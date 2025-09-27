CalendarioSezioni

indice procure.ch Svizzera dei Responsabili degli Acquisti Manifatturiero (PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Svizzera
CHF, Franco svizzero
Sorgente:
procure.ch
Settore
Azienda
Medio 49.0 54.2
48.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
45.7
49.0
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
procure.ch PMI (Purchasing Manager Index) riflette le condizioni del contesto economico in Svizzera. L'indice è calcolato mensilmente sulla base del sondaggio su oltre 300 manager aziendali, durante il quale valutano le vendite, l'ammontare degli ordini, l'occupazione e le previsioni. Il PMI è uno degli indicatori che misurano la fiducia delle grandi imprese nello sviluppo economico del Paese. L'indicatore di crescita può avere un effetto positivo sulle quotazioni in franchi svizzeri.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"indice procure.ch Svizzera dei Responsabili degli Acquisti Manifatturiero (PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
49.0
54.2
48.8
lug 2025
48.8
46.2
49.6
giu 2025
49.6
44.8
42.1
mag 2025
42.1
48.1
45.8
apr 2025
45.8
49.3
48.9
mar 2025
48.9
49.3
49.6
feb 2025
49.6
48.4
47.5
gen 2025
47.5
50.2
47.0
dic 2024
48.4
51.0
48.5
nov 2024
48.5
47.3
49.9
ott 2024
49.9
46.9
49.9
set 2024
49.9
45.1
49.0
ago 2024
49.0
44.3
43.5
lug 2024
43.5
45.9
43.9
giu 2024
43.9
46.0
46.4
mag 2024
46.4
44.5
41.4
apr 2024
41.4
45.2
mar 2024
45.2
44.0
feb 2024
44.0
43.1
gen 2024
43.1
43.0
dic 2023
43.0
42.1
nov 2023
42.1
40.6
ott 2023
40.6
45.0
44.9
set 2023
44.9
37.2
39.9
ago 2023
39.9
37.8
38.5
lug 2023
38.5
44.3
44.9
giu 2023
44.9
42.3
43.2
mag 2023
43.2
44.5
45.3
apr 2023
45.3
46.3
47.0
mar 2023
47.0
48.2
48.9
feb 2023
48.9
48.9
49.3
gen 2023
49.3
53.2
54.5
dic 2022
54.1
52.1
53.9
nov 2022
53.9
54.7
54.9
ott 2022
54.9
57.6
57.1
set 2022
57.1
57.5
56.4
ago 2022
56.4
58.0
58.0
lug 2022
58.0
56.8
59.1
giu 2022
59.1
57.3
60.0
mag 2022
60.0
61.2
62.5
apr 2022
62.5
63.9
64.0
mar 2022
64.0
63.9
62.6
feb 2022
62.6
62.6
63.8
gen 2022
63.8
58.7
64.2
dic 2021
62.7
58.6
62.5
nov 2021
62.5
64.1
65.4
ott 2021
65.4
68.4
68.1
set 2021
68.1
70.5
67.7
ago 2021
67.7
72.5
71.1
lug 2021
71.1
68.1
66.7
