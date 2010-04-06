Smoothed Trend Histogram MT5 r
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 5.21
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Smoothed Trend Histogram" per MT5, senza ridisegno.
- L'indicatore Smoothed Trend Histogram è molto più efficiente di qualsiasi incrocio di medie mobili standard.
- È particolarmente focalizzato sul rilevamento di grandi tendenze.
- L'indicatore ha 2 colori: rosso per il downtrend ribassista e verde per il uptrend rialzista (i colori possono essere modificati nelle impostazioni).
- Con avvisi per dispositivi mobili e PC.
- È un'ottima idea combinare questo indicatore con altri metodi di trading: Price Action, Scalping, Momentum trading, altri indicatori.
Clicca qui per vedere robot e indicatori di trading di alta qualità!
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.