opposite Trend) e di follow-trend (Follow Trend) con una gestione avanzata del rischio. Caratteristiche principali Due modalità di trading in un unico strumento: Mode_Opposite_Trend : Opera contro la tendenza nelle zone di ipercomprato/ipervenduto. Mode_Follow
Bollinger and RSI
Aleksandr Zakhvatkin
Experts
A trending strategy using a combination of two popular indicators Bollinger Bands and RSI provides reliable signals. The logic of the advisor Entering a short position is carried out when the price touches the upper Bollinger band, while the RSI indicator should be in the overbought zone, i.e. above level 70. Entering a long position is carried out when the price touches the lower Bollinger band, while the RSI indicator should be in the oversold zone, ie below level 30. It is possible to tran
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingres
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Yellow mouse scalping MT5
Vasiliy Kolesov
5 (2)
Experts
Yellow mouse scalping Yellow mouse scalping is a fully automatic Expert Advisor designed for night trading on a calm market. The strategy is night scalping. The standard RSI and ATR indicators are used to find entry points. Closing of transactions takes place according to the author's algorithm, which significantly improves the risk control and security of the deposit. Risky strategies like "martingale" are not used. Monitoring of the advisor's work, as well as my other developments, can be vie
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experts
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
MathScalperPro FORTS
Denis Chebatarev
Experts
MathScalperPro FORTS MathScalperPro FORTS  this is an automatic trend trading system based on unique mathematical calculations. The Advisor calculates the trading levels of price corrections and enters the transaction in the direction of the trend. Inputs on levels are possible in two ways. The first way is to enter the candlestick pattern 1-2-3, and the second way is to enter the change of direction of trade in the younger period. Terms for trade: Does not use hedging, martingale, grid or oth
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Experts
Transform your trading with Turnaround Technique EA, a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture profitable market reversals and trend reversals using advanced RSI indicator setup. This professional-grade Expert Advisor is perfect for traders seeking consistent returns through automated trading. The "trading robot" provides signals for swing and day trading on forex, commodities, stocks, indices, and crypto. It works on any financial markets. 90% of traders lose money throu
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Experts
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . This scalping MT5 expert advisor allows you to trade any time defined range breakout in a fully automated way. It works on all Brokers and on all the Symbols, be it forex, indices, commodities, cryptocurrencies etc. It DOES NOT USE: Martingale, Grid trading and Hedging. The EA works as a mechanical range breakout and it has different filters to accommodate your personal trading strategy and to filter out low volatility days. The
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experts
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experts
Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Experts
Breakout Master Strategy is a precision-built, long-only Expert Advisor that capitalizes on bullish breakouts across indices and commodities like Gold . It’s the actual engine running behind the publicly tracked Darwinex strategy EWLT — real money, real results , and now available for automation on your MetaTrader 5 terminal. This is not a grid or martingale EA. It’s a rules-based strategy based on price action and momentum , designed for traders who value consistency, risk control , and transpa
OXI DCA machine
Nickey Magale
Experts
Oxi – Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor that combines advanced Mean Reversion logic with strategic Dollar-Cost Averaging (DCA) to help you grow your account steadily. Designed to work across multiple currency pairs using adaptive analysis and smart trade management, Oxi offers a high win rate, flexible controls, and reliable recovery—perfect for traders who want performance with peace of mind. Key Features: ️ Plug & Pla
MultiSignal Trend EA
Erafazira Binti Mohammad
Experts
O'Dav TrendMaster EA – Advanced Trend-Following EA for MT5 Discover precision trading with the O'Dav TrendMaster EA , an intelligent, fully automated Expert Advisor tailored for trend-following strategies on the MetaTrader 5 platform. Built using a robust combination of RSI, Accelerator Oscillator (AC), Envelopes, and Intraday Time Filter (ITF) , this EA is engineered to detect high-probability trend entries and manage trades with professional-grade risk control and trailing logic. Key Fea
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.78 (37)
Experts
Informazioni importanti! Il nostro team è diviso per ruoli: gli sviluppatori si concentrano sullo sviluppo e sugli aggiornamenti, mentre i moderatori aiutano con l'installazione e la configurazione dell'EA. I nostri moderatori sono disponibili per assisterti e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere: Zolia (Taiwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Inghilterra) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale S
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (335)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (10)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (34)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (5)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.89 (35)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Syna
