Dynamic Forex28 Navigator

5

Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione.

ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%.

Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno:

  • Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) +
  • Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) +
  • CS28 Combo Signals (Bonus).

Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844


Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?

  • Tutto ciò che hai amato degli originali, ora migliorato con nuove funzionalità e maggiore precisione.


Caratteristiche principali:

  • Formula proprietaria di forza della valuta. Linee di forza fluide e precise in tutti i time frame.
  • Ideale per identificare tendenze e voci precise.


Livelli di Fibonacci di mercato dinamici (Market Fib).

  • Funzione unica esclusiva di questo indicatore.
  • Fibonacci applicato alla forza della valuta, non ai grafici dei prezzi.
  • Si adatta all'attività di mercato in tempo reale per zone di inversione precise.


Momentum di mercato in tempo reale.

  • La nona linea mostra se il mercato è attivo o passivo.
  • Indispensabile per il timing delle negoziazioni.


Avvisi e display completi.

  • Momentum ACQUISTA e VENDITA più forte per ogni valuta.
  • Momentum doppio Acquista e Vendi per 28 coppie.
  • Avvisi di ipercomprato/ipervenduto Intervallo esterno e STOP.
  • Avvisi di inversione e pullback.
  • Notifiche di pattern di livelli incrociati speciali.


Prestazioni ottimizzate.

  • Richieste dati ridotte per feed broker più rapidi.
  • Grafici di supporto automatizzati per una maggiore affidabilità.


Interfaccia intuitiva.

  • Pulsanti di cambio grafico rapido.
  • Layout intuitivo con segnali e informazioni chiari.


Per chi è:

  • Adatto a tutti i trader, dai principianti agli esperti.
  • Ideale per coloro che cercano di sfruttare la forza della valuta nella propria strategia di trading.


Inizia:

Migliora il tuo trading con Dynamic Forex28 Navigator. Ottieni le informazioni e gli strumenti di cui hai bisogno per rimanere al passo con il mercato Forex.

Manuale utente: clicca qui https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844


Dynamic Forex28 Navigator Nuova panoramica del display.

  1. Trigger di modifica del momentum 23. Descrizione: indica che l'attuale valore di input del momentum è impostato su 23, il che attiva la freccia del momentum ACQUISTA e VENDI quando vengono soddisfatte le condizioni specificate.
  2. ACQUISTA Momentum. Descrizione: mostra la valuta con il momentum al rialzo più forte (ad esempio, NZD 27 BUY Momentum), mostrando il valore in verde.
  3. SELL Momentum. Descrizione: mostra la valuta con il più forte momentum al ribasso (ad esempio, USD -29 SELL Momentum), mostrando il valore in rosso.
  4. Attività di mercato. Descrizione: fornisce condizioni di mercato in tempo reale e complete con cinque possibili stati, inclusi avvisi come "Mercato volatile!!" per periodi di elevata volatilità.
  5. Absolute Currency Momentum. Descrizione: evidenzia la valuta con il maggior BUY & SELL Momentum, sia il più forte che il più debole, offrendo ai trader una rapida panoramica dei movimenti di mercato significativi.
  6. Segnali Dual Momentum su barra chiusa BUY/SELL (con avviso). Descrizione: elenca più segnali che soddisfano le condizioni specificate, indicando Dual Momentum. Ogni segnale include la coppia di valute, l'azione (acquisto/vendita) e la conferma delle condizioni soddisfatte ("Livelli incrociati" e "Intervallo esterno"), in cui le valute hanno incrociato o raggiunto gli intervalli esterni. Cliccando su un segnale si apre il grafico corrispondente.


Fai trading alla chiusura del bar, non ridipingi mai!

Parametri di input chiave per Dynamic Forex28 Navigator.

Impostazioni BUY & SELL Momentum.

  • Trigger BUY SELL Momentum su pendenza Fib (18-26). Imposta il livello di Fibonacci del mercato BUY & SELL Momentum (pendenza 23) per indicare lo slancio.
  • Disegna la freccia BUY & SELL Momentum (sottofinestra). Visualizza le frecce nella sottofinestra del grafico per indicare lo slancio BUY & SELL valuta forte.


Impostazioni di avviso Dual Momentum.

