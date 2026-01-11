Slayer Binary
- Indicatori
- Abdulkarim Karazon
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Slayer Binary è un indicatore di freccia a una candela con opzioni binarie. Questo indicatore non è per chi cerca il sacro graal, poiché è un approccio poco realistico al trading in generale. L'indicatore fornisce un tasso di successo costante e, se usato con la gestione del denaro e un obiettivo giornaliero, sarà ancora più affidabile. L'indicatore è dotato di molte caratteristiche elencate di seguito:
CARATTERISTICHE
NESSUNA RIDIPINGENZA: L'indicatore non ridipinge le sue frecce in tempo reale;Una volta che viene data una freccia, questa rimarrà lì anche se il prezzo si muove nella direzione opposta.
PANEL DEGLI STATI: un pannello che mostra statistiche di performance degli indicatori, come percentuale complessiva di vittorie e segnali di perdita-vittoria massima, e altro ancora
LOGICA COMPROVATA BASATA SULLA DIVERGENZA: L'indicatore utilizza una strategia di divergenza per determinare le frecce di compra/vendita.
PIÙ DI 6 FILTRI EXTRA: L'indicatore ha molti filtri extra per aumentare il tasso di vittoria e offrire combo illimitate da testare.
COME FARE TRADING?
Basta aprire una call/acquisto quando appare una freccia verso l'alto, e chiudere la trade sulla candela successiva di quel periodo in uso attuale... viceversa per i segnali di vendita/put.
avere un obiettivo giornaliero, ad esempio 3 vincitori e poi smettere di fare trading; avere un obiettivo giornaliero renderà l'indicatore uno strumento molto potente.
SUPPORTO?
L'indicatore sarà aggiornato costantemente secondo le richieste dei clienti, credo nell'opinione dei clienti e migliorerà sempre di conseguenza.