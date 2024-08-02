Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas

El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader.

Características Principales:

Canal ATR Adaptativo: Calcula un canal dinámico basado en el rango verdadero promedio (ATR), proporcionando bandas superior e inferior que ayudan a identificar posibles niveles de soporte y resistencia.

Medias Móviles: Incluye medias móviles adaptativas (MASHA) y otras medias móviles simples (SMA) con diferentes períodos para analizar tendencias a corto, medio y largo plazo.

Bandas de Bollinger: Muestra las bandas superior e inferior de Bollinger para evaluar la volatilidad y los posibles puntos de entrada y salida basados en la dispersión del precio.

Tendencia del Mercado: Analiza y muestra la tendencia del mercado en distintos plazos: corto (50 períodos), medio (100 períodos) y largo (200 períodos). Indica si la tendencia es alcista o bajista en cada horizonte temporal.

Señales de Compra y Venta: Ofrece señales de compra y venta visualizadas en el gráfico mediante flechas, basadas en el cruce de precios con las bandas de ATR y las medias móviles.

Alertas Personalizadas: Proporciona alertas cuando el precio cruza las bandas de ATR, lo que permite a los traders actuar rápidamente en función de los movimientos de mercado significativos.

Datos Adicionales del Símbolo: Muestra información útil sobre el símbolo, incluyendo swap largo y corto, spread y posibles días de triple swap (si disponible), para una gestión más informada del riesgo.

Configuración del Indicador:

Longitud del Canal ATR: Ajusta el período de cálculo del canal ATR.

Define el ciclo de suavizado para el canal ATR.

Configura el período para las medias móviles y sus métodos de cálculo.

Ajusta la desviación estándar para las bandas de Bollinger.

Configura los períodos para las medias móviles simples adicionales.

Uso Recomendado: Este indicador es útil para traders que buscan identificar y actuar sobre oportunidades de trading basadas en niveles de volatilidad y tendencias del mercado. Las alertas y señales generadas pueden ayudar a mejorar la toma de decisiones y a optimizar las estrategias de trading en diversos marcos temporales.