  • Disegna la freccia per Dual Momentum (finestra principale). Visualizza le frecce per tutti i segnali Dual Momentum rilevati (slancio forte per valute di base e di quotazione).
  • Disegna la linea a V su Dual Momentum. Disegna linee verticali sui segnali Dual Momentum confermati con filtri.
  • Avviso Dual Momentum.


Impostazioni del filtro Dual Momentum.

  • Mostra informazioni sulla gamma esterna. Visualizza le informazioni sulla gamma esterna nel grafico per una migliore analisi. Livello massimo intervallo esterno esterno (100-161). Imposta il livello massimo intervallo esterno esterno per le zone di ipervenduto/ipercomprato.
  • Mostra informazioni sui livelli incrociati CS. Visualizza i livelli incrociati insieme alle informazioni sull'intervallo esterno.


Impostazioni avviso CS.

  • Trigger intervallo esterno avviso HIT. Avvisa quando la forza della valuta raggiunge i livelli di Fibonacci del mercato dell'intervallo esterno.
  • Trigger intervallo esterno avviso HOOK. Invia avvisi per pullback/inversione quando la forza della valuta scende dall'intervallo esterno.


Impostazioni inversione o uscita.

  • Livello esterno avviso HIT. Avvisa quando viene raggiunto Fib intervallo esterno.
  • Livello esterno avviso HOOK (inversione). Avvisa inversione HOOK per potenziali inversioni.
  • Livello di trigger Fib esterno HOOK (161-262). Livello Fib per sopra.
  • Momentum doppio minimo Hook (20-48).
  • Disegna freccia HOOK di inversione (pollice). Disegna lo stop di Fibonacci esterno. Indica i livelli di stop di Fibonacci del mercato esterno sul grafico.
  • Valore dello stop di Fibonacci esterno (100-261). Fibonacci minimo per quanto sopra.


Impostazioni di avviso CS CROSS.

  • Attiva le funzioni dei livelli incrociati di valute. Abilita i segnali dei livelli incrociati di valute per i segnali di mercato chiave.
  • Pendenza di Fibonacci incrociata (20-46). Momentum duale minimo.
  • Avviso dei livelli incrociati di valute. Avvisi per gli eventi dei livelli incrociati di valute quando abilitato.


Impostazioni di avviso generali.

  • Abilita avvisi popup. Attiva gli avvisi popup per gli eventi di mercato chiave.
  • Invia avvisi e-mail. Invia avvisi e-mail per i segnali di forza della valuta.
  • Invia notifiche push. Invia notifiche push al tuo telefono per gli avvisi.


Altre impostazioni.

  • Apri grafico rapido in una nuova finestra. Consente di cambiare rapidamente grafico cliccando su due nomi di valuta o sui pulsanti di avviso, aprendo la nuova coppia in una finestra separata.
  • Apri grafici di supporto. Apre i grafici di supporto per mantenere i feed del broker aggiornati e affidabili.
  • Escludi coppie dagli avvisi. Specifica le coppie da escludere dagli avvisi utilizzando un elenco separato da virgole.
  • Utilizza PIN per gli esperti (EA). Invia un PIN agli Expert Advisor per prestazioni migliorate.


Suggerimenti:

  1. Utilizza il mio modello. Inviami un messaggio per richiedere il pacchetto iniziale!
  2. Utilizza "apri grafico in una nuova finestra" se non vuoi interrompere l'indicatore.
  3. Rimani all'interno del trend (Momentum) del time frame più alto.
  4. Cerca la valuta Dual Momentum come impostazione di trading.
  5. SPECIALE: per aggiornare la cronologia del grafico MT4 verranno aperti 7 grafici di supporto (vedi manuale)! Questa funzione può essere disattivata.
  6. Controlla le mie notizie e i miei blog sul profilo per il sistema di trading e gli esempi di trading.


Ti aiuterò sempre se hai domande.

Ti auguro molti pip verdi in futuro.

Cordiali saluti, Bernhard


(Nota: questa pagina è stata tradotta automaticamente. Per la versione originale in inglese, visita: https://www.mql5.com/en/market/product/122172)

Recensioni 6
m7m7 mo
78
m7m7 mo 2025.08.06 16:42 
 

The most powerful indicator that gives you insight into seizing opportunities and enjoying profits. Thank you, Bernhard.

