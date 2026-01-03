ApexBTC EA
- Experts
- Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 15
Strategia Avanzata di Scalping per BTCUSD
Expert Advisor premium sviluppato specificamente per Bitcoin, che combina strategia intelligente di breakout con gestione professionale del rischio.
Caratteristiche Principali
Strategia Automatica di Breakout
- Rilevamento intelligente di swing high e swing low
- Ordini pendenti posizionati strategicamente
- Cattura movimenti esplosivi del Bitcoin
- Minimo 2 ingressi al giorno in normali condizioni di mercato
Gestione Completa del Rischio
- Calcolo automatico del lotto basato sulla percentuale di rischio
- Stop Loss e Take Profit su tutte le operazioni
- Trailing Stop Loss per massimizzare i profitti
- Protezione anti-Stop Out integrata
Filtri Intelligenti
- Filtro spread configurabile
- Controllo degli orari di trading
- Opera 24/7 inclusi i fine settimana
Dashboard Premium
- Performance giornaliera, mensile e totale in tempo reale
- Tasso di vincita e numero di operazioni
- Stato delle posizioni e ordini pendenti
- Design professionale tema scuro
Impostazioni Consigliate
Timeframe: M10 (10 minuti)
Tipo di Conto: RAW/ECN (spread bassi)
Capitale Minimo: 100 USD
Spread Massimo: 2200 punti
Operatività: 24/7 inclusi i fine settimana
Gestione del Rischio:
- Lotto fisso o basato sulla percentuale di rischio
- Take Profit e Stop Loss regolabili
- Trailing Stop configurabile
Compatibilità
- Piattaforma: MetaTrader 5
- Simbolo: BTCUSD
- Timeframe Consigliato: M10
- Tipo di Conto: RAW/ECN (consigliato)
- Capitale Minimo: 100 USD
Requisiti Importanti
- Capitale minimo di 100 USD
- Broker con spread competitivo (RAW/ECN consigliato)
- Spread massimo di 2200 punti
- Connessione stabile (VPS consigliato per migliori prestazioni)
OFFERTA SPECIALE - PREZZI PROGRESSIVI
ATTENZIONE: Il prezzo aumenta ogni 5 vendite. Ottieni il tuo ApexBTC EA al prezzo più basso disponibile ora!
BONUS ESCLUSIVO: Dopo l'acquisto, invia un messaggio privato per ricevere:
- Guida completa di configurazione e ottimizzazione
- Bonus speciale per gli acquirenti
Raggiungi l'apice del trading di Bitcoin con tecnologia professionale.
Nota: Tutto il trading comporta rischi. Testa su conto demo prima di operare con denaro reale.
Supporto: Dopo l'acquisto, contatta tramite messaggio privato per ricevere la tua guida completa e bonus esclusivo!