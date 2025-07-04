The Bitcoin Reaper

3.65

Benvenuti al BITCOIN REAPER!

 

Dopo l'enorme successo del Gold Reaper, ho deciso che era giunto il momento di applicare gli stessi principi vincenti al mercato Bitcoin e, ragazzi, sembra davvero promettente!  

Sviluppo sistemi di trading da oltre 2 decenni e la mia specialità "di gran lunga" sono le strategie Breakout.

Questa strategia semplice ma efficace si posiziona al vertice delle migliori strategie di trading di sempre e può essere applicata praticamente a qualsiasi mercato.    E per un mercato volatile come Bitcoin, è davvero eccezionale!

 

Come funziona quindi la strategia?

La strategia di breakout prevede il trading al superamento di importanti livelli di supporto e resistenza.    Utilizzerà le funzioni di stop loss, take profit e diverse funzioni di trailing stop loss per ogni operazione.

Per Bitcoin Reaper, ho implementato questa funzionalità per il timeframe H1, il che fa sì che le transazioni siano frequenti ma comunque molto efficaci.  

Inoltre, mi sono assicurato che l'EA si adattasse automaticamente alle future variazioni di prezzo di Bitcoin.    Quindi, se Bitcoin viene scambiato intorno a 100.000, o intorno a 10.000, o intorno a 1 milione,

L'EA regolerà automaticamente tutti i parametri di entrata e di uscita e non sarà necessaria alcuna nuova ottimizzazione!

 

La diversificazione è fondamentale!

Invece di basarmi su una sola strategia, ho implementato  10 strategie diverse  , tutte perfettamente bilanciate in questo 1 EA.

Inoltre, ho reso estremamente semplice la sua configurazione: basta scegliere il valore desiderato di "prelievo totale massimo consentito",

e l'EA farà tutto automaticamente    -> dalla selezione delle strategie da eseguire all'impostazione perfetta del rischio per ogni singola strategia.


E buone notizie per i trader di società proprietarie: è compatibile al 100%!



Caratteristiche principali:

  • 10 diverse strategie per distribuire il rischio e creare le prestazioni più stabili
  • Ogni operazione è protetta da uno stop loss sicuro
  • Gli algoritmi Trailing Stoploss e Trailing Takeprofit limiteranno il rischio e aumenteranno i potenziali profitti
  • Configurazione semplicissima: basta scegliere il livello di drawdown massimo desiderato.
  • Solo 1 grafico: tutte le 10 diverse strategie vengono eseguite da 1 singolo grafico H1
  • EA si adatterà automaticamente al prezzo di Bitcoin -> quindi tutti gli stoploss, Takeprofit, TrailingSL, ecc., ma anche i criteri di ingresso, sono tutti variabili e automaticamente adattati nel tempo, in base al prezzo effettivo di Bitcoin
  • SOCIETÀ DI PROPRIETÀ PRONTA
  • 2 decenni di esperienza nella creazione di sistemi di trading robusti sono riversati in questo


COME IMPOSTARE:

Basta eseguire il grafico Bitcoin H1 e impostare il rischio utilizzando il parametro "drawdown totale massimo consentito".


Per rendere il tutto ancora più semplice, ho creato alcuni file di set per rischi bassi -> alti e per le società di proprietà. Puoi scaricarli  qui


IMPORTANTE:  

  • PER FAR FUNZIONARE AUTO_GMT -> devi aggiungere l'URL "https://www.worldtimeserver.com/" (rimuovi gli spazi!!) agli "URL consentiti" nel tuo terminale MT4/MT5 (strumenti -> opzioni -> consulenti esperti)
  • Potrebbe essere necessario rimuovere il "limite di volume" e il "limite di volume massimo" per Bitcoin nel tester di strategia per vederne il vero potenziale.   Spiego come fare in questo post.


Requisiti:

  • Un broker con uno spread basso è altamente raccomandato! (contattatemi per i miei consigli personalizzati)
  • Saldo minimo: 150$
  • Leva finanziaria: si consiglia 1:100 o più


Panoramica dei parametri:

- ShowInfoPanel -> visualizza il pannello informativo sul grafico 

- Regolazione delle dimensioni dell'Infopanel -> in caso di display 4K, impostare il valore su "2"

- aggiorna il pannello informativo durante il test -> disabilitato per un backtesting più rapido


IMPOSTAZIONI

- Consenti operazioni di acquisto / Consenti operazioni di vendita -> qui puoi abilitare/disabilitare le operazioni di acquisto e di vendita

- Spread massimo consentito: spread massimo consentito per gli ordini in sospeso

- SetSL_TP_After_Entry -> abilita solo se il tuo broker non consente ordini in sospeso con SL e TP

- Utilizza Scadenza Virtuale -> abilitala solo se il tuo broker non consente ordini in sospeso con data di scadenza

- BaseMagicNumber -> il numero magico di base che verrà utilizzato per tutte le strategie

- Commento per gli scambi -> il commento da utilizzare per gli scambi

- RemoveCommentSuffix -> Rimuovi il nome della strategia dal commento


IMPOSTAZIONE DELLA FREQUENZA DI SCAMBIO

- Frequenza di trading -> qui puoi impostare la frequenza di trading, che in pratica selezionerà le strategie da eseguire.    Consiglio di usare "auto" se non sei sicuro di quale sia la migliore per te.


