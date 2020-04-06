The Techno Deity EA MT5

The Techno Deity — Dominanza Digitale su XAUUSD

Segnale Live: Monitora le prestazioni in tempo reale qui: https://www.mql5.com/en/signals/2349716

Promo: Ricevi l'expert Cryon X-9000 in regalo. Contattami per i dettagli.

The Techno Deity è un sistema avanzato per l'oro che utilizza l'intuizione digitale per trovare squilibri di mercato e zone istituzionali, garantendo precisione e basso drawdown.

Caratteristiche

  • Liquidity Intelligence: Identifica flussi di ordini nascosti.

  • Neural Trend Filter: Filtra i falsi segnali e il rumore.

  • Zero-Grid: Nessuna martingala o griglia. Gestione matematica del rischio.

Dettagli

  • Asset: Oro (XAUUSD)

  • Timeframe: H1

  • Deposito: 500 USD consigliato.

Disclaimer I risultati passati non garantiscono profitti futuri. Trading a proprio rischio.

Prodotti consigliati
Fusion EA Master
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Experts
https://youtu.be/U-tBtaEwaCk?si=yPZ0pFar0oyFq2SP Fusion EA Master: The Confluence Trading Powerhouse The price of Fusion EA Master is set to increase by 5% with every 10 copies sold. Overview Fusion EA Master is a highly versatile and robust Expert Advisor (EA) developed for the MetaTrader 5 platform. Designed to navigate complex market conditions, Fusion EA Master utilizes a Confluence Strategy , combining technical indicators with advanced Price Action patterns and stringent risk management r
Hedging Pro Ultimate
Sugianto
5 (5)
Experts
Hedging Pro Ultimate is an expert advisor designed to work fully automatically or semi-automatically. MT4 Version  |  Product Knowledge & Setfile Suggested pairs: EURUSD,  GBPUSD, XAUUSD Expert parameters: 1. Manage Open Positions + Open Position Mode: Select the open position method + Delete trendline after opening a position: set false for continuous pending orders. + Continue New Cycle: set false to stop a new cycle trade. 2. Manage pending orders + Pending Orders: Enable Virtual Pending O
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Experts
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Experts
Venom US30 Scalp – Scalping di precisione su US30 sviluppato da VENOM LABS L'EA CHE NON BRUCERÀ MAI IL TUO CONTO SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Per i broker con un fuso orario diverso (come Exness), imposta l’ultimo parametro su TRUE se il tuo broker non è su GMT+3. Usa solo il timeframe a H1 minuti. ️ Avviso : Impostazioni errate di fuso orario o timeframe possono causare un funzionamento scorretto dell’EA. PREZZO DI LANCIO VALIDO SOLO PER 24 ORE! Acquista subito la tu
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Experts
AUDCAD MT5 EA with Fully Automated Martingale Strategy The AUDCAD Double Grid Expert is an Expert Advisor (EA) specifically optimized for the AUD/CAD Forex currency pair on the M15 timeframe. Regardless of the current trend, the EA continuously opens buy and sell positions (0.01 lot), which are managed using an innovative grid system. The EA is designed for hedging accounts with a 1:500 leverage. How Does the EA Work? The EA continuously opens new buy and sell positions, provided that a gri
Pinbar Detector EA
Aissam Atti
Experts
TITOLO DEL PRODOTTO: Rilevatore Professionale di Pinbar EA | Rilevamento in Tempo Reale Latenza Zero | M15 M30 H1 H4 | Scanner Multi-Simbolo | Filtri di Qualità Rigorosi | MetaTrader 5 DESCRIZIONE BREVE: Rilevatore di pinbar professionale con CRITERI RIGOROSI solo per pinbar POTENTI. Rilevamento IMMEDIATO alla chiusura candela con latenza zero. Filtra segnali deboli - rileva solo rifiuti di alta qualità con rapporto stoppino/corpo 3x e dominanza stoppino 60%. Monitoraggio multi-simbolo M15/M30/
SP500 Fast Collector
Dmitrij Petrenko
Experts
SP500 Fast Collector Automatic scalping trading! The trading system is designed to earn on market fluctuations. I do not offer any gifts or bonuses for a purchase or a positive review! The SP500 Fast Collector advisor has been tested in a closed test, showed excellent results, is worthy of respect, and does not require marketing tricks and manipulations. The SP500 index includes 505 of the largest US companies and, on average, it grows by 10% per year. A unique trading system based on the e
Soft Manager EA
Aliaksei Pinchuk
5 (3)
Experts
More information, monitoring Trading report for the last few months, REAL Account :      https://drive.google.com/drive/folders/1Wd5nZHpEX_deCnSEm9fC05hWkAUXW3IW?usp=drive_link //--> This EA is the product of my development over several years. The result is what you see now!  I don't use marketing tricks like machine learning, artificial intelligence, or trading with overfitting (overoptimized) backtests for a single instrument. It is the universal trend EA based on the search for a correction
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experts
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
Pips Sniper hunt
Shady Ahmed Ali Obda
Experts
This program works on the MT5 platform and on a time frame of 30 minutes, and the minimum deposit amount must be at least $ 3000 and achieve profits of up to 100% of the deposit amount and is compatible with most MT5 platforms and achieves the best results with the EUR/USD pair and therefore it is the best with this pair only One of the best programs for scalping traders fans
