Calendario Economico
indice procure.ch Svizzera dei Responsabili degli Acquisti Manifatturiero (PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Medio
|49.0
|54.2
|
48.8
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|45.7
|
49.0
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
procure.ch PMI (Purchasing Manager Index) riflette le condizioni del contesto economico in Svizzera. L'indice è calcolato mensilmente sulla base del sondaggio su oltre 300 manager aziendali, durante il quale valutano le vendite, l'ammontare degli ordini, l'occupazione e le previsioni. Il PMI è uno degli indicatori che misurano la fiducia delle grandi imprese nello sviluppo economico del Paese. L'indicatore di crescita può avere un effetto positivo sulle quotazioni in franchi svizzeri.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"indice procure.ch Svizzera dei Responsabili degli Acquisti Manifatturiero (PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