William Brandon Autry
5 (9)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (485)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   Remstone Prime The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una vas
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Experts
INFORMAZIONI IMPORTANTI! Questo EA non è stato creato per avere un backtest perfetto, eccessivamente ottimizzato o basato su curve fit, né utilizza rischiose strategie di martingala o grid. L'obiettivo principale è la redditività effettiva in tempo reale.    Le strategie utilizzate in questo EA sono un mix delle mie comprovate strategie sull'oro, che opero in tempo reale nei miei segnali verificati, con un track record di profitti di oltre 13 mesi, tutte ottenute senza alcuna martingala o sis
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (28)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 1 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.27 (33)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Segnale Live: [Account Principale] | [Account Minore] | Canale Ufficiale AOT | Prossimo Prezzo: $299 IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione. AOT MT5 è un Expert Advisor avanzato alimentato da analisi del sentiment AI e algoritmi di Ottimizzazione Adattiva . Sviluppato nel corso di diversi anni di perfezionamento, questo sistema completamente automat
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
Experts
Promo, Only 2  copies left at current price!, Next Price 5 99 USD.   T he newest and a very powerful Demus MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Demus MT5 EA is a fully automated scalping trading system designed for traders who love speed, accuracy, and consistency. Built with a smart scalping engine, this EA takes advantage of micro market movements and executes trades with lightning-fast precision making it perfect for volatile market sessions. Live S
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
5 (1)
Experts
AuriON AI System EA Il trading ridefinito dall’intelligenza. Importante: dopo l'acquisto, ti prego di inviarmi un messaggio privato per ricevere il tuo pacchetto di installazione personalizzato e le istruzioni per la configurazione. Segnale live:  https://www.mql5.com/en/signals/2340133 Offerta attuale: Le prossime 10 copie sono disponibili a $350 , dopodiché il prezzo aumenterà a $550 . I. Introduzione AuriON è un sistema di trading cognitivo che integra esecuzione algoritmica, apprendimento a
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.33 (3)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (8)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (3)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. Caratteristiche Principali Il sistema utilizza 10
META i7
Meta Sophie Agapova
Experts
META i7 – Evoluzione del Trading Intelligente -  Riferimento tecnico META i7 è un Expert Advisor completamente automatizzato, basato su due potenti reti neurali cooperative. Queste lavorano in tempo reale, prendendo decisioni di trading, valutandole e ottimizzandole continuamente. Le due reti neurali vengono elaborate e analizzate attraverso il livello interno META Layer. Si tratta di un’interfaccia completamente integrata nell’EA, che unisce, analizza e consolida i risultati in una decisione d
Altri dall’autore
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Golden Eagle Pro EA Descrizione breve Golden Eagle Pro EA  è un potente consulente automatico per la piattaforma MetaTrader 5, che utilizza una combinazione di vari indicatori e analisi multi-timeframe (MA su D1, ATR su M30, Frattali su M5). Il consulente include impostazioni flessibili per la gestione del rischio (lotto fisso, percentuale del saldo, scelta del livello di rischio), nonché funzioni avanzate di trailing stop e di spostamento della posizione in break-even. Il programma ha superat
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Stochastic Gold Scalper — Consulente Automatico per uno Scalping Preciso Stochastic Gold Scalper è un consulente automatico professionale progettato per la piattaforma MetaTrader 5, che combina l’analisi dei pattern delle candele con il filtraggio dei segnali tramite l’oscillatore Stocastico. Questo approccio consente di identificare i punti di ingresso più precisi, minimizzare i rischi ed evitare segnali falsi. Il consulente è ideale per il trading su timeframe brevi, come il M5, e può essere u
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Consulente Elliott Wave EA Descrizione Elliott Wave EA  è una soluzione di trading professionale basata sui pattern d'onda M & W descritti da A. Merrill. Questo potente Expert Advisor identifica e negozia formazioni d'onda con elevata precisione, offrendo ai trader una soluzione automatizzata affidabile per utilizzare la teoria delle onde di Elliott. Caratteristiche principali Riconoscimento intelligente dei pattern - L'algoritmo avanzato identifica i pattern d'onda M & W con precisione eccezion
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Descrizione del consulente Goldix EA è progettato per il trading automatico su qualsiasi strumento valutario, con particolare attenzione al trading dell'oro (XAUUSD). Si basa su una logica combinata di indicatori Keltner Channel ed EMA (Media Mobile Esponenziale), integrata da impostazioni flessibili di gestione del rischio e uno stop loss flottante integrato. Il consulente è in grado di funzionare in qualsiasi momento, se necessario è possibile limitare il trading a determinate ore utilizzando
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Gartley Butterfly Pattern EA Descrizione Il consulente automatico effettua operazioni di trading basate su pattern armonici — figure popolari dell’analisi tecnica, presentate per la prima volta da Harold McKinley Gartley e successivamente sistematizzate ed ampliate da Scott Carney, autore di pattern come Bat, Crab, Shark, Deep Crab e Alternate Bat. Il robot riconosce e lavora con le seguenti figure: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives. I
