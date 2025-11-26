Smart Trend Trading System

Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale + EA GRATUITAMENTE.

Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico.

Corso online, manuale e download di preset.

Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per diverse condizioni di mercato.

Strategia di Trend Following: Fornisce un'entrata precisa e una gestione dello stop-loss per cavalcare efficacemente le tendenze.

Strategia di Reversione: Identifica potenziali inversioni di tendenza, consentendo ai trader di sfruttare i mercati laterali.

Strategia di Scalping: Progettata per il day trading veloce e preciso e per le operazioni a breve termine.

Stabilità: Tutti gli indicatori non sono repainting, non-redrawing e non-lagging, garantendo segnali affidabili.

Personalizzazione: Supporta strategie personalizzate per soddisfare le preferenze di trading individuali. Più di 7 strategie e combinazioni per aiutarti a trovare la tua migliore strategia.

Chiarezza dei segnali: Offre segnali di freccia per punti di entrata e uscita chiari.

Avvisi in tempo reale: Mantiene i trader informati con avvisi di entrata e uscita dalle operazioni.

Analisi approfondita: Fornisce analisi delle tendenze su timeframe più elevati e monitoraggio delle operazioni in tempo reale.

Codifica dei colori adattiva: Utilizza la codifica dei colori per volume, tendenza e segnali di inversione delle candele. Analizza la direzione del mercato in base ai colori delle candele.

Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" fornisce ai trader gli strumenti necessari per prendere decisioni di trading informate e strategiche in una varietà di condizioni di mercato. Naviga attraverso le complessità del mercato forex con fiducia, indipendentemente dalla sua situazione attuale. Questo sistema eccelle nell'offrire strategie versatili sia per le condizioni di mercato tendenziale che laterale, garantendo che i trader possano prendere decisioni informate in qualsiasi situazione di mercato. Con il sistema di trading intelligente di tendenza, puoi fare trading in qualsiasi stato di mercato:

In un mercato tendenziale: Il sistema ti aiuterà a identificare la tendenza e a evidenziare i pullback e ti darà ingressi precisi, con posizionamento dello stop-loss e opzione di trailing stop anche.

In un mercato laterale: Il sistema ti aiuterà a identificare un range e ti offrirà segnali solidi quando il prezzo viene respinto dai livelli del range.

Il Smart Trend Trading System è un approccio completo e sofisticato al trading sul mercato forex che utilizza una combinazione di indicatori attentamente selezionati per identificare e sfruttare le tendenze di mercato e le potenziali inversioni di tendenza. Questo sistema utilizza un insieme di indicatori, tra cui il Trend Breakout Catcher, lo Smart Trailing Stop, lo Smart Cloud, lo Smart Reversal Zones e il Multi-Timeframe Trend Finder, tutti progettati per lavorare in armonia per fornire ai trader un set di strumenti robusto e versatile.

Il principio fondamentale del Smart Trend Trading System è quello di analizzare i movimenti dei prezzi e le condizioni di mercato da più angolazioni, garantendo una visione olistica della dinamica del mercato. Il Trend Breakout Catcher identifica i punti di rottura che segnalano l'emergere di nuove tendenze, consentendo ai trader di entrare nelle posizioni all'inizio dello sviluppo della tendenza. Lo Smart Trailing Stop aiuta i trader a gestire le loro operazioni regolando dinamicamente i livelli dello stop-loss in base alla forza della tendenza, minimizzando il rischio e massimizzando il potenziale.

L'indicatore Smart Cloud fornisce una rappresentazione visiva delle tendenze formando una nuvola sopra o sotto il grafico dei prezzi. Quando il prezzo è sopra la nuvola, segnala un trend rialzista, e quando è al di sotto, un trend ribassista. Questo semplifica l'identificazione delle tendenze e conferma le decisioni di trading. Le Smart Reversal Zones individuano potenziali punti di inversione di tendenza sul mercato, dando ai trader un avviso precoce sulle potenziali inversioni di tendenza durante i pullback.

Il Multi-Timeframe Trend Finder aggiunge un ulteriore livello di sofisticazione analizzando le tendenze su più timeframe, offrendo una comprensione più completa della direzione del mercato. Questo approccio collettivo consente ai trader di fare trading con un alto grado di fiducia, riducendo i falsi segnali e migliorando le probabilità di trading.

In sintesi, il Smart Trend Trading System è una metodologia meticolosamente elaborata che sfrutta il potere di indicatori avanzati per fornire ai trader una precisa identificazione delle tendenze, punti di ingresso e uscita precisi e tecniche efficaci di gestione del rischio. Sfruttando questo sistema completo, i trader possono potenzialmente raggiungere una consistenza nel dinamico mercato forex.

