Smart Grid Navigator è un expert advisor di trading professionale che utilizza una strategia a griglia multilivello con un sistema intelligente di filtraggio degli ingressi. Il programma gestisce automaticamente le posizioni in base all'analisi degli indicatori tecnici e alle condizioni di mercato.

L'advisor viene fornito con impostazioni ottimizzate ed è pronto all'uso immediatamente dopo l'installazione. Puoi avviarlo su un grafico e iniziare a testarlo. Tutti i parametri hanno valori predefiniti sicuri e possono essere adattati al tuo stile di trading e livello di rischio.

Caratteristiche Principali

Trading Automatizzato

Sistema completamente automatizzato di apertura e chiusura delle posizioni Opera 24/7 o durante gli orari di trading selezionati Non richiede supervisione costante del trader

Filtraggio Intelligente degli Ingressi

Sistema di analisi di mercato multilivello Filtraggio dei segnali falsi tramite indicatori tecnici Adattamento a diverse condizioni di mercato

Gestione del Rischio Flessibile

Dimensionamento progressivo delle posizioni con possibilità di disattivare la martingala Gestione del profitto a paniere Livelli configurabili di stop-loss e take-profit

Controllo del Tempo

Possibilità di fare trading solo durante ore specifiche Protezione dal trading durante periodi indesiderabili Pausa tra serie di operazioni per ridurre i rischi

Parametri Chiave che Influenzano i Risultati

Parametri di Redditività e Drawdown

StartLot (Lotto Iniziale) - volume base della prima posizione

Aumentare il valore: profitto più alto per operazione, ma maggiore rischio e drawdown Diminuire il valore: rischio e drawdown inferiori, ma meno profitto per operazione

LotMultiplier (Moltiplicatore di Lotto) - coefficiente per l'aumento del volume nella griglia

Valore 1.0: martingala DISATTIVATA, tutti gli ordini si aprono con la stessa dimensione di lotto (rischio minimo) Valore 1.1-1.3: martingala debole, aumento graduale del lotto (rischio basso) Valore 1.4-1.6: martingala moderata, aumento standard (rischio medio) Valore 1.7 e superiore: martingala aggressiva, rapido aumento del lotto (rischio alto)

MaxOrders (Ordini Massimi) - numero massimo di posizioni in una direzione

Aumentare il valore: il sistema resiste a correzioni più lunghe, ma il drawdown massimo aumenta Diminuire il valore: limita il drawdown, ma può chiudere la serie prima dell'inversione

BasketTP_Dollars (Take Profit a Paniere) - profitto target per chiudere tutte le posizioni

Aumentare il valore: meno operazioni, ma profitto più alto per serie (il tempo di mantenimento delle posizioni può aumentare) Diminuire il valore: chiusura più rapida delle serie, presa di profitto più frequente, ma meno profitto per serie

MinDistance_Points (Distanza Minima) - distanza tra gli ordini nella griglia

Aumentare il valore: le posizioni aggiuntive si aprono meno frequentemente, drawdown inferiore, ma si possono perdere le inversioni Diminuire il valore: aggiunta più frequente alla griglia, maggiore probabilità di recupero, ma rischio di drawdown più grande

TP_FirstOrder_Points (Take Profit Primo Ordine) - profitto per chiudere il primo ordine

Aumentare il valore: profitto potenziale più alto del primo ordine, ma probabilità di esecuzione inferiore Diminuire il valore: attivazione di TP più frequente, ma meno profitto dal primo ordine

Parametri di Filtraggio dei Segnali

RSI_Period (Periodo RSI) - periodo di calcolo dell'indicatore

Aumentare il valore: meno segnali falsi, ma meno operazioni Diminuire il valore: più segnali, ma maggiore probabilità di ingressi falsi

RSI_Oversold / RSI_Overbought (Livelli di Ipervenduto/Ipercomprato)

Ampliare l'intervallo (es. 25/75): meno segnali, ma migliore qualità dei punti di ingresso Ridurre l'intervallo (es. 35/65): più segnali, ma più ingressi falsi

BB_Period (Periodo Bollinger Bands) - periodo di calcolo delle bande

Aumentare il valore: bande più lisce, meno tocchi falsi, ma meno segnali Diminuire il valore: bande più sensibili, più segnali, ma rumore più elevato

BB_Deviation (Deviazione BB) - larghezza del canale Bollinger Bands

Aumentare il valore: canale più ampio, meno tocchi delle bande, meno segnali, ma qualità superiore Diminuire il valore: canale più stretto, più tocchi, più segnali, ma maggiore probabilità di ingressi falsi

MinBBWidth / MaxBBWidth (Larghezza Minima/Massima delle Bande)

Ridurre l'intervallo: trading solo in condizioni di mercato specifiche, meno operazioni Ampliare l'intervallo: più operazioni, ma possibile trading in condizioni inadeguate

UseBollingerFilter (Usa Filtro BB)

Attivato: meno segnali, ma qualità di ingresso superiore Disattivato: più segnali, maggiore frequenza di trading, ma possibili ingressi falsi

RequireBBTouch (Richiedi Tocco della Banda)

Attivato: ingresso solo dopo aver toccato le Bollinger Bands (filtro rigoroso) Disattivato: ingresso su segnale RSI senza richiedere tocco (filtro morbido)

RequireBBReturnInside (Richiedi Rientro nelle Bande)

Attivato: ingresso solo dopo che il prezzo è rientrato nel canale (conferma di inversione) Disattivato: ingresso immediato su segnale senza attendere il rientro

ApplyBBToGridOrders (Applica BB agli Ordini Grid)

Attivato: controllo rigoroso di ogni ingresso nella griglia, meno operazioni di media, ma si può perdere il recupero Disattivato: aggiunta libera alla griglia quando viene raggiunta la distanza, maggiore probabilità di recupero

UseBBWidthFilter (Usa Filtro Larghezza BB)

Attivato: trading solo a volatilità specifica (entro MinBBWidth e MaxBBWidth) Disattivato: trading con qualsiasi larghezza del canale

Parametri di Tempo

StartHour / EndHour (Ora di Inizio/Fine Trading)

Limitazione temporale: protezione dal trading durante sessioni volatili (notizie, aperture di mercato) Entrambi i parametri = 0: modalità 24/7, numero massimo di operazioni

CandlesPause (Pausa Dopo Chiusura Grid)

Aumentare il valore: più tempo per il "raffreddamento" del mercato dopo la serie, rischio inferiore di reingresso in movimento laterale Diminuire il valore: nuovi ingressi più rapidi, più opportunità di trading, ma rischio più elevato di segnali falsi

Note Importanti

Assicurati di testare l'advisor su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale. Si raccomanda di iniziare con lotti minimi e impostazioni conservative.

Sulla martingala: Il sistema supporta l'aumento progressivo del lotto (martingala), ma può essere completamente disattivato impostando il parametro LotMultiplier = 1.0. In questo caso, tutti gli ordini nella griglia si apriranno con lo stesso volume, il che minimizza i rischi ma può aumentare il tempo di recupero durante movimenti di prezzo sfavorevoli.

Il sistema utilizza la gestione a paniere, quindi è necessaria una dimensione di deposito sufficiente. Il deposito minimo raccomandato dipende dalle impostazioni scelte e può variare da 500 a 2000 USD per un lotto iniziale di 0.01 quando si utilizza la martingala.

I risultati di trading dipendono dalle condizioni di mercato, dallo strumento scelto e dalle impostazioni utilizzate. I risultati passati non garantiscono profitti futuri.