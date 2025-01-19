Smoothed Trend Histogram m

5
Indicatore Crypto_Forex "Smoothed Trend Histogram" per MT4, senza ridisegno.

- L'indicatore Smoothed Trend Histogram è molto più efficiente di qualsiasi incrocio di medie mobili standard.
- È particolarmente focalizzato sul rilevamento di grandi tendenze.
- L'indicatore ha 2 colori: rosso per il downtrend ribassista e verde per il uptrend rialzista (i colori possono essere modificati nelle impostazioni).
- Con avvisi per dispositivi mobili e PC.
- È un'ottima idea combinare questo indicatore con altri metodi di trading: Price Action, Scalping, Momentum trading, altri indicatori.

// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.
Recensioni 1
Nikodem Dobrzynski
278
Nikodem Dobrzynski 2025.02.08 18:18 
 

A very good indicator for determining the long-term trend, both on lower and higher time frames. Customer service very good, I received a response to my inquiry in a very short time.

Prodotti consigliati
Implement
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Indicatori
Implement analyzes market dynamics for pivot points. If you want to learn how to spot the correct reversals for consistently likely profitable trading, buy this indicator. Shows favorable moments of entering the market in stripes. Ready-made trading system. The principle of operation of the indicator is to automatically determine the current state of the market when placed on a chart, analyze historical data based on historical data and display instructions for further actions on the trader's
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicatori
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicatori
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Ugenesys AI MT4
Odaine Ramon Mcmillan
5 (1)
Indicatori
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Indicatori
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
ROC acceleration deceleration indicator MT4
Ekaterina Saltykova
Indicatori
ROC acceleration-deceleration is the manual system for medium-term scalping. Indicator based on custom ROC system which defines bullish/bearish market and especially  acceleration-deceleration of tendention in the market's main direction. Buy arrow is plotted during bearish market when current trend decelerates and sell  arrow is plotted during bullish market when current trend decelerates. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or disappear(exept cases when system recalculat
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indicatori
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
Trend Entry Point Indicator by RevCan
A K M Syedur Rahman
3.67 (3)
Indicatori
[75% OFF! - SALE ENDS SOON] -  RevCan Trend Entry Point is a trend based trade alert indicator for serious traders. It does all the price and chart analysis all by itself, and whenever it finds any potential high quality trading opportunity(Buy or Sell) using its revolutionized price prediction algorithms, it sends instant trade alert directly on the chart, MT4 terminal and on the mobile device.  The trade signals will be visible on the chart as Up and Down arrows, while the instant audible aler
RegLin Polinomico
Victor Gauto
Indicatori
RegLin Polinómico – Bande di regressione polinomiale con filtri intelligenti RegLin Polinómico è un indicatore professionale che adatta un polinomio (grado 1 , 2 o 3 ) a una finestra scorrevole di prezzo e traccia bande dinamiche sulla base della deviazione standard dei residui dell’adattamento. Include RSI (con time frame selezionabile) e un’opzione “solo in trend” per filtrare i breakout di bassa qualità. È inoltre possibile attivare/disattivare l’audio quando vengono generati segnali visivi (
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicatori
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicatori
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicatori
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
MOM Standard and Hidden Divergences
Christopher Kryza
Indicatori
The Momentum Standard/Hidden Divergence indicator will plot the momentum, and will also identify and plot standard (regular) divergences between the indicator and the price action, OR it can be set to identify and plot hidden (reverse) divergences between the indicator and the price action. The divergences themselves are implemented as lines (default green for bullish divergence and red for bearish divergence) drawn in the indicator pane. If activated via the Inputs dialog, alerts will be genera
Ultimate Mean Reversion
Benny Subarja
Experts
This expert using AI to detect bottom spike with accuracy of 60-90%. Simple input, you will need to change 2-4 input to use this. Grid with  maximum position of 16 position each side. You should start with LotMultiplication= 1 to see how expert works. Place expert on M15 on chart. Change UseDCA to true We have backtested with ICMarkets from 2019-2025 with profit factor > 2, AI_Candle_Period= 15 Timeframe M15(default) you can download setfiles SetFilesDownload XAUUSD   or GOLD Risk_Buy_Level=20
Platinum Dragon EA
Evgenii Filippov
Experts
