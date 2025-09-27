CalendarioSezioni

Tasso di Disoccupazione (Switzerland Unemployment Rate)

Paese:
Svizzera
CHF, Franco svizzero
Sorgente:
Segretariato di Stato per gli Affari Economici. (State Secretariat for Economic Affairs)
Settore
Lavoro
Basso 2.9% 2.9%
2.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.9%
2.9%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Tasso di Disoccupazione in Svizzera riflette la quota di disoccupati che erano attivamente alla ricerca di un impiego nel mese segnalato ed erano pronti a iniziare immediatamente a lavorare. L'indice include le persone registrate come disoccupate presso il Centro Regionale per l'Impiego (RAV), indipendentemente dal fatto che vengano pagate indennità di disoccupazione.

I disoccupati sono residenti in età lavorativa in Svizzera, che erano registrati con il RAV al momento della generazione del rapporto. La copertura statistica include le persone che non hanno un reddito permanente da lavoro a tempo pieno o part-time. L'indicatore non tiene conto dei lavoratori autonomi residenti con reddito permanente e che pagano le tasse al tesoro.

La Svizzera ha tradizionalmente un basso livello di disoccupazione rispetto alla maggior parte dei Paesi sviluppati. Tuttavia, gli sforzi contro la disoccupazione sono inclusi nelle priorità nazionali. A tal fine, il governo collabora strettamente con il settore privato e le organizzazioni senza scopo di lucro e adotta anche una serie di misure.

In generale, la disoccupazione ha un impatto negativo sui consumi privati nazionali e sui livelli di produzione. La crescita del numero di residenti disoccupati porta a un calo del tenore di vita ed è un'indicazione di rallentamento dello sviluppo economico. Pertanto, la crescita della disoccupazione può essere considerata negativa per le quotazioni del franco svizzero.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione (Switzerland Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
2.9%
2.9%
2.9%
lug 2025
2.9%
3.0%
2.9%
giu 2025
2.9%
2.9%
2.8%
mag 2025
2.9%
2.9%
2.8%
apr 2025
2.8%
2.8%
2.8%
mar 2025
2.8%
2.7%
2.7%
feb 2025
2.7%
2.8%
2.7%
gen 2025
2.7%
2.6%
2.7%
dic 2024
2.6%
2.5%
2.6%
nov 2024
2.6%
2.4%
2.6%
ott 2024
2.6%
2.4%
2.6%
set 2024
2.6%
2.3%
2.5%
ago 2024
2.5%
2.4%
2.5%
lug 2024
2.5%
2.4%
2.4%
giu 2024
2.4%
2.4%
2.4%
mag 2024
2.4%
2.4%
2.3%
apr 2024
2.3%
2.3%
2.3%
mar 2024
2.3%
2.3%
2.2%
feb 2024
2.2%
2.2%
2.2%
gen 2024
2.2%
2.2%
2.2%
dic 2023
2.2%
2.1%
2.1%
nov 2023
2.1%
2.1%
2.1%
ott 2023
2.1%
2.1%
2.1%
set 2023
2.1%
2.2%
2.1%
ago 2023
2.1%
2.1%
2.1%
lug 2023
2.1%
2.1%
2.0%
giu 2023
2.0%
2.0%
2.0%
mag 2023
2.0%
1.9%
1.9%
apr 2023
1.9%
1.9%
1.9%
mar 2023
1.9%
1.9%
1.9%
feb 2023
1.9%
1.8%
1.9%
gen 2023
1.9%
1.8%
1.9%
dic 2022
1.9%
1.9%
2.0%
nov 2022
2.0%
2.1%
2.1%
ott 2022
2.1%
2.0%
2.1%
set 2022
2.1%
2.0%
2.1%
ago 2022
2.1%
2.2%
2.2%
lug 2022
2.2%
2.2%
2.2%
giu 2022
2.2%
2.2%
2.2%
mag 2022
2.2%
2.2%
2.2%
apr 2022
2.2%
2.1%
2.2%
mar 2022
2.2%
2.1%
2.3%
feb 2022
2.2%
2.2%
2.3%
gen 2022
2.3%
2.2%
2.4%
dic 2021
2.4%
2.3%
2.5%
nov 2021
2.5%
2.6%
2.7%
ott 2021
2.7%
2.7%
2.8%
set 2021
2.8%
2.8%
2.9%
ago 2021
2.9%
3.0%
3.0%
lug 2021
3.0%
2.8%
3.1%