Marksman MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA – Ingresso preciso. Esecuzione pulita. Marksman è un Expert Advisor (EA) automatizzato basato su una strategia a colpo singolo, progettato per colpire il mercato con un colpo preciso, utilizzando Take Profit e Stop Loss su ogni posizione. Ispirato alle abilità di un vero tiratore, questo EA utilizza una combinazione di OsMA, Oscillatore Stocastico e Media Mobile
Sembii scalper
Adiyakhuu Gantumur
Experts
Hello, I've dedicated ten years of experience to develop my first commercial EA, and I'm delighted to present it to you. This EA employs a breakout scalping strategy, abstaining from risky tactics like martingale, grid, tick scalping, averaging, etc. Currently, it exclusively operates on the USDJPY pair for MetaTrader 5, with plans for expansion across multiple pairs in the future. Additionally, a MetaTrader 4 version will be released soon. I am committed to providing a transparent and honest tr
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao Commercianti! Vi presento la Strategia "Duende", Duende è un algoritmo che rileva modelli di diversi livelli alti e bassi, dove rimangono costanti per fare buoni inserimenti, con un sistema di recupero che interroga varie cose come pareggio e incroci tra pari Ha dimostrato di controllare diverse valute senza problemi, con un potente controllo delle notizie durante il mercato è possibile gestirlo con tutti i simboli di cui hai bisogno La mia strategia è ottimizzata per "Tutto il mercato F
FVG Trader Pro
Erik Gall
Experts
Fair Value Gap EA on the 1hour chart. Finds Fair value gaps, and places smart trades based on them.  No unrealistic bullshit, pure price action, no lagging indicators. steady profit stream. NSTRUMENT   SPECIFICATIONS Symbol: XAUUSD  Timeframe: 1H       ACCOUNT   REQUIREMENTS Type: any Spreads: Low Spread Min Deposit: $2000   Before running on live, do some backtests to find a good setting. or message me. give it a try and leave a positve comment. impress yourself from the DEMO . Better yet, le
Grid Master EA
Andrii Hurin
5 (2)
Experts
Grid Master is a highly customizable fully automated grid trading algorithm. It is designed to capture market volatility and convert it to profit. Wherever there is movement in the market, there is potentially money to be made Grid Master has a powerful trading potential and is easy to set up and use. It has a built-in information Trading Panel to show performance and statistics, News Filter and Trading Time Filter to protect your capital. How the advisor trades: First, you choose the direc
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Revera
Anton Kondratev
4 (2)
Experts
REVERA EA   è uno strumento aperto multivaluta, flessibile, completamente automatizzato e multiforme per l'identificazione delle vulnerabilità nel mercato per EURUSD + AUDUSD + AUDCAD! Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 GUIDA REVERA Segnali Rimborso del broker di commissioni Aggiornamenti Il mio blog Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  fo
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Experts
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
MT5 to MT5 Trade Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilità
MT5 to MT5 Trade Copier: Unified Master-Slave Trade Replication for MetaTrader 5 Unlock seamless trade replication with the MT5 to MT5 Trade Copier, a powerful and versatile Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, now reengineered into a single, efficient solution. This updated version combines Master and Slave functionalities into one EA, allowing you to effortlessly switch between modes with a single parameter. Whether you are mirroring trades across accounts, managing client portfolios, or sca
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Experts
The XAUUSD is a special asset with special characteristics that needs a special optimization of the products, we have created a system that adapts to this value and tries to take advantage of its advantages and eliminate the differences. Although this system is designed and optimized for use in the XAUUSD, it can be used in other pairs and values, including stock indices and commodities. It is a system that through an algorithm of multiple operations and multiple lots tries to make a profit o
Stabilized Funds EA
Albert Villar I Ortiz
Experts
Stabilized Funds EA   is a fully automatic Expert Advisor built for the  EURUSD  currency pair. Stabilized Funds EA   does   not use Martingale and Grid, All Trades are covered by  StopLoss  and  TakeProfit .  Stabilized Funds EA   only works in EURUSD currency pairs. Stabilized Funds EA   has been tested for more than  5 years  in   Strategy Tester   . ************************************************************************************************************************************************
Skullper
Anesu Mavhura
Experts
Visit Tradinbots4u.com to download this bot at a discounted price To use this expert advisor you must have: 1000$  min deposit Leverage 1:100 A trading account that only trades standard lots A VPS for optimal performance. A hedge account Trading is a risky investment. Unfortunately many traders blow their accounts because they lack patience or they fail to commit to their strategy. This is why some people decide to trade using a expert advisor.  My expert advisor Skullper is a fully automated
