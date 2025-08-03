Axonshift EA MT5

AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva

AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi invece su cicli operativi controllati attivati da condizioni strutturali predefinite.

Ogni operazione viene aperta seguendo una logica basata su scenari, che integra filtri interni, soglie di prezzo e contesto di volatilità. AxonShift non impiega martingala, griglie o tecniche di aumento progressivo della posizione, garantendo un comportamento trasparente e prevedibile in condizioni di mercato variabili.

Il sistema utilizza livelli fissi di Stop Loss e Take Profit per ogni trade, mantenendo un approccio coerente alla gestione del rischio. È compatibile con broker che offrono esecuzione a mercato (ECN/STP) e può essere implementato all’interno di modelli di capitale definiti. La logica di esecuzione è stabile e non dipende da indicatori esterni o comportamenti casuali.

AxonShift non si basa su eventi di notizie, fonti dati esterne o previsioni probabilistiche. La metodologia si fonda sull’individuazione di zone locali di volatilità, micro-breakout direzionali e risposte di prezzo a ciclo breve, caratteristiche tipiche dei movimenti del mercato dell’oro. Il sistema è stato sviluppato tenendo conto della volatilità asimmetrica e dei cicli di liquidità intraday propri dell’XAUUSD.

Segnale live — AxonShift EA

L’attività di trading è disponibile al seguente link:

https://www.mql5.com/en/signals/2323953

Caratteristiche principali

Ottimizzato esclusivamente per XAUUSD su timeframe H1

Livelli fissi di Stop Loss e Take Profit

Logica di ingresso strutturata basata su volatilità e pattern di prezzo

Nessun uso di martingala, griglia, hedging o incremento progressivo della posizione

Funziona indipendentemente da notizie, indicatori o dati esterni

Compatibile con broker ECN/STP con esecuzione a mercato

Architettura modulare che consente future estensioni senza ristrutturazioni complete

Raccomandazioni operative

Timeframe consigliato: H1

Capitale minimo suggerito: 500 USD o equivalente, adattato in base alla leva

Migliori prestazioni osservate con broker a basso spread e bassa latenza

Funziona in modo autonomo su un singolo grafico XAUUSD, senza necessità di configurazioni multi-simbolo

Disclaimer

Questo sistema è fornito come strumento a supporto delle decisioni individuali di trading. Tutti i test e i risultati riportati si basano su simulazioni storiche e non costituiscono in alcun modo una garanzia di performance future. Si raccomanda di adottare una gestione del rischio adeguata e di verificare la compatibilità con l’ambiente di trading prima dell’utilizzo in condizioni reali.