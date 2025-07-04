The Bitcoin Reaper

Benvenuti al BITCOIN REAPER!

Dopo l'enorme successo del Gold Reaper, ho deciso che era giunto il momento di applicare gli stessi principi vincenti al mercato Bitcoin e, ragazzi, sembra davvero promettente!

Sviluppo sistemi di trading da oltre 2 decenni e la mia specialità "di gran lunga" sono le strategie Breakout.

Questa strategia semplice ma efficace si posiziona al vertice delle migliori strategie di trading di sempre e può essere applicata praticamente a qualsiasi mercato. E per un mercato volatile come Bitcoin, è davvero eccezionale!

Come funziona quindi la strategia? La strategia di breakout prevede il trading al superamento di importanti livelli di supporto e resistenza. Utilizzerà le funzioni di stop loss, take profit e diverse funzioni di trailing stop loss per ogni operazione. Per Bitcoin Reaper, ho implementato questa funzionalità per il timeframe H1, il che fa sì che le transazioni siano frequenti ma comunque molto efficaci. Inoltre, mi sono assicurato che l'EA si adattasse automaticamente alle future variazioni di prezzo di Bitcoin. Quindi, se Bitcoin viene scambiato intorno a 100.000, o intorno a 10.000, o intorno a 1 milione, L'EA regolerà automaticamente tutti i parametri di entrata e di uscita e non sarà necessaria alcuna nuova ottimizzazione!

La diversificazione è fondamentale!

Invece di basarmi su una sola strategia, ho implementato 10 strategie diverse , tutte perfettamente bilanciate in questo 1 EA.

Inoltre, ho reso estremamente semplice la sua configurazione: basta scegliere il valore desiderato di "prelievo totale massimo consentito",

e l'EA farà tutto automaticamente -> dalla selezione delle strategie da eseguire all'impostazione perfetta del rischio per ogni singola strategia.





E buone notizie per i trader di società proprietarie: è compatibile al 100%!









Caratteristiche principali:

10 diverse strategie per distribuire il rischio e creare le prestazioni più stabili

Ogni operazione è protetta da uno stop loss sicuro

Gli algoritmi Trailing Stoploss e Trailing Takeprofit limiteranno il rischio e aumenteranno i potenziali profitti

Configurazione semplicissima: basta scegliere il livello di drawdown massimo desiderato.

Solo 1 grafico: tutte le 10 diverse strategie vengono eseguite da 1 singolo grafico H1

EA si adatterà automaticamente al prezzo di Bitcoin -> quindi tutti gli stoploss, Takeprofit, TrailingSL, ecc., ma anche i criteri di ingresso, sono tutti variabili e automaticamente adattati nel tempo, in base al prezzo effettivo di Bitcoin

SOCIETÀ DI PROPRIETÀ PRONTA

2 decenni di esperienza nella creazione di sistemi di trading robusti sono riversati in questo



COME IMPOSTARE: Basta eseguire il grafico Bitcoin H1 e impostare il rischio utilizzando il parametro "drawdown totale massimo consentito".

Per rendere il tutto ancora più semplice, ho creato alcuni file di set per rischi bassi -> alti e per le società di proprietà. Puoi scaricarli qui

IMPORTANTE: PER FAR FUNZIONARE AUTO_GMT -> devi aggiungere l'URL " https://www.worldtimeserver.com/ " (rimuovi gli spazi!!) agli "URL consentiti" nel tuo terminale MT4/MT5 (strumenti -> opzioni -> consulenti esperti)

Spiego come fare in questo post. Potrebbe essere necessario rimuovere il "limite di volume" e il "limite di volume massimo" per Bitcoin nel tester di strategia per vederne il vero potenziale.

Requisiti: Un broker con uno spread basso è altamente raccomandato! (contattatemi per i miei consigli personalizzati)

Saldo minimo: 150$

Leva finanziaria: si consiglia 1:100 o più





Panoramica dei parametri:



- ShowInfoPanel -> visualizza il pannello informativo sul grafico

- Regolazione delle dimensioni dell'Infopanel -> in caso di display 4K, impostare il valore su "2"

- aggiorna il pannello informativo durante il test -> disabilitato per un backtesting più rapido





IMPOSTAZIONI

- Consenti operazioni di acquisto / Consenti operazioni di vendita -> qui puoi abilitare/disabilitare le operazioni di acquisto e di vendita

- Spread massimo consentito: spread massimo consentito per gli ordini in sospeso

- SetSL_TP_After_Entry -> abilita solo se il tuo broker non consente ordini in sospeso con SL e TP

- Utilizza Scadenza Virtuale -> abilitala solo se il tuo broker non consente ordini in sospeso con data di scadenza

- BaseMagicNumber -> il numero magico di base che verrà utilizzato per tutte le strategie

- Commento per gli scambi -> il commento da utilizzare per gli scambi

- RemoveCommentSuffix -> Rimuovi il nome della strategia dal commento





IMPOSTAZIONE DELLA FREQUENZA DI SCAMBIO

- Frequenza di trading -> qui puoi impostare la frequenza di trading, che in pratica selezionerà le strategie da eseguire. Consiglio di usare "auto" se non sei sicuro di quale sia la migliore per te.