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experts
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Alpha Sniper
Raj Balkrushna Kale
Experts
Overview Alp ha Sniper is an advanced Smart Money Concept (SMC)-based trading bot designed to trade with precision using institutional logic. It focuses on identifying liquidity traps , fair value gaps (FVGs) , and order blocks (OBs) , and executes trades using clean price action . Designed to work best on USDJPY,EURUSD, it also supports any instrument on MT5. Parameter Description     The Bot Comes With Fixed 30pips Stoploss Which You Cannot Modify!   Parameter Description  RiskPerTrade  Perc
ICT Banker
John Muguimi Njue
Experts
ICT BANKER SOE PROP EA: Sistema di Trading Smart Money di Livello Istituzionale Presentiamo ICT BANKER SOE PROP EA, un Expert Advisor avanzato progettato per operare come gli operatori istituzionali usando i concetti di Inner Circle Trader (ICT) combinati con Smart Order Execution (SOE). Questo sistema all’avanguardia sfrutta rotture della struttura di mercato, manipolazione della liquidità, blocchi d’ordine e gap di fair value per catturare setup ad alta probabilità su più timeframe. Ideato per
Saltwater Silver
Michael Prescott Burney
4.2 (5)
Experts
Naviga le correnti volatili del mercato dell'argento con Saltwater Silver , la soluzione di trading definitiva progettata per XAGUSD sul grafico H1. Ti senti perso in mare aperto con gli Expert Advisor (EA) convenzionali che affondano in condizioni di mercato turbolente? Il nostro sistema rivoluzionario sfrutta un sofisticato nucleo di rete neurale che si adatta, apprende ed esegue con la precisione di un maestro navigatore. Il cuore di Saltwater Silver è la sua rete neurale avanzata, potenziata
EA TrendPullBack
Yu Zhang
Experts
1. What is this This is a trend strategy about capture trend pullbacks. It can trade major currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. It is not a scalping model, nor does it use Martingale's money management model.  This strategy is a trend strategy, it is a high profit-loss ratio strategy. 2. Related instructions The timeframe is unlimited, I advice  your add it to EURUSD PERIOD_M15. It works with Hedge accounts. Its internal strategy logic has been set, and only fund management is opened for
Apex Scalping Engine
Jayanta Pal
Experts
Try it. Trust it. Test it. Then own it. ====BOLLINGER BANDS====== BB TIMEFRAME - 1 HOUR ===STANDARD TRADING=== ORDER TIME FRAME - 15 MINUTE  === MINIMUM DEPOSIT === 200 $ === LEVERAGE === 1:500 === PAIR === EUR/USD GBP/USD USD/JPY Start with the Demo — Experience the Results First-Hand First, run the demo and see the live performance yourself. If you notice consistent profits and strong results, then move forward with confidence and make your purchase. Minimum starting capital: $200
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DI SCONTO Solo per 24 ore. L'offerta termina il 29 novembre. Questa sarà l'unica promozione per questo prodotto. Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral,
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experts
Panoramica Golden Hen EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD . Opera combinando otto strategie di trading indipendenti, ciascuna attivata da diverse condizioni di mercato e timeframes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA è progettato per gestire automaticamente le sue entrate e i filtri. La logica di base dell'EA si concentra sull'identificazione di segnali specifici. Golden Hen EA non utilizza tecniche di griglia (grid), martingala o mediazione (averaging) . Tutte le operazion
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $499 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests IMPORTANT:  -> you must add the URL "http : // worldtimeapi . org"  (remove
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
AVVISO IMPORTANTE: È disponibile un numero limitato di copie al prezzo attuale. Il prezzo aumenterà presto a 1999,99 $ . Scarica i Setfile Guida Dettagliata VEGA BOT – L’EA Multi-Strategia Trend Following Definitivo Benvenuto in Vega BOT , un Expert Advisor potente che integra molteplici metodologie professionali di trend-following in un sistema flessibile e altamente personalizzabile. Che tu sia un trader principiante o un utente algoritmico esperto, Vega BOT ti permette di costruire e ottimiz
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experts
illusione       GoldSKY EA   è un potente programma di day trading per la coppia XAUUSD (oro). Sviluppato dal nostro team...       Conto corrente, conto aziendale, chiamata aziendale!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   utilizza una scheda
Altri dall’autore
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema di Trading Autonomo con Nucleo di Analisi Quantistica SEGNALE REALE:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Oggi molti trader manipolano i risultati facendo girare i loro Expert Advisor su conti cent o con saldi molto bassi , mostrando di fatto che non si fidano dei propri sistemi . Questo segnale, invece, opera su un conto reale live da 20.000 USD . Ciò dimostra un vero impegno di capitale e offre una performance trasparente , senza amplificazioni artificiali o distors
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione