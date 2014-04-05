Game Changer Indicator

Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un professionista o un principiante in cerca di un vantaggio, questo strumento ti consente di fare trading con sicurezza, disciplina e una chiara comprensione delle dinamiche di tendenza sottostanti.

Contattatemi subito dopo l'acquisto per ottenere un bonus personale. Potete ottenere una copia gratuita dei nostri indicatori Strong Support e Trend Scanner, scrivetemi un messaggio privato.
Si prega di notare che non vendo i miei EA o set speciali su Telegram, sono disponibili solo su Mql5 e i file dei miei set sono disponibili solo sul mio blog, qui. Fate attenzione ai truffatori e non acquistate set da nessun altro.

IMPOSTAZIONI

  • Abilita avviso sui cambiamenti di tendenza - Vero/Falso - mostra avvisi sul grafico in caso di cambiamenti di tendenza
  • Invia notifica push - Vero/Falso - abilita le notifiche push degli avvisi al telefono
  • Invia notifiche e-mail - Vero/Falso - invia notifiche e-mail dei cambiamenti di tendenza all'indirizzo e-mail
