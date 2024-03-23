Atomic Analyst

Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico.
L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il potenziale di trading. Utilizzando più strati di indicatori complessi, l'Analista Atomico esamina il grafico e converte calcoli matematici complessi in segnali e colori semplici che qualsiasi trader principiante può comprendere e utilizzare per prendere decisioni di trading coerenti.
L'"Analista Atomico" è una soluzione di trading completa su misura per trader nuovi ed esperti. Combina indicatori premium e funzionalità di alto livello in una strategia di trading, rendendola una scelta versatile per tutti i tipi di trader.
Strategia di trading intraday e di scalping: progettata per il day trading veloce e preciso e le operazioni a breve termine.
Strategia di trading giornaliera e swing: può essere utilizzata come strumento affidabile per i day trader e i trader swing che mirano ai grandi movimenti dei prezzi.
Multi-valute e mercati: funziona su diversi strumenti e mercati con una precisione affidabile.
Multi-timeframe: può essere utilizzato su più timeframe con buone prestazioni.
Stabilità: tutti gli indicatori non repaint, non ridisegnano e non presentano ritardi, garantendo segnali affidabili.
Chiarezza del segnale: offre segnali a freccia per punti di ingresso e uscita chiari.
Allarmi in tempo reale: tiene informati i trader con allarmi di ingresso, stop loss e take profit.
Multi-livelli di take profit: fornisce fino a 8 livelli di take profit utilizzando Fibonacci.
Analisi approfondita: fornisce analisi del trend su timeframe più elevati e monitoraggio delle operazioni live.
Codifica dei colori adattativa: utilizza la codifica dei colori delle candele per riflettere la forza e il momentum del prezzo.
Interfaccia moderna e amichevole e pannello: offre tutte le metriche di base e avanzate che i trader professionisti utilizzano quotidianamente.
Caratteristiche:
- Indicatori non repaint, non ridisegnano e non presentano ritardi
- Attivazioni massime
- MTF Trend Scanner
- Interfaccia utente grafica moderna e amichevole
- Multipli indicatori in uno
- Strategia di trading intraday, giornaliera e swing
- Pronto per le società di trading
- Punti di ingresso e uscita e frecce
- Allarmi via telefono e email
- Analisi MTF
- Calcolo del trend percentuale su tutti i timeframe
- Stop loss
- Multipli take profit
- Trailing stop
- Operazioni di vendita e acquisto
- Visualizzazione percentuale di potenziale vincita con numero totale di operazioni
- Sessione di trading live
- Calcolo dei profitti giornalieri, settimanali e totali live
- Calcolo della commissione giornaliera live
- Visualizzazione prezzo offerta e domanda
- Visualizzazione spread live
- Timer candela, ora locale e ora server
- Stato terminale connesso/disconnesso
- Visualizzazione valuta dell'account
- Utilizzare il pannello per cambiare i timeframe
Raccomandazioni:
- Valute e coppie: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
- Timeframe: H1.
- Tipi di account: qualsiasi account ECN, account a spread basso.
Atomic Analyst is very good, I recommend it, it has controlled risk management 5 stars