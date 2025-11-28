EA Pips Hunter

Prima di entrare nei dettagli tecnici, ci sono due cose fondamentali che devi sapere:

  • PipsHunter è confermato da un segnale di monitoraggio in denaro reale. L’EA sta operando in live da diversi mesi su un conto reale (Pepperstone) e il monitoraggio è completamente pubblico. Nessuna simulazione, nessun conto nascosto, nessun “solo backtest perfetti” — i risultati del trading reale confermano le prestazioni effettive.
  • I backtest sono 100% onestiNessun curve-fitting, nessuna manipolazione dello storico, nessuna modellazione irrealistica.Quello che vedi nel Strategy Tester è esattamente il comportamento del robot nel trading reale.Nessuna magia, nessun trucco “polvere d’oro” — solo una strategia provata nel tempo che continua a funzionare sia in reale che nel tester. Per questo motivo, PipsHunter è uno degli Expert Advisor più trasparenti e onesti del Market MQL5, creato seguendo un unico principio: costruire sistemi di trading sicuri, stabili e reali, senza alcun “potenziamento artificiale”.
  • Questo robot non è solo sicuro — è super sicuro, grazie alla protezione rigorosa con Stop Loss e alla totale assenza di martingala o averaging.

Strategia principale: Scalping intraday + logica Swing-Reversal

  • PipsHunter combina due approcci professionali all’interno di un unico motore: logica di DayTrading — cattura delle fluttuazioni intraday e logica di SwingReversal — entrate precise durante i pullback correttivi.
  • Ogni acquirente riceve i set files per creare tre portafogli diversi: "Katana", "Knife" e "Razor". Questo permette di modellare varie combinazioni di impostazioni sul proprio conto di trading e di diversificare al massimo i risultati.
  • Tutto funziona sul timeframe M15, permettendo un trading veloce e strutturato senza mantenere posizioni per più giorni.
  • Durata media delle operazioni: ~17 ore. Niente attese lunghe, nessun accumulo di rischio di trend.
  • Nessuna martingala, nessuna griglia, nessun averaging — mai
  • Ogni operazione è protetta da uno Stop Loss rigido
  • L’algoritmo di Stop Loss Dinamico riduce le perdite nei mercati veloci
  • Poco sensibile allo spread (RAW/ECN consigliato)
  • Funziona con qualsiasi broker nel mondo (USA, UE, UK, Asia)
  • Pienamente conforme FIFO
  • Funziona con qualsiasi leva (da 1:30 fino a 1:1000)
  • Capitale minimo da 200 USD

Perché i trader scelgono PipsHunter

  • Il monitoraggio reale conferma la stabilità
  • I backtest riflettono un comportamento autentico del trading
  • Non dipende da ottimizzazioni artificiali
  • La struttura intraday evita esposizioni prolungate
  • Due strategie combinate aumentano l’adattabilità
  • Esecuzione super sicura con controllo rigoroso del rischio
  • Funziona con qualsiasi broker, qualsiasi leva, qualsiasi regione

Nota importante
 Sebbene nessun EA possa eliminare completamente il rischio di mercato, PipsHunter è progettato per evitare scenari catastrofici utilizzando Stop Loss rigidi e non applicando mai metodi pericolosi come martingala o averaging.

Conclusione

PipsHunter è un sistema intraday pulito, onesto e trasparente, costruito per i trader che cercano:

  • stabilità
  • sicurezza
  • monitoraggio reale
  • nessun trucco
  • nessun curve-fitting

Se apprezzi un trading algoritmico autentico, senza hype — PipsHunter è fatto per te!


