Smoothed Trend Histogram m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.57
- Aggiornato: 2 giugno 2025
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Smoothed Trend Histogram" per MT4, senza ridisegno.
- L'indicatore Smoothed Trend Histogram è molto più efficiente di qualsiasi incrocio di medie mobili standard.
- È particolarmente focalizzato sul rilevamento di grandi tendenze.
- L'indicatore ha 2 colori: rosso per il downtrend ribassista e verde per il uptrend rialzista (i colori possono essere modificati nelle impostazioni).
- Con avvisi per dispositivi mobili e PC.
- È un'ottima idea combinare questo indicatore con altri metodi di trading: Price Action, Scalping, Momentum trading, altri indicatori.
A very good indicator for determining the long-term trend, both on lower and higher time frames. Customer service very good, I received a response to my inquiry in a very short time.