Barometro Economico KOF Svizzera (KOF Switzerland Economic Barometer)

Paese:
Svizzera
CHF, Franco svizzero
Sorgente:
Istituto Economico Svizzero KOF (KOF Swiss Economic Institute)
Settore
Azienda
Medio 97.4 97.9
101.3
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
97.9
97.4
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Barometro Economico Svizzero KOF fornisce una prospettiva economica composita per i prossimi sei mesi.

La formula di calcolo dell'indicatore comprende circa 200 valori statistici. L'elenco delle variabili viene rivisto annualmente. Il numero di variabili può variare di anno in anno. Il criterio principale per la selezione di una variabile è la sua influenza sull'economia nazionale e sui cicli economici. Il pool di potenziali serie di indicatori comprende circa 500 indicatori. Circa la metà di questi indicatori sono inclusi nel calcolo ogni anno.

L'indice è calcolato dal 1970. L'ultima revisione significativa della metodologia di calcolo è stata condotta nel 2014. Gli economisti monitorano i rilasci degli indicatori, poiché riflettono tutti i fattori importanti di influenza sul sistema economico e finanziario nazionale. Le previsioni KOF spesso sono associati a ulteriori calcoli del PIL del Paese e mostrano prospettive di sviluppo reali.

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in CHF.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Barometro Economico KOF Svizzera (KOF Switzerland Economic Barometer)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
97.4
97.9
101.3
lug 2025
101.1
98.5
96.3
giu 2025
96.1
100.3
98.6
mag 2025
98.5
100.1
97.1
apr 2025
97.1
101.5
103.2
mar 2025
103.9
100.4
102.6
feb 2025
101.7
100.4
103.0
gen 2025
101.6
99.2
99.6
dic 2024
99.5
101.2
102.9
nov 2024
101.8
100.6
99.7
ott 2024
99.5
104.6
104.5
set 2024
105.5
101.3
105.0
ago 2024
101.6
101.8
100.6
lug 2024
101.0
101.5
102.7
giu 2024
102.7
101.2
102.2
mag 2024
100.3
99.6
101.9
apr 2024
101.8
94.9
100.4
mar 2024
101.5
102.0
feb 2024
101.6
96.2
101.5
gen 2024
101.5
96.9
98.0
dic 2023
97.8
95.7
97.2
nov 2023
96.7
98.4
95.1
ott 2023
95.8
97.3
95.9
set 2023
95.9
91.0
96.2
ago 2023
91.1
91.4
92.1
lug 2023
92.2
93.7
90.7
giu 2023
90.8
86.4
91.4
mag 2023
90.2
94.1
96.1
apr 2023
96.4
94.3
99.2
mar 2023
98.2
101.9
98.9
feb 2023
100.0
101.5
97.4
gen 2023
97.2
89.1
91.5
dic 2022
92.2
86.9
89.2
nov 2022
89.5
96.7
90.9
ott 2022
90.9
97.9
92.3
set 2022
93.8
86.2
93.5
ago 2022
86.5
88.8
90.5
lug 2022
90.1
97.7
95.2
giu 2022
96.9
99.8
97.7
mag 2022
96.8
101.6
103.0
apr 2022
101.7
98.2
99.2
mar 2022
99.7
106.7
105.3
feb 2022
105.0
107.5
107.2
gen 2022
107.8
107.0
107.2
dic 2021
107.0
117.3
107.5
nov 2021
108.5
120.0
110.2
ott 2021
110.7
115.5
111.0
set 2021
110.6
110.5
113.5
ago 2021
113.5
116.2
130.9
lug 2021
129.8
115.6
133.3
123
