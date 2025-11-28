EA Pips Hunter
- Experts
- Ihor Otkydach
- Versione: 2.2
- Attivazioni: 10
Monitoraggio reale. Test onesti. Zero hype.
Prima di entrare nei dettagli tecnici, ci sono due cose fondamentali che devi sapere:
- PipsHunter è confermato da un segnale di monitoraggio in denaro reale. L’EA sta operando in live da diversi mesi su un conto reale (Pepperstone) e il monitoraggio è completamente pubblico. Nessuna simulazione, nessun conto nascosto, nessun “solo backtest perfetti” — i risultati del trading reale confermano le prestazioni effettive.
- I backtest sono 100% onestiNessun curve-fitting, nessuna manipolazione dello storico, nessuna modellazione irrealistica.Quello che vedi nel Strategy Tester è esattamente il comportamento del robot nel trading reale.Nessuna magia, nessun trucco “polvere d’oro” — solo una strategia provata nel tempo che continua a funzionare sia in reale che nel tester. Per questo motivo, PipsHunter è uno degli Expert Advisor più trasparenti e onesti del Market MQL5, creato seguendo un unico principio: costruire sistemi di trading sicuri, stabili e reali, senza alcun “potenziamento artificiale”.
- Questo robot non è solo sicuro — è super sicuro, grazie alla protezione rigorosa con Stop Loss e alla totale assenza di martingala o averaging.
Strategia principale: Scalping intraday + logica Swing-Reversal
- PipsHunter combina due approcci professionali all’interno di un unico motore: logica di DayTrading — cattura delle fluttuazioni intraday e logica di SwingReversal — entrate precise durante i pullback correttivi.
- Ogni acquirente riceve i set files per creare tre portafogli diversi: "Katana", "Knife" e "Razor". Questo permette di modellare varie combinazioni di impostazioni sul proprio conto di trading e di diversificare al massimo i risultati.
- Tutto funziona sul timeframe M15, permettendo un trading veloce e strutturato senza mantenere posizioni per più giorni.
- Durata media delle operazioni: ~17 ore. Niente attese lunghe, nessun accumulo di rischio di trend.
- Nessuna martingala, nessuna griglia, nessun averaging — mai
- Ogni operazione è protetta da uno Stop Loss rigido
- L’algoritmo di Stop Loss Dinamico riduce le perdite nei mercati veloci
- Poco sensibile allo spread (RAW/ECN consigliato)
- Funziona con qualsiasi broker nel mondo (USA, UE, UK, Asia)
- Pienamente conforme FIFO
- Funziona con qualsiasi leva (da 1:30 fino a 1:1000)
- Capitale minimo da 200 USD
Perché i trader scelgono PipsHunter
- Il monitoraggio reale conferma la stabilità
- Pertanto, una grande quantità di storico del segnale deve essere chiaramente visibile sul grafico delle quotazioni.
- I backtest riflettono un comportamento autentico del trading
- Non dipende da ottimizzazioni artificiali
- La struttura intraday evita esposizioni prolungate
- Due strategie combinate aumentano l’adattabilità
- Esecuzione super sicura con controllo rigoroso del rischio
- Funziona con qualsiasi broker, qualsiasi leva, qualsiasi regione
Nota importante
Sebbene nessun EA possa eliminare completamente il rischio di mercato, PipsHunter è progettato per evitare scenari catastrofici utilizzando Stop Loss rigidi e non applicando mai metodi pericolosi come martingala o averaging.
Conclusione
PipsHunter è un sistema intraday pulito, onesto e trasparente, costruito per i trader che cercano:
- stabilità
- sicurezza
- monitoraggio reale
- nessun trucco
- nessun curve-fitting
Se apprezzi un trading algoritmico autentico, senza hype — PipsHunter è fatto per te!
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.