Trending Volatility System

Volatility Trend System

Acquista: la linea di tendenza è al di sopra o al di sotto del livello 8, ma punta verso l'alto. La linea di segnale rossa attraversa il livello 1 o il punto frattale inferiore.

Vendi: la linea di tendenza è al di sotto del livello 1 o superiore ma punta verso il basso. La linea di segnale rossa attraversa il livello 8 o il punto frattale superiore.

Se la situazione è controversa, passa al Time Frame più alto e segui questi segnali.



Trend Period : il periodo della linea di tendenza blu

Line Period : periodo della linea del segnale rosso

number of bars on the chart : numero di barre dell'indicatore sul grafico

Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email (true/false) : utilizza gli avvisi quando vengono visualizzati i punti di segnalazione.

Sound file signal : File audio per i segnali

- un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi.L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato.L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi.Può essere applicato a vari strumenti di trading e intervalli di tempo.I tempi consigliati da utilizzare sono M15, M30 e H1.Per cercare un segnale più atteso nella giusta direzione, utilizzare l'indicatore su 2 Time Frames.Se hai domande sull'uso dell'indicatore, scrivi nei messaggi privati.Nell'indicatore, tutti i parametri sono già configurati per l'uso, ad eccezione della linea di tendenza.