IMPOSTAZIONI GMT

- AutoGMT -> lascia che l'EA calcoli il corretto offset GMT per il tuo broker, in modo che l'ora dell'NFP sia corretta

- GMT_OFFSET_Winter -> per impostare manualmente l'offset GMT nel periodo invernale (quando AutoGMT è disattivato o durante il backtesting!)

- GMT_OFFSET_Summer -> per impostare manualmente l'offset GMT durante l'ora legale (quando AutoGMT è disattivato o durante il backtesting!)





FILTRO NFP

- EnableNFP_Filter -> attiva o disattiva il filtro NFP

- NFP_CloseOpenTrades -> forza l'EA a chiudere tutte le negoziazioni aperte all'avvio dell'NFP (X minuti prima dell'NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> forza l'EA a eliminare tutti gli ordini in sospeso all'avvio di NFP (X minuti prima di NFP)

- NFP_MinutesBefore -> quanti minuti prima dell'evento NFP, per chiudere le negoziazioni e gli ordini in sospeso

- NFP_MinutesAfter -> quanti minuti dopo l'evento NFP, prima che l'EA riprenda a fare trading

- Impostazioni uniche di Propfirm -> qui puoi regolare vari parametri di entrata e di uscita per rendere il trading EA diverso da quello di altri utenti

- FILTRO CPI/IR -> questi parametri sono confrontabili con i parametri NFP spiegati sopra

IMPOSTAZIONI UNICHE PER PROP FIRM

- Randomizzazione -> questo renderà casuali entrate, uscite e valori di TrailingSL, in modo che più utenti dello stesso broker avranno operazioni leggermente diverse. Ottimo anche per le società proprietarie. Un buon valore è "50".

- AdjustEntry/AdjustSL/etc -> qui puoi inserire un offset (in pip) per i parametri di ingresso e/o uscita utilizzati internamente





IMPOSTAZIONI DI RISCHIO

- Imposta saldo da utilizzare manualmente: qui puoi impostare un valore di saldo fisso che desideri che l'EA utilizzi per i calcoli del rischio.

- DD Totale Massimo Consentito: il massimo drawdown totale consentito (in %). L'EA determinerà quindi il lotto e la frequenza di trading (quando impostata su "automatica") in base al massimo DD storico dell'EA. NON impedirà all'EA di continuare a fare trading una volta raggiunto il massimo drawdown.

- Imposta il drawdown giornaliero massimo -> Qui puoi impostare un drawdown giornaliero massimo consentito (in %). Se raggiunto, l'EA chiuderà tutte le operazioni e gli ordini in sospeso e attenderà il giorno successivo. Questa funzione è utile per le società proprietarie.

- Lotsize OnlyUp -> questo impedirà che la dimensione del lotto diminuisca dopo le perdite o se il saldo diminuisce

- Controlla il margine -> Usalo quando l'EA ha problemi a impostare le negoziazioni sul tuo broker a causa di un margine basso, mentre c'è margine sufficiente

- Utilizza il patrimonio netto invece del saldo -> utilizza il patrimonio netto del conto per calcolare tutti i valori delle dimensioni del lotto





ORARI DI APERTURA

- Utilizza fuso orario di trading -> questo abiliterà/disabiliterà l'uso del filtro degli orari di trading

- KillPending -> se abilitato, gli ordini in sospeso verranno rimossi quando si è fuori dall'orario di negoziazione

- KillOpen -> se abilitato, le negoziazioni aperte verranno chiuse una volta che il tempo sarà trascorso al di fuori dell'orario di negoziazione

- Time_Source -> qui puoi selezionare quale "orologio" utilizzare per gli orari di negoziazione

- Impostazioni dell'ora da lunedì a domenica : qui puoi impostare l'ora di inizio e di fine per tutti i giorni

Per chi ancora non mi conoscesse: tutti i miei EA vengono sottoposti a un rigoroso processo di test, stress test e ottimizzazione robusta per garantire che l'EA non sia semplicemente un bel EA di backtest. Non utilizzo alcun discorso di vendita basato su "rete neurale/apprendimento automatico AI/ChatGPT/computer quantistico/backtest lineari perfetti", ma piuttosto offro un sistema di trading reale e onesto , basato su una metodologia comprovata per lo sviluppo e l'esecuzione live.

Come sviluppatore, ho più di 15 anni di esperienza nella creazione di sistemi di trading automatizzati. So cosa ha il potenziale per funzionare e cosa no. Creo sistemi onesti, con la più alta probabilità che il trading in tempo reale corrisponda ai backtest, senza imbrogli.

Inoltre, c'è un gruppo di clienti esistenti molto entusiasti, pronti a condividere le loro esperienze sui miei EA : unisciti al gruppo pubblico qui



