Trending Volatility System
- Indicatori
- Vitalyi Belyh
- Versione: 2.10
- Aggiornato: 20 maggio 2025
- Attivazioni: 10
L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato.
L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi.
Può essere applicato a vari strumenti di trading e intervalli di tempo.
I tempi consigliati da utilizzare sono M15, M30 e H1.
Per cercare un segnale più atteso nella giusta direzione, utilizzare l'indicatore su 2 Time Frames.
Se hai domande sull'uso dell'indicatore, scrivi nei messaggi privati.
Nell'indicatore, tutti i parametri sono già configurati per l'uso, ad eccezione della linea di tendenza.
Vendi: la linea di tendenza è al di sotto del livello 1 o superiore ma punta verso il basso. La linea di segnale rossa attraversa il livello 8 o il punto frattale superiore.
Se la situazione è controversa, passa al Time Frame più alto e segui questi segnali.
Parametri di input
- Trend Period : il periodo della linea di tendenza blu
- Line Period : periodo della linea del segnale rosso
- number of bars on the chart : numero di barre dell'indicatore sul grafico
- Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email (true/false) : utilizza gli avvisi quando vengono visualizzati i punti di segnalazione.
- Sound file signal : File audio per i segnali
Correction.
XAU/USD, on M1.