The EA opens two opposite orders, one of which is always closed with a profit , then the next pair of orders is placed. If the price goes in one direction, the adviser starts to increase profits, and losing trades increase the next lot, thereby closing all trades at the minimum profit. The Expert Advisor is well suited for overclocking a deposit on a cent account. Can be used on any pair. Options: Max Spread - Spread limit for opening the first orders. Lot - initial lot. MaxLot - Maximum lot. P
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Future MACD Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Future MACD Indicator for MT4 The Future MACD Indicator for MT4 represents an enhanced form of the classic MACD tool, specifically developed to forecast future price actions. This MetaTrader 4-compatible oscillator shifts signal outputs forward in time, assisting traders in spotting potential reversal zones and entry opportunities earlier. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Future MACD Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicatori
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Experts
The EA can trade multiple currencies. Please check our signals ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) for detailed information. No grid or martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits als
Judas Swing ICT Forex with Confirmation MT4
Eda Kaya
Indicatori
Judas Swing ICT Forex With Confirmation Indicator MT4 The Judas Swing ICT Forex with Confirmation Indicator is designed based on the ICT trading approach, leveraging market structure and liquidity analysis within the one-minute chart. This tool assists traders in recognizing key liquidity zones and significant trend reversals. This MetaTrader 4 indicator highlights areas where liquidity builds up and potential false breakouts, commonly referred to as Judas Swings . These zones are distinctly mar
FREE
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Mir Station MT4
Marta Gonzalez
Experts
Mir Station MT4  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions Mir Station MT4     Have  neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation Mir Station MT4         It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      Mir Station MT4     is a plug and play system Mir Station MT4     It
ISS Station MT4
Marta Gonzalez
Experts
ISS Station MT4        it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions       ISS Station MT4         Have neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation       ISS Station MT4               It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        ISS Station MT4     is a plug and play
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicatori
Advanced Stochastic Scalper - is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely mann
Turbo pivot levels
Ugur Oezcan
4.5 (2)
Experts
This Expert Advisor is based on pivot points. Users can choose entry level and direct themselves. Expert use martingale strategy to recover unsuccessful trades. When going into drawdown it starts its slipping mode in which it always tries to keep the whole set of trades on a steady course level. In hedging mode, all take profits will be deleted and the basket will try to close at breakeven price. EA can also be used as normal with Stop loss. Please test before using with Stop loss. The EA can tr
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicatori
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto! Condividerò i miei consigli di trading con te e fantastici indicatori bonus gratuitamente! Probabilmente hai già sentito parlar
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicatori
Apollo Secret Trend è un indicatore di tendenza professionale che può essere utilizzato per trovare le tendenze su qualsiasi coppia e intervallo di tempo. L'indicatore può facilmente diventare il tuo indicatore di trading principale che puoi utilizzare per rilevare le tendenze del mercato, indipendentemente dalla coppia o dal periodo di tempo che preferisci negoziare. Utilizzando un parametro speciale nell'indicatore puoi adattare i segnali al tuo stile di trading personale. L'indicatore fornisc
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicatori
Gold Stuff è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Su di esso l'indicatore funziona in modo completamente automatico Expert Advisor EA Gold Stuff. Lo trovi nel mio profilo. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scriv
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicatori
Gli indicatori di tendenza sono uno degli ambiti dell'analisi tecnica utilizzati nel trading sui mercati finanziari. Indicatore Angular Trend Lines : determina in modo completo la direzione del trend e genera segnali di ingresso. Oltre a levigare la direzione media delle candele Utilizza anche l'angolo di inclinazione delle linee di tendenza. Il principio di costruzione degli angoli di Gann è stato preso come base per l'angolo di inclinazione. L'indicatore di analisi tecnica combina l'andamento
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
