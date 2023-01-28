GOLD Impulse with Alert

Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo!
Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta in accelerazione (impulso o velocità) di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc.
Costruito su nuovi algoritmi sottostanti, rende ancora più facile l'identificazione e la conferma di potenziali operazioni. Questo perché mostra graficamente se la forza o la debolezza di una valuta sta accelerando o meno e misura la velocità di tale accelerazione - pensatela come il tachimetro della vostra auto. Quando si accelera, ovviamente, le cose accadono più velocemente, e questo vale anche per il mercato Forex: se si accoppiano valute che stanno accelerando in direzioni opposte, si identifica un'operazione potenzialmente redditizia.
Il livello dinamico Market Fibonacci 28 viene utilizzato come trigger di allarme e si adatta all'attività del mercato. Se l'impulso colpisce la linea di trigger gialla, riceverete un avviso. A quel punto, come trader, saprete cosa fare. La coppia e la direzione sono già indicate. Basta cliccare sul pulsante di allerta per passare alla coppia o per aprire un nuovo grafico per un'ulteriore analisi. Il livello di allerta può essere modificato.
Le linee verticali e le frecce per il momentum delle valute guideranno il vostro trading!
Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente, perché abbiamo incorporato una serie di funzioni proprietarie e una nuova formula. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping?
Cogliete in anticipo l'innesco di un nuovo trend! Questa accelerazione e decelerazione può essere utilizzata sia dagli swing trader che dagli scalper. Per gli swing trader indica quando si è innescata una nuova tendenza, mentre per gli scalper indica quali coppie si muoveranno. Grazie ai nostri clienti e alla nostra esperienza, sappiamo che i due indicatori lavorano così bene insieme che è davvero un caso di 1+1= 3!
=== Impostazioni EXOTIC
- fissare il nome della coppia EXOTIC (vuoto per XAUUSD e rilevamento automatico) (inserire il nome della coppia esotica da fissare)
- auto-get EXOTIC pair name from chart (rilevare automaticamente il nome della coppia esotica dal grafico)
- invertire manualmente la linea EXOTIC (l'oro è invertito) (la maggior parte dei prodotti deve essere invertita perché il prezzo è in USD)
- autodetect EXOTIC to reverse line (automatizza la funzione precedente. Se l'USD viene trovato come valuta di base, come USDMXN, USDSEK, la linea non verrà invertita.
- suffisso per le coppie di valute (se EURUSD è chiamato come EURUSDm, inserire m)
=== Impostazioni dell'indicatore
- Sensibilità agli impulsi - Lenta/media/veloce.
- Disegna linea V toro e orso - Sentimento di forza della valuta.
- mostra le barre di ritorno
=== Impostazioni degli avvisi
- Allarme sulla candela in tempo reale o chiusa.
- CS-Impulse Trigger al Fib del mercato (più alto=più forte).
- Disegna la freccia per l'allarme Impulso.
=== Impostazioni generali degli avvisi
Avvisi popup - avvisi popup MetaTrader 4. Indica la valuta più forte o più debole, il valore, la possibile coppia commerciale.
Invia avvisi via e-mail e avvisi push al telefono.
=== Impostazioni del colore
Sapete come usarlo. Il colore dell'euro è bianco, da cambiare se si utilizza uno sfondo bianco per il grafico.
Suggerimenti
- Utilizzate il mio modello.
- Il valore di attivazione dell'allarme può essere modificato in qualsiasi livello di Fibonacci del mercato nelle impostazioni. Può essere un numero qualsiasi. Il valore predefinito è 28. La linea gialla mostra il livello sul grafico.
- Quindi vengono visualizzati i numeri del valore di Impulso più alto e più basso.
- Seguono le valute che hanno raggiunto il valore di attivazione (se presente).
- Verrà quindi visualizzato un pulsante con una coppia suggerita. Facendo clic su di esso, si cambierà la coppia sul grafico.
- Studiare il sistema di trading completo.
Dopo aver ricevuto gli indicatori, richiedete l'e-mail dello STARTER-PACK (manuale) con ulteriori informazioni, link, modelli e altro. Voglio essere sicuro del tuo successo!
Raggiungi i tuoi obiettivi e diventa un trader migliore.
Ti aiuterò sempre se hai qualche domanda.
Interesting product concept, I recommend it.