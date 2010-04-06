Dynamic Trend Oscillator mw
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.59
- Attivazioni: 10
"Dynamic Trend Oscillator" - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato - uno strumento di trading efficiente per MT4!
- Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per scoprire come utilizzarlo.
- Il Dynamic Trend Oscillator ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive.
- Questo oscillatore è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree dinamiche di ipervenduto/ipercomprato nella direzione del trend principale.
- Valori di ipervenduto: sotto la linea verde, valori di ipercomprato: sopra la linea blu.
- Utilizza il Dynamic Trend Oscillator in combinazione con qualsiasi indicatore di trend adatto.
- Questo indicatore è ottimo anche da combinare con i pattern di Price Action.
- È molto più preciso degli oscillatori standard. Timeframe adatti: M30, H1, H4, D1, W1.
- Con avvisi su PC e dispositivi mobili.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.