Koji
388
Koji 2025.03.21 02:01 
 

Outstanding Product – Reliable and Effective!

Oitan
176
Oitan 2024.12.16 15:01 
 

Excellent !!

Prodotti consigliati
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicatori
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Forex Relative Performance
Rabia Moufid
Indicatori
Forex Relative Performance indicator This indicator calculates the relative strength of major currencies against the US dollar. The basic idea behind this indicator is "to buy strong currency and to sell weak currency". This indicator allows you to quickly identify the best forex pair to trade according to your trading style (Intraday, Scalping, Swing, or Long Term) For demo testing please use MT5 version, because MT4 does not support Multicurrency Testing https://www.mql5.com/en/market/product/
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicatori
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Forex Radar Pro
Vitali Platonov
Indicatori
Forex Radar Pro: Il Tuo Arsenale Professionale per Dominare il Forex!  Stanco di perdere opportunità redditizie a causa del sovraccarico di dati di mercato?   Forex Radar Pro   è il tuo assistente intelligente che trasforma il caos del mercato in segnali di trading precisi! Questo indicatore avanzato per MetaTrader 4 combina una tabella interattiva, analisi automatica delle divergenze, avvisi ed esportazione dati per operare con sicurezza ed efficienza massima. Dimentica l'analisi manuale - co
AWTime Indicator
Komang Putra Riswanjaya
Indicatori
Overview The Time Trading Indicator AWT is designed for traders who often miss or overlook their trading opportunities. This tool helps users stay on top of their trading windows by providing timely alerts. Key Features User-friendly interface: Simple and intuitive design for easy navigation. Easy to use:   Set it up quickly and start receiving notifications instantly. Alert and Push Notifications:   Stay informed with real-time alerts and push notifications. Customizable Objects:   Adjust the
FREE
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicatori
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
REX complete 3in1
Christophe Godart
Indicatori
This is the complete REX package. It consists of the lite, pro and ULTRA version.  Perfect for beginners and intermediates. REX complete is 100% non repaint. The strategy is based on a mix of different strategies, statistics, including pivot points, oscillators and patterns.  As the trading idea consists of a variety of some classic indicators like Momentum, Williams Percent Range, CCI, Force Index, WPR, DeMarker, CCI, RSI and Stochastic, it is clear that the fundamental indicators have being u
KijunSen vs Price Ichimoku Strategy
Maria Erica Costagliola
Indicatori
KijunSen vs Price Ichimoku Strategy MM Description in English and Italian = This Indicator is based on one of the Strategies with Ichimoku Indicator, in particular is the cross of the KijunSen with the Current Price; it will give you of Buy and Sell when they Cross, with Arrows and Alerts. When you attach the indicator on the chart , a window will open where , in the INPUT section, you can also choose to change the main Ichimoku values. SIGNAL INPUT =    · BUY = when Price cross above the K
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper per timeframe M5. Negozia sulla coppia di valute GBPUSD. Questo robot è stato sviluppato appositamente da un'azienda di trader professionisti per il trading con la sterlina. Il robot apre approssimativamente da 5 a 15 operazioni al giorno. È meglio fare trading con broker che hanno uno spread basso su GBPUSD fino a 10 pip. Il deposito minimo consigliato per iniziare è di $ 500 o più. vantaggi: non usa martingala. non una rete. ogni operazione ha uno stop loss. bot professionale s
YFX Wing Patterns
Richard Yancy
Indicatori
The Wing Patterns indicator scans for many different kinds of Patterns using an XABCD structure. The term Wing Pattern is used to refer to all types of patterns based on a general XABCD structure, which is plotted in an alternate high-low extreme form. In other words, assume that point X is started at a low point on the chart. The point A is plotted at the next highest point within a certain number of bars. This certain number of bars is called the depth level. In this example, point B would be
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indicatori
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Atr Suplied and Demand Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicatori
MR BEAST INDICATOR ATR SUPLIED AND DEMAND ¡Descubre la herramienta definitiva para la toma de decisiones financieras con nuestro asesor experto! Diseñado para operar en la vanguardia de los mercados globales, este asesor se destaca por su capacidad única para analizar tendencias en tiempo real utilizando el indicador Average True Range (ATR) y el equilibrio de oferta y demanda. Al aprovechar el ATR, nuestro asesor experto evalúa la volatilidad actual del mercado, proporcionándote una visión clar
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicatori
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicatori
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
DMAX pro
Danny Teoh Kok Keong
Indicatori
DMAX SIGNAL IS VERY POWERFUL TOOL TO HELP YOU ENTRY,ITS CAN DETECT OVERSOLD AND OVERBOUGHT IN FOREX MARKET. ITS CAN TRADE 24 FOREX PAIR IN MARKET, 80% ACCURATE RESULT. MANY TRADER FAIL BECAUSE OF ENTRY POINT AND EXIT POINT , SIGNAL OF DMAX WILL GIVE VERY GOOD SIGNAL TO LET YOU KNOW WHERE TO ENTRY AND EXIT.  RISK MANAGEMENT IS VERY IMPORTANT IN TRADING FOREX, PLEASE DONT RISK OVER 5% PER TRADE IS FORE MARKET
