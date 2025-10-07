Super Signal Skyblade Edition MT4

✅ Super Signal– Skyblade Edition (No Repaint) — Il motore di ingresso ad alta precisione che stavi cercando!

Nel Forex, nell’oro, negli indici o nelle criptovalute, chi guadagna in modo costante

non è chi apre più operazioni, ma chi entra al momento giusto.

Se stai cercando uno strumento che sia:

✔ Senza repaint

✔ Altamente preciso

✔ Trend-following

✔ Compatibile con qualsiasi timeframe e strumento

✔ Alto winrate e basso rumore

👉 Allora Super Signal (No Repaint) è l’arma di trading professionale fatta per te.

Funziona al meglio su strumenti in tendenza come oro, argento, petrolio, USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, altre coppie di valute fortemente direzionali e i principali indici — in particolare nei timeframe da 1 e 5 minuti. In media, genera da 15 a 30 segnali per strumento di trading ogni mese.

🔴PER I TEST: Assicurati di utilizzare questo indicatore su grafici a 1 o 5 minuti.

Questo indicatore genera circa 15–30 segnali di alta qualità al mese. Se non ci sono segnali visibili, scorri il grafico verso sinistra per visualizzare quelli passati.

Per visualizzare più segnali, puoi aumentare il valore del parametro “Skyblade” (ad esempio da 2–6 fino a 10).

Il valore predefinito consigliato è 3.5, ma puoi modificarlo in base allo strumento di trading.

Lascia tutti gli altri parametri ai valori predefiniti per ottenere la migliore esperienza di test.

✅ 1. Vantaggio principale

Questo indicatore non cerca di indovinare massimi e minimi.

Cattura onde di trend reali e sostenibili e ti offre segnali visivi semplici e puliti,

per entrare nel mercato con sicurezza.

✅ 2. Perché puoi fidarti?

⭐ ① 100% No Repaint — i segnali non cambiano mai dopo la comparsa

Cambio timeframe? Refresh del grafico?

Una freccia che appare resta lì: non scompare e non si sposta.

Un segnale è un segnale. Niente trucchi.

⭐ ② Precisione elevatissima — filtra laterale e falsi breakout

Basato su:

Momentum di trend

Struttura delle onde

Modelli matematici avanzati

Analisi intelligente

Il rumore casuale viene eliminato.

Se compare un segnale, è davvero tradabile.

⭐ ③ Logica ad alta percentuale — trend + forza + timing

Niente caccia ai massimi o minimi.

Si concentra sull’inizio dei movimenti forti, ideale per:

Swing trading

Intraday

Trend following

Manuale o con EA

⭐ ④ Segnali chiari e immediati

Freccia Buy/Sell facile da leggere.

Nessuna interpretazione difficile.

I principianti capiscono subito, i trader esperti eseguono.

⭐ ⑤ Compatibile con tutti i mercati

✔ Oro (XAUUSD)

✔ Indice del Dollaro

✔ EURUSD / GBPUSD / USDJPY e cross

✔ NASDAQ / S&P / DAX

✔ Petrolio / Cripto

Se è su MT5, l’indicatore lo gestisce.

✅ 3. Perfetto per chi:

✅ Vuole guadagnare senza passare ore davanti allo schermo

✅ Cerca segnali confermati per swing o intraday

✅ Vuole evitare fasi laterali e falsi breakout

✅ Vuole ingressi più semplici e affidabili

✅ Sviluppatori EA, fornitori di segnali, copy trader

✅ Vuole una curva di capitale più stabile

✅ 4. Modi comuni d’uso

✅ Entrata diretta con freccia (con stop loss)

✅ In combinazione con ADX / Bollinger / RSI / ATR

✅ Con filtro trend o analisi multi-timeframe

✅ Per breakout, pullback, inversioni o trend continuativi

✅ Ancora migliore con gestione intelligente di SL/TP

✅ 5. Perché aumenta il winrate?

Perché segnala solo quando Trend + Momentum + Spazio sono allineati.

❌ Niente rumore casuale

❌ Niente falsi segnali

❌ Niente entrate tardive

Le entrate avvengono vicino a zone di inizio o continuazione di trend.

La maggior parte dei trader perde per tempismo sbagliato, non per direzione.

Super Signal risolve proprio questo problema.

✅ 6. No Repaint + Alta precisione = Esecuzione sicura

❌ NON vedrai:

✘ Segnali che spariscono

✘ Frecce che si ridisegnano dopo l’entrata

✘ 7 segnali inutili con 1 solo valido

✅ VEDRAI invece:

✔ Segnali confermati e fissi

✔ Una freccia = una decisione

✔ Meno stress, meno rumore, più chiarezza

✅ 7. Perché prenderlo adesso?

✅ Il mercato è veloce — entrare tardi = perdita

✅ I filtri multipli puliscono i falsi segnali

✅ Uno strumento batte sempre l’emotività

✅ No repaint = massima fiducia

✅ Un buon segnale vale più di 10 entrate casuali

Non cercare di prevedere la prossima candela — prendi il movimento vero.

✅ 8. Cosa ottieni dopo l’acquisto

✔ Versione senza repaint

✔ Uso illimitato (strumenti/grafici)

✔ Licenza a vita

✔ Supporto installazione se necessario

✔ Adatto a trading manuale o EA

✔ Avvisi automatici sui segnali

🔥 Se vuoi:

✅ Più operazioni vincenti

✅ Meno falsi segnali

✅ Entrate migliori

✅ Meno tempo davanti ai grafici

✅ Migliore performance nei trend

Allora

Super Signal (No Repaint)

è il pezzo mancante del tuo sistema di trading.

In una frase:

Non predice il mercato — ti mostra il momento esatto per agire con segnali affidabili, ripetibili e utilizzabili subito.