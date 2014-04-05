CCI with Dynamic OSB zones MT5 r

Indicatore Crypto_Forex "CCI con zone di ipervenduto/ipercomprato dinamiche" per MT5, senza ridisegno.

- Il Commodity Channel Index (CCI) è eccellente per il trading di momentum nella direzione del trend.
- È ottimo per prendere posizioni di vendita dalla zona di ipercomprato dinamica e posizioni di acquisto dalla zona di ipervenduto dinamica nella direzione del trend principale.
- Questo indicatore è eccellente anche da combinare con posizioni di price action.
- Zona di ipercomprato dinamica - sopra la linea gialla.
- Zona di ipervenduto dinamica - sotto la linea blu.
- L'oscillatore CCI misura la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo medio storico.
- Con avvisi su PC e dispositivi mobili.

Clicca qui per vedere robot e indicatori di trading di alta qualità!
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.

Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicatori
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicatori
Super Signal – Skyblade Edition Sistema professionale di segnali di tendenza senza repaint / senza ritardo con tasso di vincita eccezionale | Per MT4 / MT5 Funziona meglio su timeframe più bassi, come 1 minuto, 5 minuti e 15 minuti. Caratteristiche principali: Super Signal – Skyblade Edition è un sistema intelligente di segnali progettato specificamente per il trading di tendenza. Utilizza una logica di filtraggio multilivello per identificare esclusivamente i movimenti direzionali forti, supp
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicatori
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicatori
Ottieni l’indicatore AUX GRATUITO e il supporto EA Download diretto — Clicca qui [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment è uno strumento MT5 specializzato per trader che applicano la Teoria delle Onde di Elliott nel contesto delle tecniche di Trading Chaos. Identifica divergenze nascoste e regolari nell’azione dei prezzi, sincronizzate con l’ambiente di mercato caotico descritto da Bill Williams. Caratteristiche principali Divergenza allineata alle Onde di Elliott: rilev
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicatori
Smart Stop Indicator – Precisione intelligente dello stop-loss direttamente sul grafico Panoramica Smart Stop Indicator è la soluzione ideale per i trader che desiderano posizionare il loro stop-loss in modo chiaro e metodico, senza dover indovinare o affidarsi all’intuizione. Questo strumento combina la logica classica del price action (massimi e minimi strutturali) con un moderno riconoscimento dei breakout per identificare il prossimo livello di stop realmente logico. In trend, in range o i
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicatori
MetaForecast predice e visualizza il futuro di qualsiasi mercato basandosi sull'armonia dei dati dei prezzi. Sebbene il mercato non sia sempre prevedibile, se esiste un modello nei prezzi, MetaForecast può prevedere il futuro con la massima precisione possibile. Rispetto ad altri prodotti simili, MetaForecast può generare risultati più accurati analizzando le tendenze di mercato. Parametri di input Past size (Dimensione passata) Specifica il numero di barre che MetaForecast utilizza per creare
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicatori
Presentazione dell'Indicatore Astronomico per   MT4 / MT5 : Il tuo compagno di trading celeste definitivo Sei pronto a elevare la tua esperienza di trading a livelli celesti? Non cercare oltre, il nostro rivoluzionario Indicatore Astronomico per MT4 è qui. Questo strumento innovativo va oltre gli indicatori di trading tradizionali, sfruttando algoritmi complessi per offrirti intuizioni astronomiche senza pari e calcoli di precisione. Un universo di informazioni a portata di mano:   Ammira un pan
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indicatori
Gold Sniper Scalper Pro è un indicatore professionale per MetaTrader 5, progettato per supportare i trader nell'identificare punti di ingresso e gestire il rischio in modo efficace. L'indicatore fornisce un set completo di strumenti analitici che include un sistema di rilevamento dei segnali, gestione automatica di Entry/SL/TP, analisi del volume e statistiche delle performance in tempo reale. Guida utente per comprendere il sistema   |   Guida utente per altre lingue CARATTERISTICHE PRINCIPALI
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicatori
TPSproTrend PRO identifica il momento in cui il mercato cambia effettivamente direzione e forma un punto di ingresso all'inizio del movimento. Si entra nel mercato quando il prezzo sta appena iniziando a muoversi, e non dopo che il movimento si è già verificato.   Indicatore       Non ridisegna i segnali e visualizza automaticamente i punti di ingresso, lo Stop Loss e il Take Profit, rendendo il trading chiaro, visivo e strutturato. ISTRUZIONI RUS   -   VERSIONE MT4 Vantaggi principali Segnali
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicatori
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicatori
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
