RFI levels PRO
- Indicatori
- Roman Podpora
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 7
RFI LEVELS PRO è un indicatore professionale che mostra il punto di ingresso di grandi capitali e l'inizio di un'inversione di mercato.
Le strutture (livelli) R1 sono il punto chiave in cui inizia un nuovo trend. Il mercato genera un impulso iniziale, poi torna a testare questo livello, ed è qui che si presenta il punto di ingresso più forte, consentendo di entrare quasi simultaneamente con un attore importante.
L'indicatore funziona senza ridisegnare, è ottimizzato per qualsiasi strumento e rivela il suo massimo potenziale quando combinato con l'indicatore TREND LINES PRO o PROFESSIONISTA DI TENDENZA
SCANNER (PER TUTTI GLI STRUMENTI)
Tiene traccia automaticamente di tutti gli strumenti di trading e identifica istantaneamente tutti i modelli di inversione R, mostrando dove è già presente un segnale LOGIC AI, oltre ad altre informazioni utili.
LOGICA AI (SEGNALE DI INGRESSO)
Un segnale intelligente che determina il momento ottimale per entrare nel mercato. Funziona utilizzando l'algoritmo TPSproSYSTEM, analizzando l'andamento dei prezzi, i trend e l'attività dei principali partecipanti.
Quando compare LOGIC AI, significa che le condizioni di mercato sono completamente predisposte per prendere una decisione di trading con un'elevata probabilità di successo.
Utilizza i dati di tendenza dell'indicatore TPSpro TREND PRO e costruisce costruzioni R basate su di essi.
Il sistema analizza automaticamente la direzione del trend, identifica i punti di inversione e le strutture chiave del mercato, aiutando i trader a individuare i punti di ingresso con LOGIC AI.
Utilizza i dati dell'indicatore TPSpro TREND LINES e analizza tutti i punti BOS dell'ultimo trend per individuare modelli di inversione.
Il sistema considera solo i pattern di inversione RETEST e BROKEN, che si formano durante le inversioni di tendenza. Questi pattern garantiscono la massima efficienza e la più alta probabilità di successo, aiutando i trader a individuare i punti di ingresso nel mercato.
Vantaggi:
- L'analisi multi-tempo consente di valutare il mercato su più livelli contemporaneamente
- Progetti di inversione secondo la linea BOS e secondo i regolari cambiamenti di tendenza di TREND PRO
- Punti di inversione precisi solo a livelli R1 con rischi di ingresso minimi
- Visualizzazione intuitiva con visualizzazione di stop e take profit
- Scanner della struttura R1 per trovare rapidamente segnali di trading
- Assistente di trading LOGIC AI che indica le zone di ingresso più redditizie
- Ottimizzazione per qualsiasi strumento e stile di trading
- Funziona senza ridisegno: i segnali rimangono stabili
- Massima precisione se abbinata alle TREND LINES
Tasti di scelta rapida:
Z — nascondi/mostra pannello
R - mostra tutti i drop nella cronologia