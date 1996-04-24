TradePilotmt5
- Utilità
- Hossein Khalil Alishir
- Versione: 1.30
- Attivazioni: 5
📌 TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5
TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5). It simplifies automated trading, risk management, and trade execution with a smart trading panel. Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management.
🚀 Key Advantages
- User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast execution.
- Smart Risk Management: Percentage-based or fixed-dollar risk with automatic lot size calculation.
- Fast Trade Execution: Market & Pending orders with Entry/SL/TP lines and live R:R ratio.
- Advanced Position Management: Close 50% of profitable trades, move SL to Risk-Free, close all trades, or delete pending orders instantly.
- Multi-Symbol and Multi-Timeframe Support: Forex, Commodities, Crypto, Indices with ATR-based SL/TP.
- Efficiency & Safety: Checks broker restrictions, calculates spread & commission, prevents mistakes.
📊 Why Choose TradePilot EA?
- ✔ Best MT5 Expert Advisor for risk management and automated trading.
- ✔ Reduce human errors and manual trading stress.
- ✔ Perfect for scalping, swing trading, and automated strategies.
- ✔ Reliable trade manager EA with smart visual lines and real-time R:R calculation.
📥 Installation & Setup
- Copy TradePilot.ex5 to the Experts folder of your MT5 terminal.
- Attach the EA to a chart of your preferred symbol and timeframe.
- Adjust risk, lot size, and settings, then start automated trading safely.
📌 Советник TradePilot для MetaTrader 5
TradePilot — это удобный и профессиональный советник (EA) для MetaTrader 5 (MT5). Он упрощает автоматическую торговлю, управление рисками и выполнение сделок с помощью интеллектуальной панели управления. Идеально подходит для новичков и опытных трейдеров, которые ищут надежный trade manager EA с автоматическим расчетом лота и управлением позициями.
🚀 Преимущества
- Удобная панель управления: Настраиваемая панель с кнопками и горячими клавишами.
- Умное управление рисками: Процентный или фиксированный риск с автоматическим расчетом лота.
- Быстрое исполнение сделок: Рыночные и отложенные ордера с линиями Entry/SL/TP и расчетом R:R в реальном времени.
- Управление позициями: Закрытие 50% прибыльных сделок, перевод SL в безубыток, закрытие всех сделок или удаление ордеров одним кликом.
- Поддержка разных инструментов: Форекс, товары, криптовалюты и индексы с ATR для SL/TP.
- Эффективность и безопасность: Проверка ограничений брокера, расчет спреда и комиссии, защита от ошибок.
📊 Почему выбрать TradePilot EA?
- ✔ Лучший MT5 Expert Advisor для управления риском и автоматической торговли.
- ✔ Снижение ошибок человека и ручного контроля.
- ✔ Подходит для скальпинга, свинг-трейдинга и автоматизированных стратегий.
- ✔ Надежный trade manager EA с линиями и расчетом R:R в реальном времени.
📥 Установка
- Скопируйте TradePilot.ex5 в папку Experts терминала MT5.
- Прикрепите EA к графику выбранного символа.
- Настройте риск, размер лота и параметры, затем начните автоматическую торговлю.
📌 اکسپرت TradePilot برای متاتریدر 5
TradePilot یک اکسپرت حرفهای و کاربرپسند برای MetaTrader 5 (MT5) است. این ابزار مدیریت ریسک و معاملات خودکار را ساده میکند و با یک پنل گرافیکی هوشمند اجرای معاملات را سریعتر و دقیقتر میکند. مناسب برای معاملهگران تازهکار و حرفهای که به دنبال یک trade manager EA با محاسبه خودکار حجم و مدیریت حرفهای پوزیشنها هستند.
🚀 مزایا
- پنل کاربری آسان: پنل گرافیکی با دکمهها و کلیدهای میانبر.
- مدیریت ریسک هوشمند: ریسک درصدی یا دلاری با محاسبه خودکار حجم.
- اجرای سریع معاملات: مارکت و پندینگ اوردر با خطوط Entry/SL/TP و محاسبه R:R لحظهای.
- مدیریت پوزیشنها: بستن ۵۰٪ معاملات سودده، انتقال SL به Risk-Free، بستن همه معاملات یا حذف اوردرها با یک کلیک.
- سازگاری با نمادها: فارکس، کامودیتی، کریپتو و شاخصها با ATR برای SL/TP.
- ایمنی و دقت: بررسی محدودیتهای بروکر، محاسبه اسپرد و کمیسیون و جلوگیری از خطاهای معاملاتی.
📊 چرا TradePilot؟
- ✔ بهترین MT5 Expert Advisor برای مدیریت ریسک و معاملات خودکار.
- ✔ کاهش خطای انسانی و کنترل دستی کمتر.
- ✔ مناسب اسکالپر و سوئینگ تریدر و استراتژیهای خودکار.
- ✔ trade manager EA مطمئن با خطوط و محاسبه R:R واقعی.
📥 نصب
- فایل TradePilot.ex5 را در پوشه Experts متاتریدر ۵ کپی کنید.
- اکسپرت را روی چارت نماد دلخواه اضافه کنید.
- ریسک، حجم و تنظیمات را اعمال کرده و معاملات خودکار را شروع کنید.