Gold Scalping Zig Zag Pattern
Harsh Tiwari
Experts
Introducing our state-of-the-art Gold Trading Robot, a revolutionary tool designed to navigate the complexities of the gold market with precision and efficiency. Engineered using advanced algorithms and cutting-edge machine learning techniques, this autonomous software operates tirelessly to capitalize on market fluctuations and deliver optimal trading outcomes. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: The Gold Trading Robot employs sophisticated algorithms to analyze vast amounts of market d
Arbitrage Indicators
Xin You Lin
Indicatori
Arbitrage Indicators is a professional and easy-to-use Forex trading indicator that uses the best trading principles of the latest AI arbitrage models. This indicator provides accurate buy and sell signals. Applies to currency pairs only. It has six different metrics options, MACD, KDJ, RSI, CCI, RVI, DEMARK. It can be freely switched by users, and intuitively shows the direction and reversal signal of the currency pair. When the two lines cross colors, the currency has a high probability of rev
Analytical Trend
Yvan Musatov
Indicatori
The Analytical Trend indicator can track sustained price movement in a specific direction. In this case, the movement itself can be downward, upward or sideways, when the market movement does not have a pronounced direction. The indicator works on the basis of two moving averages and an oscillator. Using the signal search algorithm, the indicator generates signals in the form of arrows. Flexible settings allow you to receive more accurate signals for opening positions. You can quickly understan
RaysFX Supertrend Bar
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX Supertrend Bar RaysFX Supertrend Bar è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4. Utilizza l'indice di canale delle materie prime (CCI) per generare segnali di trading. L'indicatore mostra dei puntini in una finestra separata sotto il grafico principale per indicare i segnali di trading. Caratteristiche principali: Calcola il CCI per diversi periodi temporali. Visualizza puntini per indicare i segnali di trading. Permette all'utente di modificare i periodi temporali e la distanza tra
SupplyDemandZoneLines
Ning Liu
Indicatori
Indicatori chiave dei prezzi della zona di domanda e offerta sfondo Il sistema ricerca automaticamente le aree di domanda e offerta nella linea K e traccia in tempo reale le linee di prezzo chiave. I trader possono operare in base alle linee di negoziazione dei prezzi. Caratteristiche principali Il sistema ricerca automaticamente le aree di domanda e offerta nella linea K. Il sistema traccerà anche linee di prezzo chiave in tempo reale, e i trader potranno operare in base a tali linee di prezzo
Ichimoku Trade Alarm
Miroslaw Stachowiak
Indicatori
The most effective signals generated by Ichimoku strategies. Ichimoku Trade Alarm is a supplement for Ichimoku Trade Panel and it shows the signals that Expert Advisor reacts to. Visualization of signals:  Price / Kijun sen cross - the candle body must be between Min_Candlestick_Body and Max_Candlestick_Body. The candle must close above / below Kijun sen, minimum in 1/3 of its body. Open candle must be located above / below Kijun sen. Chinkou span must be under the price of 26 periods in advanc
Big and small waves
Qiuyang Zheng
Indicatori
Questo è un eccellente sistema di indicatori tecnici, che analizza le tendenze periodiche di trading al rialzo o al ribasso da aspetti piccoli, medi e grandi. Periodo1 nei parametri è un periodo di tempo breve, Periodo2 è un periodo di tempo medio e Periodo3 è un periodo di tempo ampio; small_symbol è l'identificatore del segnale n. 1, middle_symbol è l'identificatore del segnale n. 2 e big_symbol è l'identificatore del segnale n. 3; alert è l'interruttore del pulsante di avviso, Mail è l'inte
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
GGP Wave Trend Oscillator MT4
Mohammadmahmood Pirayeh
Indicatori
The GGP Wave Trend Oscillator MT4   Indicator is a volatility and momentum tool designed to help traders optimize their trading performance and providing traders find the most accurate market reversals. This indicator is MT4 conversion of the Indicator: WaveTrend Oscillator [WT] by “ LazyBear “ in Trading View website and some alert methods are added to provide real-time alerts when a trading signal is generated, in order to allow traders to act quickly and efficiently. When the oscillator is ab
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
FW 2WPR MTF
Sergey Zhukov
Indicatori
Indicator based trading according to the price analysis of bars, the most popular among traders. The indicators calculated based on larger periods are used for identification of a stable trend on the market, and the ones calculated based on smaller periods are used for entering the market after a correction. The oscillators with overbought and oversold levels have a special place in indicator-based trading. The values of such indicators are subjected to wave structure - the higher waves (chart t
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicatori
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicatori
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT5 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi di accesso       ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi di accesso       a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e crescita professionale. Assistenza 24 ore