HighLow Swing — Indicatore di rilevamento di trend e swing Descrizione: HighLow Swing è un potente indicatore di rilevamento di trend e swing, progettato per aiutare i trader a identificare facilmente i principali punti di svolta del mercato e le direzioni di tendenza su qualsiasi timeframe del grafico. Evidenzia massimi e minimi significativi, disegna cerchi di tendenza basati sulla struttura dello swing e aiuta a rimanere al passo con il momentum del mercato con chiari segnali visivi. Caratte
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicatori
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Altri dall’autore
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - è un sistema di trading multi-coppia completamente automatico - molto sicuro con crescita costante. Questo redditizio scalping EA è davvero uno dei sistemi più stabili sul mercato al momento - richiede circa 70-100 operazioni al mese. Usa Set_files  "v24.1 mod2" dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. Caratteristiche dell'EA: - Impostazioni spread aggiuntive. - Volatilità regolabile-Stop Loss adattivo. - Visualizzazione SWAP per Long/Short. - Opzione Fix
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! // ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Indicatore Crypto_Forex: candele Heiken Ashi per MT4. Nessuna riverniciatura. - Heiken_Ashi_Candles ha una grande combinazione con l'indicatore Trend Line MA come nell'immagine. - L'indicatore Heiken_Ashi_Candles è un indicatore ausiliario molto utile per
FREE
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Scalping Histogram" per MT4, senza ridisegno. - L'indicatore Scalping Histogram può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione principale dello slancio dei prezzi dopo una piccola correzione dei prezzi. - L'istogramma Scalping può essere di 2 colori: arancione per lo slancio ribassista e verde per quello rialzista. - Quando vedi almeno 10 barre istogramma consecutive dello stesso colore, significa che si verifica uno slancio forte. - Il seg
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA è un sistema di trading automatico preciso con una precisione di circa il 90% per la piattaforma MT4. Questo EA di scalping redditizio è davvero uno dei sistemi più stabili attualmente sul mercato. È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5. - Utilizza 2 file di set dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA versione 25.15. - Implementato il metodo dell'interesse composto e tecniche di scalping. - Il sistema imposta automaticamente uno SL dinamico
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - è un sistema di trading scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 10 Set_file disponibili per 10 coppie! Usa i Set_file (v25.11) dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. Questo EA è una versione avanzata di Adaptive Scalper EA. Funzionalità aggiuntive di Advanced Adaptive Scalper EA rispetto a Adaptive Scalper EA di base
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Istogramma di correzione della tendenza" per MT4. - Trend Correction Histogram può essere di 2 colori: rosso per trend ribassista e blu per trend rialzista. - 7 colonne istogramma consecutive dello stesso colore indicano l'inizio di un nuovo trend. - Indicatore Trend Correction Histogram progettato con lo scopo principale di minimizzare le perdite e massimizzare i profitti. - Ha un parametro "Periodo", responsabile della sensibilità dell'indicatore. - Avvisi integrati
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex SCALPING SNIPER per MT4, sistema di trading senza ridisegno. Scalping Sniper: è un sistema avanzato (indicatore) che mostra un preciso momentum dei prezzi! - Aggiorna i tuoi metodi di trading con l'indicatore professionale Scalping Sniper per MT4. - Questo sistema fornisce segnali di sniping molto accurati ma rari, con una percentuale di vincita fino al 90%. - Il sistema suppone di utilizzare molte coppie per cercare segnali per compensare il basso numero di segnali per
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" per MT4. - Questo indicatore è eccellente per i trader che utilizzano l'analisi grafica con breakout!!! - "Fractal Trend Lines" mostra linee grafiche Up Trend (colore viola) e Down Trend (colore rosso). - Le linee Up Trend e Down Trend sono costruite su 2 frattali corrispondenti più vicini. - L'indicatore ha pochi parametri responsabili del colore e della larghezza delle linee di tendenza. - L'indicatore ha un avviso di breakout integrato per dispo
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" per MT4 - L'indicatore "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" è uno strumento di trading ausiliario molto utile. - Ti mostra i livelli più probabili giornalieri, settimanali e mensili, che possono essere raggiunti dal prezzo (livelli di intervallo di prezzo). - L'intervallo giornaliero è utile per i trader intraday. - Gli intervalli settimanali e mensili sono per i trader Swing e Long term. - L'indicatore è eccellente per pianificare i tuoi obiettivi Take Pr
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Follow Trend Oscillator" è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente! - L'indicatore intuitivo offre opportunità di scalping nella direzione del trend principale. - Oscillatore fluido e regolabile con parte storica del segnale. - Colore verde dell'oscillatore per trend al rialzo, colore marrone per trend al ribasso. - Valori di ipervenduto: sotto -30; Valori di ipercomprato: sopra 30. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie s
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex Oscillatore HTF RVI per MT4, nessuna riverniciatura. - Aggiorna i tuoi metodi di trading con l'oscillatore professionale HTF RVI per MT4. HTF significa - Higher Time Frame. - RVI è uno dei migliori oscillatori per il rilevamento del cambiamento di tendenza e l'ingresso da aree di ipervenduto/ipercomprato. - Questo indicatore è eccellente per sistemi di trading multi-time frame con ingressi di Price Action da aree di ipervenduto/acquistato. - L'indicatore HTF RVI ti cons
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! // ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Forex Indicator Spread Display per MT4, ottimo strumento di trading ausiliario. - L'indicatore Spread Display mostra lo spread corrente della coppia di valute a cui è collegato. - È possibile individuare il valore di visualizzazione dello spread in quals
FREE
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "MACD con Trend ZigZag" per MT4. - L'indicatore MACD è uno degli strumenti più popolari per il trading di tendenza. - "MACD con Trend ZigZag" è eccellente per l'uso con voci Price Action o in combinazione con altri indicatori. - Usa questo indicatore per selezionare i segnali di entrata più accurati: _ Se il MACD è sopra 0 (colore verde) e la linea ZigZag è verso l'alto, cerca solo i pattern Buy Price Action. _ Se il MACD è sotto 0 (colore rosa) e la linea ZigZag è vers
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre, apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! // ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Forex Indicator SWAP Display per MT4, ottimo strumento di trading ausiliario. - L'indicatore SWAP Display mostra gli SWAP correnti per le negoziazioni lunghe e corte della coppia di valute a cui è collegato. - È possibile individuare i valori SWAP Displ
FREE
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Dynamic Oscillator è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato: uno strumento di trading efficiente per MT4! - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per controllare come usarlo. - Dynamic Oscillator ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive. - Oscillator è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree di ipervenduto/ipercomprato. - Valori di ipervenduto: sotto la linea verde; valori di ipercomprato: sopra la linea rossa. - È molto più accu
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Forex "RSI per 8 simboli" per MT4. Nessuna rielaborazione. - RSI è uno degli oscillatori più popolari per il trading. - È ottimo per prendere voci di vendita da una forte zona di ipercomprato (sopra 70) e voci di acquisto da una forte zona di ipervenduto (sotto 30). - RSI è molto utile per il rilevamento delle divergenze. - "RSI per 8 simboli" offre l'opportunità di controllare i valori RSI di un massimo di 8 simboli diversi solo su 1 grafico. - Questo indicatore è eccellente anche
Anti Scalping Trader mg
DMITRII GRIDASOV
Experts
ANTI SCALPING TRADER EA - è un sistema di trading automatico avanzato basato sulle più recenti ricerche sulla price action! Questo è un Expert Adviser "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 20 Set_file disponibili! Utilizza i Set_file v25.12 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA. L'idea di trading si basa su un pattern di Price Action completamente nuovo che ho scoperto da solo! ANTI SCALPING TRADER è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Scalping_Channel" per MT4. - Scalping Channel ha limiti di volatilità basati su ATR. - Ottimo da usare per lo scalping trading: - Entra nelle negoziazioni tramite l'ordine limite in attesa di disposizione sulla linea centrale. - Considera voci rialziste quando si verifica un canale verde stabile verso l'alto e almeno 1 candela è stata chiusa sopra il bordo superiore (vedi immagini). - Considera voci ribassiste quando si verifica un canale rosso stabile verso il basso e
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - è un sistema di trading scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 10 Set_file disponibili! Usa Set_files v25.11 dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. - L'EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato tramite metodi AI. - Il sistema è sicuro e NON usa metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il pro
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION TRADER EA - è un fantastico sistema di trading automatico basato sulla ricerca Price Action! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili! L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern Price Action: PinBar! Price Action Trader EA è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'aspettativa matematica positiva! Usa i Set file dalla sezione "Commenti" per usare/
Greedy Bob EA mw
DMITRII GRIDASOV
4.25 (4)
Experts
GREEDY BOB EA - è un fantastico sistema di trading intraday basato sulla ricerca dell'azione dei prezzi! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 6 Set_file disponibili! Usa Set_file (v25.25 m2) dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. L'idea di trading si basa sul famoso e potente modello Price Action che è combinato con tecniche di scalping! GREEDY BOB EA funziona sul time frame H1 durante le sessioni UE e USA. Caratteristiche
ReTest Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "ReTest Histogram" per MT4, senza ridisegno. - L'indicatore ReTest_Histogram può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione del trend principale dopo il nuovo test del livello S/R forte. - L'istogramma ReTest può essere di 2 colori: rosso per il trend ribassista e verde per quello rialzista. - Quando vedi colonne istogramma consecutive stabili dello stesso colore, significa che si è verificato un nuovo trend. - Il segnale ReTest è 1 colonna
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Inside Bar & Outside Bar Patterns" per MT4. - L'indicatore "Inside Bar & Outside Bar Patterns" è molto potente per il trading Price Action. Nessuna rielaborazione; Nessun ritardo; - L'indicatore rileva Inside Bar e Outside Bar Patterns sul grafico: - Pattern rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Pattern ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Inside Bar stesso ha un elevato rapporto R/R (ricompensa/rischio). - Con avvi
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Adjustable Fractals" - è una versione avanzata dell'indicatore frattale, uno strumento di trading molto utile! - Come sappiamo, l'indicatore mt4 Standard fractals non ha impostazioni, il che è molto scomodo per i trader. - Adjustable Fractals ha risolto questo problema, ha tutte le impostazioni necessarie: - Periodo regolabile dell'indicatore (valori consigliati: superiori a 7). - Distanza regolabile dai massimi/minimi del prezzo. - Design regolabile delle frecce frattali. - L'indicatore è do
Grid Master EA mt
DMITRII GRIDASOV
Experts
GRID MASTER EA - è un sistema avanzato di trading multi-coppia di copertura della griglia! EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato. A differenza di molti altri EA della griglia, Grid Master ha un comportamento molto sicuro. Utilizza Set_files dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA. - I punti di entrata e di uscita vengono automaticamente regolati da EA in base alla volatilità del mercato. - Expert Advisor può gestire ordini di acquisto e vendita su ogni coppia
Price Action OB Trader EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION OB TRADER EA - è un fantastico sistema di trading automatico basato sulla ricerca di price action! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili! Usa i Set_file dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. (v25_11) L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern Price Action - OutsideBar! Price Action OB Trader EA è un ottimo investimento - funzionerà per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'asp
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA è un potente sistema di trading scalping per la piattaforma MT4! L'High Win Ratio è di circa l'85-90%! Il sistema utilizza la gestione del rischio di interesse composto! È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5. - Usa Set_file dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare la versione 25.15 dell'EA. - Le negoziazioni sono molto accurate: circa l'85-90%. - Il sistema NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il proprio SL
DeMarker Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex HTF DeMarker per MT4. - Questo indicatore è uno strumento utile utilizzato dai trader tecnici per trovare punti di entrata e di uscita. HTF significa - Higher Time Frame. - La linea dell'oscillatore DeMarker indica la posizione attuale del prezzo rispetto ai massimi e minimi precedenti. - DeMarker fornisce i segnali di divergenza regolari più efficienti tra gli altri oscillatori. - La zona di ipercomprato è quando il DeMarker è sopra 0,7 e quella di ipervenduto - quando
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Doji Reversal pattern" per MT4. - L'indicatore "Doji Reversal pattern" è puro trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo; - L'indicatore rileva il Doji Reversal pattern sul grafico in cui la candela Doji è al centro del pattern e l'ultima candela è breakout one: - Bullish Doji Reversal pattern - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Bearish Doji Reversal pattern - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, disp
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA - è un sistema di trading di scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 9 Set_file disponibili per 9 coppie! Usa Set_files v24.20 dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. Caratteristiche dell'EA: - Tecniche di scalping. - Nessuna influenza di rollover. - Nessuno swap coinvolto. - Nessun gap del weekend coinvolto. - L'EA si
Filtro:
Nikodem Dobrzynski
278
Nikodem Dobrzynski 2025.02.08 18:18 
 

A very good indicator for determining the long-term trend, both on lower and higher time frames. Customer service very good, I received a response to my inquiry in a very short time.

Rispondi alla recensione