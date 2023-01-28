GOLD Impulse with Alert









Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo!





Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta in accelerazione (impulso o velocità) di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc.





Costruito su nuovi algoritmi sottostanti, rende ancora più facile l'identificazione e la conferma di potenziali operazioni. Questo perché mostra graficamente se la forza o la debolezza di una valuta sta accelerando o meno e misura la velocità di tale accelerazione - pensatela come il tachimetro della vostra auto. Quando si accelera, ovviamente, le cose accadono più velocemente, e questo vale anche per il mercato Forex: se si accoppiano valute che stanno accelerando in direzioni opposte, si identifica un'operazione potenzialmente redditizia.





Il livello dinamico Market Fibonacci 28 viene utilizzato come trigger di allarme e si adatta all'attività del mercato. Se l'impulso colpisce la linea di trigger gialla, riceverete un avviso. A quel punto, come trader, saprete cosa fare. La coppia e la direzione sono già indicate. Basta cliccare sul pulsante di allerta per passare alla coppia o per aprire un nuovo grafico per un'ulteriore analisi. Il livello di allerta può essere modificato.





Le linee verticali e le frecce per il momentum delle valute guideranno il vostro trading!









Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente, perché abbiamo incorporato una serie di funzioni proprietarie e una nuova formula. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping?





Cogliete in anticipo l'innesco di un nuovo trend! Questa accelerazione e decelerazione può essere utilizzata sia dagli swing trader che dagli scalper. Per gli swing trader indica quando si è innescata una nuova tendenza, mentre per gli scalper indica quali coppie si muoveranno. Grazie ai nostri clienti e alla nostra esperienza, sappiamo che i due indicatori lavorano così bene insieme che è davvero un caso di 1+1= 3!













Parametri dell'indicatore Vedere l'elenco completo nel Manuale d'uso. https://www.mql5.com/en/blogs/post/751577













=== Impostazioni EXOTIC





fissare il nome della coppia EXOTIC (vuoto per XAUUSD e rilevamento automatico) (inserire il nome della coppia esotica da fissare)

auto-get EXOTIC pair name from chart (rilevare automaticamente il nome della coppia esotica dal grafico)

invertire manualmente la linea EXOTIC (l'oro è invertito) (la maggior parte dei prodotti deve essere invertita perché il prezzo è in USD)

autodetect EXOTIC to reverse line (automatizza la funzione precedente. Se l'USD viene trovato come valuta di base, come USDMXN, USDSEK, la linea non verrà invertita.

suffisso per le coppie di valute (se EURUSD è chiamato come EURUSDm, inserire m)









=== Impostazioni dell'indicatore





Sensibilità agli impulsi - Lenta/media/veloce.

Disegna linea V toro e orso - Sentimento di forza della valuta.

mostra le barre di ritorno









=== Impostazioni degli avvisi





Allarme sulla candela in tempo reale o chiusa.

CS-Impulse Trigger al Fib del mercato (più alto=più forte).

Disegna la freccia per l'allarme Impulso.









=== Impostazioni generali degli avvisi





Avvisi popup - avvisi popup MetaTrader 4. Indica la valuta più forte o più debole, il valore, la possibile coppia commerciale.

Invia avvisi via e-mail e avvisi push al telefono.









=== Impostazioni del colore





Sapete come usarlo. Il colore dell'euro è bianco, da cambiare se si utilizza uno sfondo bianco per il grafico.













Suggerimenti





Utilizzate il mio modello. Il valore di attivazione dell'allarme può essere modificato in qualsiasi livello di Fibonacci del mercato nelle impostazioni. Può essere un numero qualsiasi. Il valore predefinito è 28. La linea gialla mostra il livello sul grafico. Quindi vengono visualizzati i numeri del valore di Impulso più alto e più basso. Seguono le valute che hanno raggiunto il valore di attivazione (se presente). Verrà quindi visualizzato un pulsante con una coppia suggerita. Facendo clic su di esso, si cambierà la coppia sul grafico. Studiare il sistema di trading completo.









Dopo aver ricevuto gli indicatori, richiedete l'e-mail dello STARTER-PACK (manuale) con ulteriori informazioni, link, modelli e altro. Voglio essere sicuro del tuo successo!













Raggiungi i tuoi obiettivi e diventa un trader migliore.





Ti aiuterò sempre se hai qualche domanda.