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
PTS Precision Index Oscillator V2
PrecisionTradingSystems
5 (1)
Indicatori
L'Oscillatore dell'Indice di Precisione (Pi-Osc) di Roger Medcalf di Precision Trading Systems La Versione 2 è stata attentamente rielaborata per essere estremamente veloce nel caricarsi sul tuo grafico e sono state apportate alcune altre migliorie tecniche per migliorare l'esperienza. Il Pi-Osc è stato creato per fornire segnali di sincronizzazione del trading accurati progettati per individuare punti di esaurimento estremi, i punti ai quali i mercati vengono costretti a recarsi solo per eli
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (1)
Indicatori
Segnale GoldRush Trend Arrow L'indicatore GoldRush Trend Arrow Signal fornisce un'analisi precisa e in tempo reale dei trend, pensata appositamente per gli scalper ad alta velocità e a breve termine nel mercato XAU/USD. Progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto, questo strumento mostra frecce direzionali che indicano chiari punti di ingresso, consentendo agli scalper di navigare con sicurezza nelle condizioni di mercato volatili. L'indicatore è composto da frecce di avviso PRIMA
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicatori
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicatori
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicatori
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Scientific trade
Aleksey Ivanov
5 (1)
Indicatori
An extremely convenient indicator that truly makes the process of making money on the exchange easy. It is based on the scientifically rigorous theory of the market developed by the author, the beginning of which is presented here .                The full algorithm of this indicator operation is presented in the article .               The indicator calculates the most probable price movement trajectory and displays it on the chart. Based on the predicted price movement trajectory
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicatori
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
High Degree Swing angles MT4
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Core Principles Swing Angle Measurement   Swing angles are calculated by measuring the degree of price movement between swing highs and lows over time. Steeper angles (typically 45+ degrees) indicate stronger momentum and potentially more profitable trading opportunities. Traders use various timeframes to identify these patterns, from intraday charts to weekly swings. Momentum Confirmation   High degree swing angles often coincide with strong momentum indicators like RSI breakouts, volume spikes
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Indicatori
L'indicatore MT4 "Binary Smart Eye" è progettato per fornire segnali di trading sia per opzioni binarie che per mercati forex, operando su un'ampia gamma di timeframe da M1 a W1. Impiega una strategia proprietaria che combina livelli di trend, una media mobile intelligente e periodi di trading ottimizzati per identificare potenziali punti di ingresso. Ecco una ripartizione delle sue caratteristiche principali: Analisi multi-timeframe: La versatilità dell'indicatore consente ai trader di utilizza
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicatori
ENIGMERA: Il cuore del mercato Importante: La demo di MQL5.com funziona nel Strategy Tester e potrebbe non riflettere completamente le funzionalità di Enigmera. Consulta la descrizione, gli screenshot e il video per maggiori dettagli. Non esitare a inviarmi un messaggio se hai domande! Il codice dell'indicatore è stato completamente riscritto. La versione 3.0 aggiunge nuove funzionalità e corregge i bug accumulati dall'inizio dell'indicatore. Introduzione Questo indicatore e sistema di trading
MTF Non Repaint Arrow Five Moving Average RTD
Anon Candra N
Indicatori
[V 1.00] MTF NRPA 5 Moving Average RTD è stato rilasciato! Dashboard in tempo reale con freccia non riverniciata. Se stai cercando il miglior indicatore di media mobile, allora sei sulla pagina giusta. Generalmente le persone installeranno due medie mobili perché l'intersezione delle due medie mobili (il crossover) determinerà la direzione della prossima tendenza dei prezzi. Se la media mobile veloce si interseca con la media mobile lenta e veloce > lenta, allora il trend è al rialzo. Al cont
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicatori
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Indicatori
Linear Trend Predictor : indicatore di tendenza che combina punti di ingresso e linee di supporto direzionale. Funziona secondo il principio di rottura del canale dei prezzi alto/basso. L'algoritmo dell'indicatore filtra il rumore di mercato, tiene conto della volatilità e delle dinamiche di mercato. Capacità dell'indicatore Utilizzando metodi di smoothing, mostra l'andamento del mercato e i punti di ingresso per l'apertura di ordini di ACQUISTO o VENDITA. Adatto per determinare i movimenti d
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicatori
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicatori
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the Metatrader 5 Version M
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
Ultimate Arrow Indicator - Il Tuo Strumento per il Successo nel Trading! Sei stanco di strumenti che promettono tanto ma offrono poco? Il nostro Ultimate Arrow Indicator per MT4 è la soluzione definitiva che porta il tuo trading a un livello superiore. Questo indicatore è stato progettato con precisione chirurgica per offrirti segnali chiari, affidabili e senza compromessi. Ecco perché Ultimate Arrow Indicator è la scelta ideale per trader esperti e principianti: Prestazioni Straordinarie - Ris