Caratteristiche:

  • Indicatori non repainting, non redrawing e non lagging
  • Massime attivazioni
  • Più di 7 strategie
  • 10 indicatori in uno
  • Strategie di day trading e swing
  • Strategie di trend following, inversione e scalping
  • Strategie personalizzate
  • Strategie per società di proprietà
  • Punti di ingresso e uscita e frecce
  • Avvisi tramite telefono e email
  • Analisi multi-timeframe
  • Supporto e resistenza
  • Zone di inversione
  • Trailing stop
  • Colorazione delle candele per volume, tendenza e inversione
  • Indicatore di temporizzazione delle candele e limite di spread

Raccomandazioni:

  • Valute e coppie: EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, XAUUSD...
  • Timeframe: M5, M30, H1. Tipi di account:
  • Qualsiasi account ECN, account a spread basso.

Altri dall’autore
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.69 (49)
Indicatori
Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale + EA  GRATUITAMENTE. Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.25 (24)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.63 (142)
Indicatori
Il Cattura Tendenza (The Trend Catcher): La strategia Trend Catcher con indicatore di allerta è uno strumento di analisi tecnica versatile che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una strategia dinamica Trend Catcher che si adatta alle condizioni di mercato, offrendo una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle proprie preferenze e tolleranza al risch
FREE
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.41 (17)
Experts
Lo Smart Universal Expert Advisor è un consulente esperto progettato per aiutarti nella tua esperienza di trading integrandosi perfettamente con qualsiasi indicatore personalizzato che fornisce buffer di acquisto e vendita. Con la sua adattabilità senza pari, questo esperto ti consente di sfruttare appieno il potenziale dei tuoi indicatori personalizzati ed eseguire scambi con precisione e controllo. Corso online, manuale utente e demo. Abbiamo aggiunto il Trend Breakout Catcher come indicato
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.67 (104)
Indicatori
I Blocchi d'Ordini di Offerta e Domanda: L'indicatore "Blocchi d'Ordini di Offerta e Domanda" è uno strumento sofisticato basato sui concetti di Smart Money, fondamentale per l'analisi tecnica nel mercato del Forex. Si concentra sull'identificazione delle zone di offerta e domanda, aree cruciali in cui i trader istituzionali lasciano tracce significative. La zona di offerta, che indica gli ordini di vendita, e la zona di domanda, che indica gli ordini di acquisto, aiutano i trader a anticipare
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
5 (8)
Experts
Trend Catcher EA Pro — Basato sull'indicatore Trend Catcher, uno dei più apprezzati dai trader, e dopo numerose richieste, è finalmente arrivato il Trend Catcher EA. Un Expert Advisor di nuova generazione che unisce automazione algoritmica e controllo manuale diretto, offrendo massimo controllo sul mercato . Veloce, adattivo e progettato per i trader che valorizzano chiarezza, performance e libertà decisionale . Sviluppato e ottimizzato specificamente per EURUSD con dati tick reali (99,9%). Ness
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.56 (36)
Utilità
Strumento di Posizione di Trading e Backtesting: Lo "Strumento di Posizione di Trading e Backtesting", anche conosciuto come "Strumento Rapporto Rischio/Rendimento", è un indicatore completo e innovativo progettato per migliorare la tua analisi tecnica e le tue strategie di trading. Lo strumento di Rischio è una soluzione completa e user-friendly per una gestione efficace del rischio nel trading forex. Con la possibilità di visualizzare le posizioni di trading, inclusi il prezzo di ingresso, l
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.3 (44)
Indicatori
Il Trova Livelli di Supporto e Resistenza: Il Trova Livelli di Supporto e Resistenza è uno strumento avanzato progettato per migliorare l'analisi tecnica nel trading. Dotato di livelli dinamici di supporto e resistenza, si adatta in tempo reale man mano che nuovi punti chiave si sviluppano nel grafico, fornendo così un'analisi dinamica e reattiva. La sua capacità unica di multi-timeframe consente agli utenti di visualizzare i livelli di supporto e resistenza da diversi timeframes su qualsiasi
FREE
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Experts
Lo Smart Universal Expert Advisor è un consulente esperto progettato per aiutarti nella tua esperienza di trading integrandosi perfettamente con qualsiasi indicatore personalizzato che fornisce buffer di acquisto e vendita. Con la sua adattabilità senza pari, questo esperto ti consente di sfruttare appieno il potenziale dei tuoi indicatori personalizzati ed eseguire scambi con precisione e controllo. Corso online, manuale utente e demo. Abbiamo aggiunto il Trend Breakout Catcher come indicator
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.77 (47)
Indicatori
L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading: L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading è uno strumento potente di analisi tecnica progettato per migliorare la comprensione delle diverse sessioni di trading nel mercato forex. Questo indicatore integrato in modo trasparente fornisce informazioni cruciali sugli orari di apertura e chiusura delle principali sessioni, tra cui Tokyo, Londra e New York. Con l'aggiustamento automatico del fuso orario, si rivolge ai trader di tutto il mondo
FREE
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
4.5 (4)
Experts
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — Expert Advisor di nuova generazione progettato per catturare la forza pura del momentum del prezzo. Veloce, disciplinato e costruito per trader che richiedono precisione e adattabilità. Sviluppato con dati reali (99,9%) e ottimizzato per EURUSD e XAUUSD. Esecuzione immediata — nessun ritardo, nessun repaint, nessuna supposizione. [Manuale Utente | Preset Raccomandati] — Scarica Concetto Base Il momentum crea opportunità. Misurando accelerazione, pressione
