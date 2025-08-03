Axonshift EA MT5
- Experts
- Maxim Kurochkin
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 11 settembre 2025
- Attivazioni: 9
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva
AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi invece su cicli operativi controllati attivati da condizioni strutturali predefinite.
Ogni operazione viene aperta seguendo una logica basata su scenari, che integra filtri interni, soglie di prezzo e contesto di volatilità. AxonShift non impiega martingala, griglie o tecniche di aumento progressivo della posizione, garantendo un comportamento trasparente e prevedibile in condizioni di mercato variabili.
Il sistema utilizza livelli fissi di Stop Loss e Take Profit per ogni trade, mantenendo un approccio coerente alla gestione del rischio. È compatibile con broker che offrono esecuzione a mercato (ECN/STP) e può essere implementato all’interno di modelli di capitale definiti. La logica di esecuzione è stabile e non dipende da indicatori esterni o comportamenti casuali.
AxonShift non si basa su eventi di notizie, fonti dati esterne o previsioni probabilistiche. La metodologia si fonda sull’individuazione di zone locali di volatilità, micro-breakout direzionali e risposte di prezzo a ciclo breve, caratteristiche tipiche dei movimenti del mercato dell’oro. Il sistema è stato sviluppato tenendo conto della volatilità asimmetrica e dei cicli di liquidità intraday propri dell’XAUUSD.
L’attività di trading è disponibile al seguente link:
https://www.mql5.com/en/signals/2323953
Caratteristiche principali
-
Ottimizzato esclusivamente per XAUUSD su timeframe H1
-
Livelli fissi di Stop Loss e Take Profit
-
Logica di ingresso strutturata basata su volatilità e pattern di prezzo
-
Nessun uso di martingala, griglia, hedging o incremento progressivo della posizione
-
Funziona indipendentemente da notizie, indicatori o dati esterni
-
Compatibile con broker ECN/STP con esecuzione a mercato
-
Architettura modulare che consente future estensioni senza ristrutturazioni complete
Raccomandazioni operative
-
Timeframe consigliato: H1
-
Capitale minimo suggerito: 500 USD o equivalente, adattato in base alla leva
-
Migliori prestazioni osservate con broker a basso spread e bassa latenza
-
Funziona in modo autonomo su un singolo grafico XAUUSD, senza necessità di configurazioni multi-simbolo
Disclaimer
Questo sistema è fornito come strumento a supporto delle decisioni individuali di trading. Tutti i test e i risultati riportati si basano su simulazioni storiche e non costituiscono in alcun modo una garanzia di performance future. Si raccomanda di adottare una gestione del rischio adeguata e di verificare la compatibilità con l’ambiente di trading prima dell’utilizzo in condizioni reali.
Great EA, 6 type of risk 0 to 5, i buyed it because of the test that i have done on mt5 and im very happy about it. maxim respond to every message, its one of my best investment for now. I recommend it.