IMPOSTAZIONI GMT

- AutoGMT -> lascia che l'EA calcoli il corretto offset GMT per il tuo broker, in modo che l'ora dell'NFP sia corretta 

- GMT_OFFSET_Winter -> per impostare manualmente l'offset GMT nel periodo invernale (quando AutoGMT è disattivato o durante il backtesting!)

- GMT_OFFSET_Summer -> per impostare manualmente l'offset GMT durante l'ora legale (quando AutoGMT è disattivato o durante il backtesting!)


FILTRO NFP

- EnableNFP_Filter -> attiva o disattiva il filtro NFP

- NFP_CloseOpenTrades -> forza l'EA a chiudere tutte le negoziazioni aperte all'avvio dell'NFP (X minuti prima dell'NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> forza l'EA a eliminare tutti gli ordini in sospeso all'avvio di NFP (X minuti prima di NFP)

- NFP_MinutesBefore -> quanti minuti prima dell'evento NFP, per chiudere le negoziazioni e gli ordini in sospeso

- NFP_MinutesAfter -> quanti minuti dopo l'evento NFP, prima che l'EA riprenda a fare trading

- Impostazioni uniche di Propfirm -> qui puoi regolare vari parametri di entrata e di uscita per rendere il trading EA diverso da quello di altri utenti

- FILTRO CPI/IR -> questi parametri sono confrontabili con i parametri NFP spiegati sopra

 

IMPOSTAZIONI UNICHE PER PROP FIRM

- Randomizzazione -> questo renderà casuali entrate, uscite e valori di TrailingSL, in modo che più utenti dello stesso broker avranno operazioni leggermente diverse. Ottimo anche per le società proprietarie. Un buon valore è "50".

- AdjustEntry/AdjustSL/etc -> qui puoi inserire un offset (in pip) per i parametri di ingresso e/o uscita utilizzati internamente


IMPOSTAZIONI DI RISCHIO

- Imposta saldo da utilizzare manualmente: qui    puoi impostare un valore di saldo fisso che desideri che l'EA utilizzi per i calcoli del rischio.

- DD Totale Massimo Consentito:  il massimo drawdown totale consentito (in %). L'EA determinerà quindi il lotto e la frequenza di trading (quando impostata su "automatica") in base al massimo DD storico dell'EA.    NON impedirà all'EA di continuare a fare trading una volta raggiunto il massimo drawdown.

- Imposta il drawdown giornaliero massimo -> Qui puoi impostare un drawdown giornaliero massimo consentito (in %). Se raggiunto, l'EA chiuderà tutte le operazioni e gli ordini in sospeso e attenderà il giorno successivo. Questa funzione è utile per le società proprietarie.

- Lotsize OnlyUp -> questo impedirà che la dimensione del lotto diminuisca dopo le perdite o se il saldo diminuisce

- Controlla il margine -> Usalo quando l'EA ha problemi a impostare le negoziazioni sul tuo broker a causa di un margine basso, mentre c'è margine sufficiente

- Utilizza il patrimonio netto invece del saldo -> utilizza il patrimonio netto del conto per calcolare tutti i valori delle dimensioni del lotto


ORARI DI APERTURA

-    Utilizza fuso orario di trading -> questo abiliterà/disabiliterà l'uso del filtro degli orari di trading

-    KillPending -> se abilitato, gli ordini in sospeso verranno rimossi quando si è fuori dall'orario di negoziazione

-    KillOpen -> se abilitato, le negoziazioni aperte verranno chiuse una volta che il tempo sarà trascorso al di fuori dell'orario di negoziazione

-    Time_Source -> qui puoi selezionare quale "orologio" utilizzare per gli orari di negoziazione

-    Impostazioni dell'ora da lunedì a domenica  :  qui puoi impostare l'ora di inizio e di fine per tutti i giorni

 

 

Per chi ancora non mi conoscesse: tutti i miei EA vengono sottoposti a un rigoroso processo di test, stress test e ottimizzazione robusta per garantire che l'EA non sia semplicemente un bel EA di backtest.

Non utilizzo alcun discorso di vendita basato su "rete neurale/apprendimento automatico AI/ChatGPT/computer quantistico/backtest lineari perfetti", ma piuttosto offro un sistema di trading reale e onesto  ,

basato su una metodologia comprovata per lo sviluppo e l'esecuzione live.


