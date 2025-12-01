Trend Lines PRO
- Indicatori
- Roman Podpora
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 7
LINEE DI TENDENZA PRO - Questo è uno strumento professionale che automaticamente rivela il vero punti di svolta E rientri principali attori e mostra anche livelli globali di intervalli di tempo più elevati, il che lo rende indispensabile per un'analisi di mercato completa.
Grazie a un filtraggio affidabile del rumore di mercato e a un algoritmo ben studiato, i segnali rimangono stabili e non si ridisegnano. Questo consente ai trader di avere fiducia nell'obiettività dei dati ricevuti e nella correttezza delle proprie decisioni.
Adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti che cercano uno strumento affidabile per l'analisi delle tendenze.
Vantaggi
X — nascondi/mostra pannello
S — nascondi/mostra i punti di cambio di direzione della tendenza
L — nascondi/mostra livelli di abbattimento SUPER BOS / MEGA BOS
- L'indicatore mostra i veri cambiamenti di tendenza attraverso le linee BOS, consentendo di distinguere facilmente le inversioni significative dal rumore di mercato. Vengono utilizzati tre livelli di intensità del segnale:
- S L — stop loss del cambiamento di tendenza standard.
- ChoCH SL - un segnale amplificato con rottura della struttura e alta probabilità di movimento continuo.
- MEGA BOS SL — livelli dei maggiori operatori di mercato in grado di invertire il prezzo. L'attuale tendenza è determinata da questi punti chiave.
- Contrassegna i punti di rientro e di ricarica con numeri (2, 3, 4...)
- Nella parte inferiore del grafico sono visibili le linee di tendenza dei periodi di tempo più vecchi, per tenere conto dei movimenti globali e della corretta direzione delle negoziazioni.
- Il filtro BOS integrato per i vecchi TF rimuove il rumore in eccesso e mette in evidenza le aree importanti.
- Visualizzazione chiara e pulita, senza impostazioni complesse: tutto è visibile a colpo d'occhio.
- I segnali non vengono ridisegnati: i calcoli vengono corretti alla chiusura della barra.
- Adatto a qualsiasi strumento: valute, criptovalute, metalli, azioni, indici.
Notifiche comode: finestra pop-up, e-mail, push o suono: non perdere nessun momento importante.
Tasti di scelta rapida:
