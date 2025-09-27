procure.ch PMI (Purchasing Manager Index) riflette le condizioni del contesto economico in Svizzera. L'indice è calcolato mensilmente sulla base del sondaggio su oltre 300 manager aziendali, durante il quale valutano le vendite, l'ammontare degli ordini, l'occupazione e le previsioni. Il PMI è uno degli indicatori che misurano la fiducia delle grandi imprese nello sviluppo economico del Paese. L'indicatore di crescita può avere un effetto positivo sulle quotazioni in franchi svizzeri.