Come sviluppatore, ho più di 15 anni di esperienza nella creazione di sistemi di trading automatizzati. So cosa ha il potenziale per funzionare e cosa no. 

Creo sistemi onesti, con la più alta probabilità che il trading in tempo reale corrisponda ai backtest, senza imbrogli.


Inoltre, c'è un gruppo di clienti esistenti molto entusiasti, pronti a condividere le loro esperienze sui miei EA    unisciti al gruppo pubblico qui


Recensioni 36
Ukrit Khonglao
361
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
999
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Z2O Track
53
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

Filtro:
Supachai Poltam
134
Supachai Poltam 2025.09.26 14:37 
 

Can't see how it would recover, I run since it launched and right now lost $3.4K out of $23.5K (which is 14.4% dd) with very low risk setting at 12% max drawdown. Other of Wim product is good tho, if you want something reliable go buy gold reaper. Not recommend this one yet

Eugen T
478
Eugen T 2025.09.04 05:25 
 

No words... waste of time and money.

Peterson Veiga Campos
790
Peterson Veiga Campos 2025.08.30 16:52 
 

The system did not deliver as promised. Even if some profits were achieved, at the very least, drawdown protection should have been in place. At launch, the drop was severe, exceeding 30% in a demo account. Based on these results, I cannot recommend its use on real accounts.

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2025.08.30 16:54
I don't think any "promises" were made (I never make promises in trading... nobody can), but it did indeed start with a big drawdown. I still have faith it will recover fully by the next few weeks/months. The strategy is solid
jeonse
397
jeonse 2025.08.30 13:05 
 

Asking questions here is really scary. The timeframe is so short, I'll just say it's obvious. EA hasn't actually accomplished anything, yet they keep talking on Telegram as if they have some kind of supernatural power. I bought it after seeing Gold Ripper, and I'm really disappointed. Most EAs are like that.

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2025.08.30 17:25
I'm not sure in which telegram group you are asking questions, but there is no Telegram group for this EA :-D So I would get out of that group, if it scares you... very weird review... I do have superpowers though… 😁
Nice Trader OÜ
2642
Aller Uja 2025.08.21 16:07 
 

The EA itself might actually be well-built,

but the strategies are below any acceptable,

and I don’t see any long-term potential in it this way.

I will update my review after 6 months if I notice any changes in the EA’s reliability on the demo account.

Thomas Maehrel
690
Thomas Maehrel 2025.08.14 13:29 
 

frankly disappointed, I gave him a chance for more than a month, bitcoin is currently making good moves yet he is losing every day... every day the same observation a drop... I absolutely don't see how he can recover... I may be wrong... but during the last month bitcoin went from 106,000 to 125,000 at the highest, when will he recover? I would have been lenient in a gloomy market but frankly I can't find any excuse for him... I'm giving up on an account of $1,800 I'm at $1,274 at some point you have to stop the fall

fredrikg
180
fredrikg 2025.08.14 06:48 
 

At first sight the EA looks smart with all the strategies, untill its start taking SL after SL. I understand an EA may take time to be profitable, and yes - maybe it will. But after several weeks and overall in a loss, its just not worth it.

Francois Petrus Canosci
178
Francois Petrus Canosci 2025.08.09 21:53 
 

Pretty scary draw downs. Gold Reaper is still a winner though. A bit disappointed in this product. Taking it off my portfolio for now.

Ukrit Khonglao
361
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
999
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Wewee Blue
112
Wewee Blue 2025.07.28 16:59 
 

Loss more than profit, Not recommended.

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2025.08.01 08:24
some patience is required when running real trading systems I'm afraid. Yes, some losses recently, but also yes: very normal and also visible in backtests.
Z2O Track
53
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

MrBigDollar
50
MrBigDollar 2025.07.23 10:09 
 

I have been running this EA on a live account since the 8th of July, a lot of losses so far. I will keep running it for a little while more before I decide to pull the plug. Maybe it's just a bad start... Would not recommend buying this EA at this moment. I will update this review later again.

Update 20250904: I'm shutting it down today. I really can't see that this can be profitable, it keeps the balance at sideways at best. Other than that it's only losses. Really disappointed in this EA.

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2025.07.23 10:17
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
johnny7777
168
johnny7777 2025.07.23 09:48 
 

SEPTEMBER update. still terrible. very rarely wins. i asked for a refund and was ignored as you would expect from this terrible website and this garbage EA. currently the loss on the account is over 20%. breakout strategies need more smarts than this to win. it is a fact that most "breakouts" fail. AUGUST PROGRESS UPDATE: running on default settings btcusd H1. every strategy has losses in the panel . total losses around 18% of the account since the 14th july. i would like a refund please. was on v1.5 then 1.6 then 1.7. updated promptly. can send results and set file. spread of broker is 2500. better than many. losses are $1150 in account size 10k. movement of bitcoin during this period was pretty typical. EDIT. to wim's reply: it doesnt need longer. btc has moved in a typical way and every one of the ten strategies has lost money. saying " wait longer" is BS. this ea is absolute junk. i want a refund. results:

strategy 1. -$270.. 2. -$52.. 3. -$71.. 4. -$ 88.. 5. -$61.. 6. -$116.. 7. -$113.. 8. -$ 200.. 9. -$122.. 10. -$40... time is 15:52 on 23.7.25.. trading days : 8 AUGUST Edit. been on v1.8 and later on v2.0. today is the 25th. losses now $1312.81. i want a refund/ ea is rubbish it is now august 3. ea is still utter rubbish. loses every day. contact me about a refund to withdraw comments. update: today is the 4th august : losses are now $1764.38 . ten strategies. not one of them in profit. complete POS

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2025.08.14 15:13
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&amp;page=3&amp;comment=57609584 EDIT 14th of August: Didn't see your message until today. "contact me about a refund to withdraw comments" is not really the way to go I think. I don't mind honest feedback. If that is the way you feel about the product, then it is your right to express yourself. I don't agree with you however and I'm very clear about my longterm approach to trading in all my messaging and public chat. I don't hide the fact that I consider larger drawdown normal and unavoidable in trading, and yes, it can happen that an EA starts with a bad period as well. I even increased the risk on my own accounts, because I know statistically, the odds are getting bigger and bigger for a nice recovery. But I do understand that my approach to trading is not for everyone. It doesn't give you the right to become verbal aggressive though, and try to blackmail me
Gonzalo Javier Bardesio Grana
540
Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.07.22 21:46 
 

After my second week with this EA, I can summarize that the results are irregular; I have mostly made losses. I know that time is still short, but I expected more from this EA. For now, I would not recommend it.

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2025.07.23 04:29
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
ChrisDax
57
ChrisDax 2025.07.17 15:01 
 

Hallo, der EA ist ein super Produkt, wie man es von Wim gewohnt ist. Das Programm erkennt die An- und Abstiege und arbeitet diese selbstständig ab. Der EA arbeitet einfach "menschlich". Auf den nächsten BTC-Ausbruch können sich bereits jetzt alle freuen, die dieses Programm laufen lassen. Es ist einfach mit den Sets zu installieren. Vielen Dank auch an Wim für die persönlichen Unterstützungen, die mir als Neuling sehr weiter geholfen haben, um die Programme optimal zum Laufen zu bringen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit! Auch wenn dieses Produkt neu ist und Wims EAs sehr gut laufen, freu ich mich schon auf das nächste. Ich bin gespannt, was Wim wieder aus dem Hut zaubert.

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2025.07.17 15:10
thx mate! :-)
OlivierP06
137
OlivierP06 2025.07.15 13:09 
 

Thank you Wim for this fantastic product. Finally, a product that works well without taking too many risks. I love the system that opens positions using up to 10 differents strategies. I am currently using it in real conditions on a demo account of $10,000 and here are the first results after almost 5 days of testing : Strategy 1: -$74.59 2: +$247.51 3: +$284.50 4: +$330.45 5: +$521.61 6: +$533.07 7: +$734.88 8: +$307.43 9: +$197.42 10: +$209.96 Which means a virtual gain so far of $3,292.54 (+32%) with the option Trade Frequency = Intense!!! I will continue testing for a month and then move to a real account.

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2025.07.15 13:13
very nice to hear that Olivier! :-)
Klogarg
135
Klogarg 2025.07.13 11:45 
 

The backtest results are outstanding, and so far, they align perfectly with live performance. I’ve purchased multiple systems from this author, and each one has exceeded expectations. Wim consistently provides top-tier support and is always willing to address any issues or even implement suggestions from the community. I wouldn't hesitate to buy anything he releases.

Andrei Trif
116
Andrei Trif 2025.07.10 14:17 
 

First EA I have purchased from Wim , Backtested for 5 years every tick based on real ticks and the results are amazing . backtesting From the begining of the year until yesterday its close to 100% return with 5.5% drawdown . Really impressed with it . I also spoke with the seller about the other EA's he has + promotions and he is such a nice and genuine guy :) . Totally recomend it !

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx Andrei! Nice to hear that 😊
simonxue
255
simonxue 2025.07.10 13:24 
 

My second EA from Wim, I started on a live account recently and after some initial losses now I am in the money after just two days. Look forward to what this EA brings. Also Wim's support is very good! This EA is not a cash machine as it just does not throw money at you 100% of the time. People expect cash machine for a few hundred bucks which is laughable.

Profalgo Limited
79532
Risposta dello sviluppatore Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx for the review!
12
Rispondi alla recensione