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro è un Expert Advisor (EA) di trading automatizzato multifunzionale per MetaTrader 5, progettato per operare sulle coppie di valute più popolari (EURUSD, GBPUSD, USDJPY ecc.), sui metalli preziosi (Gold/XAUUSD), sul petrolio (WTI, Brent) e sulle criptovalute (BTCUSD, ecc.). L’EA si basa sul principio dei “super-segnali” (Super Signals), che identificano i massimi e i minimi locali (potenziali punti di inversione o di correzione) nel timeframe selezio
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA è un consulente esperto completamente automatizzato per MetaTrader 5, progettato per raggiungere la massima efficienza con rischi minimi. Utilizza algoritmi avanzati per analizzare i pattern delle candele e filtrare i segnali tramite la media mobile (MA). Golden Scalper EA combina analisi potenti con impostazioni flessibili, rendendolo uno strumento indispensabile per i trader di qualsiasi livello di esperienza. Vantaggi di Golden Scalper EA Analisi avanzata dei pattern delle
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Quantum Forex EA – Sistema di Trading Multi-Indicatore Descrizione Quantum Forex EA è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5 che utilizza una combinazione di quattro popolari indicatori tecnici per prendere decisioni di trading. L’EA è progettato per il trading automatico sui mercati finanziari, con impostazioni flessibili e un sistema affidabile di gestione del rischio. Caratteristiche principali Sistema di trading multi-indicatore Media Mobile (MA) – analisi dell’incrocio tra medie
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Strategy Constructor Pro Strategy Constructor Pro è un consulente esperto multifunzionale (Expert Advisor) per la piattaforma MetaTrader 5, che consente di creare e configurare strategie di trading personalizzate utilizzando una vasta gamma di indicatori tecnici e modelli di candele classici. Progettato tenendo conto delle moderne esigenze di trading automatizzato nel mercato Forex e CFD, offre una gestione del rischio flessibile e numerosi filtri per ottimizzare i risultati. Principali funzioni
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Grid Master Pro – un Expert Advisor universale per il trading a griglia. Grid Master Pro è un Expert Advisor (EA) flessibile ed efficiente per MetaTrader 5, che implementa una strategia di Grid Trading (trading a griglia) affidabile su un’ampia gamma di strumenti. Si comporta molto bene nel trading delle principali coppie di valute (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), dei metalli preziosi (XAUUSD/oro), delle materie prime (petrolio: Brent, WTI) e delle criptovalute (BTCUSD, ETHUSD e altre). L’EA è dotato d
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experts
Pivot Levels Pro – Consulente Esperto Avanzato per MT5 Pivot Levels Pro   è un consulente esperto (Expert Advisor) multifunzionale per MetaTrader 5, che calcola e traccia automaticamente diversi tipi di livelli Pivot (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) ed esegue operazioni basate su di essi. L’EA integra una potente logica di gestione delle posizioni (algoritmo a griglia, trailing stop, funzione break-even) con un pannello di statistiche intuitivo che mostra i profitti giornalieri, s
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
MACD Trader Pro è un consulente di trading innovativo che combina una strategia MACD collaudata con un efficace sistema di Grid Trading. Il consulente è progettato per il trading automatico sui mercati finanziari e mostra i migliori risultati sulla coppia valutaria GBPUSD, ma opera con successo su tutti i principali strumenti di trading, inclusi EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY e altre coppie major. L’unicità di questo EA risiede nell’approccio intelligente
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Range Breakout Trader Pro: Strategia di trading innovativa con ordini multipli e calcolo automatico delle distanze Descrizione Range Breakout Trader Pro è una strategia di trading moderna per MetaTrader 5, specializzata nell'utilizzo di breakout di range di prezzo con posizionamento e gestione automatica degli ordini. Questo expert advisor avanzato è stato creato per trader che desiderano applicare efficacemente strategie di breakout di range con la massima automazione. L'advisor posiziona ordin
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
ATR Grid Trader Pro Descrizione ATR Grid Trader Pro è un expert advisor (EA) multifunzionale per la piattaforma MetaTrader 5, che combina la tecnologia del trading a griglia con l’analisi della volatilità basata sull’indicatore Average True Range (ATR). Apre operazioni di acquisto in condizioni di bassa volatilità e operazioni di vendita in condizioni di alta volatilità. Con la modalità griglia attivata, posiziona ordini aggiuntivi a intervalli prefissati. Questo approccio permette di sfruttare
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Renko Trading Bot EA Descrizione Questo è un robot di trading automatizzato che utilizza un metodo unico di costruzione dei grafici Renko. Trasforma i movimenti di prezzo caotici in segnali chiari, riducendo al minimo il rumore del mercato e identificando con precisione la direzione del trend. Vantaggi principali Trading chiaro senza rumore: Renko filtra le piccole oscillazioni di prezzo, mantenendo solo i movimenti significativi. Compatibilità con tutti i broker: Adatto a tutti i tipi di accoun
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione