Axonshift EA MT5

AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva

AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi invece su cicli operativi controllati attivati da condizioni strutturali predefinite.

Ogni operazione viene aperta seguendo una logica basata su scenari, che integra filtri interni, soglie di prezzo e contesto di volatilità. AxonShift non impiega martingala, griglie o tecniche di aumento progressivo della posizione, garantendo un comportamento trasparente e prevedibile in condizioni di mercato variabili.

Il sistema utilizza livelli fissi di Stop Loss e Take Profit per ogni trade, mantenendo un approccio coerente alla gestione del rischio. È compatibile con broker che offrono esecuzione a mercato (ECN/STP) e può essere implementato all’interno di modelli di capitale definiti. La logica di esecuzione è stabile e non dipende da indicatori esterni o comportamenti casuali.

AxonShift non si basa su eventi di notizie, fonti dati esterne o previsioni probabilistiche. La metodologia si fonda sull’individuazione di zone locali di volatilità, micro-breakout direzionali e risposte di prezzo a ciclo breve, caratteristiche tipiche dei movimenti del mercato dell’oro. Il sistema è stato sviluppato tenendo conto della volatilità asimmetrica e dei cicli di liquidità intraday propri dell’XAUUSD.

Segnale live — AxonShift EA
L’attività di trading è disponibile al seguente link:
https://www.mql5.com/en/signals/2323953

Caratteristiche principali

  • Ottimizzato esclusivamente per XAUUSD su timeframe H1

  • Livelli fissi di Stop Loss e Take Profit

  • Logica di ingresso strutturata basata su volatilità e pattern di prezzo

  • Nessun uso di martingala, griglia, hedging o incremento progressivo della posizione

  • Funziona indipendentemente da notizie, indicatori o dati esterni

  • Compatibile con broker ECN/STP con esecuzione a mercato

  • Architettura modulare che consente future estensioni senza ristrutturazioni complete

Raccomandazioni operative

  • Timeframe consigliato: H1

  • Capitale minimo suggerito: 500 USD o equivalente, adattato in base alla leva

  • Migliori prestazioni osservate con broker a basso spread e bassa latenza

  • Funziona in modo autonomo su un singolo grafico XAUUSD, senza necessità di configurazioni multi-simbolo

Disclaimer

Questo sistema è fornito come strumento a supporto delle decisioni individuali di trading. Tutti i test e i risultati riportati si basano su simulazioni storiche e non costituiscono in alcun modo una garanzia di performance future. Si raccomanda di adottare una gestione del rischio adeguata e di verificare la compatibilità con l’ambiente di trading prima dell’utilizzo in condizioni reali.

Elouan Morice
23
Elouan Morice 2025.09.24 19:04 
 

Great EA, 6 type of risk 0 to 5, i buyed it because of the test that i have done on mt5 and im very happy about it. maxim respond to every message, its one of my best investment for now. I recommend it.

Vignesh Kumaravel
63
Vignesh Kumaravel 2025.09.24 09:27 
 

As other users have already mentioned, the EA does not take too many trades but when it does, they are always profitable. Very simple setup with not too many parameter configurations. The developer is also excellent and thoughtful with his responses and assistance. Great product, will highly recommend.

teedeebee
233
teedeebee 2025.09.24 09:05 
 

Hands down one of the best EA's out here (and I have had my share of bad EA's and scammers, believe me...). Have been using it on a live account since September 12. It doesn't open many trades, but when it does it's a well thought one and until now all of the trades (6) have resulted in nice, juicy profits. Maxim is very responsive and listens to feedback to make the EA even better. Highly recommended!

