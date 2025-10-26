Argos Rage
- Experts
- Aleksandar Prutkin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato
Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale.
Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato.
Timeframe: M30
|Dopo l’acquisto di Argos Rage, hai la possibilità di ricevere Argos Fury gratuitamente.
Contattami semplicemente dopo l’acquisto.
Argos Rage utilizza DeepSeek AI per valutare struttura, ritmo e pressione del mercato - generando operazioni solo quando le probabilità sono a favore.
Ciò offre più opportunità rispetto ad Argos Fury, mantenendo comunque una protezione intelligente nelle fasi di incertezza.
Mentre Argos Fury si concentra su chiare strutture di inversione, Argos Rage amplia il campo operativo.
È progettato per i trader che desiderano più setup, più varietà - senza perdere il controllo di una strategia ben definita.
DeepSeek AI Integrata
Il modello di IA integrato valuta dinamicamente le condizioni del mercato.
Comprende quando cambia la volatilità, quando si accumula la liquidità e quando il momentum diventa negoziabile.
Punti di forza principali dell’IA:
- Interpreta pressione e struttura senza limiti fissi di indicatori
- Adatta i livelli di confidenza alla fase attuale del mercato
- Rivaluta le operazioni attive per evitare segnali deboli di continuazione
|Sistema IA
|Timing degli ingressi
|Logica adattiva
|Interpretazione del mercato
|Flessibilità di risposta
|Argos Rage
|Eccellente
|Alta
|Livello profondo
|Molto alta
|Argos Fury
|Molto buono
|Media
|Zone strategiche
|Media
|EA Generico
|Nella media
|Bassa
|Basato su indicatori
|Bassa
(Confronto prestazionale interno – simulazione del mercato reale)
Stratificazione strategica
Argos Rage opera con un modello logico multilivello:
- Mappatura dell’impulso – identificazione di rotture del momentum a breve termine
- Equilibrio struttura–momentum – filtraggio dei segnali attraverso zone di pressione
- Conferma contestuale – verifica incrociata di ogni operazione tramite più livelli logici
Perché Argos Rage è diverso
Questo EA non si basa su rigidi pattern grafici. Reagisce alla vera natura del mercato. Combinando strategia e intelligenza artificiale,
Argos Rage diventa un sistema intelligente, veloce e adattabile - pronto a sfruttare le opportunità quando si presentano.
- Non solo rilevamento dei pattern - ma interpretazione del mercato
- Gestisce efficacemente sia fasi tranquille che volatili
- Evita la ripetizione di segnali deboli grazie alla logica di apprendimento adattiva
Per i trader che vogliono intelligenza, velocità e maggiore varietà - Argos Rage offre esattamente questo.
Per chi è Argos Rage?
Questo EA è ideale per chi:
- Preferisce un approccio più flessibile e orientato alle opportunità
- Vuole decisioni guidate dall’IA senza un’automazione eccessiva
- Cerca il complemento perfetto o un’alternativa ad Argos Fury