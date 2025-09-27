Il Barometro Economico Svizzero KOF fornisce una prospettiva economica composita per i prossimi sei mesi.

La formula di calcolo dell'indicatore comprende circa 200 valori statistici. L'elenco delle variabili viene rivisto annualmente. Il numero di variabili può variare di anno in anno. Il criterio principale per la selezione di una variabile è la sua influenza sull'economia nazionale e sui cicli economici. Il pool di potenziali serie di indicatori comprende circa 500 indicatori. Circa la metà di questi indicatori sono inclusi nel calcolo ogni anno.

L'indice è calcolato dal 1970. L'ultima revisione significativa della metodologia di calcolo è stata condotta nel 2014. Gli economisti monitorano i rilasci degli indicatori, poiché riflettono tutti i fattori importanti di influenza sul sistema economico e finanziario nazionale. Le previsioni KOF spesso sono associati a ulteriori calcoli del PIL del Paese e mostrano prospettive di sviluppo reali.

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in CHF.

Ultimi valori: