Dynamic Scalping Oscillator mq

"Dynamic Scalping Oscillator" - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato - uno strumento di trading efficiente per MT4!

- Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per vedere come usarlo.
- L'oscillatore Dynamic Scalping ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive.
- L'oscillatore è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree dinamiche di ipervenduto/ipercomprato.
- Valori di ipervenduto: sotto la linea verde, valori di ipercomprato: sopra la linea arancione.
- Questo indicatore è ottimo anche da combinare con i pattern di Price Action.
- È molto più preciso degli oscillatori standard. Timeframe adatti: M30, H1, H4, D1, W1.
- Con avvisi per PC e dispositivi mobili.

// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.
Prodotti consigliati
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicatori
VR Cub è un indicatore per ottenere punti di ingresso di alta qualità. L'indicatore è stato sviluppato per facilitare i calcoli matematici e semplificare la ricerca dei punti di ingresso in una posizione. La strategia di trading per la quale è stato scritto l'indicatore ha dimostrato la sua efficacia per molti anni. La semplicità della strategia di trading è il suo grande vantaggio, che consente anche ai trader alle prime armi di commerciare con successo con essa. VR Cub calcola i punti di apert
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicatori
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicatori
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicatori
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
Experts
Trend PRO Expert Advisor  is developed base on the PipFinite Trend PRO Indicator, the best indicators on the market so far. PipFinite  Trend Pro's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels.  This EA open order when the indicator has buy/sell signals and set SL/TP follow the indicator rules. You can read more information about PipFinite Trend PRO indicator  here . Important Information   This EA will only work if you purchased  PipFinte
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indicatori
Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicatori
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
Indicatori
Gvs Undefeated Trend   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you ca
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicatori
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicatori
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicatori
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Mac Binary Options Signals
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicatori
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Trend Oscillator - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente! - Viene utilizzato un nuovo metodo di calcolo avanzato - 20 opzioni per il parametro "Prezzo per calcolo". - L'oscillatore più fluido mai sviluppato. - Colore verde per i trend al rialzo, colore rosso per i trend al ribasso. - Valori di ipervenduto: inferiori a 5, valori di ipercomprato: superiori a 95. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo i
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Indicatori
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Binary Fx System
Yaroslav Varankin
Indicatori
This tool was developed and designed for binary options trading It has been noticed that it can also be used in stock markets and forex. There are 2 options for trading binary options using this indicator Option 1 We open a deal on the next candle after a signal for one cut of the current period Buy or Sell depending on the signal The blue up arrow is Buy The red down arrow is Sell / We enter only on the first signal on the next candle and ignore the rest / Option 2 We enter on a signal for the
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Alpha Trend
Evgeny Belyaev
3 (4)
Indicatori
Alpha Trend is a trend indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible to evalua
SuperTrend Alerts
Libertas LLC
3 (4)
Indicatori
SuperTrend Alerts adds alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests, SuperTrend is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. SuperTrend is extremely popular for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Place a call when the price closes above the SuperTrend line, and place a put when the price closes below the SuperTrend line. These crossovers are highlighted by non-repainting up/down arrows. Alerts Email, message and s
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Trend Bilio
Ivan Simonika
Indicatori
Trend Bilio - an arrow indicator without redrawing shows potential market entry points in the form of arrows of the corresponding color: upward red arrows suggest opening a buy, green down arrows - selling. The entrance is supposed to be at the next bar after the pointer. The arrow indicator Trend Bilio visually "unloads" the price chart and saves time for analysis: no signal - no deal, if an opposite signal appears, then the current deal should be closed. It is Trend Bilio that is considered
Binary Scalper 6
Roman Lomaev
Indicatori
Binary Scalper 6 – Potente indicatore per opzioni binarie su MT4 Binary Scalper 6 è uno strumento avanzato per l'analisi delle tendenze e il trading di opzioni binarie su MetaTrader 4 (MT4) . Ideale per trader di tutti i livelli, fornisce segnali chiari e statistiche dettagliate. Caratteristiche principali: Rilevamento delle tendenze : Identifica con precisione i mercati in tendenza. Compatibile con qualsiasi coppia di valute : Flessibilità per operare sui tuoi mercati preferiti. Funziona su qu
WOW Dash M16 PutCall Signal
Nirundorn Promphao
Indicatori
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicatori
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (53)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (9)
Indicatori
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto! Condividerò i miei consigli di trading con te e fantastici indicatori bonus gratuitamente! Probabilmente hai già sentito parlar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT5 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi di accesso       ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi di accesso       a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e crescita professionale. Assistenza 24 ore
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicatori
Apollo Secret Trend è un indicatore di tendenza professionale che può essere utilizzato per trovare le tendenze su qualsiasi coppia e intervallo di tempo. L'indicatore può facilmente diventare il tuo indicatore di trading principale che puoi utilizzare per rilevare le tendenze del mercato, indipendentemente dalla coppia o dal periodo di tempo che preferisci negoziare. Utilizzando un parametro speciale nell'indicatore puoi adattare i segnali al tuo stile di trading personale. L'indicatore fornisc
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicatori
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indicatori
Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell). I recommend using it with the Trend Filter (downloa
Altri dall’autore
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - è un sistema di trading multi-coppia completamente automatico - molto sicuro con crescita costante. Questo redditizio scalping EA è davvero uno dei sistemi più stabili sul mercato al momento - richiede circa 70-100 operazioni al mese. Usa Set_files  "v24.1 mod2" dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. Caratteristiche dell'EA: - Impostazioni spread aggiuntive. - Volatilità regolabile-Stop Loss adattivo. - Visualizzazione SWAP per Long/Short. - Opzione Fix
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! // ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Indicatore Crypto_Forex: candele Heiken Ashi per MT4. Nessuna riverniciatura. - Heiken_Ashi_Candles ha una grande combinazione con l'indicatore Trend Line MA come nell'immagine. - L'indicatore Heiken_Ashi_Candles è un indicatore ausiliario molto utile per
FREE
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA è un sistema di trading automatico preciso con una precisione di circa il 90% per la piattaforma MT4. Questo EA di scalping redditizio è davvero uno dei sistemi più stabili attualmente sul mercato. È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5. - Utilizza 2 file di set dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA versione 25.15. - Implementato il metodo dell'interesse composto e tecniche di scalping. - Il sistema imposta automaticamente uno SL dinamico
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - è un sistema di trading scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 10 Set_file disponibili per 10 coppie! Usa i Set_file (v25.11) dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. Questo EA è una versione avanzata di Adaptive Scalper EA. Funzionalità aggiuntive di Advanced Adaptive Scalper EA rispetto a Adaptive Scalper EA di base
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Istogramma di correzione della tendenza" per MT4. - Trend Correction Histogram può essere di 2 colori: rosso per trend ribassista e blu per trend rialzista. - 7 colonne istogramma consecutive dello stesso colore indicano l'inizio di un nuovo trend. - Indicatore Trend Correction Histogram progettato con lo scopo principale di minimizzare le perdite e massimizzare i profitti. - Ha un parametro "Periodo", responsabile della sensibilità dell'indicatore. - Avvisi integrati
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex SCALPING SNIPER per MT4, sistema di trading senza ridisegno. Scalping Sniper: è un sistema avanzato (indicatore) che mostra un preciso momentum dei prezzi! - Aggiorna i tuoi metodi di trading con l'indicatore professionale Scalping Sniper per MT4. - Questo sistema fornisce segnali di sniping molto accurati ma rari, con una percentuale di vincita fino al 90%. - Il sistema suppone di utilizzare molte coppie per cercare segnali per compensare il basso numero di segnali per
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" per MT4. - Questo indicatore è eccellente per i trader che utilizzano l'analisi grafica con breakout!!! - "Fractal Trend Lines" mostra linee grafiche Up Trend (colore viola) e Down Trend (colore rosso). - Le linee Up Trend e Down Trend sono costruite su 2 frattali corrispondenti più vicini. - L'indicatore ha pochi parametri responsabili del colore e della larghezza delle linee di tendenza. - L'indicatore ha un avviso di breakout integrato per dispo
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" per MT4 - L'indicatore "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" è uno strumento di trading ausiliario molto utile. - Ti mostra i livelli più probabili giornalieri, settimanali e mensili, che possono essere raggiunti dal prezzo (livelli di intervallo di prezzo). - L'intervallo giornaliero è utile per i trader intraday. - Gli intervalli settimanali e mensili sono per i trader Swing e Long term. - L'indicatore è eccellente per pianificare i tuoi obiettivi Take Pr
