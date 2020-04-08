Cyclic Impulse
- Indicatori
- Vitalyi Belyh
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Un indicatore tecnico che struttura i grafici e identifica i movimenti ciclici dei prezzi.
Può funzionare su qualsiasi grafico.
Diversi tipi di notifiche.
Ci sono altre frecce sul grafico stesso.
Senza ridisegnare la storia, lavora sulla chiusura della candela.
TF consigliati da M5 in su.
Parametri facili da usare e configurare.
Se si utilizzano 2 indicatori con parametri diversi, è possibile utilizzarli senza altri indicatori.
Ha 2 parametri di input
Ciclicità e durata del segnale
Questi 2 parametri riguardano l'elaborazione della struttura del grafico.
- Cyclicity regola la frequenza con cui cambiano i cicli di inversione, appianandoli.
- Signal duration a numeri minimi Rileva impulsi nel movimento dei prezzi, a movimenti di tendenza a lungo termine massimi.