Predictive Levels
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Market predictive price levels are key technical analysis tools is my finest invention through mathematics to predict automatically next price is where to reach after break any levels. A unique name quality it automatically calculate price range its my own invention according price value to predict what's is next price came than after it not fixed levels like Fibonacci or pivots Its Naveen's Predictive Levels .used to forecast where an asset's price might find support (stop falling) or resistanc
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Trend Harmony MTF Trend and Phase Visualizer MT4
Andras Salamon
Indicatori
TREND HARMONY MT4 –  Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader4 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe Trend Indicator – your ultimate MT4 trend visualization indicator. Are you tired of missing trading opportunities or consistently e
Beast Super Signal
Dustin Vlok
4.73 (89)
Indicatori
Alla ricerca di un potente indicatore di trading forex che possa aiutarti a identificare facilmente opportunità di trading redditizie? Non guardare oltre il Super Segnale Bestia. Questo indicatore basato sulle tendenze di facile utilizzo monitora continuamente le condizioni del mercato, cercando nuove tendenze in via di sviluppo o saltando su quelle esistenti. Il Beast Super Signal fornisce un segnale di acquisto o di vendita quando tutte le strategie interne sono allineate e sono al 100% in con
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indicatori
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal offre un approccio totalmente innovativo. È ideale per chi desidera valutare in anticipo come funziona il segnale con un TP-SL specifico e in quali COPPIE/TF dà le migliori prestazioni. La strategia Hit Rate Top Bottom Signal è uno strumento fondamentale per ogni tipo di trader e di trading poiché non solo emette segnali precisi senza repaint , indicando chiaramente quando operare e in quale direzione, ma tiene anch
Opening Range Breakout with targets
AK Capital Markets Limited
Indicatori
Offer 249 down from 350 for the next 3 copies. then back to 350 $ Are you tired of using outdated indicators that leave you guessing where to set your profit targets? Look no further than the AK CAP Opening Range Breakout Indicator. This powerful tool is backed by a US patent and has already helped countless traders pass funded challenges like FTMO. We use it daily on our prop traders and internal funds, and now it's available to you as well. The calculation behind the indicator is incredibly a
Altri dall’autore
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indicatori
La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Costruito su nuovi algoritmi sott
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicatori
La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità di scalping? Manuale d'uso:  
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26% La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (488)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Advanced Accumulated Currency Volume
Bernhard Schweigert
4.54 (48)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie insieme a una nuova formula. L'indicatore avanzato del volume cumulativo delle valute è specializzato per le principali 28 coppie Forex e funziona su tutti i time frame. Si tratta di una nuova formula che su un singolo grafico estrae tutto il volume delle valute (C-Volume) di A
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26%!! Questo indicatore è una super combinazione di entrambi i nostri indicatori principali ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  ). Mostra i valori di forza della valuta per unità di TICK e segnali di allerta per 28 coppie Forex. È possibile utilizzare 11 diverse unità di Tick. Si tratta di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30 secondi. La barra dell'unità di tick nella finestra secondaria verrà mostrata e spostata a sinistra quand
My Trades in Pips
Bernhard Schweigert
4.83 (18)
Utilità
Uno strumento di trading da non perdere. L'indicatore visualizza tutte le operazioni/deal nel grafico con il simbolo a cui è collegato. Stampa il numero di pip in profitto o in perdita. A scelta, stampa una linea verticale attraverso le sottofinestre per una migliore analisi. Consultate anche la versione PRO qui: My Trade History PRO https://www.mql5.com/en/market/product/50206 Inoltre, aggiunge le informazioni sul risultato totale delle operazioni nella valuta di deposito e sul totale dei pi
FREE
My Trade History PRO
Bernhard Schweigert
5 (3)
Utilità
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%!! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Rivedere le proprie operazioni è il primo passo per diventare un trader di successo. I trader di successo hanno l'abitudine di rivedere regolarmente le proprie performance di trading. Questo strumento vi aiuterà a farlo. Il processo di revisione sarà più efficace con questo strumento per tracciare il vostro trading. Analizzate le vostre operazioni manuali o quelle del vostro EA. Utilizzate le 3 vis
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilità
Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance their precision and efficiency. Test It
Filtro:
m7m7 mo
78
m7m7 mo 2025.08.06 16:42 
 

The most powerful indicator that gives you insight into seizing opportunities and enjoying profits. Thank you, Bernhard.

Koji
388
Koji 2025.03.21 02:01 
 

Outstanding Product – Reliable and Effective!

Oitan
176
Oitan 2024.12.16 15:01 
 

Excellent !!

Gusse8460
101
Gusse8460 2024.12.16 07:05 
 

"Hallo, ich habe mich für den Dynamic Forex28 Navigator entschieden, da ich während meines Studiums die jahrelange Entwicklung und ständige Optimierung von Bernhards Indikatoren mitverfolgen konnte. Die vielen positiven Rückmeldungen und das Fehlen einer vergleichbaren Alternative zu diesem Konzept und Preis am Markt haben mich letztendlich zum Kauf überzeugt." Gerne gebe ich Ihnen später meine Erfahrungen weiter.

Tony Born
371
Tony Born 2024.10.26 04:12 
 

I’m thoroughly impressed by Bernhard and his indicators; it’s evident that he has dedicated a significant amount of time and expertise to their creation. His trading approach is refreshingly simple yet remarkably effective. Benhards indicators offer that vital advantage that every trader aims for! This review is more than warranted. He has been exceptionally supportive, and always quick to respond and assist, especially post-purchase. Highly recommended.

bollie15
34
bollie15 2024.10.04 13:09 
 

I like this seller his indicators and I instantly see the thousands of hours of experience he has and has put into creating these indicators. I must also add to the fact that this strategy he uses in trading is super simple, something I never tought of, but once you apply it in practice with this indicator it just works. It provides an edge and that is what we need as traders, EDGE! So this review is well deserved. He helped me out a lot with anything I needed and still does, even after the sale is done. I will never trade another strategy!

Bernhard Schweigert
85225
Risposta dello sviluppatore Bernhard Schweigert 2024.10.04 13:52
Thank you so much for the excellent review, my friend! 🌟
Your kind words mean a lot, and I truly appreciate you taking the time to share your experience. If you ever need anything or have any questions, don't hesitate to reach out. Wishing you continued success and many green pips ahead! 💹😊
Rispondi alla recensione