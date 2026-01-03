ApexBTC EA

ApexBTC EA - Sistema di Trading Professionale per Bitcoin

Strategia Avanzata di Scalping per BTCUSD

Expert Advisor premium sviluppato specificamente per Bitcoin, che combina strategia intelligente di breakout con gestione professionale del rischio.

Caratteristiche Principali

Strategia Automatica di Breakout

  • Rilevamento intelligente di swing high e swing low
  • Ordini pendenti posizionati strategicamente
  • Cattura movimenti esplosivi del Bitcoin
  • Minimo 2 ingressi al giorno in normali condizioni di mercato

Gestione Completa del Rischio

  • Calcolo automatico del lotto basato sulla percentuale di rischio
  • Stop Loss e Take Profit su tutte le operazioni
  • Trailing Stop Loss per massimizzare i profitti
  • Protezione anti-Stop Out integrata

Filtri Intelligenti

  • Filtro spread configurabile
  • Controllo degli orari di trading
  • Opera 24/7 inclusi i fine settimana

Dashboard Premium

  • Performance giornaliera, mensile e totale in tempo reale
  • Tasso di vincita e numero di operazioni
  • Stato delle posizioni e ordini pendenti
  • Design professionale tema scuro

Impostazioni Consigliate

Timeframe: M10 (10 minuti)

Tipo di Conto: RAW/ECN (spread bassi)

Capitale Minimo: 100 USD

Spread Massimo: 2200 punti

Operatività: 24/7 inclusi i fine settimana

Gestione del Rischio:

  • Lotto fisso o basato sulla percentuale di rischio
  • Take Profit e Stop Loss regolabili
  • Trailing Stop configurabile

Compatibilità

  • Piattaforma: MetaTrader 5
  • Simbolo: BTCUSD
  • Timeframe Consigliato: M10
  • Tipo di Conto: RAW/ECN (consigliato)
  • Capitale Minimo: 100 USD

Requisiti Importanti

  • Capitale minimo di 100 USD
  • Broker con spread competitivo (RAW/ECN consigliato)
  • Spread massimo di 2200 punti
  • Connessione stabile (VPS consigliato per migliori prestazioni)

BONUS ESCLUSIVO: Dopo l'acquisto, invia un messaggio privato per ricevere:

  • Guida completa di configurazione e ottimizzazione
  • Bonus speciale per gli acquirenti

Raggiungi l'apice del trading di Bitcoin con tecnologia professionale.

Nota: Tutto il trading comporta rischi. Testa su conto demo prima di operare con denaro reale.

Supporto: Dopo l'acquisto, contatta tramite messaggio privato per ricevere la tua guida completa e bonus esclusivo!

