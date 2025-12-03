CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
- Experts
Fabio Rodrigues
Versione: 8.2
- Attivazioni: 5
Questo Expert Advisor si adatta a qualsiasi asset. È universale.
L'EA Multi-Asset Scalper è un sistema di trading automatico professionale sviluppato per la piattaforma MetaTrader 5, progettato per operazioni di scalping su più asset contemporaneamente. La versione 8.2 incorpora la tecnologia multi-timeframe con tripla conferma e gestione del rischio integrata.
Architettura tecnica
1. Sistema di segnali intelligente
Calcolo multi-timeframe: Tripla analisi (operazione, conferma rapida e lenta)
Sistema di voto: 3 indicatori principali (EMA, MACD, RSI) con pesi regolabili
Modalità di rischio: 5 livelli (Ultra Aggressivo → Ultra Conservativo) che influenzano la sensibilità
2. Gestione avanzata del rischio
Calcolo del lotto ibrido: Fisso o basato sul rischio (USD)
Infinite Breakeven: Sistema progressivo in dollari, non in pip. Raggiungi il profitto stabilito e lo SL scende a 0. Raddoppia il profitto e raggiunge il valore stabilito, e così via.
Protezione del margine: prevenzione attiva degli errori "Non abbastanza denaro".
Limiti gerarchici: limiti giornalieri, globali e di drawdown.
3. Gestione delle posizioni
Multi-asset: fino a 14 simboli simultanei.
Protezione completa: livelli di congelamento, limiti del broker, convalida del prezzo.
Chiusura di emergenza: sistema prioritario in condizioni critiche.