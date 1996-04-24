TradePilotmt5

📌 TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5

TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5). It simplifies automated trading, risk management, and trade execution with a smart trading panel. Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management.

🚀 Key Advantages

  • User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast execution.
  • Smart Risk Management: Percentage-based or fixed-dollar risk with automatic lot size calculation.
  • Fast Trade Execution: Market & Pending orders with Entry/SL/TP lines and live R:R ratio.
  • Advanced Position Management: Close 50% of profitable trades, move SL to Risk-Free, close all trades, or delete pending orders instantly.
  • Multi-Symbol and Multi-Timeframe Support: Forex, Commodities, Crypto, Indices with ATR-based SL/TP.
  • Efficiency & Safety: Checks broker restrictions, calculates spread & commission, prevents mistakes.

📊 Why Choose TradePilot EA?

  • ✔ Best MT5 Expert Advisor for risk management and automated trading.
  • ✔ Reduce human errors and manual trading stress.
  • ✔ Perfect for scalping, swing trading, and automated strategies.
  • ✔ Reliable trade manager EA with smart visual lines and real-time R:R calculation.

📥 Installation & Setup

  1. Copy TradePilot.ex5 to the Experts folder of your MT5 terminal.
  2. Attach the EA to a chart of your preferred symbol and timeframe.
  3. Adjust risk, lot size, and settings, then start automated trading safely.

📌 Советник TradePilot для MetaTrader 5

TradePilot — это удобный и профессиональный советник (EA) для MetaTrader 5 (MT5). Он упрощает автоматическую торговлю, управление рисками и выполнение сделок с помощью интеллектуальной панели управления. Идеально подходит для новичков и опытных трейдеров, которые ищут надежный trade manager EA с автоматическим расчетом лота и управлением позициями.

🚀 Преимущества

  • Удобная панель управления: Настраиваемая панель с кнопками и горячими клавишами.
  • Умное управление рисками: Процентный или фиксированный риск с автоматическим расчетом лота.
  • Быстрое исполнение сделок: Рыночные и отложенные ордера с линиями Entry/SL/TP и расчетом R:R в реальном времени.
  • Управление позициями: Закрытие 50% прибыльных сделок, перевод SL в безубыток, закрытие всех сделок или удаление ордеров одним кликом.
  • Поддержка разных инструментов: Форекс, товары, криптовалюты и индексы с ATR для SL/TP.
  • Эффективность и безопасность: Проверка ограничений брокера, расчет спреда и комиссии, защита от ошибок.

📊 Почему выбрать TradePilot EA?

  • ✔ Лучший MT5 Expert Advisor для управления риском и автоматической торговли.
  • ✔ Снижение ошибок человека и ручного контроля.
  • ✔ Подходит для скальпинга, свинг-трейдинга и автоматизированных стратегий.
  • ✔ Надежный trade manager EA с линиями и расчетом R:R в реальном времени.

📥 Установка

  1. Скопируйте TradePilot.ex5 в папку Experts терминала MT5.
  2. Прикрепите EA к графику выбранного символа.
  3. Настройте риск, размер лота и параметры, затем начните автоматическую торговлю.

📌 اکسپرت TradePilot برای متاتریدر 5

TradePilot یک اکسپرت حرفه‌ای و کاربرپسند برای MetaTrader 5 (MT5) است. این ابزار مدیریت ریسک و معاملات خودکار را ساده می‌کند و با یک پنل گرافیکی هوشمند اجرای معاملات را سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کند. مناسب برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای که به دنبال یک trade manager EA با محاسبه خودکار حجم و مدیریت حرفه‌ای پوزیشن‌ها هستند.

🚀 مزایا

  • پنل کاربری آسان: پنل گرافیکی با دکمه‌ها و کلیدهای میانبر.
  • مدیریت ریسک هوشمند: ریسک درصدی یا دلاری با محاسبه خودکار حجم.
  • اجرای سریع معاملات: مارکت و پندینگ اوردر با خطوط Entry/SL/TP و محاسبه R:R لحظه‌ای.
  • مدیریت پوزیشن‌ها: بستن ۵۰٪ معاملات سودده، انتقال SL به Risk-Free، بستن همه معاملات یا حذف اوردرها با یک کلیک.
  • سازگاری با نمادها: فارکس، کامودیتی، کریپتو و شاخص‌ها با ATR برای SL/TP.
  • ایمنی و دقت: بررسی محدودیت‌های بروکر، محاسبه اسپرد و کمیسیون و جلوگیری از خطاهای معاملاتی.

📊 چرا TradePilot؟

  • ✔ بهترین MT5 Expert Advisor برای مدیریت ریسک و معاملات خودکار.
  • ✔ کاهش خطای انسانی و کنترل دستی کمتر.
  • ✔ مناسب اسکالپر و سوئینگ تریدر و استراتژی‌های خودکار.
  • ✔ trade manager EA مطمئن با خطوط و محاسبه R:R واقعی.

📥 نصب

  1. فایل TradePilot.ex5 را در پوشه Experts متاتریدر ۵ کپی کنید.
  2. اکسپرت را روی چارت نماد دلخواه اضافه کنید.
  3. ریسک، حجم و تنظیمات را اعمال کرده و معاملات خودکار را شروع کنید.
