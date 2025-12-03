RFI levels PRO

RFI LEVELS PRO è un indicatore professionale che mostra il punto di ingresso di grandi capitali e l'inizio di un'inversione di mercato.
Le strutture (livelli) R1 sono il punto chiave in cui inizia un nuovo trend. Il mercato genera un impulso iniziale, poi torna a testare questo livello, ed è qui che si presenta il punto di ingresso più forte, consentendo di entrare quasi simultaneamente con un attore importante.
L'indicatore funziona senza ridisegnare, è ottimizzato per qualsiasi strumento e rivela il suo massimo potenziale quando combinato con l'indicatore TREND LINES PRO o   PROFESSIONISTA DI TENDENZA

SCANNER (PER TUTTI GLI STRUMENTI)
Tiene traccia automaticamente di tutti gli strumenti di trading e identifica istantaneamente tutti i modelli di inversione R, mostrando dove è già presente un segnale LOGIC AI, oltre ad altre informazioni utili.

LOGICA AI (SEGNALE DI INGRESSO)
Un segnale intelligente che determina il momento ottimale per entrare nel mercato. Funziona utilizzando l'algoritmo TPSproSYSTEM, analizzando l'andamento dei prezzi, i trend e l'attività dei principali partecipanti.
Quando compare LOGIC AI, significa che le condizioni di mercato sono completamente predisposte per prendere una decisione di trading con un'elevata probabilità di successo.

MODALITÀ TREND PRO (R1-PRO)

Utilizza i dati di tendenza dell'indicatore TPSpro TREND PRO e costruisce costruzioni R basate su di essi.
Il sistema analizza automaticamente la direzione del trend, identifica i punti di inversione e le strutture chiave del mercato, aiutando i trader a individuare i punti di ingresso con LOGIC AI.

MODALITÀ LINEE DI TENDENZA (R1-BOS)

Utilizza i dati dell'indicatore TPSpro TREND LINES e analizza tutti i punti BOS dell'ultimo trend per individuare modelli di inversione.
Il sistema considera solo i pattern di inversione RETEST e BROKEN, che si formano durante le inversioni di tendenza. Questi pattern garantiscono la massima efficienza e la più alta probabilità di successo, aiutando i trader a individuare i punti di ingresso nel mercato.

Vantaggi:

  • L'analisi multi-tempo consente di valutare il mercato su più livelli contemporaneamente
  • Progetti di inversione secondo la linea BOS e secondo i regolari cambiamenti di tendenza di TREND PRO
  • Punti di inversione precisi solo a livelli R1 con rischi di ingresso minimi
  • Visualizzazione intuitiva con visualizzazione di stop e take profit
  • Scanner della struttura R1 per trovare rapidamente segnali di trading
  • Assistente di trading LOGIC AI che indica le zone di ingresso più redditizie
  • Ottimizzazione per qualsiasi strumento e stile di trading
  • Funziona senza ridisegno: i segnali rimangono stabili
  • Massima precisione se abbinata alle TREND LINES


Tasti di scelta rapida:
Z — nascondi/mostra pannello
R - mostra tutti i drop nella cronologia



Altri dall’autore
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
ISTRUZIONI RUS  /  ISTRUZIONI   ENG  /  Versione MT4 Funzioni principali: Visualizza le zone attive di venditori e acquirenti! L'indicatore mostra tutti i livelli/zone di primo impulso corretti per acquisti e vendite. Quando questi livelli/zone vengono attivati, ovvero dove inizia la ricerca dei punti di ingresso, i livelli cambiano colore e vengono riempiti con colori specifici. Vengono visualizzate anche delle frecce per una percezione più intuitiva della situazione. LOGIC AI - Visualizzazion
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Acquista TREND PRO ora e ricevi gratuitamente un altro indicatore di tendenza avanzato Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei f
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicatori
Questo indicatore informativo sarà utile per coloro che vogliono essere sempre informati sulla situazione attuale del conto. -   Indicatori più utili L'indicatore mostra dati come profitto in punti, percentuale e valuta, nonché lo spread per la coppia corrente e il tempo fino alla chiusura della barra nell'intervallo di tempo corrente. Esistono diverse opzioni per posizionare la linea delle informazioni sulla carta: A destra del prezzo (corre dietro al prezzo); Come commento (nell'angolo in alt
FREE
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicatori
ISTRUZIONI RUS  /  ISTRUZIONI   ENG  /  Versione MT5 Funzioni principali: Visualizza le zone attive di venditori e acquirenti! L'indicatore mostra tutti i livelli/zone di primo impulso corretti per acquisti e vendite. Quando questi livelli/zone vengono attivati, ovvero dove inizia la ricerca dei punti di ingresso, i livelli cambiano colore e vengono riempiti con colori specifici. Vengono visualizzate anche delle frecce per una percezione più intuitiva della situazione. LOGIC AI - Visualizzazion
TPSpro Trade PRO MT5
Roman Podpora
5 (1)
Utilità
Uno strumento che può calcolare istantaneamente la dimensione della posizione o il rischio in base a un dato livello di stop loss è fondamentale sia per i trader professionisti che per quelli alle prime armi. L'utilità di trading TRADE PRO fornisce calcoli rapidi e precisi, aiutandoti a prendere decisioni in mercati sensibili al fattore tempo e volatili. Materiali di installazione aggiuntivi VERSIONE MT5 Funzioni principali: Originale. Semplice. Efficace. Apertura originale e comoda del pannell
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicatori
Acquista TREND PRO ora e ricevi gratuitamente un altro indicatore di tendenza avanzato Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei f
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicatori
Questo indicatore informativo sarà utile per coloro che vogliono essere sempre informati sulla situazione attuale del conto. L'indicatore mostra dati come profitto in punti, percentuale e valuta, nonché lo spread per la coppia corrente e il tempo fino alla chiusura della barra nell'intervallo di tempo corrente. VERSIONE MT5 -   Indicatori più utili Esistono diverse opzioni per posizionare la linea delle informazioni sulla carta: A destra del prezzo (corre dietro al prezzo); Come commento (nell'
FREE
Color Levels
Roman Podpora
4.82 (33)
Indicatori
Color Levels is a convenient tool for traders using a Trendline and a Rectangle in their technical analysis. It allows setting two empty rectangles, three filled ones, and two tredlines. The indicator parameters are very simple and divided into numbered blocks: The ones beginning with 1 and 2 - empty rectangle (frame) parameters; 3, 4, and 5 - filled rectangle parameters; 6 and 7 - trendline parameters. Simply click a desired object and it will appear in the upper left corner. Main Adjustable Pa
FREE
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilità
Uno strumento che può calcolare istantaneamente la dimensione della posizione o il rischio in base a un dato livello di stop loss è fondamentale sia per i trader professionisti che per quelli alle prime armi. L'utilità di trading TRADE PRO fornisce calcoli rapidi e precisi, aiutandoti a prendere decisioni in mercati sensibili al fattore tempo e volatili. Materiali di installazione aggiuntivi VERSIONE MT5 Funzioni principali: Originale. Semplice. Efficace. Apertura originale e comoda del pannell
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
Utilità
Responsabile del rischio TPSpro       è un sistema unico di controllo del rischio professionale per i trader di qualsiasi formazione e di qualsiasi capitale. Ti consente di evitare perdite nel trading e gravi errori nelle transazioni. TPSpro Risk Manager è necessario per la gestione del rischio, principalmente per scalper e day trader, ma viene utilizzato con successo da trader di qualsiasi stile di trading. Il pannello ha 3 colonne, ognuna delle quali contiene informazioni utili. La prima col
Trend Lines PRO
Roman Podpora
Indicatori
LINEE DI TENDENZA PRO       - Questo è uno strumento professionale che   automaticamente       rivela il vero       punti di svolta       E       rientri       principali attori e mostra anche livelli globali di intervalli di tempo più elevati, il che lo rende indispensabile per un'analisi di mercato completa. Grazie a un filtraggio affidabile del rumore di mercato e a un algoritmo ben studiato, i segnali rimangono stabili e non si ridisegnano. Questo consente ai trader di avere fiducia nell'ob
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione