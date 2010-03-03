US500 Scalper
- Sergey Batudayev
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
L'S&P 500 Scalper Advisor è uno strumento innovativo progettato per i trader che desiderano operare con successo sull'indice S&P 500. L'indice è uno degli indicatori più utilizzati e prestigiosi del mercato azionario americano, che comprende le 500 maggiori società degli Stati Uniti.
Peculiarità:
Soluzioni di trading automatizzate: Il consulente si basa su algoritmi avanzati e analisi tecniche per adattare automaticamente la strategia alle mutevoli condizioni di mercato.
Approccio versatile: Il consulente combina diverse strategie, tra cui la comprensione dell'andamento dell'indice, l'analisi oscillatoria dei prezzi e un algoritmo per massimizzare i profitti e minimizzare i rischi.
Flessibilità e personalizzazione: I trader possono personalizzare le impostazioni dell'EA in base ai propri obiettivi di trading, livelli di rischio e preferenze in termini di strategia di trading.
Gestione del rischio: Il consulente monitora costantemente il mercato e adotta misure per gestire i rischi; è possibile impostare la chiusura automatica delle negoziazioni al raggiungimento di determinati livelli di perdita.
Trasparenza e rendicontazione: I trader hanno accesso a report e analisi dettagliate per valutare le prestazioni del consulente e prendere decisioni di investimento informate.
Strategia del robot:
Le impostazioni del robot sono preparate per il trading del Indice S&P 500, tenendo conto del comportamento dei prezzi di questo indice.
La strategia prevede la media senza martingala.
Il consulente dispone di un algoritmo intelligente per risolvere una serie di transazioni in perdita, che consente di ridurre il carico sul deposito e di superare rapidamente il drawdown.
Vantaggi:
- Accesso al mercato finanziario globale tramite l'indice leader S&P 500.
- Trading automatizzato basato su tecnologie e algoritmi avanzati.
- Massimizzare i profitti riducendo al minimo i rischi attraverso la diversificazione e la gestione del rischio.
- Impostazioni flessibili del consulente in base agli obiettivi di investimento e alle preferenze del trader.
L'S&P 500 Scalper Advisor è il tuo partner affidabile per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari utilizzando S&P 500 Indice.
Spiegazione delle variabili
Parte chiudibile, % (10-100%) - Se 100% - l'intero volume della posizione dell'ordine più lontano verrà chiuso, oppure è possibile specificare la percentuale di chiusura %
Eccedenza dell'utile sulla perdita, % (-50% - +100%) - Eccedenza dell'utile sulla perdita in % (è possibile specificare un valore negativo da -50% a +100%)
Coefficiente V. Inizia se tutti i lotti>=lotto iniziale*V) - Coefficiente V. Abilita se lotto totale>=lotto precedente*coefficiente. Abilita la soglia per il volume totale della direzione. Calcolato come lotto iniziale * V.
Coefficiente S. Inizia se tutti i lotti>=lotto iniziale*S) - Abilita la soglia per collegare posizioni redditizie da altri simboli. Calcolato come lotto iniziale*S.
Coefficiente M. Inizia se tutti i lotti>=lotto iniziale*M) - La soglia di inclusione per collegare posizioni redditizie da altri simboli. Calcolata come lotto iniziale*M.
Numero di posizioni per l'inizio: soglia di inclusione in base al numero di posizioni nella direzione.
Numero di posizioni redditizie che partecipano alla compensazione - Il numero di posizioni redditizie che partecipano alla compensazione. Impostando 1, la prima (in perdita) e l'ultima (in profitto) verranno chiuse. Impostando 2, la prima (in perdita) e le ultime due (in profitto) verranno chiuse, e così via.