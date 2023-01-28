GOLD Impulse with Alert

4.64
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT + Currency Strength Exotics.


Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo!

Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta in accelerazione (impulso o velocità) di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc.

Costruito su nuovi algoritmi sottostanti, rende ancora più facile l'identificazione e la conferma di potenziali operazioni. Questo perché mostra graficamente se la forza o la debolezza di una valuta sta accelerando o meno e misura la velocità di tale accelerazione - pensatela come il tachimetro della vostra auto. Quando si accelera, ovviamente, le cose accadono più velocemente, e questo vale anche per il mercato Forex: se si accoppiano valute che stanno accelerando in direzioni opposte, si identifica un'operazione potenzialmente redditizia.

Il livello dinamico Market Fibonacci 28 viene utilizzato come trigger di allarme e si adatta all'attività del mercato. Se l'impulso colpisce la linea di trigger gialla, riceverete un avviso. A quel punto, come trader, saprete cosa fare. La coppia e la direzione sono già indicate. Basta cliccare sul pulsante di allerta per passare alla coppia o per aprire un nuovo grafico per un'ulteriore analisi. Il livello di allerta può essere modificato.

Le linee verticali e le frecce per il momentum delle valute guideranno il vostro trading!


Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente, perché abbiamo incorporato una serie di funzioni proprietarie e una nuova formula. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping?

Cogliete in anticipo l'innesco di un nuovo trend! Questa accelerazione e decelerazione può essere utilizzata sia dagli swing trader che dagli scalper. Per gli swing trader indica quando si è innescata una nuova tendenza, mentre per gli scalper indica quali coppie si muoveranno. Grazie ai nostri clienti e alla nostra esperienza, sappiamo che i due indicatori lavorano così bene insieme che è davvero un caso di 1+1= 3!



Parametri dell'indicatore Vedere l'elenco completo nel Manuale d'uso. https://www.mql5.com/en/blogs/post/751577



=== Impostazioni EXOTIC

  • fissare il nome della coppia EXOTIC (vuoto per XAUUSD e rilevamento automatico) (inserire il nome della coppia esotica da fissare)
  • auto-get EXOTIC pair name from chart (rilevare automaticamente il nome della coppia esotica dal grafico)
  • invertire manualmente la linea EXOTIC (l'oro è invertito) (la maggior parte dei prodotti deve essere invertita perché il prezzo è in USD)
  • autodetect EXOTIC to reverse line (automatizza la funzione precedente. Se l'USD viene trovato come valuta di base, come USDMXN, USDSEK, la linea non verrà invertita.
  • suffisso per le coppie di valute (se EURUSD è chiamato come EURUSDm, inserire m)


=== Impostazioni dell'indicatore

  • Sensibilità agli impulsi - Lenta/media/veloce.
  • Disegna linea V toro e orso - Sentimento di forza della valuta.
  • mostra le barre di ritorno 


=== Impostazioni degli avvisi

  • Allarme sulla candela in tempo reale o chiusa.
  • CS-Impulse Trigger al Fib del mercato (più alto=più forte).
  • Disegna la freccia per l'allarme Impulso.


=== Impostazioni generali degli avvisi

Avvisi popup - avvisi popup MetaTrader 4. Indica la valuta più forte o più debole, il valore, la possibile coppia commerciale.
Invia avvisi via e-mail e avvisi push al telefono.


=== Impostazioni del colore

Sapete come usarlo. Il colore dell'euro è bianco, da cambiare se si utilizza uno sfondo bianco per il grafico.



Suggerimenti

  1. Utilizzate il mio modello.
  2. Il valore di attivazione dell'allarme può essere modificato in qualsiasi livello di Fibonacci del mercato nelle impostazioni. Può essere un numero qualsiasi. Il valore predefinito è 28. La linea gialla mostra il livello sul grafico.
  3. Quindi vengono visualizzati i numeri del valore di Impulso più alto e più basso.
  4. Seguono le valute che hanno raggiunto il valore di attivazione (se presente).
  5. Verrà quindi visualizzato un pulsante con una coppia suggerita. Facendo clic su di esso, si cambierà la coppia sul grafico. 
  6. Studiare il sistema di trading completo.