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Follow Trend Oscillator" è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente! - L'indicatore intuitivo offre opportunità di scalping nella direzione del trend principale. - Oscillatore fluido e regolabile con parte storica del segnale. - Colore verde dell'oscillatore per trend al rialzo, colore marrone per trend al ribasso. - Valori di ipervenduto: sotto -30; Valori di ipercomprato: sopra 30. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie s
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex Oscillatore HTF RVI per MT4, nessuna riverniciatura. - Aggiorna i tuoi metodi di trading con l'oscillatore professionale HTF RVI per MT4. HTF significa - Higher Time Frame. - RVI è uno dei migliori oscillatori per il rilevamento del cambiamento di tendenza e l'ingresso da aree di ipervenduto/ipercomprato. - Questo indicatore è eccellente per sistemi di trading multi-time frame con ingressi di Price Action da aree di ipervenduto/acquistato. - L'indicatore HTF RVI ti cons
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "MACD con Trend ZigZag" per MT4. - L'indicatore MACD è uno degli strumenti più popolari per il trading di tendenza. - "MACD con Trend ZigZag" è eccellente per l'uso con voci Price Action o in combinazione con altri indicatori. - Usa questo indicatore per selezionare i segnali di entrata più accurati: _ Se il MACD è sopra 0 (colore verde) e la linea ZigZag è verso l'alto, cerca solo i pattern Buy Price Action. _ Se il MACD è sotto 0 (colore rosa) e la linea ZigZag è vers
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! // ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Forex Indicator Spread Display per MT4, ottimo strumento di trading ausiliario. - L'indicatore Spread Display mostra lo spread corrente della coppia di valute a cui è collegato. - È possibile individuare il valore di visualizzazione dello spread in quals
FREE
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Scalping Histogram" per MT4, senza ridisegno. - L'indicatore Scalping Histogram può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione principale dello slancio dei prezzi dopo una piccola correzione dei prezzi. - L'istogramma Scalping può essere di 2 colori: arancione per lo slancio ribassista e verde per quello rialzista. - Quando vedi almeno 10 barre istogramma consecutive dello stesso colore, significa che si verifica uno slancio forte. - Il seg
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre, apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! // ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Forex Indicator SWAP Display per MT4, ottimo strumento di trading ausiliario. - L'indicatore SWAP Display mostra gli SWAP correnti per le negoziazioni lunghe e corte della coppia di valute a cui è collegato. - È possibile individuare i valori SWAP Displ
FREE
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Dynamic Oscillator è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato: uno strumento di trading efficiente per MT4! - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per controllare come usarlo. - Dynamic Oscillator ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive. - Oscillator è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree di ipervenduto/ipercomprato. - Valori di ipervenduto: sotto la linea verde; valori di ipercomprato: sopra la linea rossa. - È molto più accu
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Forex "RSI per 8 simboli" per MT4. Nessuna rielaborazione. - RSI è uno degli oscillatori più popolari per il trading. - È ottimo per prendere voci di vendita da una forte zona di ipercomprato (sopra 70) e voci di acquisto da una forte zona di ipervenduto (sotto 30). - RSI è molto utile per il rilevamento delle divergenze. - "RSI per 8 simboli" offre l'opportunità di controllare i valori RSI di un massimo di 8 simboli diversi solo su 1 grafico. - Questo indicatore è eccellente anche
Anti Scalping Trader mg
DMITRII GRIDASOV
Experts
ANTI SCALPING TRADER EA - è un sistema di trading automatico avanzato basato sulle più recenti ricerche sulla price action! Questo è un Expert Adviser "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 20 Set_file disponibili! Utilizza i Set_file v25.12 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA. L'idea di trading si basa su un pattern di Price Action completamente nuovo che ho scoperto da solo! ANTI SCALPING TRADER è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Scalping_Channel" per MT4. - Scalping Channel ha limiti di volatilità basati su ATR. - Ottimo da usare per lo scalping trading: - Entra nelle negoziazioni tramite l'ordine limite in attesa di disposizione sulla linea centrale. - Considera voci rialziste quando si verifica un canale verde stabile verso l'alto e almeno 1 candela è stata chiusa sopra il bordo superiore (vedi immagini). - Considera voci ribassiste quando si verifica un canale rosso stabile verso il basso e
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - è un sistema di trading scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 10 Set_file disponibili! Usa Set_files v25.11 dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. - L'EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato tramite metodi AI. - Il sistema è sicuro e NON usa metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il pro
