CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven

CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven avrà un prezzo di lancio promozionale fino all'8 dicembre 2025.

Questo Expert Advisor si adatta a qualsiasi asset. È universale.

L'EA Multi-Asset Scalper è un sistema di trading automatico professionale sviluppato per la piattaforma MetaTrader 5, progettato per operazioni di scalping su più asset contemporaneamente. La versione 8.2 incorpora la tecnologia multi-timeframe con tripla conferma e gestione del rischio integrata.

Architettura tecnica
1. Sistema di segnali intelligente
Calcolo multi-timeframe: Tripla analisi (operazione, conferma rapida e lenta)

Sistema di voto: 3 indicatori principali (EMA, MACD, RSI) con pesi regolabili

Modalità di rischio: 5 livelli (Ultra Aggressivo → Ultra Conservativo) che influenzano la sensibilità

2. Gestione avanzata del rischio
Calcolo del lotto ibrido: Fisso o basato sul rischio (USD)

Infinite Breakeven: Sistema progressivo in dollari, non in pip. Raggiungi il profitto stabilito e lo SL scende a 0. Raddoppia il profitto e raggiunge il valore stabilito, e così via.

Protezione del margine: prevenzione attiva degli errori "Non abbastanza denaro".

Limiti gerarchici: limiti giornalieri, globali e di drawdown.

3. Gestione delle posizioni
Multi-asset: fino a 14 simboli simultanei.

Protezione completa: livelli di congelamento, limiti del broker, convalida del prezzo.