Dopo aver ricevuto gli indicatori, richiedete l'e-mail dello STARTER-PACK (manuale) con ulteriori informazioni, link, modelli e altro. Voglio essere sicuro del tuo successo!



Raggiungi i tuoi obiettivi e diventa un trader migliore.

Ti aiuterò sempre se hai qualche domanda.



Tradotto automaticamente! Originale inglese clicca qui https://www.mql5.com/en/market/product/92810
Recensioni 12
DanyLbc747
1223
DanyLbc747 2025.09.11 20:27 
 

Interesting product concept, I recommend it.

Infinity 8
66
Infinity 8 2024.10.28 14:48 
 

An absolute must-have for any trader! This product has far exceeded my expectations. The features are well-designed, offering just the right mix of simplicity and performance. Since I started using it, I've noticed a significant improvement in my trading results. The installation and setup were a breeze, and the performance is outstanding. Huge compliments to the developers – finally a product that truly delivers on its promises! Highly recommended!

Kam Wah Wong
469
Kam Wah Wong 2023.12.13 17:15 
 

I used this indicator for several weeks and it is the great indicator and excellent support, Thanks Bernhard

RenCarTom
247
RenCarTom 2023.12.11 10:30 
 

i bought both this indicator an currency strenght exotic just passed demo ftmo challenge using thouse, highly sattisfied! will use it to pass the real challenge hoping for help from the combo indicator great support extrimly safisfied

Matthew Kotecki
227
Matthew Kotecki 2023.09.06 03:00 
 

support is top notch,all questions or issues answered proptly the most important thing for me is the cs28 combo alerts. i have bought ASD,EXO,and this indicator and that makes a great system

batukbhairava
206
batukbhairava 2023.08.22 10:53 
 

I highly recommend this indicator to both new users and advanced users. By Having an empty slot you can chose symbol of your choice. For E.g. using Gold, Bitcoin, US30 against rest of the currencies and see the correlation.

Antonio Carter
282
Antonio Carter 2023.08.10 14:55 
 

This indicator is a must have for Gold. Combined with the Gold currency strength its a game changer! Im on my way to passing my second funded challenge with these indicators!

a.hanson
226
a.hanson 2023.07.15 10:47 
 

This indicator is a game changer, I have both the Gold Impulse and the Currency Exotic indicators from Bernhard and both of them combined helped me a lot last week during market volatility. The developer is very helpful and his support is extraordinary. I will recommend this indicator and also the developers other indicators if you want to see and capture the quick moves in the market. For me this indicator is 5Star++

Bernhard Schweigert
85002
Risposta dello sviluppatore Bernhard Schweigert 2023.07.15 12:58
We appreciate your feedback on our indicators and are glad to hear that they have made a significant impact on your trading experience. It's rewarding to know that our Gold Impulse and Currency Exotic indicators have provided valuable insights during recent market volatility. We strive to offer exceptional support, and we're delighted to hear that you found our assistance to be extraordinary. Thank you for recommending our indicators and acknowledging their ability to capture quick market moves. Your 5-star rating means a lot to us! 💖 💖
Forex1218
641
Forex1218 2023.05.24 07:18 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Dmitrii Castravet
667
Dmitrii Castravet 2023.05.18 20:49 
 

Dont waste your money. No one developer will sell his profitable indicator.

Bernhard Schweigert
85002
Risposta dello sviluppatore Bernhard Schweigert 2023.05.22 13:27
I'm sorry to hear that you've had difficulties with the indicator. However, please note that you did not request the starter email or package, which includes a comprehensive guide on how to use the product effectively and understand our trading strategy. We would be happy to provide you with this information and any further assistance to help you better understand the product.
Sudheer Kumar Ramagiri
176
Sudheer Kumar Ramagiri 2023.05.03 08:08 
 

Good one. No need to go for any other product

Oleg Moiseyenko
162
Oleg Moiseyenko 2023.03.30 01:55 
 

There is nothing to say, with the exception of one, it deserves only positive grades. Three in conjunction for trading, and adviser, trade in futures and gold. Support and indicators deserve 5 stars

