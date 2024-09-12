Dynamic Forex28 Navigator
- Indicatori
- Bernhard Schweigert
- Versione: 1.8
- Aggiornato: 22 ottobre 2025
- Attivazioni: 5
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione.
Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno:
- Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) +
- Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) +
- CS28 Combo Signals (Bonus).
Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844
Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
- Tutto ciò che hai amato degli originali, ora migliorato con nuove funzionalità e maggiore precisione.
Caratteristiche principali:
- Formula proprietaria di forza della valuta. Linee di forza fluide e precise in tutti i time frame.
- Ideale per identificare tendenze e voci precise.
Livelli di Fibonacci di mercato dinamici (Market Fib).
- Funzione unica esclusiva di questo indicatore.
- Fibonacci applicato alla forza della valuta, non ai grafici dei prezzi.
- Si adatta all'attività di mercato in tempo reale per zone di inversione precise.
Momentum di mercato in tempo reale.
- La nona linea mostra se il mercato è attivo o passivo.
- Indispensabile per il timing delle negoziazioni.
Avvisi e display completi.
- Momentum ACQUISTA e VENDITA più forte per ogni valuta.
- Momentum doppio Acquista e Vendi per 28 coppie.
- Avvisi di ipercomprato/ipervenduto Intervallo esterno e STOP.
- Avvisi di inversione e pullback.
- Notifiche di pattern di livelli incrociati speciali.
Prestazioni ottimizzate.
- Richieste dati ridotte per feed broker più rapidi.
- Grafici di supporto automatizzati per una maggiore affidabilità.
Interfaccia intuitiva.
- Pulsanti di cambio grafico rapido.
- Layout intuitivo con segnali e informazioni chiari.
Per chi è:
- Adatto a tutti i trader, dai principianti agli esperti.
- Ideale per coloro che cercano di sfruttare la forza della valuta nella propria strategia di trading.
Inizia:
Migliora il tuo trading con Dynamic Forex28 Navigator. Ottieni le informazioni e gli strumenti di cui hai bisogno per rimanere al passo con il mercato Forex.
Manuale utente: clicca qui https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844
Dynamic Forex28 Navigator Nuova panoramica del display.
- Trigger di modifica del momentum 23. Descrizione: indica che l'attuale valore di input del momentum è impostato su 23, il che attiva la freccia del momentum ACQUISTA e VENDI quando vengono soddisfatte le condizioni specificate.
- ACQUISTA Momentum. Descrizione: mostra la valuta con il momentum al rialzo più forte (ad esempio, NZD 27 BUY Momentum), mostrando il valore in verde.
- SELL Momentum. Descrizione: mostra la valuta con il più forte momentum al ribasso (ad esempio, USD -29 SELL Momentum), mostrando il valore in rosso.
- Attività di mercato. Descrizione: fornisce condizioni di mercato in tempo reale e complete con cinque possibili stati, inclusi avvisi come "Mercato volatile!!" per periodi di elevata volatilità.
- Absolute Currency Momentum. Descrizione: evidenzia la valuta con il maggior BUY & SELL Momentum, sia il più forte che il più debole, offrendo ai trader una rapida panoramica dei movimenti di mercato significativi.
- Segnali Dual Momentum su barra chiusa BUY/SELL (con avviso). Descrizione: elenca più segnali che soddisfano le condizioni specificate, indicando Dual Momentum. Ogni segnale include la coppia di valute, l'azione (acquisto/vendita) e la conferma delle condizioni soddisfatte ("Livelli incrociati" e "Intervallo esterno"), in cui le valute hanno incrociato o raggiunto gli intervalli esterni. Cliccando su un segnale si apre il grafico corrispondente.
Fai trading alla chiusura del bar, non ridipingi mai!
Parametri di input chiave per Dynamic Forex28 Navigator.
Impostazioni BUY & SELL Momentum.
- Trigger BUY SELL Momentum su pendenza Fib (18-26). Imposta il livello di Fibonacci del mercato BUY & SELL Momentum (pendenza 23) per indicare lo slancio.
- Disegna la freccia BUY & SELL Momentum (sottofinestra). Visualizza le frecce nella sottofinestra del grafico per indicare lo slancio BUY & SELL valuta forte.
Impostazioni di avviso Dual Momentum.
- Disegna la freccia per Dual Momentum (finestra principale). Visualizza le frecce per tutti i segnali Dual Momentum rilevati (slancio forte per valute di base e di quotazione).
- Disegna la linea a V su Dual Momentum. Disegna linee verticali sui segnali Dual Momentum confermati con filtri.
- Avviso Dual Momentum.
Impostazioni del filtro Dual Momentum.
- Mostra informazioni sulla gamma esterna. Visualizza le informazioni sulla gamma esterna nel grafico per una migliore analisi. Livello massimo intervallo esterno esterno (100-161). Imposta il livello massimo intervallo esterno esterno per le zone di ipervenduto/ipercomprato.
- Mostra informazioni sui livelli incrociati CS. Visualizza i livelli incrociati insieme alle informazioni sull'intervallo esterno.
Impostazioni avviso CS.
- Trigger intervallo esterno avviso HIT. Avvisa quando la forza della valuta raggiunge i livelli di Fibonacci del mercato dell'intervallo esterno.
- Trigger intervallo esterno avviso HOOK. Invia avvisi per pullback/inversione quando la forza della valuta scende dall'intervallo esterno.
Impostazioni inversione o uscita.
- Livello esterno avviso HIT. Avvisa quando viene raggiunto Fib intervallo esterno.
- Livello esterno avviso HOOK (inversione). Avvisa inversione HOOK per potenziali inversioni.
- Livello di trigger Fib esterno HOOK (161-262). Livello Fib per sopra.
- Momentum doppio minimo Hook (20-48).
- Disegna freccia HOOK di inversione (pollice). Disegna lo stop di Fibonacci esterno. Indica i livelli di stop di Fibonacci del mercato esterno sul grafico.
- Valore dello stop di Fibonacci esterno (100-261). Fibonacci minimo per quanto sopra.
Impostazioni di avviso CS CROSS.
- Attiva le funzioni dei livelli incrociati di valute. Abilita i segnali dei livelli incrociati di valute per i segnali di mercato chiave.
- Pendenza di Fibonacci incrociata (20-46). Momentum duale minimo.
- Avviso dei livelli incrociati di valute. Avvisi per gli eventi dei livelli incrociati di valute quando abilitato.
Impostazioni di avviso generali.
- Abilita avvisi popup. Attiva gli avvisi popup per gli eventi di mercato chiave.
- Invia avvisi e-mail. Invia avvisi e-mail per i segnali di forza della valuta.
- Invia notifiche push. Invia notifiche push al tuo telefono per gli avvisi.
Altre impostazioni.
- Apri grafico rapido in una nuova finestra. Consente di cambiare rapidamente grafico cliccando su due nomi di valuta o sui pulsanti di avviso, aprendo la nuova coppia in una finestra separata.
- Apri grafici di supporto. Apre i grafici di supporto per mantenere i feed del broker aggiornati e affidabili.
- Escludi coppie dagli avvisi. Specifica le coppie da escludere dagli avvisi utilizzando un elenco separato da virgole.
- Utilizza PIN per gli esperti (EA). Invia un PIN agli Expert Advisor per prestazioni migliorate.
Suggerimenti:
- Utilizza il mio modello. Inviami un messaggio per richiedere il pacchetto iniziale!
- Utilizza "apri grafico in una nuova finestra" se non vuoi interrompere l'indicatore.
- Rimani all'interno del trend (Momentum) del time frame più alto.
- Cerca la valuta Dual Momentum come impostazione di trading.
- SPECIALE: per aggiornare la cronologia del grafico MT4 verranno aperti 7 grafici di supporto (vedi manuale)! Questa funzione può essere disattivata.
- Controlla le mie notizie e i miei blog sul profilo per il sistema di trading e gli esempi di trading.
Ti aiuterò sempre se hai domande.
Ti auguro molti pip verdi in futuro.
Cordiali saluti, Bernhard
