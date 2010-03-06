Gold Buster Sensitive

Gold Buster: Espansione Intelligente nel Mercato XAU/USD

Gold Buster è un sistema esperto di nuova generazione basato sulla sinergia tra architetture di reti neurali e analisi predittiva. L'algoritmo è progettato per lo sfruttamento autonomo della volatilità dell'oro, offrendo un'elaborazione dei dati di livello istituzionale ed eliminando i pregiudizi cognitivi (bias) nel trading.

Questo bot utilizza una tecnologia differente dai miei prodotti precedenti, consentendo di personalizzare sia la quantità che la qualità delle operazioni.

Politica dei Prezzi Mantengo una politica di prezzi contenuti per garantire che i miei prodotti siano accessibili a tutti. Pertanto, i bot hanno un prezzo iniziale minimo di 50 $. Tuttavia, il numero di copie a questo prezzo è limitato a 50 unità, dopodiché il prezzo salirà a 150 $ e continuerà a crescere ogni 50 copie vendute. Ciò è necessario per preservare l'efficacia dell'algoritmo, assicurando che la saturazione del mercato rimanga bassa. Non manipolo i prezzi; mi baso sui feedback e sulle richieste dei veri acquirenti. Ti prego di sostenere il mio lavoro di sviluppo con recensioni positive, poiché mi impegno costantemente per offrirti i migliori risultati.

Dominanti Tecnologiche:

Motore IA Adattivo: Calibrazione continua della strategia basata sulla liquidità attuale del mercato attraverso meccanismi di machine learning.

Filtraggio tramite Reti Neurali: Identificazione di modelli nascosti e correlazioni non lineari inaccessibili all'analisi tecnica classica.

Velocità di Esecuzione: Generazione istantanea dei segnali di trading ed esecuzione precisa degli ordini per minimizzare lo slippage.

Gestione del Rischio: Rifiuto di metodi tossici (Martingala, Griglie) a favore di Stop Loss fissi e aspettativa matematica positiva.

Parametri di Configurazione Chiave:

Sensibilità dei Segnali (Signals Sensitivity) [0.1 – 0.9]: Un parametro critico che definisce la soglia di sensibilità del sistema ai trigger di mercato.

Valori bassi (vicini a 0.1): Massima frequenza di trading con una selettività del segnale ridotta.

Valori alti (vicini a 0.9): Elevata conversione e precisione d'ingresso con un numero totale di transazioni ridotto.

Valore consigliato: 0.6 — L'equilibrio ottimale tra frequenza e qualità del segnale.

Versatilità del Timeframe: Il sistema è altamente adattivo e validato per operare su qualsiasi intervallo temporale, da 1 minuto (M1) a 1 ora (H1).

Fondamento Strategico:

Gold Buster è specializzato nell'identificazione di punti di ingresso ad alta probabilità per posizioni Buy (Acquisto), utilizzando un approccio conservativo nella gestione del capitale. L'interfaccia intuitiva maschera un complesso modello matematico, permettendoti di delegare il monitoraggio di routine a un'intelligenza artificiale ad alte prestazioni.

Riepilogo Tecnico:

Strumento: XAU/USD (Oro).

Modalità account: Hedging (Copertura).

Funzionalità: Lotto progressivo/fisso, controllo dello spread massimo, Stop Loss e Take Profit dinamici.

Avvertenza sui rischi: Il trading algoritmico comporta rischi di mercato. Si raccomanda caldamente di effettuare test preliminari su account demo.