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (28)
Indicatori
I Blocchi d'Ordini di Offerta e Domanda: L'indicatore "Blocchi d'Ordini di Offerta e Domanda" è uno strumento sofisticato basato sui concetti di Smart Money, fondamentale per l'analisi tecnica nel mercato del Forex. Si concentra sull'identificazione delle zone di offerta e domanda, aree cruciali in cui i trader istituzionali lasciano tracce significative. La zona di offerta, che indica gli ordini di vendita, e la zona di domanda, che indica gli ordini di acquisto, aiutano i trader a anticipare
FREE
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.25 (8)
Utilità
Smart Trading Copilot:   È un assistente di trading intelligente che ti aiuterà nella gestione quotidiana delle tue operazioni. Lo Smart Trading Copilot è dotato di un pannello di trading intuitivo, con design moderno e tecnologia all'avanguardia. Smart Trading Copilot offre numerose funzionalità: 1. Supporto per la gestione del rischio: calcola automaticamente la dimensione del lotto appropriata in base alla percentuale di rischio specificata e allo stop loss, aiutando i trader a gestire eff
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicatori
Il Cattura Tendenza (The Trend Catcher): La strategia Trend Catcher con indicatore di allerta è uno strumento di analisi tecnica versatile che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una strategia dinamica Trend Catcher che si adatta alle condizioni di mercato, offrendo una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle proprie preferenze e tolleranza al risc
FREE
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
5 (1)
Experts
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — Expert Advisor di nuova generazione progettato per catturare la forza pura del momentum del prezzo. Veloce, disciplinato e costruito per trader che richiedono precisione e adattabilità. Sviluppato con dati reali (99,9%) e ottimizzato per EURUSD e XAUUSD. Esecuzione immediata — nessun ritardo, nessun repaint, nessuna supposizione. [Manuale Utente | Preset Raccomandati] — Scarica Concetto Base Il momentum crea opportunità. Misurando accelerazione, pressione
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Trading
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Indicatori
L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading: L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading è uno strumento potente di analisi tecnica progettato per migliorare la comprensione delle diverse sessioni di trading nel mercato forex. Questo indicatore integrato in modo trasparente fornisce informazioni cruciali sugli orari di apertura e chiusura delle principali sessioni, tra cui Tokyo, Londra e New York. Con l'aggiustamento automatico del fuso orario, si rivolge ai trader di tutto il mondo
FREE
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
Indicatori
Il Trova Livelli di Supporto e Resistenza: Il Trova Livelli di Supporto e Resistenza è uno strumento avanzato progettato per migliorare l'analisi tecnica nel trading. Dotato di livelli dinamici di supporto e resistenza, si adatta in tempo reale man mano che nuovi punti chiave si sviluppano nel grafico, fornendo così un'analisi dinamica e reattiva. La sua capacità unica di multi-timeframe consente agli utenti di visualizzare i livelli di supporto e resistenza da diversi timeframes su qualsiasi
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
5 (9)
Utilità
Strumento di Posizione di Trading e Backtesting: Lo "Strumento di Posizione di Trading e Backtesting", anche conosciuto come "Strumento Rapporto Rischio/Rendimento", è un indicatore completo e innovativo progettato per migliorare la tua analisi tecnica e le tue strategie di trading. Lo strumento di Rischio è una soluzione completa e user-friendly per una gestione efficace del rischio nel trading forex. Con la possibilità di visualizzare le posizioni di trading, inclusi il prezzo di ingresso, l
FREE
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
Indicatori
MENA Trend Scanner Dashboard Scanner di mercato avanzato multi–timeframe e indicatore di ingresso in trend Innanzitutto, è importante sottolineare che questo sistema di trading è 100% senza repaint, senza redrawing e senza ritardi , il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello algoritmico. Include corso online, manuale utente e preset scaricabili. Indicatore Trend Scanner Dashboard: Un pannello professionale tutto–in–uno che analizza più coppie e più timeframe (M1–MN1) mostr
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
1 (1)
Indicatori
MENA Trend Scanner Dashboard Scanner di mercato avanzato multi–timeframe e indicatore di ingresso in trend Innanzitutto, è importante sottolineare che questo sistema di trading è 100% senza repaint, senza redrawing e senza ritardi , il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello algoritmico. Include corso online, manuale utente e preset scaricabili. Indicatore Trend Scanner Dashboard: Un pannello professionale tutto–in–uno che analizza più coppie e più timeframe (M1–MN1) mostr
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
Utilità
Smart Trading Copilot:   È un assistente di trading intelligente che ti aiuterà nella gestione quotidiana delle tue operazioni. Lo Smart Trading Copilot è dotato di un pannello di trading intuitivo, con design moderno e tecnologia all'avanguardia. Smart Trading Copilot offre numerose funzionalità: 1. Supporto per la gestione del rischio: calcola automaticamente la dimensione del lotto appropriata in base alla percentuale di rischio specificata e allo stop loss, aiutando i trader a gestire eff
FREE
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione