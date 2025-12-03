RFI LEVELS PRO è un indicatore professionale che mostra il punto di ingresso di grandi capitali e l'inizio di un'inversione di mercato.

Le strutture (livelli) R1 sono il punto chiave in cui inizia un nuovo trend. Il mercato genera un impulso iniziale, poi torna a testare questo livello, ed è qui che si presenta il punto di ingresso più forte, consentendo di entrare quasi simultaneamente con un attore importante.

L'indicatore funziona senza ridisegnare, è ottimizzato per qualsiasi strumento e rivela il suo massimo potenziale quando combinato con l'indicatore TREND LINES PRO o PROFESSIONISTA DI TENDENZA