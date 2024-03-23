Atomic Analyst

Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico.

L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il potenziale di trading. Utilizzando più strati di indicatori complessi, l'Analista Atomico esamina il grafico e converte calcoli matematici complessi in segnali e colori semplici che qualsiasi trader principiante può comprendere e utilizzare per prendere decisioni di trading coerenti.





L'"Analista Atomico" è una soluzione di trading completa su misura per trader nuovi ed esperti. Combina indicatori premium e funzionalità di alto livello in una strategia di trading, rendendola una scelta versatile per tutti i tipi di trader.





Strategia di trading intraday e di scalping: progettata per il day trading veloce e preciso e le operazioni a breve termine.

Strategia di trading giornaliera e swing: può essere utilizzata come strumento affidabile per i day trader e i trader swing che mirano ai grandi movimenti dei prezzi.

Multi-valute e mercati: funziona su diversi strumenti e mercati con una precisione affidabile.

Multi-timeframe: può essere utilizzato su più timeframe con buone prestazioni.

Stabilità: tutti gli indicatori non repaint, non ridisegnano e non presentano ritardi, garantendo segnali affidabili.

Chiarezza del segnale: offre segnali a freccia per punti di ingresso e uscita chiari.

Allarmi in tempo reale: tiene informati i trader con allarmi di ingresso, stop loss e take profit.

Multi-livelli di take profit: fornisce fino a 8 livelli di take profit utilizzando Fibonacci.

Analisi approfondita: fornisce analisi del trend su timeframe più elevati e monitoraggio delle operazioni live.

Codifica dei colori adattativa: utilizza la codifica dei colori delle candele per riflettere la forza e il momentum del prezzo.

Interfaccia moderna e amichevole e pannello: offre tutte le metriche di base e avanzate che i trader professionisti utilizzano quotidianamente.





Caratteristiche:





Indicatori non repaint, non ridisegnano e non presentano ritardi

Attivazioni massime

MTF Trend Scanner

Interfaccia utente grafica moderna e amichevole

Multipli indicatori in uno

Strategia di trading intraday, giornaliera e swing

Pronto per le società di trading

Punti di ingresso e uscita e frecce

Allarmi via telefono e email

Analisi MTF

Calcolo del trend percentuale su tutti i timeframe

Stop loss

Multipli take profit

Trailing stop

Operazioni di vendita e acquisto

Visualizzazione percentuale di potenziale vincita con numero totale di operazioni

Sessione di trading live

Calcolo dei profitti giornalieri, settimanali e totali live

Calcolo della commissione giornaliera live

Visualizzazione prezzo offerta e domanda

Visualizzazione spread live

Timer candela, ora locale e ora server

Stato terminale connesso/disconnesso

Visualizzazione valuta dell'account

Utilizzare il pannello per cambiare i timeframe





Raccomandazioni:





Valute e coppie: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...

Timeframe: H1.

Tipi di account: qualsiasi account ECN, account a spread basso.



