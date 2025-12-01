Trend Lines PRO

LINEE DI TENDENZA PRO   - Questo è uno strumento professionale che automaticamente   rivela il vero   punti di svolta   E   rientri   principali attori e mostra anche livelli globali di intervalli di tempo più elevati, il che lo rende indispensabile per un'analisi di mercato completa.
Grazie a un filtraggio affidabile del rumore di mercato e a un algoritmo ben studiato, i segnali rimangono stabili e non si ridisegnano. Questo consente ai trader di avere fiducia nell'obiettività dei dati ricevuti e nella correttezza delle proprie decisioni.
Adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti che cercano uno strumento affidabile per l'analisi delle tendenze.

Vantaggi
  • L'indicatore mostra i veri cambiamenti di tendenza attraverso le linee BOS, consentendo di distinguere facilmente le inversioni significative dal rumore di mercato. Vengono utilizzati tre livelli di intensità del segnale:
  • S L — stop loss del cambiamento di tendenza standard.
  • ChoCH SL   - un segnale amplificato con rottura della struttura e alta probabilità di movimento continuo.
  • MEGA BOS SL   — livelli dei maggiori operatori di mercato in grado di invertire il prezzo. L'attuale tendenza è determinata da questi punti chiave.
  • Contrassegna i punti di rientro e di ricarica con numeri (2, 3, 4...)
  • Nella parte inferiore del grafico sono visibili le linee di tendenza dei periodi di tempo più vecchi, per tenere conto dei movimenti globali e della corretta direzione delle negoziazioni.
  • Il filtro BOS integrato per i vecchi TF rimuove il rumore in eccesso e mette in evidenza le aree importanti.
  • Visualizzazione chiara e pulita, senza impostazioni complesse: tutto è visibile a colpo d'occhio.
  • I segnali non vengono ridisegnati: i calcoli vengono corretti alla chiusura della barra.
  • Adatto a qualsiasi strumento: valute, criptovalute, metalli, azioni, indici.

  • Notifiche comode: finestra pop-up, e-mail, push o suono: non perdere nessun momento importante.


Tasti di scelta rapida:
X   — nascondi/mostra pannello
S   — nascondi/mostra i punti di cambio di direzione della tendenza
L   — nascondi/mostra livelli di abbattimento SUPER BOS / MEGA BOS
Altri dall’autore
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
ISTRUZIONI RUS  /  ISTRUZIONI   ENG  /  Versione MT4 Funzioni principali: Visualizza le zone attive di venditori e acquirenti! L'indicatore mostra tutti i livelli/zone di primo impulso corretti per acquisti e vendite. Quando questi livelli/zone vengono attivati, ovvero dove inizia la ricerca dei punti di ingresso, i livelli cambiano colore e vengono riempiti con colori specifici. Vengono visualizzate anche delle frecce per una percezione più intuitiva della situazione. LOGIC AI - Visualizzazion
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
Acquista TREND PRO ora e ricevi gratuitamente un altro indicatore di tendenza avanzato Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei f
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicatori
Questo indicatore informativo sarà utile per coloro che vogliono essere sempre informati sulla situazione attuale del conto. -   Indicatori più utili L'indicatore mostra dati come profitto in punti, percentuale e valuta, nonché lo spread per la coppia corrente e il tempo fino alla chiusura della barra nell'intervallo di tempo corrente. Esistono diverse opzioni per posizionare la linea delle informazioni sulla carta: A destra del prezzo (corre dietro al prezzo); Come commento (nell'angolo in alt
FREE
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicatori
ISTRUZIONI RUS  /  ISTRUZIONI   ENG  /  Versione MT5 Funzioni principali: Visualizza le zone attive di venditori e acquirenti! L'indicatore mostra tutti i livelli/zone di primo impulso corretti per acquisti e vendite. Quando questi livelli/zone vengono attivati, ovvero dove inizia la ricerca dei punti di ingresso, i livelli cambiano colore e vengono riempiti con colori specifici. Vengono visualizzate anche delle frecce per una percezione più intuitiva della situazione. LOGIC AI - Visualizzazion
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicatori
Acquista TREND PRO ora e ricevi gratuitamente un altro indicatore di tendenza avanzato Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei f
TPSpro Trade PRO MT5
Roman Podpora
5 (1)
Utilità
Uno strumento che può calcolare istantaneamente la dimensione della posizione o il rischio in base a un dato livello di stop loss è fondamentale sia per i trader professionisti che per quelli alle prime armi. L'utilità di trading TRADE PRO fornisce calcoli rapidi e precisi, aiutandoti a prendere decisioni in mercati sensibili al fattore tempo e volatili. Materiali di installazione aggiuntivi VERSIONE MT5 Funzioni principali: Originale. Semplice. Efficace. Apertura originale e comoda del pannell
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicatori
Questo indicatore informativo sarà utile per coloro che vogliono essere sempre informati sulla situazione attuale del conto. L'indicatore mostra dati come profitto in punti, percentuale e valuta, nonché lo spread per la coppia corrente e il tempo fino alla chiusura della barra nell'intervallo di tempo corrente. VERSIONE MT5 -   Indicatori più utili Esistono diverse opzioni per posizionare la linea delle informazioni sulla carta: A destra del prezzo (corre dietro al prezzo); Come commento (nell'
FREE
Color Levels
Roman Podpora
4.82 (33)
Indicatori
Color Levels is a convenient tool for traders using a Trendline and a Rectangle in their technical analysis. It allows setting two empty rectangles, three filled ones, and two tredlines. The indicator parameters are very simple and divided into numbered blocks: The ones beginning with 1 and 2 - empty rectangle (frame) parameters; 3, 4, and 5 - filled rectangle parameters; 6 and 7 - trendline parameters. Simply click a desired object and it will appear in the upper left corner. Main Adjustable Pa
FREE
TradePanel Pro
Roman Podpora
4 (4)
Utilità
Questa versione PRO del pannello di trading semplifica il trading per coloro che rispettano il Money Management in base all'entità dello stop loss e al carico sul deposito. Uno strumento comodo per chi ha bisogno di aprire ordini senza perdere tempo nel calcolo del lotto. I valori di rischio e le dimensioni dello stop loss possono essere impostati nei campi del pannello stesso, riducendo il tempo per impostare il lotto desiderato. La tipologia di MM selezionata visivamente nelle impostazioni vie
FREE
TPSproDraW
Roman Podpora
4.56 (16)
Indicatori
The TPSproDraW indicator allows to draw continuous zigzag lines on the chart. This handy tool will strike fancy of those traders who trade using technical analysis and need visual expression to forecast the price movement. A drawn continuous zigzag line can be removed as easily as it is drawn - just aim a mouse cursor to the zigzag line and press the Shift key. How it helps: The Z key - double press to enable the mode of drawing patterns, press one time to disable the mode, Esc - cancel drawn ob
FREE
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilità
Uno strumento che può calcolare istantaneamente la dimensione della posizione o il rischio in base a un dato livello di stop loss è fondamentale sia per i trader professionisti che per quelli alle prime armi. L'utilità di trading TRADE PRO fornisce calcoli rapidi e precisi, aiutandoti a prendere decisioni in mercati sensibili al fattore tempo e volatili. Materiali di installazione aggiuntivi VERSIONE MT5 Funzioni principali: Originale. Semplice. Efficace. Apertura originale e comoda del pannell
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
Utilità
Responsabile del rischio TPSpro       è un sistema unico di controllo del rischio professionale per i trader di qualsiasi formazione e di qualsiasi capitale. Ti consente di evitare perdite nel trading e gravi errori nelle transazioni. TPSpro Risk Manager è necessario per la gestione del rischio, principalmente per scalper e day trader, ma viene utilizzato con successo da trader di qualsiasi stile di trading. Il pannello ha 3 colonne, ognuna delle quali contiene informazioni utili. La prima col
Terminal
Roman Podpora
4 (5)
Indicatori
The Terminal indicator is a substitution for the standard Terminal tab. The indicator is displayed as a kind of table consisting of several elements: A row with column descriptions; Open orders; Summary information of open orders; Summary information of current day closed orders. The indicator settings: Graph corner for attachment - the corner of the chart where the table will be positioned Font - font type Fontsize - font size Text color - display settings Profit color - display settings Loss c
FREE
TPSpro Risk Manager Panel
Roman Podpora
Utilità
TPSpro Risk Manager Panel is a convenient tool for anyone who wants to keep track of the current account state. The panel is part of our risk management system, and is included into our more powerful product TPSpro Risk Manager . The panel has three columns containing useful information. The first column contains the information about the account state as of the beginning of the month, i.e. the overall result is shown as a percentage and in the deposit currency. The second column shows the daily
FREE