Chiusura di emergenza: sistema prioritario in condizioni critiche.
Prodotti consigliati
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versione 2025 249$ Solo per i primi 5 acquirenti! Segnale Live Verifica la performance live di Sonic R Pro Enhanced: Strategia di Trading Sonic R Pro Enhanced è una versione avanzata della strategia Sonic R, che automatizza le operazioni basate su Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e utilizza algoritmi avanzati per massimizzare le prestazioni. Timeframe: M15, M30 Coppie supportate: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Stile di trading: Swing Trading - Pullback & Controten
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.61 (33)
Experts
PROMOZIONE DI LANCIO: Saranno disponibili solo un numero molto limitato di copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 999$ NOVITÀ (da 349$) --> RICEVI 1 EA GRATIS (per 2 numeri di account commerciali). Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Benvenuti al BITCOIN REAPER!   Dopo l'enorme successo del Gold Reaper, ho deciso che era giunto il momento di applicare gli stessi principi vincenti al mercato Bit
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experts
Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Experts
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 A fully automated Expert Advisor tested specifically on Gold (XAUUSD) , designed to capture potential market reversals after strong momentum periods. It uses a consecutive candlestick pattern , enhanced by multi-indicator filters and advanced risk management for precise entries and profit protection. Current price is for demo use only. Key Features: Momentum-Based Reversal Strategy: Detects N consecutive bullish/bearish candles, then waits for a correction
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
L'S&P 500 Scalper Advisor è uno strumento innovativo progettato per i trader che desiderano operare con successo sull'indice S&P 500. L'indice è uno degli indicatori più utilizzati e prestigiosi del mercato azionario americano, che comprende le 500 maggiori società degli Stati Uniti. Peculiarità: Soluzioni di trading automatizzate:       Il consulente si basa su algoritmi avanzati e analisi tecniche per adattare automaticamente la strategia alle mutevoli condizioni di mercato. Approccio versati
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT5 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%.  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX), Indice del canale delle materie prime (CCI), Candele classiche Heiken Ashi, Media mobile, Me
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Experts
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experts
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (363)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.83 (24)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] | AOT Official Channel   IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione: Risorsa Descrizione Comprensione della Frequenza di Trading di AOT Perché il bot non fa trading ogni giorno Come Configurare il Bot AOT Guida all'installazione passo dopo passo Set files AOT MT5 è un Expert Advisor avanzato alimentato
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (12)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (58)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (73)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (76)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (15)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (72)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (2)
Experts
BLACK FRIDAY SCONTO DEL 50% - NANO MACHINE GPT Prezzo regolare: $997 al Black Friday: $498.50 (Il prezzo scontato verrà riflesso durante la promozione.) Inizio vendita: 27 novembre 2025 - evento Black Friday a tempo limitato. Estrazione Black Friday: Tutti gli acquirenti di Nano Machine GPT durante l'evento del Black Friday possono partecipare a un'estrazione casuale per vincere: 1 x attivazione Syna 1 x attivazione AiQ 1 x attivazione Mean Machine GPT Come partecipare: 1) Dopo l'acquisto, in
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
5 (2)
Experts
Monitoraggio reale. Test onesti. Zero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Prima di entrare nei dettagli tecnici, ci sono due cose fondamentali che devi sapere: PipsHunter è confermato da un segnale di monitoraggio in denaro reale. L’EA sta operando in live da diversi mesi su un conto reale (Pepperstone) e il monitoraggio è completamente pubblico. Nessuna simulazione, nessun conto nascosto, nessun “solo backtest perfetti” — i risultati del trading reale confermano le prestazioni effettive. I b
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (15)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (87)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.17 (18)
Experts
INFORMAZIONI IMPORTANTI! Questo EA non è stato creato per avere un backtest perfetto, eccessivamente ottimizzato o basato su curve fit, né utilizza rischiose strategie di martingala o grid. L'obiettivo principale è la redditività effettiva in tempo reale.    Le strategie utilizzate in questo EA sono un mix delle mie comprovate strategie sull'oro, che opero in tempo reale nei miei segnali verificati, con un track record di profitti di oltre 13 mesi, tutte ottenute senza alcuna martingala o sis
GoldSky
Alno Markets Ltd
5 (3)
Experts
illusione       GoldSKY EA   è un potente programma di day trading per la coppia XAUUSD (oro). Sviluppato dal nostro team...       Conto corrente, conto aziendale, chiamata aziendale!     Visualizza tutti i prodotti:       https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  L'utile effettivo della società ammontava a oltre 60.000 sterline. Segnale di alimentazione:  
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (18)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
The ORB Master
Profalgo Limited
4.86 (22)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Market Anomalies EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (3)
Experts
INFORMAZIONI IMPORTANTI! Questo EA non è stato creato per avere un backtest perfetto, eccessivamente ottimizzato o basato su curve fit, né utilizza rischiose strategie di martingala o grid. L'obiettivo principale è la redditività effettiva in tempo reale.    Le strategie utilizzate in questo EA sono un mix delle mie comprovate strategie USDJPY, che opero in tempo reale nei miei segnali verificati, con un track record di profitti di oltre 14 mesi, tutte ottenute senza l'utilizzo di martingala
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (8)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. [guide line]   Caratteristiche Principali Il sist
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (7)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $449 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests By combining seven independent, battle-tested strategies, Weltrix delivers
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (492)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Experts
Celebrazione del lancio di ABS EA: Per le prossime 2 copie , puoi ottenere il nuovo ABS EA (XAUUSD) a un prezzo speciale di lancio di $109  (prezzo regolare: $ 365 ) . Guida all'installazione e all'uso:   Canale ABS . Monitoraggio in tempo reale:   Segnale ABS .  File di configurazione dal segnale live File di configurazione di base Cos'è ABS EA? ABS EA è un robot di trading professionale sviluppato specificamente per XAUUSD (Oro) sul timeframe H1. Si basa su un sistema Martingale con contro
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (37)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.62 (39)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (8)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4 (13)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (2)
Experts
META i9 – Motore di Trading Adattivo Quantistico  -  Riferimento Tecnico META i9 è un Expert Advisor completamente autonomo basato su un'architettura a tre livelli: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Con l’acquisto di META i9, ricevi META i7 gratuitamente! (Offerta limitata a una settimana) Mentre META i7 si basa su due reti neurali cooperative, META i9 va oltre: Le sue architetture neurali sono state ampliate e ottimizzate in
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.19 (70)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Altri dall’autore
CrossRoad MultiChart Crazy Scalper
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalper — How It Works CrossRoad Scalper   is a free, open-source Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to demonstrate how you can automate multi-asset trading using a combination of progressive grid logic, indicator filters and robust risk management. The aim is not to promise profits, but to provide a working, tested codebase for learning, experiments or even real use—your choice! General Logic & Workflow Multi-Asset:   One EA can monitor and trade multiple instruments—forex p
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione