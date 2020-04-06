The Techno Deity EA MT5
- Solomon Din
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 14
The Techno Deity — Dominanza Digitale su XAUUSD
Segnale Live: Monitora le prestazioni in tempo reale qui: https://www.mql5.com/en/signals/2349716
Promo: Ricevi l'expert Cryon X-9000 in regalo. Contattami per i dettagli.
The Techno Deity è un sistema avanzato per l'oro che utilizza l'intuizione digitale per trovare squilibri di mercato e zone istituzionali, garantendo precisione e basso drawdown.
Caratteristiche
-
Liquidity Intelligence: Identifica flussi di ordini nascosti.
-
Neural Trend Filter: Filtra i falsi segnali e il rumore.
-
Zero-Grid: Nessuna martingala o griglia. Gestione matematica del rischio.
Dettagli
-
Asset: Oro (XAUUSD)
-
Timeframe: H1
-
Deposito: 500 USD consigliato.
Disclaimer I risultati passati non garantiscono profitti futuri. Trading a proprio rischio.