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION TRADER EA - è un fantastico sistema di trading automatico basato sulla ricerca Price Action! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili! L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern Price Action: PinBar! Price Action Trader EA è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'aspettativa matematica positiva! Usa i Set file dalla sezione "Commenti" per usare/
Greedy Bob EA mw
DMITRII GRIDASOV
4.25 (4)
Experts
GREEDY BOB EA - è un fantastico sistema di trading intraday basato sulla ricerca dell'azione dei prezzi! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 6 Set_file disponibili! Usa Set_file (v25.25 m2) dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. L'idea di trading si basa sul famoso e potente modello Price Action che è combinato con tecniche di scalping! GREEDY BOB EA funziona sul time frame H1 durante le sessioni UE e USA. Caratteristiche
ReTest Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "ReTest Histogram" per MT4, senza ridisegno. - L'indicatore ReTest_Histogram può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione del trend principale dopo il nuovo test del livello S/R forte. - L'istogramma ReTest può essere di 2 colori: rosso per il trend ribassista e verde per quello rialzista. - Quando vedi colonne istogramma consecutive stabili dello stesso colore, significa che si è verificato un nuovo trend. - Il segnale ReTest è 1 colonna
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Inside Bar & Outside Bar Patterns" per MT4. - L'indicatore "Inside Bar & Outside Bar Patterns" è molto potente per il trading Price Action. Nessuna rielaborazione; Nessun ritardo; - L'indicatore rileva Inside Bar e Outside Bar Patterns sul grafico: - Pattern rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Pattern ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Inside Bar stesso ha un elevato rapporto R/R (ricompensa/rischio). - Con avvi
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Adjustable Fractals" - è una versione avanzata dell'indicatore frattale, uno strumento di trading molto utile! - Come sappiamo, l'indicatore mt4 Standard fractals non ha impostazioni, il che è molto scomodo per i trader. - Adjustable Fractals ha risolto questo problema, ha tutte le impostazioni necessarie: - Periodo regolabile dell'indicatore (valori consigliati: superiori a 7). - Distanza regolabile dai massimi/minimi del prezzo. - Design regolabile delle frecce frattali. - L'indicatore è do
Grid Master EA mt
DMITRII GRIDASOV
Experts
GRID MASTER EA - è un sistema avanzato di trading multi-coppia di copertura della griglia! EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato. A differenza di molti altri EA della griglia, Grid Master ha un comportamento molto sicuro. Utilizza Set_files dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA. - I punti di entrata e di uscita vengono automaticamente regolati da EA in base alla volatilità del mercato. - Expert Advisor può gestire ordini di acquisto e vendita su ogni coppia
Price Action OB Trader EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION OB TRADER EA - è un fantastico sistema di trading automatico basato sulla ricerca di price action! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili! Usa i Set_file dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. (v25_11) L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern Price Action - OutsideBar! Price Action OB Trader EA è un ottimo investimento - funzionerà per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'asp
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA è un potente sistema di trading scalping per la piattaforma MT4! L'High Win Ratio è di circa l'85-90%! Il sistema utilizza la gestione del rischio di interesse composto! È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5. - Usa Set_file dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare la versione 25.15 dell'EA. - Le negoziazioni sono molto accurate: circa l'85-90%. - Il sistema NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il proprio SL
DeMarker Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex HTF DeMarker per MT4. - Questo indicatore è uno strumento utile utilizzato dai trader tecnici per trovare punti di entrata e di uscita. HTF significa - Higher Time Frame. - La linea dell'oscillatore DeMarker indica la posizione attuale del prezzo rispetto ai massimi e minimi precedenti. - DeMarker fornisce i segnali di divergenza regolari più efficienti tra gli altri oscillatori. - La zona di ipercomprato è quando il DeMarker è sopra 0,7 e quella di ipervenduto - quando
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Doji Reversal pattern" per MT4. - L'indicatore "Doji Reversal pattern" è puro trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo; - L'indicatore rileva il Doji Reversal pattern sul grafico in cui la candela Doji è al centro del pattern e l'ultima candela è breakout one: - Bullish Doji Reversal pattern - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Bearish Doji Reversal pattern - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, disp
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA - è un sistema di trading di scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 9 Set_file disponibili per 9 coppie! Usa Set_files v24.20 dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. Caratteristiche dell'EA: - Tecniche di scalping. - Nessuna influenza di rollover. - Nessuno swap coinvolto. - Nessun gap del weekend coinvolto. - L'EA si
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione