Il Tasso di Disoccupazione in Svizzera riflette la quota di disoccupati che erano attivamente alla ricerca di un impiego nel mese segnalato ed erano pronti a iniziare immediatamente a lavorare. L'indice include le persone registrate come disoccupate presso il Centro Regionale per l'Impiego (RAV), indipendentemente dal fatto che vengano pagate indennità di disoccupazione.

I disoccupati sono residenti in età lavorativa in Svizzera, che erano registrati con il RAV al momento della generazione del rapporto. La copertura statistica include le persone che non hanno un reddito permanente da lavoro a tempo pieno o part-time. L'indicatore non tiene conto dei lavoratori autonomi residenti con reddito permanente e che pagano le tasse al tesoro.

La Svizzera ha tradizionalmente un basso livello di disoccupazione rispetto alla maggior parte dei Paesi sviluppati. Tuttavia, gli sforzi contro la disoccupazione sono inclusi nelle priorità nazionali. A tal fine, il governo collabora strettamente con il settore privato e le organizzazioni senza scopo di lucro e adotta anche una serie di misure.

In generale, la disoccupazione ha un impatto negativo sui consumi privati nazionali e sui livelli di produzione. La crescita del numero di residenti disoccupati porta a un calo del tenore di vita ed è un'indicazione di rallentamento dello sviluppo economico. Pertanto, la crescita della disoccupazione può essere considerata negativa per le quotazioni del franco svizzero.

